L'essor des centres de données dédiés à l'IA se heurte à une résistance croissante : l'opposition locale a bloqué 45 projets de centres de données d'une valeur de 68 milliards $ au deuxième trimestre 2026

L'opposition aux centres de données a atteint un niveau record en 2026, les opposants ayant réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre, selon une étude de Data Center Watch. L'organisation a également révélé dans son rapport que le nombre de groupes d'opposition actifs avait doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 833 dans 49 États. Cette tendance met en évidence les obstacles de plus en plus importants auxquels se heurte l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.
Un rapport a confirmé que la ruée des États-Unis pour construire les infrastructures nécessaires à lIA se heurte à une force que largent ne peut pas facilement faire taire : lopposition locale. Des projets de centres de données dune valeur denviron 68 milliards de dollars ont été bloqués ou retardés en seulement trois mois, les communautés sopposant à lappétit croissant du secteur en matière délectricité, deau et de terrains. Le groupe de recherche Data Centre Watch a recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Le groupe a également constaté que les législateurs dune trentaine dÉtats avaient proposé ou adopté des réglementations concernant limplantation des centres de données, leur consommation délectricité et leur utilisation de leau.
Lampleur du phénomène est remarquable, car les entreprises spécialisées dans lIA ont considéré la capacité de calcul comme une course où la vitesse prime sur presque tout le reste. Microsoft, Google, Meta, Amazon et un nombre croissant dopérateurs cloud spécialisés tentent de sassurer des sites, des puces et de lénergie avant leurs concurrents. Mais une installation prévue nécessite tout de même un raccordement au réseau électrique, des autorisations et une communauté disposée à vivre à proximité.
Les habitants ne sopposent pas seulement à des coûts environnementaux abstraits. Les grandes installations peuvent nécessiter de nouvelles lignes de transport délectricité, consommer dimportantes quantités deau pour le refroidissement et fonctionner 24 heures sur 24. Les communautés craignent que les ménages ne voient leurs factures délectricité augmenter, tandis quune grande partie de la valeur économique revient à des entreprises technologiques situées ailleurs.
Les promoteurs promettent souvent des travaux de construction, des recettes fiscales et des investissements. La difficulté réside dans le fait que les centres de données emploient relativement peu de personnes une fois la construction achevée. Cela rend le compromis plus difficile à faire accepter lorsquun projet saccompagne également de nuisances sonores, dinfrastructures lourdes et dune concurrence pour une énergie limitée.
Cela ne signifie pas pour autant que le développement de lIA va sarrêter. Cela signifie que les entreprises devront peut-être payer davantage pour une production délectricité plus propre, un refroidissement en circuit fermé, la modernisation du réseau électrique et des avantages directs pour les communautés daccueil. Les projets pourraient également sorienter vers des régions disposant dune énergie abondante ou être repensés autour dinstallations plus petites et plus décentralisées.
Cette résistance ajoute une contrainte supplémentaire à un secteur déjà confronté à des pénuries de puces et à des problèmes de financement. La couverture de lexpansion des centres de données dédiés à lIA a montré à plusieurs reprises que le calcul devient autant une question dénergie et dinfrastructures quune question de logiciels. Le chiffre de 68 milliards de dollars représente donc bien plus quun simple décompte des constructions retardées. Cest un avertissement : la prochaine phase de lIA ne pourra pas se construire uniquement à coups dannonces faites dans les salles de réunion. Les entreprises auront besoin du consentement du public, de plans environnementaux crédibles et dune meilleure réponse lorsque les communautés demanderont ce quelles recevront en échange.
Mais les protestations contre les centres de données, portés par lexplosion des besoins en intelligence artificielle et les ambitions de chaque pays dêtre représentatif dans la filière, se multiplient à léchelle mondiale. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leur surconsommation d'électricité et d'eau. En France, des oppositions concrètes sont visibles dans des zones comme Petit-Landau, près de Grenoble, ou encore en Île-de-France (Vitry-sur-Seine, Wissous, Le Bourget).
Source : Groupe de recherche Data Center Watch
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