Apple Inc. est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley, et qui est réputée pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services en ligne. Fondée en 1976 sous le nom dApple Computer Company par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, la société a été constituée en société par Jobs et Wozniak sous le nom dApple Computer, Inc. lannée suivante. Son nom actuel a été adopté en 2007, lorsque l'entreprise a élargi son champ d'activité des ordinateurs à l'électronique grand public. Apple fait partie des « Big Tech ».
En août 2026, Apple a lancé de nouvelles versions de ses ordinateurs de bureau Mac mini et Mac Studio. Ces nouvelles moutures étaient optimisées pour le développement et l'exécution de l'IA en local. Elles intégraient les dernières puces M6 et M5 Ultra, offrant une architecture de mémoire unifiée massive allant jusqu'à 512 Go pour gérer des modèles d'IA de pointe. L'entreprise capitalisait sur une tendance naissante où les développeurs connectaient plusieurs appareils via Thunderbolt 5 pour augmenter leur puissance de calcul, sans dépendre du cloud. L'amélioration des composants internes visait à surpasser les processeurs graphiques traditionnels dans les tâches d'inférence.
Apple développe actuellement un serveur dentreprise basé sur ses propres puces M8 Ultra et aurait envisagé dutiliser la technologie NVLink Fusion de Nvidia pour les relier entre elles, dans le but de cibler les développeurs dIA, les entreprises et les gouvernements à partir de 2029 environ, selon The Information. La Commission européenne a proposé en juin sa loi sur le développement du cloud et de lIA (Cloud and AI Development Act), qui classe les contrats de cloud public en fonction du degré dindépendance du fournisseur vis-à-vis du contrôle dun pays tiers.
Apple travaille sur un serveur dentreprise basé sur ses propres puces et a envisagé dutiliser léquipement réseau de Nvidia, selon The Information. La société commercialiserait cet appareil auprès des développeurs en IA, des entreprises et des gouvernements. Deux versions sont décrites : lune équipée de deux des futures puces M8 Ultra dApple et une autre, plus grande, en comportant quatre. La technologie NVLink Fusion de Nvidia les relierait ; il sagit de la technologie dinterconnexion dont la licence a déjà été accordée à Qualcomm, Arm, Fujitsu, Marvell et dautres.
Aucun produit ne serait commercialisé avant 2029. Ce projet pourrait être annulé, ou se poursuivre sans recourir du tout à la technologie de Nvidia. Les actions des deux sociétés nont pratiquement pas réagi à cette information. Apple fabrique déjà des serveurs, pour son propre usage. Le service « Private Cloud Compute » fonctionnait exclusivement sur des puces Apple Silicon jusquen juin, date à laquelle lentreprise la étendu à Google Cloud, qui utilise des GPU Nvidia et des processeurs Intel. Elle nen a plus vendu un seul depuis 2011, année où le Xserve a été retiré du marché après près de neuf ans de commercialisation.
Le mot « gouvernements » est ici intéressant. La proposition de la Commission de juin relative à une loi sur le développement du cloud et de lIA classerait les marchés publics selon différents niveaux de garantie de souveraineté. Le niveau le plus élevé, destiné à la défense et à la sécurité nationale, exige un certificat européen de cybersécurité et un contrôle effectif sur chaque composant logiciel. Aucun pays tiers ne peut contrôler la conception, le développement ou la maintenance dun fournisseur. LEurope a déjà montré ce quelle accepte dans la pratique, et cest moins absolu que cela ne paraît.
Un contrat-cadre de six ans, dun montant de 180 millions deuros, portant sur un cloud souverain a été attribué à quatre groupes en avril. Lun dentre eux était un consortium mené par Proximus, comprenant une coentreprise entre Thales et Google, aux côtés de Mistral AI. Linfrastructure américaine a été jugée conforme. Les technologies non européennes, exploitées dans un cadre strict et adapté, peuvent répondre au niveau minimal de souveraineté requis, avait déclaré la Commission à lépoque. Les soumissionnaires ont été évalués au regard de huit objectifs, allant du risque juridique à la transparence de la chaîne dapprovisionnement.
La distinction porte sur lexploitation souveraine et la technologie souveraine. Il est plus facile de défendre le cas dune machine détenue et exploitée par un gouvernement dans ses propres locaux que celui dun service géré par un tiers. La loi couvre les services cloud plutôt que le matériel informatique ; la vente dun serveur nentrerait donc pas du tout dans son champ dapplication. Linstinct dachat qui la sous-tend, lui, y serait soumis, et les acheteurs fixent leurs propres conditions. LEurope manque de ce quaucune réglementation ne peut créer. On ne peut pas réglementer pour atteindre la souveraineté, comme la fait valoir Dan Toma ici le mois dernier, lorsque le silicium est américain de toute façon.
Récemment, selon certaines informations, la demande pour les Mac mini et Mac Studio d'Apple ne se limite pas à une utilisation locale. Des laboratoires d'IA tels qu'OpenAI et Anthropic ont de plus en plus recours à ces appareils pour entraîner leurs modèles dIA, dans le but d'obtenir davantage de puissance de calcul. OpenAI aurait acheté des dizaines de milliers de Mac mini et Mac Studio, tandis qu'Anthropic louerait des Mac mini via AWS. L'architecture de mémoire unifiée d'Apple est considérée comme très utile pour les tâches d'IA. Cette demande inattendue aurait influencé le renouvellement exceptionnellement précoce du Mac mini et du Mac Studio.
Source : The Information
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