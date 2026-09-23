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la voiture était encore une passion il y'a de cela 2-3 décennies.J'ai pris mon pied l'été dernier dans le desert du kazakhstan avec mon 4*4, les grands espaces, la liberté de rouler ou l'on peut quand on veut à la vitesse que l'on veut. Chose je n'ai jamais ressentie en france et encore moins à singapour.La mécanique peut rugir.En europe les routes sont devenue très chiantes, je pense même pour les motard ca doit etre la merde, rond point, changement de vitesse, dos d'ane, radard tous les km....les grosses villes comme londres ou singapour c'est encore pire: bouchons, péages pour entre dans la ville, gros malus, parking prohibitif, zfe en franceEn quittant la france, dégouté par le racisme de l'europe envers les diesels j'étais dégouté et je me suis promis de plus jamais conduire une voiture, j'ai pu revoir ma position cette année: désormais les déplacements et vacances se feront en transport en commun comme uber ou l'avion, mais clairement la voiture en asie centrale (russie, mongolie, kazakhstan...je testerais lAmérique du sud l'année prochaine) reste encore un énorme plaisir et plaisir partagé aussi par les autres usagé de la route, j'ai vu pleins de jeune en vacances avec une Buchanka se faire plaisir et prendre une bonne dose de vodka avant de reprendre la routela conduite autonome et les adas dans une voiture de particulier n'a aucun intérêt en occident, il est préférable de plus avoir de voiture et de prendre un robo taxis comme Tesla et se laisser porter, on récent plus aucune sensation, le style c'est majoritairement plus que des "suv familiaux" qui se ressemble tous et semble bien chiant et le sont surement quand je les vois à la télé en file indienne se suivre à 80km/h max. Et oui Singapour aussi se fait bombarder par les voitures insipide des chinoisEt meme pire, en france on la chance d'avoir des pauvres qui roule encore avec des vielles casserole et apporte de la mixité, a Singapour c'est que des tesla/suv chinois moderne et sur équipé toute option, ils se ressemble tous et sont très insipide. Très rare de tomber sur un think different.