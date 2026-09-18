Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée de « société la plus puissante au monde » par la BBC, et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est souvent décrite comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
Google Labs étend CC, son agent IA expérimental, pour en faire un agent partagé destiné aux familles et aux foyers, selon une annonce de Google publiée le 17 septembre 2026. Cet agent amélioré fonctionne à partir de son propre compte Google et prend en charge jusquà six membres, chacun choisissant ce quil souhaite partager avec lui. Google avait lancé CC le 16 décembre 2025 en tant quagent expérimental de productivité personnelle qui reliait le compte Gmail, Google Agenda et Google Drive de lutilisateur, ainsi que lensemble du Web, avant denvoyer chaque matin un résumé intitulé « Votre journée à venir » dans la boîte de réception de lutilisateur.
Il a été lancé en accès anticipé pour les utilisateurs de comptes grand public âgés de 18 ans et plus aux USA et au Canada, en commençant par les abonnés à Google AI Ultra et les abonnés payants, puis, en mai 2026, Google a intégré CC à lapplication Gemini sous le nom de « Daily Brief ».
Dans lannonce, Tom Shane, chef de produit senior chez Google Labs, a déclaré que lune des principales demandes des utilisateurs était que CC les aide davantage à gérer un foyer très actif. Il a cité les emplois du temps scolaires, les entraînements sportifs, les factures et lorganisation des dîners comme des responsabilités partagées qui exigent une coordination, rendue plus difficile lorsque les informations sont dispersées sur plusieurs comptes. Le compte dédié, a-t-il expliqué, confère à CC une identité distincte et un modèle dautorisations clair.
En janvier 2026, alors que la compétition autour de lIA générative était souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avançait à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semblait alors récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaissait de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase de la course à lIA d'alors. C'était en tout cas l'avis de certains spécialistes comme Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ».
Voici la publication de Google sur CC :
Le nouveau CC, un assistant IA conçu pour les familles
Lorsque nous avons lancé CC, notre objectif était de créer un assistant personnel qui vous aide à prendre de lavance sur votre journée. Il est rapidement devenu une habitude quotidienne pour de nombreux premiers testeurs et, en mai, nous lavons intégré à lapplication Gemini sous le nom de « Daily Brief ». Lune des principales demandes de nos utilisateurs était que CC apporte davantage daide dans la gestion dun foyer très actif.
Entre les emplois du temps scolaires, les entraînements sportifs, le paiement des factures et lorganisation des repas du soir, la gestion dun foyer est souvent une responsabilité partagée qui nécessite beaucoup de coordination, rendue encore plus difficile par la dispersion des informations sur plusieurs comptes utilisateurs. Aujourdhui, CC devient un assistant dédié aux familles et aux foyers.
Il dispose de son propre compte Google, ce qui lui confère une identité distincte et un modèle dautorisations clair, permettant à jusquà six membres de gérer lassistant et de collaborer avec lui. CC ne voit que ce que chaque membre choisit de partager, comme les e-mails de lécole de votre enfant, de la piscine municipale ou du vétérinaire. Il les trie automatiquement, crée un résumé quotidien partagé et se connecte à Agenda et Tâches, aidant ainsi les familles à passer moins de temps à coordonner la logistique et plus de temps à profiter simplement dêtre ensemble.
Comment CC peut aider les familles à gagner du temps
En regroupant le contexte commun en un seul endroit, CC contribue au bon déroulement des routines quotidiennes des groupes tels que les familles et les foyers :
Commencez la journée en étant sur la même longueur donde : chaque matin, CC envoie un résumé partagé intitulé « Votre journée à venir ». Au lieu que les informations logistiques familiales restent enfermées dans la boîte de réception ou la liste mentale dune seule personne, tout le monde a une vision claire de qui doit être où, de ce qui doit être fait et de ce que CC a déjà accompli la veille.
Délestage de la gestion des événements et des tâches : CC suit automatiquement les dates importantes et les tâches à accomplir, en rassemblant les informations partagées pertinentes de l'ensemble de votre groupe dans un calendrier familial ou une liste de tâches, et vous aide à les maintenir à jour même lorsque la situation évolue.
Laissez CC s'en charger : CC peut également vous aider à accomplir les tâches logistiques chronophages liées à la gestion d'une famille, telles que remplir des autorisations parentales ou des formulaires d'inscription aux activités au format PDF, établir des listes d'achats de fournitures scolaires ou élaborer des menus hebdomadaires. CC vous demandera les informations manquantes et mettra à jour sa mémoire collective afin de pouvoir vous être encore plus utile la prochaine fois.
- Comment fonctionne CC, tout en vous laissant le contrôle
- CC dispose désormais de son propre compte Google vérifié : cest ainsi que CC apparaîtra lorsquil interagira avec le groupe. Il ne répond quaux membres du groupe et neffectuera aucune action ni ne partagera dinformations en dehors du groupe sans votre autorisation.
- Cest vous qui choisissez ce que vous souhaitez partager : chaque membre peut facilement choisir ce quil souhaite partager avec CC et ce quil souhaite garder privé, et peut modifier ses choix à tout moment.
- Ajouter automatiquement CC en « cc » : sélectionnez les expéditeurs de-mails que vous souhaitez désormais toujours partager avec CC, comme lécole de vos enfants ou vos réservations de voyage. Chaque semaine, vous recevrez également une liste privée de nouveaux expéditeurs de-mails que vous pourrez choisir de partager avec CC.
- Envoyer à CC : lorsquun e-mail ponctuel arrive ou que vous recevez un SMS contenant des informations, vous pouvez le transférer à CC. Par exemple, vous pouvez envoyer une photo dune invitation à une fête danniversaire ou le planning des entraînements de foot par e-mail ou via Google Chat afin que CC puisse mettre à jour le calendrier. Vous pouvez également partager un dossier ou des fichiers Drive avec CC, ou ajouter CC à un calendrier.
- Nous venons à votre rencontre : CC s'intègre aux outils Google que vous utilisez au quotidien, tels que Gmail, Chat, Docs et Agenda. En coulisses, chaque instance de CC fonctionne sur son propre ordinateur cloud isolé, alimenté par le moteur agentique de Google, Antigravity, et les derniers modèles Gemini. Cela permet à CC de gérer des tâches telles que le pré-remplissage de formulaires PDF dinscription à des cours, la vérification en temps réel des temps de trajet via lAPI Google Maps entre deux activités consécutives, ou encore la création de documents et de feuilles de calcul partagés.
- CC dispose dune mémoire partagée. Au fur et à mesure que vous lutilisez, CC mémorise ce qui sapplique à lensemble du foyer (comme votre liste de courses habituelle ou vos restaurants familiaux préférés) par opposition à ce qui appartient à une seule personne (comme les préférences alimentaires ou les fuseaux horaires locaux).
Source : Google
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