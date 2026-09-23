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Meta reconnaît que la ressemblance entre Muse et OpenClaw n'est pas une coïncidence
Après que des utilisateurs suggèrent que Muse était une version d'OpenClaw destinée au grand public

Le , par Eliora
12 commentaires

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5  0 
« Nous avons développé Muse à partir de zéro, mais en tant que produit, il s'inspire très fortement d'OpenClaw », a déclaré Nat Friedman sur X, répondant à deux semaines de spéculations concernant le nouvel assistant personnel de Meta. Les premiers utilisateurs avaient passé des jours à comparer les fichiers internes de Muse avec ceux d'OpenClaw, constatant bien plus qu'une simple ressemblance. Friedman a expliqué que l'objectif avec Muse était de créer quelque chose de similaire à OpenClaw que Meta pourrait rendre sûr, sécurisé et facile à utiliser. Steinberger a publié OpenClaw sous une licence open source, ce qui fait des similitudes entre les fichiers une question liée au produit plutôt qu'une question juridique.

En ce début septembre 2026, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrit dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».

« Nous avons développé Muse à partir de zéro, mais en tant que produit, il s'inspire très fortement d'OpenClaw ». Nat Friedman a publié ce message sur X récemment. Le responsable produit chez Meta Superintelligence Labs répondait ainsi à deux semaines de spéculations concernant le nouvel assistant personnel de Meta, et expliquait pourquoi celui-ci semblait si familier à tous ceux qui avaient déjà utilisé la version open source. Les premiers utilisateurs avaient passé des jours à comparer les fichiers internes de Muse avec ceux dOpenClaw, et ils navaient cessé de constater bien plus quune simple ressemblance de famille.

Ce que les utilisateurs ont découvert

Le fil de discussion qui a déclenché la polémique a été lancé par Ansh Nanda, cofondateur dune entreprise dapplications dIA. Il a écrit que Muse était « lOpenClaw des gens normaux », et quil sagissait en réalité tout simplement dOpenClaw. Nanda avait posé la question à Muse lui-même et publié la réponse. Lassistant a déclaré que la similitude entre ses propres fichiers système et ceux dOpenClaw nétait pas une coïncidence, mais une correspondance. Dautres se sont joints à la discussion. Lun deux a fait remarquer que Muse contenait un fichier SOUL.md, ce fichier de configuration au format texte brut qui définit la personnalité, le ton, les valeurs, les limites et les domaines dexpertise dun agent. Un autre a vérifié le contenu plutôt que les noms, et a constaté quils étaient eux aussi presque identiques.

La réponse de Friedman

Friedman a retracé lhistorique dans sa première réponse. Il a utilisé OpenClaw en janvier, puis a acheté des centaines de Mac mini pour léquipe de Superintelligence Labs, et beaucoup dentre eux en sont tombés amoureux. Il a qualifié Steinberger de génie et a estimé que son harnais était novateur dès le départ. Lobjectif avec Muse, a-t-il écrit, était de créer quelque chose de similaire à OpenClaw que Meta pourrait rendre sûr, sécurisé, facile à utiliser et capable de sadapter à des milliards dutilisateurs.

Nanda est revenu avec une question plus précise. Si Muse avait été développé à partir de zéro, pourquoi copier les noms de fichiers exacts de lespace de travail, et pourquoi le contenu de SOUL.md était-il presque identique ? Était-ce intentionnel, ou le fruit dune inspiration ? Friedman n'a pas contesté cette prémisse. Il a répondu que l'équipe estimait que Peter avait parfaitement cerné la situation. Ces deux réponses ont été publiées récemment, à quelques minutes dintervalle, sous forme de commentaires personnels et non de communiqué officiel de lentreprise. Meta na rien publié de son côté.


Qui est Steinberger ?

Steinberger, un développeur autrichien, a écrit OpenClaw et la publié en open source. Le projet a connu un grand succès auprès des développeurs en janvier et sest largement répandu au-delà de ce cercle. Il a porté deux autres noms avant celui-ci, ayant été lancé sous le nom de Clawdbot puis de Moltbot. L'infrastructure saluée par Friedman correspond davantage à la structure qui entoure un modèle quau modèle lui-même. Elle contient les fichiers dinstructions, les définitions des outils et la boucle qui détermine la prochaine action de lagent. SOUL.md est lun de ces fichiers.

