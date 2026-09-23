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GPT-6 Astra d'OpenAI a déchiffré un message Enigma qui résistait à toute décryptage depuis 2005
Ce que l'IA a accompli en deux jours prendrait des semaines, voire des mois, à un chercheur humain

Le , par Jade Emy
35 commentaires

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5  0 
GPT-6 Astra d'OpenAI est parvenu à déchiffrer un message Enigma qui résistait à toute décryptage depuis 2005. le plus étonnant dans ce décryptage est que le GPT6 Astra lait réalisé entièrement de son propre chef. Les chercheurs ont analysé les journaux de bord dAstra GPT-6 afin de comprendre exactement comment il a procédé au décryptage. Ils commentent : "Ce qui est clair, en revanche, cest que GPT6 Astra se comporte comme un cryptanalyste et un chercheur en archives très professionnel. Ce quil a accompli en deux jours prendrait des semaines, voire des mois, à un chercheur humain."

La machine Enigma est un dispositif de chiffrement développé et utilisé du début au milieu du XXe siècle pour protéger les communications commerciales, diplomatiques et militaires. Elle a été largement utilisée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, dans toutes les branches de l'armée allemande. La machine Enigma était considérée comme si sûre quelle servait à chiffrer les messages les plus secrets. LEnigma est dotée dun mécanisme à rotors électromécaniques qui brouille les 26 lettres de lalphabet latin. En utilisation classique, une personne saisit du texte sur le clavier de lEnigma tandis quune autre note laquelle des 26 lumières situées au-dessus du clavier sallume à chaque pression sur une touche.

Si lon saisit du texte en clair, les lettres allumées correspondent au texte chiffré. La saisie dun texte chiffré le retransforme en texte en clair lisible. Le mécanisme à rotors modifie les connexions électriques entre les touches et les voyants à chaque pression sur une touche. En substance, le mouvement des rotors signifie que chaque lettre est chiffrée à laide dune clé cryptographique différente, ce qui rend le système très résistant aux attaques cryptographiques conventionnelles basées sur les schémas que les touches laissent apparaître dans le texte chiffré obtenu.

Début septembre, OpenAI a annoncé qu'elle allait commencer à déployer son tout dernier modèle d'IA, GPT-6 Astra, qui, selon l'entreprise, est le fruit de « plusieurs années de recherche et de paris audacieux ». Le PDG Sam Altman a déclaré qu'Astra représentait un « nouveau niveau de capacités » et qu'il s'attendait à « un essor de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la croissance économique et des découvertes scientifiques ». Le modèle sera lancé par étapes, avec un accès prioritaire pour les entreprises du programme de cybersécurité « Daybreak ». Astra sera déployé dans les prochains jours auprès des utilisateurs des formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise. Récemment, Frode Weierud a rapporté que GPT-6 Astra d'OpenAI est parvenu à déchiffrer un message Enigma qui résistait à toute décryptage depuis 2005.


OpenAI GPT-6 Astra déchiffre un message Enigma qui résistait à toute décryptage depuis 2005

Le 15 septembre 2026, Carter Leffer ma contacté pour me demander de valider le décryptage dun message Enigma de larmée allemande, le MVUEH du 10 juillet 1941. Ce message, envoyé par une station radio portant l'indicatif tactique 2ny, a été reçu par la station radio du SS-Totenkopf Quartiermeister, Ib. Ib a reçu le message à 17 h 30 le 10 juillet 1941 et l'a enregistré sous le numéro 172 dans son registre des messages entrants pour juillet 1941. Depuis 2005, ce message a résisté à toutes les tentatives de décryptage.

Le 9 juin 2017, Alex Shovkoplyas a réussi à décrypter un autre message non décrypté datant de ce jour-là, le n° 173, SIPVX. Cependant, la clé Enigma quil a récupérée pour ce message différait légèrement de la clé Enigma quotidienne du 10 juillet 1941 utilisée pour tous les autres messages de cette date. La clé SIPVX utilisait le même ordre des roues, 512, que la clé quotidienne, mais les connexions des fiches (Stecker) et le réglage de lanneau (Ringstellung) différaient. Cependant, cette nouvelle clé ne nous a pas permis de déchiffrer le message MVUEH.

