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Jensen Huang, PDG de Nvidia, affirme que le problème des développeurs débutants sera résolu d'ici deux ans, à mesure que les diplômés formés à l'IA intégreront le marché du travail

Le , par Alex
8 commentaires

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4  0 
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, sattend à ce que la pénurie de développeurs débutants prenne fin dici 2028. Les diplômés formés à lIA apporteront de nouvelles compétences en matière de collaboration avec les systèmes agentiques. Les agents IA automatiseront les tâches de codage des débutants, modifiant ainsi les modèles dapprentissage. Les entreprises doivent investir dans les environnements de test isolés et la vérification des agents IA en production.

Depuis plusieurs décennies, lindustrie technologique reposait sur un modèle dintégration bien rodé. Les jeunes diplômés entraient par des postes techniques intermédiaires, souvent peu visibles mais essentiels : correction de bugs, tests logiciels, maintenance applicative, documentation, support de premier niveau. Ces tâches formaient un sas dentrée, un espace dapprentissage progressif permettant dacquérir la rigueur, la compréhension des systèmes complexes et les réflexes du métier. Or ce modèle est aujourdhui profondément remis en cause par lautomatisation accélérée portée par lintelligence artificielle (IA).

Selon de nombreux témoignages relayés à léchelle mondiale, les ingénieurs juniors font désormais face à une contraction brutale des opportunités. Les missions historiquement confiées aux profils débutants sont de plus en plus absorbées par des outils dIA capables de générer du code, détecter des anomalies, exécuter des batteries de tests automatisés ou proposer des correctifs fonctionnels en quelques secondes. Selon un rapport de décembre 2025, au cours des trois dernières années, le nombre de jeunes diplômés embauchés par les grandes entreprises technologiques à l'échelle mondiale a diminué de plus de 50 %.

Si la situation est brutale, en 2024, Jensen Huang, le PDG de Nvidia avait déjà prévenu : « Apprendre à programmer sera inutile à lavenir. » Pour cause, il avait affirmé que la montée en puissance de lintelligence artificielle (IA) ferait de tous des programmeurs au travers du langage naturel. En dautres termes, lévolution technologique sera telle que chacun sera en mesure de donner des détails dun projet informatique à un ordinateur qui se chargera de le boucler dans les moindres détails. Une affirmation qui avait suscité un débat.

Jensen Huang, né le 17 février 1963, est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, cofondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En septembre 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 190 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la huitième personne la plus riche au monde. Huang a fondé Nvidia en 1993 depuis un restaurant Denny's à San José, en Californie, à l'âge de 30 ans, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de processeurs graphiques (GPU), le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA).

Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prévoit que la pénurie de développeurs débutants prendra fin dans environ deux ans, ce qui coïncidera avec larrivée sur le marché du travail de diplômés formés à lIA vers 2028. Lors dun entretien avec Ezra Klein du New York Times, Huang a rejeté lidée selon laquelle les agents IA supprimeraient des emplois dingénieurs logiciels, présentant plutôt lIA comme une nouvelle couche dabstraction pour les développeurs.


Huang a comparé lIA à des outils tels que les calculatrices et les ordinateurs personnels, qui sont devenus indispensables, et a prédit que les futurs diplômés devront collaborer avec des systèmes autonomes. Il estime que cette évolution donnera naissance à une vague d« ingénieurs exceptionnels » dotés dune meilleure capacité de réflexion systémique, même si certaines connaissances de base sestompent.

Huang soutient que la raison dêtre dun ingénieur logiciel réside dans lingénierie elle-même, qui précède et survivra aux tâches de codage spécifiques. Il a concédé que les postes où la fonction et la tâche sont identiques, comme le service client par téléphone, pourraient être automatisés, mais a qualifié d« erronée sur le fond » laffirmation plus générale selon laquelle lIA détruirait des emplois.

