Sur le chemin des systèmes de simulation et d'intelligence artificielle polyvalents qui peuvent fonctionner dans le monde physique, nous pensons que les gens peuvent s'amuser avec les modèles que nous construisons en cours de route.L'équipe Sora a commencé à jouer avec cette fonctionnalité « téléchargez vous-même » il y a plusieurs mois, et nous nous sommes tous amusés comme des fous. Cela ressemblait à une évolution naturelle de la communication - des messages textuels aux emojis, en passant par les notes vocales.Aujourd'hui, nous lançons donc une nouvelle application sociale iOS appelée « Sora », alimentée par Sora 2. Dans l'application, vous pouvez créer, remixer les générations des autres, découvrir de nouvelles vidéos dans un flux Sora personnalisable, et vous introduire, vous ou vos amis, par le biais de caméos. Avec les caméos, vous pouvez vous glisser directement dans n'importe quelle scène de Sora avec une fidélité remarquable après un court enregistrement vidéo et audio unique dans l'application pour vérifier votre identité et capturer votre ressemblance.La semaine dernière, nous avons lancé l'application en interne pour l'ensemble de l'OpenAI. Nos collègues nous ont déjà dit qu'ils se faisaient de nouveaux amis au sein de l'entreprise grâce à cette fonctionnalité. Nous pensons qu'une application sociale construite autour de cette fonction « cameos » est la meilleure façon de découvrir la magie de Sora 2.