Après que Carter Leffer eut envoyé les détails du déchiffrement du message MVUEH, il est immédiatement apparu quil avait trouvé la bonne clé et le texte en clair. La clé MVUEH savère être complètement différente des autres clés du 10 juillet 1941 ; même lordre des roues diffère : 253 au lieu de 512 pour les deux autres clés. Plus surprenant encore, le texte en clair est presque identique à celui du message n° 173, SIPVX. Les deux messages diffèrent de douze lettres en longueur. MVUEH compte 82 lettres, tandis que SIPVX en compte 94. Cette différence est due à une erreur lors du chiffrement du mot « Bitte » dans MVUEH, qui a donné « Btte », et à la répétition de la signature de lexpéditeur, « Waschbusch », dans le message SIPVX.

Une analyse du décryptage a révélé que la transcription du texte chiffré « MVUEH » à partir du formulaire de message original contenait plusieurs erreurs, et le décryptage a montré que la roue de gauche de lEnigma effectue un retour à la 72e lettre. Un retour de la roue de gauche de lEnigma, qui se produit rarement, est connu pour compliquer le décryptage. Ces facteurs ont peut-être empêché un décryptage plus précoce.

Cependant, le plus étonnant dans ce décryptage est que le GPT6 Astra lait réalisé entièrement de son propre chef. Carter Leffer sétait contenté de demander au GPT6 Astra de vérifier sil pouvait décrypter lun des messages Enigma non décryptés publiés sur la page web de Crypto Cellar Research. Après avoir analysé les messages non déchiffrés du site, il a déterminé que le message le plus prometteur était le n° 172, « MVUEH », et a rapidement soupçonné que le texte en clair du n° 173, « SIPVX », pouvait être lié à celui du message « MVUEH » non déchiffré. Après avoir essayé de nombreuses approches différentes, GPT6 Astra sest concentré sur lutilisation du nom de lieu répété « ROSENOW ROSENOW » comme indice. Après avoir développé les logiciels nécessaires en Python et en C++ pour un simulateur Enigma et une « Enigma Bombe », GPT6 Astra a entamé un décryptage approfondi à laide de lindice « ROSENOW », ce qui a finalement permis de trouver la clé et le texte en clair corrects pour le message « MVUEH ».

Nous continuons danalyser les journaux de bord de lAstra GPT-6 afin de comprendre exactement comment il a procédé au décryptage. Et nous découvrons des détails étonnants. En juillet 2026, jai publié lannonce suivante sur la page web contenant la liste des messages de 1941 :

Remarque : en juillet 2026, des recherches menées aux Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv) ont mis au jour plusieurs collections de messages radio, tant chiffrés quen clair. Lune de ces collections de messages provenait du commandement logistique de la division SS-Totenkopf, le Nachschubführer. Bon nombre de ces messages ont été envoyés à la station radio Ib (Quartiermeister) et sont identiques à ceux figurant dans cette liste. Dautres sont nouveaux, mais très probablement liés. Ces nouveaux messages sont ajoutés à la liste des messages de 1941 en gras, avec lindicateur NF (Nachschubführer) après le numéro du message, indiquant que ces numéros appartiennent à la numérotation NF. Tous les messages NF sont sortants ; par conséquent, les numéros de message sont en bleu.

Il semble que GPT6 Astra ait découvert cette note concernant les collections de messages radio aux Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), car dans lun des registres, on trouve ce qui suit :

1. Piste daccès à la source originale. Lanalyse complète des preuves a permis de remonter la piste du corpus reçu jusquà une collection privée et didentifier des volumes concrets de messages radio des Archives fédérales, notamment RS 33/20a et RS 33/63b. Les notices du catalogue ont été consultées ; limage originale du message n° 172 reste introuvable, et loutil de consultation des archives disponible na pas encore mis en ligne les numérisations pertinentes dans cet environnement. Aucune correspondance na été envoyée.

