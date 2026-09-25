En 2024, des chercheurs de l'Université d'Oxford et de Cambridge ont mis en garde contre le risque d'effondrement des modèles d'IA tels que GPT-4 lorsqu'ils sont formés sur des données générées par d'autres IA. Ils ont souligné que l'utilisation sans discernement de contenus générés par l'IA entraîne des défauts irréversibles, qui ont une incidence sur les performances et l'équité de la prédiction des modèles. Alors que les textes générés par l'IA prolifèrent en ligne, les chercheurs ont estimé qu'il est essentiel de garantir l'accès à des données humaines authentiques pour l'entraînement des futurs modèles d'IA et le maintien de l'intégrité des contenus en ligne.
La nécessité dune révision humaine aide les modèles dIA à éviter le « model collapse », un processus dapprentissage au cours duquel les modèles apprennent à partir de données synthétiques générées par dautres modèles. Ce processus entraîne une dégradation des nouveaux modèles de langage et la production de réponses de moindre qualité. OpenAI a embauché des personnes chargées de mettre un terme à ce processus. Cependant, en utilisant eux-mêmes des informations générées par lIA, ces collaborateurs ont obtenu leffet inverse. Lutilisation de lIA pour entraîner lIA est un motif de licenciement immédiat pour lentreprise, a déclaré un sous-traitant à 404Media, ajoutant que de nombreux sous-traitants avaient été pris en flagrant délit.
Il a récemment été rapporté quOpenAI avait embauché des sous-traitants pour son « Projet Lily » afin de lire les interactions réelles entre ChatGPT et ses utilisateurs. Même sans voir les noms dutilisateur ni dautres informations personnelles, les employés pouvaient tout de même accéder au résumé de lhistorique de lutilisateur. Les documents obtenus par 404Media ont révélé que les prestataires engagés pour entraîner lIA nont pas le droit dutiliser lIA dans le cadre de leur travail.
Le document destiné aux prestataires chargés de vérifier le travail dautres employés précisait également quils devaient sabstenir dutiliser des outils de détection de lIA car « ils ne sont pas fiables ». Il était également précisé que les prestataires ne pouvaient pas utiliser Grammarly ni les outils de traduction basés sur lIA. Un prestataire qui avait « eu recours à lIA » pour obtenir de laide sest vu remettre par la suite une lettre de licenciement indiquant que son employeur avait constaté des problèmes concernant l« authenticité » de son travail.
404Media sest entretenu avec deux prestataires employés par Mercor, une entreprise spécialisée dans lentraînement des IA. Celle-ci emploie des prestataires chargés de relire des contenus destinés à ChatGPT. Un porte-parole de Mercor a confirmé quil était interdit aux prestataires dutiliser des modèles de langage (LLM) et que, dès lors que lentreprise avait la certitude quun prestataire avait eu recours à lIA pour accomplir son travail, celui-ci était écarté du projet. Lun des prestataires interrogés par le média a révélé quil lui arrivait parfois dessayer de saboter lentraînement de lIA en choisissant les pires réponses possibles.
Depuis 2025, l'industrie de l'IA est confrontée à une pénurie critique de données d'entraînement de haute qualité. La raréfaction des données crée un goulot d'étranglement pour les progrès des grands modèles de langages (LLM). Elle induit également une dépendance accrue à l'égard des données synthétiques. Ce qui risque de submerger les modèles avec des résultats de mauvaise qualité, et influencer les futurs systèmes d'IA. Dans le même temps, les entreprises possèdent encore de vastes quantités de données propriétaires inexploitées, ce qui constitue une ressource importante pour le développement de l'IA en entreprise malgré la pénurie mondiale de données.
Sources : OpenAI, 404Media
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