Pourtant, en mai, le Bureau of Labor Statistics (BLS) (lagence fédérale américaine rattachée au Département du Travail) a recensé 18 professions déjà touchées par la réduction des effectifs due à la mise à contribution croissante de lIA. Ce lot représente environ 10 millions d'emplois aux États-Unis pour lesquels on a enregistré une baisse de 0,2 % entre mai 2024 et mai 2025. Les occupations en lien avec le développement informatique ny figurent pas. Le rapport indique plutôt que la demande en développeurs informatique sera plus forte pour soutenir lessor de lintelligence artificielle dans la période mentionnée.

LIA devrait automatiser de nombreuses tâches de début de carrière traditionnellement utilisées pour la formation des développeurs, telles que la rédaction de tests, la lecture des traces de pile, la résolution des conflits de fusion et le débogage. Cela soulève des questions sur la manière dont les développeurs juniors acquerront le discernement nécessaire pour évaluer le code généré par lIA. Des études indiquent une baisse du recrutement des 22-25 ans dans les métiers exposés à lIA, comme le développement logiciel, avec un écart de 19 % par rapport à leurs pairs moins exposés.

En outre, les entreprises technologiques attendent désormais l'usage de l'IA dès le départ. Elles surveillent l'utilisation de l'IA par leurs employés dans le cadre des évaluations de performance et les plus réticents pourraient s'exposer à des représailles. Les postes de débutants sont également supprimés au profit de l'IA. Pour ceux qui parviennent tout de même à être recrutés, l'usage des outils d'IA leur est exigé dès le départ. Cependant, l'IA favorise ce qu'il appelle une compétence superficielle.

Huang a souligné la nécessité de mettre en place un confinement robuste et des « chiens de garde » pour les agents IA, les comparant aux machines virtuelles requises pour le sandboxing des logiciels traditionnels. Le runtime OpenShell de Nvidia, qui gère le sandboxing et lapplication des politiques, est un composant incontournable de sa pile dagents. Il a noté que Nvidia consacre déjà 80 % de ses efforts dingénierie à la vérification, contre 20 % à la conception, une répartition qui, selon lui, est souvent inversée dans les laboratoires dIA.

À mesure que les agents prennent en charge davantage de tâches de codage, les développeurs risquent de passer plus de temps à vérifier les résultats des agents dIA et à sassurer quils fonctionnent dans le respect des autorisations et des limites spécifiées. Les responsables techniques devraient évaluer les programmes actuels de recrutement et de formation afin dy intégrer des compétences natives en IA et la collaboration avec les agents, tandis que les équipes de développement doivent explorer des stratégies visant à développer le sens du jugement chez les ingénieurs juniors, dans un contexte dautomatisation croissante des tâches fondamentales. Les organisations doivent également investir dans des mécanismes robustes de sandboxing, de surveillance et de confinement pour les agents IA dans les environnements de production, et se préparer à une réorientation des efforts dingénierie vers la vérification et la supervision du code généré par lIA.

Cette prise de parole rappelle une autre déclaration de Jensen Huang en mars dernier. Le PDG de Nvidia avait adressé un message aux ingénieurs de l'entreprise, selon lequel les ingénieurs qui n'utilisent pas largement les outils d'IA ne sont pas productifs. Il a déclaré : « Imaginons que vous ayez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA, et que vous le payiez 500 000 dollars par an. À la fin de lannée, je vais lui demander combien il a dépensé en jetons. Et [si] cette personne répond 5 000 dollars, je vais piquer une crise. Si cet ingénieur payé 500 000 dollars na pas consommé au moins 250 000 dollars de jetons, je vais être profondément inquiet. » Il avait suggéré que lIA peut désormais jouer un rôle similaire pour le travail intellectuel, permettant aux ingénieurs de se concentrer davantage sur des tâches créatives.

Et vous ?

Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

PDG de NVIDIA : « Je licencie très rarement des gens, je préfèrerais les torturer pour qu'ils deviennent excellents », derrière la provocation, la méthode exigeante qui a fait de NVIDIA un pilier de l'IA

Les jeunes diplômés affirment que l'IA pèse déjà sur le recrutement de débutants dans leur secteur, mais certains économistes ont un doute : Ils attribuent plutôt cette crise à l'essor du télétravail

« Je me sens impuissant » : les jeunes diplômés peinent à trouver un emploi de débutant, l'IA est-elle vraiment coupable, ou le bouc émissaire idéal d'une crise du recrutement ?
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8 commentaires
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Nym4x
Avatar de Nym4x
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 10:18
On va rembobiner cette histoire dIA: on a des startups américaines financées par des milliardaires qui ont pillé les connaissances de lhumanité à grand coup de scraping dinternet et de scan sauvage de livres pour ensuite les revendre sous forme dabonnements en monopolisant les composants informatiques et autres ressources puis en causant des vagues de licenciements massifs. Avec la bénédiction tacite des gouvernements qui nont pas cillé.

Cerise sur le gâteau : on se rend compte quils ne maîtrisent rien avec des alertes dingénieurs IA mais continuent quand même parce que la course sest emballée et que personne ne peut larrêter.

Au passage on a remplacé un secteur vertueux pour lemploi et donc léconomie par une bulle spéculative sur la base de belles promesses futures et ils seront incapables de réparer les conséquences si elles ne se réalisent pas (cf les réseaux sociaux comme exemple). Et pire que tout ils sapprêtent à recommencer avec les robots qui vont causer les mêmes problèmes sur les autres secteurs dactivité.

Alors oui jutilise lIA et jai une bonne maîtrise de son utilisation (développement agentique, harnesses, loops, graphes/DAGs, gestion du contexte) mais je ne peux mempêcher de penser que je nai pas le choix et que cest juste le plus gros braquage de lhistoire de lhumanité.
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JackIsJack
Avatar de JackIsJack
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 5:29
Tant que je ne verrai pas une foule de jeux vidéos de qualité produit par l'IA, ou de nouveaux logiciels open source de qualité produit par l'IA qui remplacent des logiciels payants en entreprise, je ne serai pas convaincu que l'IA apporte une réelle valeur sur le processus entier de création et de maintient d'un produit numérique (incluant tous les effets secondaires négatifs possibles et insoupçonnés). Aujourd'hui cela reste un outil pour technicien, sur une partie seulement du cycle, les débutants ont autant leur place qu'avant. Le reste est spéculation et stratégie de communication.
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 1:55
J'ai lu que le titre.

Haha haha.
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imperio
Avatar de imperio
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 11:56
Citation Envoyé par Nym4x Voir le message
Cest aussi ce que je constatais encore avec les modèles disponibles avant 2025.

Depuis, les choses ont quand même beaucoup évolué. Avec les modèles récents, un bon AGENTS.md / CLAUDE.md, un prompt correctement structuré et une boucle dagents du type développeur/reviewer/correction, on arrive désormais à générer des applications de qualité avec un code réellement maintenable. A condition évidemment davoir des tests et des critères dacceptation solides.

Ensuite en ajoutant un harness dorchestration, un graphe de tâches et des human gates aux étapes critiques, on peut encadrer les modèles dans un workflow beaucoup plus contrôlé et reproductible.

Je ne dirais toutefois pas que lensemble devient totalement déterministe : le LLM reste probabiliste. En revanche, le processus autour de lui devient déterministe. Il reste le coût en tokens: son optimisation via le choix des bon modèles et son suivi.
Ça fait beaucoup de mots pour dire "j'aime pas coder et je me fiche de la qualité du code ou de sa maintenabilité". ^^'
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 19:20
Citation Envoyé par Nym4x Voir le message
😂 le troll de haut niveau. Non bien au contraire mais il faut aussi être objectif et savoir reconnaître les progrès. Après je trouve que lutilisation de lIA est juste ennuyeuse 🥱 Et ne suis pas sûr quà terme on y gagne: perte des connaissances, sur-ingéniering, confidentialité, sécurité, monopole des sociétés dIA américaines etc
L'utilisation de l'IA pour le dev en entreprise, (là où le code doit vivre longtemps, ne pas causer de problèmes de production, être sécurisé, être maintenable), je vois ça un peu comme le gars qui a une diarrhée explosive tous les jours et qui laisse les WC du bureau bouchées et dégueulasses - aux autres de nettoyer.