Les références aux fichiers mentionnées par GPT6 Astra, à savoir RS 33/20a et RS 33/63b, sont correctes, mais ces documents ne sont pas disponibles sur le site web de Crypto Cellar Research. GPT6 Astra fait mention dune collection privée, mais on ne sait pas exactement de quoi il sagit, ni sil a réussi à accéder aux collections numérisées des Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), ni sil a trouvé ces fichiers ailleurs. Ce qui est clair, en revanche, cest que GPT6 Astra se comporte comme un cryptanalyste et un chercheur en archives très professionnel. Ce quil a accompli en deux jours prendrait des semaines, voire des mois, à un chercheur humain. Personnellement, jai passé plusieurs semaines à rechercher les dossiers des Archives fédérales allemandes auxquels GPT6 Astra fait référence.

Le décryptage par lIA du message Enigma « MVUEH » est tout simplement incroyable, et en tant quancien cryptanalyste, jen reste encore émerveillé.

Sous licence CC BY-NC-SA 4.0

Source : Frode Weierud, Crypto Cellar Research

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35 commentaires
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 2:06
Si on résume : créer des modèles spécialisés pour arriver à une conduite autonome n'a pas été concluant donc on va demander à des modèles généralistes de gérer le bordel.

Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?

Rendez-vous dans 6 mois.
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 10:09
Citation Envoyé par JackIsJack Voir le message
Serait-ce la fameuse démonstration de force IAesque que j'attends depuis longtemps ? Non.
Non, cela fait plus de 80 piges qu'Enigma a été cassé.
J'ai même eu l'occasion de m'y frotter pendant mes études.
Avec Enigma-Cracker, un projet en python datant de 2017, ma vielle bécane sous XP est capable de faire la même chose.

Tiens j'ai retrouvé le dépôt, si ça intéresse quelqu'un.
https://github.com/Petitoto/Enigma-Cracker
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JackIsJack
Avatar de JackIsJack
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 23:57
Serait-ce la fameuse démonstration de force IAesque que j'attends depuis longtemps ? Non.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 14:40
la voiture était encore une passion il y'a de cela 2-3 décennies.

J'ai pris mon pied l'été dernier dans le desert du kazakhstan avec mon 4*4, les grands espaces, la liberté de rouler ou l'on peut quand on veut à la vitesse que l'on veut. Chose je n'ai jamais ressentie en france et encore moins à singapour.
La mécanique peut rugir.

En europe les routes sont devenue très chiantes, je pense même pour les motard ca doit etre la merde, rond point, changement de vitesse, dos d'ane, radard tous les km....
les grosses villes comme londres ou singapour c'est encore pire: bouchons, péages pour entre dans la ville, gros malus, parking prohibitif, zfe en france

En quittant la france, dégouté par le racisme de l'europe envers les diesels j'étais dégouté et je me suis promis de plus jamais conduire une voiture, j'ai pu revoir ma position cette année: désormais les déplacements et vacances se feront en transport en commun comme uber ou l'avion, mais clairement la voiture en asie centrale (russie, mongolie, kazakhstan...je testerais lAmérique du sud l'année prochaine) reste encore un énorme plaisir et plaisir partagé aussi par les autres usagé de la route, j'ai vu pleins de jeune en vacances avec une Buchanka se faire plaisir et prendre une bonne dose de vodka avant de reprendre la route .

la conduite autonome et les adas dans une voiture de particulier n'a aucun intérêt en occident, il est préférable de plus avoir de voiture et de prendre un robo taxis comme Tesla et se laisser porter, on récent plus aucune sensation, le style c'est majoritairement plus que des "suv familiaux" qui se ressemble tous et semble bien chiant et le sont surement quand je les vois à la télé en file indienne se suivre à 80km/h max. Et oui Singapour aussi se fait bombarder par les voitures insipide des chinois Et meme pire, en france on la chance d'avoir des pauvres qui roule encore avec des vielles casserole et apporte de la mixité, a Singapour c'est que des tesla/suv chinois moderne et sur équipé toute option, ils se ressemble tous et sont très insipide. Très rare de tomber sur un think different.
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