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L'essor des centres de données dédiés à l'IA se heurte à une résistance croissante : l'opposition locale a bloqué 45 projets de centres de données d'une valeur de 68 milliards $ au deuxième trimestre 2026

Le , par Alex
276 commentaires

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7  0 
La ruée des États-Unis pour construire les infrastructures nécessaires à lIA se heurte à une force que largent ne peut pas facilement faire taire : lopposition locale. Des projets de centres de données dune valeur denviron 68 milliards de dollars ont été bloqués ou retardés en seulement trois mois, les communautés sopposant à lappétit croissant du secteur en matière délectricité, deau et de terrains. Le groupe de recherche Data Centre Watch a recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Cette résistance ajoute une contrainte supplémentaire à un secteur déjà confronté à des pénuries de puces et à des problèmes de financement.

L'opposition aux centres de données a atteint un niveau record en 2026, les opposants ayant réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre, selon une étude de Data Center Watch. L'organisation a également révélé dans son rapport que le nombre de groupes d'opposition actifs avait doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 833 dans 49 États. Cette tendance met en évidence les obstacles de plus en plus importants auxquels se heurte l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.

Un rapport a confirmé que la ruée des États-Unis pour construire les infrastructures nécessaires à lIA se heurte à une force que largent ne peut pas facilement faire taire : lopposition locale. Des projets de centres de données dune valeur denviron 68 milliards de dollars ont été bloqués ou retardés en seulement trois mois, les communautés sopposant à lappétit croissant du secteur en matière délectricité, deau et de terrains. Le groupe de recherche Data Centre Watch a recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Le groupe a également constaté que les législateurs dune trentaine dÉtats avaient proposé ou adopté des réglementations concernant limplantation des centres de données, leur consommation délectricité et leur utilisation de leau.

Lampleur du phénomène est remarquable, car les entreprises spécialisées dans lIA ont considéré la capacité de calcul comme une course où la vitesse prime sur presque tout le reste. Microsoft, Google, Meta, Amazon et un nombre croissant dopérateurs cloud spécialisés tentent de sassurer des sites, des puces et de lénergie avant leurs concurrents. Mais une installation prévue nécessite tout de même un raccordement au réseau électrique, des autorisations et une communauté disposée à vivre à proximité.

Les habitants ne sopposent pas seulement à des coûts environnementaux abstraits. Les grandes installations peuvent nécessiter de nouvelles lignes de transport délectricité, consommer dimportantes quantités deau pour le refroidissement et fonctionner 24 heures sur 24. Les communautés craignent que les ménages ne voient leurs factures délectricité augmenter, tandis quune grande partie de la valeur économique revient à des entreprises technologiques situées ailleurs.

Les promoteurs promettent souvent des travaux de construction, des recettes fiscales et des investissements. La difficulté réside dans le fait que les centres de données emploient relativement peu de personnes une fois la construction achevée. Cela rend le compromis plus difficile à faire accepter lorsquun projet saccompagne également de nuisances sonores, dinfrastructures lourdes et dune concurrence pour une énergie limitée.

Cela ne signifie pas pour autant que le développement de lIA va sarrêter. Cela signifie que les entreprises devront peut-être payer davantage pour une production délectricité plus propre, un refroidissement en circuit fermé, la modernisation du réseau électrique et des avantages directs pour les communautés daccueil. Les projets pourraient également sorienter vers des régions disposant dune énergie abondante ou être repensés autour dinstallations plus petites et plus décentralisées.

Cette résistance ajoute une contrainte supplémentaire à un secteur déjà confronté à des pénuries de puces et à des problèmes de financement. La couverture de lexpansion des centres de données dédiés à lIA a montré à plusieurs reprises que le calcul devient autant une question dénergie et dinfrastructures quune question de logiciels. Le chiffre de 68 milliards de dollars représente donc bien plus quun simple décompte des constructions retardées. Cest un avertissement : la prochaine phase de lIA ne pourra pas se construire uniquement à coups dannonces faites dans les salles de réunion. Les entreprises auront besoin du consentement du public, de plans environnementaux crédibles et dune meilleure réponse lorsque les communautés demanderont ce quelles recevront en échange.

Mais les protestations contre les centres de données, portés par lexplosion des besoins en intelligence artificielle et les ambitions de chaque pays dêtre représentatif dans la filière, se multiplient à léchelle mondiale. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leur surconsommation d'électricité et d'eau. En France, des oppositions concrètes sont visibles dans des zones comme Petit-Landau, près de Grenoble, ou encore en Île-de-France (Vitry-sur-Seine, Wissous, Le Bourget).