Il avait été annoncé en février quil avait rejoint OpenAI. En mai, il avait été évoqué la facture de jetons générée par son propre projet. Son infrastructure ne cesse de réapparaître dans les produits dautres entreprises. Jeudi dernier, il a été évoqué louverture de Google Home à des agents tiers, dont OpenClaw.

La licence lautorise

Steinberger a publié OpenClaw sous une licence open source, ce qui fait des similitudes entre les fichiers une question liée au produit plutôt quune question juridique. Lopen source existe pour que dautres puissent lire le code et sen inspirer. Friedman a dirigé GitHub en tant que PDG avant de rejoindre Meta lannée dernière, aux côtés dAlexandr Wang, le directeur de lIA de lentreprise. Il connaît bien les règles du domaine quil décrit.

Ce que la licence ne règle pas, cest la question sous-jacente relative au produit. Meta a indiqué aux développeurs quelle examinerait et approuverait les connecteurs permettant dintégrer des services externes à Muse, et quelle déciderait lesquels seraient mis en avant. OpenClaw na pas de « gardien », car personne nest propriétaire de la distribution.

Meta la déjà fait par le passé

Lentreprise a depuis longtemps lhabitude dadopter des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves ailleurs. Lexemple le plus flagrant est celui des « Stories ». Snapchat a lancé ce format en 2013, et Instagram a proposé sa propre version en août 2016. Zuckerberg a évoqué cette tendance lors dune audition antitrust aux USA en 2020, où il a reconnu que Meta avait copié ses concurrents.

Ce que demande Muse

Meta décrit Muse comme un assistant capable de prendre des rendez-vous, de remplir des formulaires, de gérer le service client, deffectuer des achats, de générer des images et de créer des documents. Il fonctionne sous macOS  il nexiste pour linstant pas de version Windows  et sintègre également à WhatsApp. Pour effectuer toutes ces tâches, lapplication a besoin dun accès. Les utilisateurs lauthentifient sur leurs comptes de messagerie électronique, dagenda, de messagerie instantanée et de réseaux sociaux, et lui accordent des autorisations macOS concernant les fichiers, le microphone, la caméra et la localisation. Lapplication est réservée aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Elle est gratuite dans certaines limites, et Meta propose des forfaits plus complets à 20 et 100 dollars par mois.


Deux semaines de Muse

Meta a lancé Muse le 8 septembre et lapplication sest hissée à la première place de lApp Store américain. Jyoti Mann a rapporté que plus de 500 000 personnes lavaient essayée au cours de sa première semaine environ, dont plus de 250 000 utilisateurs quotidiens, qui ont soumis plus de deux millions de requêtes. Ces chiffres proviennent de données internes de Meta que la publication affirme avoir consultées.

Dernièrement, laction Meta a bondi de 11 % grâce à laccueil réservé à lapplication, enregistrant ainsi sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025. Tout ne sest toutefois pas déroulé comme prévu pour Meta. Il y a peu, Amazon a bloqué laccès de Muse à son site de vente en ligne, arguant que lagent ne sidentifiait pas et enfreignait ses conditions dutilisation. Le chercheur en sécurité Patrick Wardle a ensuite révélé une faille « zero day » dans lapplication Mac. Meta a publié ce quelle a qualifié de « hotfix » et a déclaré que le risque concret pour les utilisateurs était faible.

Le 21 septembre 2026, le chercheur en sécurité Patrick Wardle (fondateur d'Objective-See) a révélé une vulnérabilité critique de type zero-day affectant lassistant IA de Meta dénommé Muse. Cette faille permettait à un logiciel malveillant local ou à une simple commande via le terminal d'intercepter les données de l'utilisateur et de prendre le contrôle total de l'agent d'IA, contredisant les affirmations de Mark Zuckerberg selon lesquelles Muse avait été « sécurisé dès sa conception ». Meta a rapidement publié un correctif d'urgence le 22 septembre 2026 pour colmater cette brèche. La situation ravive les critiques à lendroit des géants technologiques selon lesquelles leur course à lintelligence artificielle se fait en négligeant les menaces sécuritaires que posent les systèmes dintelligence artificielle.

