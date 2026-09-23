En ce début septembre 2026, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrit dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».
« Nous avons développé Muse à partir de zéro, mais en tant que produit, il s'inspire très fortement d'OpenClaw ». Nat Friedman a publié ce message sur X récemment. Le responsable produit chez Meta Superintelligence Labs répondait ainsi à deux semaines de spéculations concernant le nouvel assistant personnel de Meta, et expliquait pourquoi celui-ci semblait si familier à tous ceux qui avaient déjà utilisé la version open source. Les premiers utilisateurs avaient passé des jours à comparer les fichiers internes de Muse avec ceux dOpenClaw, et ils navaient cessé de constater bien plus quune simple ressemblance de famille.
Ce que les utilisateurs ont découvert
Le fil de discussion qui a déclenché la polémique a été lancé par Ansh Nanda, cofondateur dune entreprise dapplications dIA. Il a écrit que Muse était « lOpenClaw des gens normaux », et quil sagissait en réalité tout simplement dOpenClaw. Nanda avait posé la question à Muse lui-même et publié la réponse. Lassistant a déclaré que la similitude entre ses propres fichiers système et ceux dOpenClaw nétait pas une coïncidence, mais une correspondance. Dautres se sont joints à la discussion. Lun deux a fait remarquer que Muse contenait un fichier SOUL.md, ce fichier de configuration au format texte brut qui définit la personnalité, le ton, les valeurs, les limites et les domaines dexpertise dun agent. Un autre a vérifié le contenu plutôt que les noms, et a constaté quils étaient eux aussi presque identiques.
La réponse de Friedman
Friedman a retracé lhistorique dans sa première réponse. Il a utilisé OpenClaw en janvier, puis a acheté des centaines de Mac mini pour léquipe de Superintelligence Labs, et beaucoup dentre eux en sont tombés amoureux. Il a qualifié Steinberger de génie et a estimé que son harnais était novateur dès le départ. Lobjectif avec Muse, a-t-il écrit, était de créer quelque chose de similaire à OpenClaw que Meta pourrait rendre sûr, sécurisé, facile à utiliser et capable de sadapter à des milliards dutilisateurs.
Nanda est revenu avec une question plus précise. Si Muse avait été développé à partir de zéro, pourquoi copier les noms de fichiers exacts de lespace de travail, et pourquoi le contenu de SOUL.md était-il presque identique ? Était-ce intentionnel, ou le fruit dune inspiration ? Friedman n'a pas contesté cette prémisse. Il a répondu que l'équipe estimait que Peter avait parfaitement cerné la situation. Ces deux réponses ont été publiées récemment, à quelques minutes dintervalle, sous forme de commentaires personnels et non de communiqué officiel de lentreprise. Meta na rien publié de son côté.
Qui est Steinberger ?
Steinberger, un développeur autrichien, a écrit OpenClaw et la publié en open source. Le projet a connu un grand succès auprès des développeurs en janvier et sest largement répandu au-delà de ce cercle. Il a porté deux autres noms avant celui-ci, ayant été lancé sous le nom de Clawdbot puis de Moltbot. L'infrastructure saluée par Friedman correspond davantage à la structure qui entoure un modèle quau modèle lui-même. Elle contient les fichiers dinstructions, les définitions des outils et la boucle qui détermine la prochaine action de lagent. SOUL.md est lun de ces fichiers.
Il avait été annoncé en février quil avait rejoint OpenAI. En mai, il avait été évoqué la facture de jetons générée par son propre projet. Son infrastructure ne cesse de réapparaître dans les produits dautres entreprises. Jeudi dernier, il a été évoqué louverture de Google Home à des agents tiers, dont OpenClaw.
La licence lautorise
Steinberger a publié OpenClaw sous une licence open source, ce qui fait des similitudes entre les fichiers une question liée au produit plutôt quune question juridique. Lopen source existe pour que dautres puissent lire le code et sen inspirer. Friedman a dirigé GitHub en tant que PDG avant de rejoindre Meta lannée dernière, aux côtés dAlexandr Wang, le directeur de lIA de lentreprise. Il connaît bien les règles du domaine quil décrit.
Ce que la licence ne règle pas, cest la question sous-jacente relative au produit. Meta a indiqué aux développeurs quelle examinerait et approuverait les connecteurs permettant dintégrer des services externes à Muse, et quelle déciderait lesquels seraient mis en avant. OpenClaw na pas de « gardien », car personne nest propriétaire de la distribution.
Meta la déjà fait par le passé
Lentreprise a depuis longtemps lhabitude dadopter des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves ailleurs. Lexemple le plus flagrant est celui des « Stories ». Snapchat a lancé ce format en 2013, et Instagram a proposé sa propre version en août 2016. Zuckerberg a évoqué cette tendance lors dune audition antitrust aux USA en 2020, où il a reconnu que Meta avait copié ses concurrents.
Ce que demande Muse
Meta décrit Muse comme un assistant capable de prendre des rendez-vous, de remplir des formulaires, de gérer le service client, deffectuer des achats, de générer des images et de créer des documents. Il fonctionne sous macOS il nexiste pour linstant pas de version Windows et sintègre également à WhatsApp. Pour effectuer toutes ces tâches, lapplication a besoin dun accès. Les utilisateurs lauthentifient sur leurs comptes de messagerie électronique, dagenda, de messagerie instantanée et de réseaux sociaux, et lui accordent des autorisations macOS concernant les fichiers, le microphone, la caméra et la localisation. Lapplication est réservée aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Elle est gratuite dans certaines limites, et Meta propose des forfaits plus complets à 20 et 100 dollars par mois.
Deux semaines de Muse
Meta a lancé Muse le 8 septembre et lapplication sest hissée à la première place de lApp Store américain. Jyoti Mann a rapporté que plus de 500 000 personnes lavaient essayée au cours de sa première semaine environ, dont plus de 250 000 utilisateurs quotidiens, qui ont soumis plus de deux millions de requêtes. Ces chiffres proviennent de données internes de Meta que la publication affirme avoir consultées.
Dernièrement, laction Meta a bondi de 11 % grâce à laccueil réservé à lapplication, enregistrant ainsi sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025. Tout ne sest toutefois pas déroulé comme prévu pour Meta. Il y a peu, Amazon a bloqué laccès de Muse à son site de vente en ligne, arguant que lagent ne sidentifiait pas et enfreignait ses conditions dutilisation. Le chercheur en sécurité Patrick Wardle a ensuite révélé une faille « zero day » dans lapplication Mac. Meta a publié ce quelle a qualifié de « hotfix » et a déclaré que le risque concret pour les utilisateurs était faible.
Le 21 septembre 2026, le chercheur en sécurité Patrick Wardle (fondateur d'Objective-See) a révélé une vulnérabilité critique de type zero-day affectant lassistant IA de Meta dénommé Muse. Cette faille permettait à un logiciel malveillant local ou à une simple commande via le terminal d'intercepter les données de l'utilisateur et de prendre le contrôle total de l'agent d'IA, contredisant les affirmations de Mark Zuckerberg selon lesquelles Muse avait été « sécurisé dès sa conception ». Meta a rapidement publié un correctif d'urgence le 22 septembre 2026 pour colmater cette brèche. La situation ravive les critiques à lendroit des géants technologiques selon lesquelles leur course à lintelligence artificielle se fait en négligeant les menaces sécuritaires que posent les systèmes dintelligence artificielle.
Source : Peter Steinberger, sur X
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