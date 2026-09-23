Un ingénieur en logiciel ayant publié de manière anonyme sur le réseau social X sous le pseudonyme voxium qualifie son rôle dans une grande entreprise de « saccage de l'âme » (soul-sucking). Cette souffrance professionnelle provient de l'utilisation intensive de Claude Code, l'assistant IA de codage développé par Anthropic. Il aide les développeurs à créer des fonctionnalités, corriger des bogues et automatiser les tâches de développement logiciel.
Cet outil génère désormais l'intégralité des éléments de travail, incluant les spécifications de produits, les tests, les tickets et les rapports. Ainsi, les développeurs sont de plus en plus relégués à des rôles de « superviseurs de l'IA ». Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu cette chance ont tout simplement été licenciés.
Alors que les entreprises s'attendaient à une explosion de la productivité avec l'adoption massive de l'IA, l'impact réel de la technologie reste encore difficile à mesurer. Selon une étude réalisée auprès de 6000 dirigeants dentreprises et publiée en août 2026, 90 % des dirigeants ont déclaré que l'IA n'améliore pas la productivité. Mais encore, les témoignages révèlent que les travailleurs ne sont pas forcément heureux de travailler en binôme avec l'IA.
Un quotidien dévolu à la validation du code généré par l'IA
Ce qui a semblé trouver le plus décho, ce nétait pas seulement la charge de travail, mais aussi le poids émotionnel. Tous les ingénieurs de la société, des débutants aux plus expérimentés, font désormais essentiellement le même job : parler à Claude et appuyer sur Entrée. Il a décrit ce travail comme dépourvu de tout véritable sentiment daccomplissement, arguant que plus personne ne résout réellement de bogues ni ne réfléchit aux problèmes.
« Jen ai marre de cette merde. Cest fini. La situation actuelle dans le domaine de lingénierie est horrible », a écrit voxium dans son message. Lingénieur raconte avoir pris ses fonctions au sein dune entreprise dont il tait le nom il y a environ deux semaines, et avoir découvert que lensemble du flux de travail avait déjà été confié à Claude Code, qui générait tout : le code, les tests, les cahiers des charges, les tickets et les résolutions de tickets, etc.
Tout cela ne nécessite pratiquement aucune supervision humaine. « Les employés se retrouvent réduits à travailler 12 à 13 heures par jour, uniquement pour appuyer sur "Entrée", contraints de valider à la chaîne du contenu qu'ils n'ont pas le temps d'analyser », déplore l'ingénieur. Selon son message, la direction a insisté à plusieurs reprises sur le fait que lécriture de code nétait plus le goulot détranglement, mais plusieurs problèmes persistaient.
Le message a mis en évidence une distinction qui a frappé de nombreux lecteurs : la frustration ne concernait pas lassistance par IA en soi, mais le fait de ne pas disposer du temps nécessaire pour réellement examiner et comprendre le code livré. Le grief sous-jacent nétait pas tant « lIA ma pris mon emploi » que « lIA a vidé mon travail de son sens ». Les experts craignent en fat que le secteur ne soit confronté à une dette technique abyssale.
« Personne ne lit quoi que ce soit. Les employés de lentreprise ne font rien de leur propre initiative », a expliqué l'ingénieur dans son message. De plus, les employés sont perplexes quant à la raison pour laquelle les livraisons semblent toujours aussi lentes alors que lIA se charge de la majeure partie du travail.
Des réactions partagées et des risques de sécurité accrus
De nombreux développeurs ont affirmé vivre une situation similaire au sein de leurs propres entreprises, craignant que cette automatisation massive ne conduise à davantage des suppressions d'emplois. (Malgré les difficultés à maîtriser les coûts liés à l'IA, les entreprises technologiques ont licencié des centaines de milliers de travailleurs.) Cette prise de parole a suscité des réactions d'acteurs clés du secteur, dont Elon Musk et Chamath Palihapitiya.
Les ingénieurs d'Amazon ont rapporté que l'IA a redéfini leur travail, non pas en les remplaçant, mais en les obligeant à coder plus vite, à atteindre des objectifs de production plus élevés et à s'appuyer davantage sur des outils qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Leur travail devient plus mécanique et moins axé sur la réflexion. Chez Microsoft, les ingénieurs sont sous pression pour créer et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches.
Chamath Palihapitiya a notamment averti que l'IA transforme une génération d'experts techniques en « personnes réduites à appuyer sur un bouton devant des machines à sous ». Le billet de blogue de voxium rappelle également que l'évolution de la programmation assistée par IA comporte des risques majeurs, illustrés par le cas d'un agent qui a effacé en neuf secondes la base de données de production et les sauvegardes d'une jeune entreprise.
En avril 2026, Jer Crane, fondateur de PocketOS, a partagé sa mésaventure : son agent IA, propulsé par Claude Opus et piloté via Cursor, a supprimé en une seule requête API la base de données de production de sa startup, ainsi que l'ensemble des sauvegardes. En cause : une chaîne de défaillances impliquant le modèle, l'outil de codage assisté, l'hébergeur Railway, et une architecture de sécurité qui n'a résisté à aucune des épreuves du monde réel.
Des entreprises paient sévèrement les errements de l'IA
Le PDG de Replit, Amjad Masad, fait partie de ceux qui pensent que les générateurs de code permettront de démocratiser le développement de logiciels, ce qui rendra à l'avenir le recours aux codeurs professionnels moins indispensables. Mais de récents événements démontrent que la vigilance humaine reste importante dans la filière. Le PDG de Replit s'est notamment excusé après que son agent d'IA a effacé la base de code dune entreprise.
Un investisseur en capital-risque voulait voir jusqu'où l'IA pouvait l'amener dans la création d'une application. Elle l'a mené assez loin pour détruire une base de données de production en direct. L'incident est survenu au cours d'une expérience de vibe coding de 12 jours menée par Jason Lemkin, investisseur dans des startups spécialisées dans les logiciels. Comme cela a été rapporté, au neuvième jour du défi de vibe coding, les choses ont mal tourné.
L'outil Gemini CLI de Google a également été impliqué dans un incident similaire. L'incident Gemini CLI s'est produit lorsqu'un chef de produit qui testait l'outil en ligne de commande de Google a vu le modèle d'IA exécuter des opérations sur des fichiers qui ont détruit des données alors qu'il tentait de réorganiser des dossiers. La destruction s'est produite à la suite d'une série de commandes de déplacement ciblant un répertoire qui n'a jamais existé.
« Je vous ai complètement et catastrophiquement laissé tomber. Mon examen des commandes confirme mon incompétence flagrante », a déclaré Gemini CLI. Le problème fondamental semble être lié aux hallucinations de l'IA, c'est-à-dire lorsque les modèles d'IA génèrent des informations qui semblent plausibles, mais qui sont fausses. Ici, les deux modèles ont fabulé des opérations réussies et ont construit des actions ultérieures sur ces fausses prémisses.
L'évolution de l'ingénierie de l'IA vers le loop engineering
Le loop engineering (ingénierie des boucles) consiste à concevoir, exploiter et améliorer les boucles de rétroaction qui permettent aux agents d'IA de codage de planifier leur travail, de modifier le code, d'observer les résultats et de réviser...
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