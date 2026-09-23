La machine Enigma est un dispositif de chiffrement développé et utilisé du début au milieu du XXe siècle pour protéger les communications commerciales, diplomatiques et militaires. Elle a été largement utilisée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, dans toutes les branches de l'armée allemande. La machine Enigma était considérée comme si sûre quelle servait à chiffrer les messages les plus secrets. LEnigma est dotée dun mécanisme à rotors électromécaniques qui brouille les 26 lettres de lalphabet latin. En utilisation classique, une personne saisit du texte sur le clavier de lEnigma tandis quune autre note laquelle des 26 lumières situées au-dessus du clavier sallume à chaque pression sur une touche.
Si lon saisit du texte en clair, les lettres allumées correspondent au texte chiffré. La saisie dun texte chiffré le retransforme en texte en clair lisible. Le mécanisme à rotors modifie les connexions électriques entre les touches et les voyants à chaque pression sur une touche. En substance, le mouvement des rotors signifie que chaque lettre est chiffrée à laide dune clé cryptographique différente, ce qui rend le système très résistant aux attaques cryptographiques conventionnelles basées sur les schémas que les touches laissent apparaître dans le texte chiffré obtenu.
Début septembre, OpenAI a annoncé qu'elle allait commencer à déployer son tout dernier modèle d'IA, GPT-6 Astra, qui, selon l'entreprise, est le fruit de « plusieurs années de recherche et de paris audacieux ». Le PDG Sam Altman a déclaré qu'Astra représentait un « nouveau niveau de capacités » et qu'il s'attendait à « un essor de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la croissance économique et des découvertes scientifiques ». Le modèle sera lancé par étapes, avec un accès prioritaire pour les entreprises du programme de cybersécurité « Daybreak ». Astra sera déployé dans les prochains jours auprès des utilisateurs des formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise. Récemment, Frode Weierud a rapporté que GPT-6 Astra d'OpenAI est parvenu à déchiffrer un message Enigma qui résistait à toute décryptage depuis 2005.
OpenAI GPT-6 Astra déchiffre un message Enigma qui résistait à toute décryptage depuis 2005
Le 15 septembre 2026, Carter Leffer ma contacté pour me demander de valider le décryptage dun message Enigma de larmée allemande, le MVUEH du 10 juillet 1941. Ce message, envoyé par une station radio portant l'indicatif tactique 2ny, a été reçu par la station radio du SS-Totenkopf Quartiermeister, Ib. Ib a reçu le message à 17 h 30 le 10 juillet 1941 et l'a enregistré sous le numéro 172 dans son registre des messages entrants pour juillet 1941. Depuis 2005, ce message a résisté à toutes les tentatives de décryptage.
Le 9 juin 2017, Alex Shovkoplyas a réussi à décrypter un autre message non décrypté datant de ce jour-là, le n° 173, SIPVX. Cependant, la clé Enigma quil a récupérée pour ce message différait légèrement de la clé Enigma quotidienne du 10 juillet 1941 utilisée pour tous les autres messages de cette date. La clé SIPVX utilisait le même ordre des roues, 512, que la clé quotidienne, mais les connexions des fiches (Stecker) et le réglage de lanneau (Ringstellung) différaient. Cependant, cette nouvelle clé ne nous a pas permis de déchiffrer le message MVUEH.
Après que Carter Leffer eut envoyé les détails du déchiffrement du message MVUEH, il est immédiatement apparu quil avait trouvé la bonne clé et le texte en clair. La clé MVUEH savère être complètement différente des autres clés du 10 juillet 1941 ; même lordre des roues diffère : 253 au lieu de 512 pour les deux autres clés. Plus surprenant encore, le texte en clair est presque identique à celui du message n° 173, SIPVX. Les deux messages diffèrent de douze lettres en longueur. MVUEH compte 82 lettres, tandis que SIPVX en compte 94. Cette différence est due à une erreur lors du chiffrement du mot « Bitte » dans MVUEH, qui a donné « Btte », et à la répétition de la signature de lexpéditeur, « Waschbusch », dans le message SIPVX.