Source : Groupe de recherche Data Center Watch

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Voir aussi :

Un comté comptant 37 centres de données demande aux écoles de « faire des économies d'électricité » pour faire face à la hausse drastique des coûts de l'énergie provoquée par l'appétit énergétique de l'IA

« Que les données règnent » : Trump et les milliardaires de la tech lancent une campagne pour sauver les centres de données IA, après le blocage de projets estimés à 130 milliards de dollars

142 manifestations contre les centres de données IA ont eu lieu dans 42 États US, alors que l'opposition s'intensifie les organisateurs qualifiant ces projets d'atteinte inacceptable à la liberté
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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 13:45
Dans une tour humide à circuit fermé, la consommation d'eau (évaporation+ bleed off) est quand-même de 2000 litres par MWh de chaleur évacuée.

Le centre de données de Google prévu à Châteauroux (1 GW sur 195 hectares) équivaut à la consommation annuelle de 13 ménages chaque heure, ou autant qu'une ville comme Dijon, Orléans, Nancy ou Clermont-Ferrand chaque année.
5  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 8:38
Ces entreprises se comportent comme des mafia... Combien de temps va-t-on laisser faire ?
3  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 10:27
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
Ces entreprises se comportent comme des mafia... Combien de temps va-t-on laisser faire ?
Le temps que le peu de ressources qui subsistent sur Terre puissent être détruites... Et encore, après ces entreprises pourront détruire le reste de l'univers... Certaines s'y essaient déjà en délocalisant leur datacenters en orbite terrestre!!!
3  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 26/09/2026 à 12:42
Ivr,

Citation Envoyé par lvr Voir le message
Il me semble qu'on soit encore dans un des bons sujets NIMBY.
Personne ne veut des data centers chez lui, de leur nuisances sonores, de leur pollution, désastre écologique, ...
Mais tout le monde continue à l'utiliser. Pour tout et pour rien.
A un moment, va falloir être cohérent et arrêter de les utiliser.
Non, tout le monde ne l'utilise pas (l'IA), et tout le monde ne veut pas les utiliser (les datacenter), mais tout est fait pour nous forcer à cela... L'excès nuit en tout.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 18:25
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
La protestation contre les centres de données dédiés à l'IA est devenue plus virulente

  • consommation délectricité.
  • utilisation de leau.


L'essor de l'IA génère des besoins énergétiques et hydriques massifs qui pèsent lourdement sur l'environnement.
En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie. Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations.

  • particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales,
  • notamment des maladies pulmonaires,
  • des troubles cardiaques et, dans certains cas,
  • des taux plus élevés de mortalité prématurée.
  • L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures.
Ce que l'on ne n'entend pas beaucoup (et/ou que le lien n'est pas fait), c'est que ces dépenses énergétiques (sans même compter la consommation d'eau, une ressource plus rare qu'on ne le croit), s'ajoutent aux dégâts collatéraux des guerres Israël/Palestine/Cisjordanie, Ukraine/Russie et USA/Iran, et font partie de l'équation qui mène à la flambée des prix actuel... De même, cette course à l'IA entraîne des pénuries de RAM et autres composants...

Bref, beaucoup de dégât dans le monde réel, là où la bulle IA va faire des ravages incalculable, qu'elle perce (chômage, etc) ou pas (pertes d'investissement si éclatement de la bulle). Ajoutons le développement d'armes boostés à l'IA, qui ne font que prolonger les guerres ci-dessus, dont les victimes sont les pauvres bougres qu'on envoie se faire dégommer dès leur arrivée au front.

Je ne sais pas vous, mais moi, plus le temps passe, plus je pense que l'IA est un cancer qui se généralise. Il serait grand temps de n'en garder que la substantiel moelle, et d'en finir avec le reste. Vu pieu, je sais, mais qui serait salutaire au plus grand nombre.

C'est juste mon avis, chacun a le sien et c'est très bien ainsi.
BàV et Peace & Love.
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lvr
Avatar de lvr
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 20:24
Il me semble qu'on soit encore dans un des bons sujets NIMBY.
Personne ne veut des data centers chez lui, de leur nuisances sonores, de leur pollution, désastre écologique, ...
Mais tout le monde continue à l'utiliser. Pour tout et pour rien.
A un moment, va falloir être cohérent et arrêter de les utiliser.
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