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1) Qui possède encore une carte Michelin ou IGN dans sa voiture ? Et qui sait la lire ?2) A part mon numéro de téléphone, je ne connais pas les autres numéros par cur.Ils sont enregistrés dans le répertoire et je n'ai qu'à les sélectionner à partir de leur libellé.Sauf que je parle ici de ma ligne fixe et pas de mon mobile puisque je n'en ai pas.3) Aucun problème pour le calcul mental. Je connais mes tables de multiplications.4) Pas de montre connectée. En fait, pas de montre bracelet.5) Je sais faire la cuisine et c'est un vrai plaisir. Ben oui, j'ai des livres de cuisine à la maison. Sinon, comment voulez-vous apprendre ?6) J'ai une vieille voiture de trente ans d'âge à essence (SP98 / SP95 / E10) et boite de vitesse manuelle.Je n'ai aucune envie de passer à une boite de vitesse automatique et à l'électrique.7) je sais quand même écrire sans correcteur orthographique.Pour ce qui est des fautes d'orthographe, ben oui, j'en fais quand même.Ce sont surtout des fautes d'inattention.8) Je ne comprends pas trop ta remarque car je ne suis as d'accord.Quel que soit le produit qui tombe en panne, je suis bien incapable d'aller farfouiller dedans pour le réparer.Tu as oublié la garantie ! Le plus simple consiste à le signaler au SAV pour le remplacer.La plupart du temps, tu dois te procurer les pièces de rechange, sauf que ceux-ci sont accessible que par des professionnels.9) C'est ce que je fais avec Deezer, je sélectionne une playlist et j'écoute en continue.Pour les films, ce n'est pas du tout pareil car je cherche ce que je veux voir.Le problème est que cela prend du temps et parfois ne trouvant pas mon bonheur, je vais me coucher.10) Je n'utilise aucun réseau social. Je rappelle que je n'ai pas mobile.A partir de mon téléviseur SamSung, je regarde des vidéos sous YouTube, plus précisément des films en accès libre.11) Je ne sais pas pour toi, mais je lis des livres en papier et non sur ordinateur.Tu cherches à capturer du sensationnelle, de l'accrocheur et au final, tu ne fais que survoler le texte sans bien le comprendre.12) Vous êtes intoxiqué par les réseau sociaux car vous croyez que la vrai vie se trouve dans vos smartphones.La vrai vie se fait au contact avec des vrais personnes en chair et en os, pas des avatars.Et en plus, vous êtes des consommateurs frénétiques, de ce qui vous captives.Vous ne savez pas apprécier les plaisir de la vie, prenez le temps de vivre, au lieu d'avoir le nez écrasé sur l'écran de votre smartphone.