Source : Peter Steinberger, sur X

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Voir aussi :

L'IA « Muse Spark » de Meta a exploité une faille de sécurité au sein d'une entreprise externe
Après qu'une erreur de configuration a permis à l'IA d'accéder à Internet

Lancement d'OpenClaw 2.0, la plus importante mise à jour de cette plateforme open source d'agents d'IA, avec une prise en main simplifiée, un navigateur amélioré et davantage d'options d'agents

Google annonce l'agent IA expérimental « CC » pour les familles, permettant à plusieurs membres de partager leurs données, pour établir des plannings et accomplir des tâches
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12 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 18:22
Je suis vraiment favorable aux IAs et les LLM et Générateur image/vidéo sont un progrès.
Mais les agents c'est vraiment dangereux pour la vie privée et en terme sécu de façon évidente ...
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 11:13
Citation Envoyé par Matthieu Vergne Voir le message
Un agent bien implémenté n'a rien de dangereux. Le danger c'est comme toujours de tout mélanger : à vouloir avoir 1 agent qui fait tout, on doit lui donner tous les droits, et il fini forcément par mélanger des trucs qu'il n'aurait pas dû. Si on aime autant déléguer à un agent c'est parce que ça nous permet de faire toutes ces choses qu'on ne serait pas capable de faire car "trop en même temps". Sauf qu'un agent a aussi ses limites. Bien implémenté, on n'a pas 1 agent, on a "des" agents, un pour chaque tâche pertinente à déléguer. Et si on a besoin de les faire communiquer, on crée des canaux dédiés, potentiellement avec des intermédiaires (agent ou traditionnel) pour filtrer les infos qui circulent. Tout de suite ça devient plus compliqué, mais c'est en préservant un tel découpage qu'on rend chaque agent simple et donc facile à tester et contrôler. La complexité résultante vient de la complexité inhérente de la tâche à accomplir.

En faisant tout avec un seul agent, ce n'est pas devenu simple, c'est devenu simplet. C'est là que se trouve le danger.
Pour résumer, vous proposez de prendre beaucoup de soin et donc beaucoup de temps pour élaborer un système complexe faisant appel à des agents IA.

Ben pas de chance, votre proposition va justement à l'encontre des objectifs de ceux qui veulent faire appel aux agents IA: Avoir tout, tout de suite, sans se casser la tête!
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 19:48
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Pour résumer, vous proposez de prendre beaucoup de soin et donc beaucoup de temps pour élaborer un système complexe faisant appel à des agents IA.
Pas vraiment : tu auras beau mettre tout le soin que tu veux, l'erreur est toujours permise.

Je suggère d'appliquer un outil là où il est adapté. Les LLM ça sert à faire du traitement du langage.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Ben pas de chance, votre proposition va justement à l'encontre des objectifs de ceux qui veulent faire appel aux agents IA: Avoir tout, tout de suite, sans se casser la tête!
C'est ce qu'on appelle un abus. On le connaît bien avec le cycle de la hype.

Une techno émergente commence par une pente montante : on l'utilise partout même là où c'est foireux. Le truc avec l'IA, c'est que quand on passe le pic et qu'on redescend (post-nut clarity ), tu as un nouveau modèle qui sort avec des équipes marketing qui te vendent que "ça y'est, on y est arrivé, rien à voir avec le modèle précédent", et la courbe reprend du début. Elle est en translation permanente à cause de ce renouvellement sans cesse qui nous maintient globalement dans la pente montante (et arrange bien la bulle IA).

À côté de ça tu as des pros qui sont dans le domaine depuis des années et qui ne se laissent pas avoir par la hype.
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 22:40
Un agent bien implémenté n'a rien de dangereux. Le danger c'est comme toujours de tout mélanger : à vouloir avoir 1 agent qui fait tout, on doit lui donner tous les droits, et il fini forcément par mélanger des trucs qu'il n'aurait pas dû. Si on aime autant déléguer à un agent c'est parce que ça nous permet de faire toutes ces choses qu'on ne serait pas capable de faire car "trop en même temps". Sauf qu'un agent a aussi ses limites. Bien implémenté, on n'a pas 1 agent, on a "des" agents, un pour chaque tâche pertinente à déléguer. Et si on a besoin de les faire communiquer, on crée des canaux dédiés, potentiellement avec des intermédiaires (agent ou traditionnel) pour filtrer les infos qui circulent. Tout de suite ça devient plus compliqué, mais c'est en préservant un tel découpage qu'on rend chaque agent simple et donc facile à tester et contrôler. La complexité résultante vient de la complexité inhérente de la tâche à accomplir.

En faisant tout avec un seul agent, ce n'est pas devenu simple, c'est devenu simplet. C'est là que se trouve le danger.
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