Une analyse du décryptage a révélé que la transcription du texte chiffré « MVUEH » à partir du formulaire de message original contenait plusieurs erreurs, et le décryptage a montré que la roue de gauche de lEnigma effectue un retour à la 72e lettre. Un retour de la roue de gauche de lEnigma, qui se produit rarement, est connu pour compliquer le décryptage. Ces facteurs ont peut-être empêché un décryptage plus précoce.
Cependant, le plus étonnant dans ce décryptage est que le GPT6 Astra lait réalisé entièrement de son propre chef. Carter Leffer sétait contenté de demander au GPT6 Astra de vérifier sil pouvait décrypter lun des messages Enigma non décryptés publiés sur la page web de Crypto Cellar Research. Après avoir analysé les messages non déchiffrés du site, il a déterminé que le message le plus prometteur était le n° 172, « MVUEH », et a rapidement soupçonné que le texte en clair du n° 173, « SIPVX », pouvait être lié à celui du message « MVUEH » non déchiffré. Après avoir essayé de nombreuses approches différentes, GPT6 Astra sest concentré sur lutilisation du nom de lieu répété « ROSENOW ROSENOW » comme indice. Après avoir développé les logiciels nécessaires en Python et en C++ pour un simulateur Enigma et une « Enigma Bombe », GPT6 Astra a entamé un décryptage approfondi à laide de lindice « ROSENOW », ce qui a finalement permis de trouver la clé et le texte en clair corrects pour le message « MVUEH ».
Nous continuons danalyser les journaux de bord de lAstra GPT-6 afin de comprendre exactement comment il a procédé au décryptage. Et nous découvrons des détails étonnants. En juillet 2026, jai publié lannonce suivante sur la page web contenant la liste des messages de 1941 :
Remarque : en juillet 2026, des recherches menées aux Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv) ont mis au jour plusieurs collections de messages radio, tant chiffrés quen clair. Lune de ces collections de messages provenait du commandement logistique de la division SS-Totenkopf, le Nachschubführer. Bon nombre de ces messages ont été envoyés à la station radio Ib (Quartiermeister) et sont identiques à ceux figurant dans cette liste. Dautres sont nouveaux, mais très probablement liés. Ces nouveaux messages sont ajoutés à la liste des messages de 1941 en gras, avec lindicateur NF (Nachschubführer) après le numéro du message, indiquant que ces numéros appartiennent à la numérotation NF. Tous les messages NF sont sortants ; par conséquent, les numéros de message sont en bleu.
Il semble que GPT6 Astra ait découvert cette note concernant les collections de messages radio aux Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), car dans lun des registres, on trouve ce qui suit :
1. Piste daccès à la source originale. Lanalyse complète des preuves a permis de remonter la piste du corpus reçu jusquà une collection privée et didentifier des volumes concrets de messages radio des Archives fédérales, notamment RS 33/20a et RS 33/63b. Les notices du catalogue ont été consultées ; limage originale du message n° 172 reste introuvable, et loutil de consultation des archives disponible na pas encore mis en ligne les numérisations pertinentes dans cet environnement. Aucune correspondance na été envoyée.
Les références aux fichiers mentionnées par GPT6 Astra, à savoir RS 33/20a et RS 33/63b, sont correctes, mais ces documents ne sont pas disponibles sur le site web de Crypto Cellar Research. GPT6 Astra fait mention dune collection privée, mais on ne sait pas exactement de quoi il sagit, ni sil a réussi à accéder aux collections numérisées des Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), ni sil a trouvé ces fichiers ailleurs. Ce qui est clair, en revanche, cest que GPT6 Astra se comporte comme un cryptanalyste et un chercheur en archives très professionnel. Ce quil a accompli en deux jours prendrait des semaines, voire des mois, à un chercheur humain. Personnellement, jai passé plusieurs semaines à rechercher les dossiers des Archives fédérales allemandes auxquels GPT6 Astra fait référence.
Le décryptage par lIA du message Enigma « MVUEH » est tout simplement incroyable, et en tant quancien cryptanalyste, jen reste encore émerveillé.
Sous licence CC BY-NC-SA 4.0
Source : Frode Weierud, Crypto Cellar Research
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