Avant les LLM, il y avait un ou deux cochons de ce genre par grande entreprise, sur quelques centaines de devs. Aujourd'hui, ils représentent la majorité, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, plus personne n'a envie de repasser derrière pour nettoyer, et tout le monde finit par faire pareil.

Pas certain de voir le progrès là-dedans.

Quand on est réveillé en pleine nuit parce qu'un guignol avec un LLM ne comprend même pas ce qu'il fait, ça saoule. Pareil quand on se tape un gros incident de sécurité.

Depuis la démocratisation des LLM pour coder (et la centralisation de tous les services chez les mêmes 5 ou 6 hyperscalers, il faut le reconnaître), le web en général (sites, applications, etc) est de plus en plus souvent cassé. Et je ne parle même pas des cas de moins en moins bien gérés où vous avez des configurations un peu exotiques.

Alors oui, on va me dire que si c'est bien maîtrisé, le LLM est d'un grande aide pour coder et se documenter, mais tout ça c'est comme certains produits (SAP, Service Now, "insérez ici le nom de votre usine à gaz préférée"): il paraîtrait que ça fonctionne super bien quand c'est bien configuré, mais personne n'en a jamais vu aussi bien fonctionner en vrai, et le quotidien de la plupart des devs reste les WC bouchées
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imperio
Avatar de imperio
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 20:30
Citation Envoyé par Nym4x Voir le message
😂 le troll de haut niveau. Non bien au contraire mais il faut aussi être objectif et savoir reconnaître les progrès. Après je trouve que lutilisation de lIA est juste ennuyeuse 🥱 Et ne suis pas sûr quà terme on y gagne: perte des connaissances, sur-ingéniering, confidentialité, sécurité, monopole des sociétés dIA américaines etc
Désolé, c'était trop évident pour ne pas le faire. Par-contre je pense qu'utiliser les LLMs pour générer du code est une mauvaise idée (et je rejoins l'avis de kain_tn là-dessus). Par-contre pour avoir des idées d'archi ou de la review de code, c'est super pratique.
2  0 
Nym4x
Avatar de Nym4x
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 18:14
Citation Envoyé par imperio Voir le message
Ça fait beaucoup de mots pour dire "j'aime pas coder et je me fiche de la qualité du code ou de sa maintenabilité". ^^'
😂 le troll de haut niveau. Non bien au contraire mais il faut aussi être objectif et savoir reconnaître les progrès. Après je trouve que lutilisation de lIA est juste ennuyeuse 🥱 Et ne suis pas sûr quà terme on y gagne: perte des connaissances, sur-ingéniering, confidentialité, sécurité, monopole des sociétés dIA américaines etc
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Nym4x
Avatar de Nym4x
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 11:39
Citation Envoyé par JackIsJack Voir le message
Tant que je ne verrai pas une foule de jeux vidéos de qualité produit par l'IA, ou de nouveaux logiciels open source de qualité produit par l'IA qui remplacent des logiciels payants en entreprise, je ne serai pas convaincu que l'IA apporte une réelle valeur sur le processus entier de création et de maintient d'un produit numérique (incluant tous les effets secondaires négatifs possibles et insoupçonnés). Aujourd'hui cela reste un outil pour technicien, sur une partie seulement du cycle, les débutants ont autant leur place qu'avant. Le reste est spéculation et stratégie de communication.
Cest aussi ce que je constatais encore avec les modèles disponibles avant 2025.

Depuis, les choses ont quand même beaucoup évolué. Avec les modèles récents, un bon AGENTS.md / CLAUDE.md, un prompt correctement structuré et une boucle dagents du type développeur/reviewer/correction, on arrive désormais à générer des applications de qualité avec un code réellement maintenable. A condition évidemment davoir des tests et des critères dacceptation solides.

Ensuite en ajoutant un harness dorchestration, un graphe de tâches et des human gates aux étapes critiques, on peut encadrer les modèles dans un workflow beaucoup plus contrôlé et reproductible.

Je ne dirais toutefois pas que lensemble devient totalement déterministe : le LLM reste probabiliste. En revanche, le processus autour de lui devient déterministe. Il reste le coût en tokens: son optimisation via le choix des bon modèles et son suivi.
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