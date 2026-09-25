Jensen Huang, PDG de Nvidia, affirme que le problème des développeurs débutants sera résolu d'ici deux ans, à mesure que les diplômés formés à l'IA intégreront le marché du travail

Depuis plusieurs décennies, lindustrie technologique reposait sur un modèle dintégration bien rodé. Les jeunes diplômés entraient par des postes techniques intermédiaires, souvent peu visibles mais essentiels : correction de bugs, tests logiciels, maintenance applicative, documentation, support de premier niveau. Ces tâches formaient un sas dentrée, un espace dapprentissage progressif permettant dacquérir la rigueur, la compréhension des systèmes complexes et les réflexes du métier. Or ce modèle est aujourdhui profondément remis en cause par lautomatisation accélérée portée par lintelligence artificielle (IA).
Selon de nombreux témoignages relayés à léchelle mondiale, les ingénieurs juniors font désormais face à une contraction brutale des opportunités. Les missions historiquement confiées aux profils débutants sont de plus en plus absorbées par des outils dIA capables de générer du code, détecter des anomalies, exécuter des batteries de tests automatisés ou proposer des correctifs fonctionnels en quelques secondes. Selon un rapport de décembre 2025, au cours des trois dernières années, le nombre de jeunes diplômés embauchés par les grandes entreprises technologiques à l'échelle mondiale a diminué de plus de 50 %.
Si la situation est brutale, en 2024, Jensen Huang, le PDG de Nvidia avait déjà prévenu : « Apprendre à programmer sera inutile à lavenir. » Pour cause, il avait affirmé que la montée en puissance de lintelligence artificielle (IA) ferait de tous des programmeurs au travers du langage naturel. En dautres termes, lévolution technologique sera telle que chacun sera en mesure de donner des détails dun projet informatique à un ordinateur qui se chargera de le boucler dans les moindres détails. Une affirmation qui avait suscité un débat.
Jensen Huang, né le 17 février 1963, est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, cofondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En septembre 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 190 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la huitième personne la plus riche au monde. Huang a fondé Nvidia en 1993 depuis un restaurant Denny's à San José, en Californie, à l'âge de 30 ans, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de processeurs graphiques (GPU), le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA).
Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prévoit que la pénurie de développeurs débutants prendra fin dans environ deux ans, ce qui coïncidera avec larrivée sur le marché du travail de diplômés formés à lIA vers 2028. Lors dun entretien avec Ezra Klein du New York Times, Huang a rejeté lidée selon laquelle les agents IA supprimeraient des emplois dingénieurs logiciels, présentant plutôt lIA comme une nouvelle couche dabstraction pour les développeurs.
Huang a comparé lIA à des outils tels que les calculatrices et les ordinateurs personnels, qui sont devenus indispensables, et a prédit que les futurs diplômés devront collaborer avec des systèmes autonomes. Il estime que cette évolution donnera naissance à une vague d« ingénieurs exceptionnels » dotés dune meilleure capacité de réflexion systémique, même si certaines connaissances de base sestompent.
Huang soutient que la raison dêtre dun ingénieur logiciel réside dans lingénierie elle-même, qui précède et survivra aux tâches de codage spécifiques. Il a concédé que les postes où la fonction et la tâche sont identiques, comme le service client par téléphone, pourraient être automatisés, mais a qualifié d« erronée sur le fond » laffirmation plus générale selon laquelle lIA détruirait des emplois.
Pourtant, en mai, le Bureau of Labor Statistics (BLS) (lagence fédérale américaine rattachée au Département du Travail) a recensé 18 professions déjà touchées par la réduction des effectifs due à la mise à contribution croissante de lIA. Ce lot représente environ 10 millions d'emplois aux États-Unis pour lesquels on a enregistré une baisse de 0,2 % entre mai 2024 et mai 2025. Les occupations en lien avec le développement informatique ny figurent pas. Le rapport indique plutôt que la demande en développeurs informatique sera plus forte pour soutenir lessor de lintelligence artificielle dans la période mentionnée.
LIA devrait automatiser de nombreuses tâches de début de carrière traditionnellement utilisées pour la formation des développeurs, telles que la rédaction de tests, la lecture des traces de pile, la résolution des conflits de fusion et le débogage. Cela soulève des questions sur la manière dont les développeurs juniors acquerront le discernement nécessaire pour évaluer le code généré par lIA. Des études indiquent une baisse du recrutement des 22-25 ans dans les métiers exposés à lIA, comme le développement logiciel, avec un écart de 19 % par rapport à leurs pairs moins exposés.
En outre, les entreprises technologiques attendent désormais l'usage de l'IA dès le départ. Elles surveillent l'utilisation de l'IA par leurs employés dans le cadre des évaluations de performance et les plus réticents pourraient s'exposer à des représailles. Les postes de débutants sont également supprimés au profit de l'IA. Pour ceux qui parviennent tout de même à être recrutés, l'usage des outils d'IA leur est exigé dès le départ. Cependant, l'IA favorise ce qu'il appelle une compétence superficielle.
Huang a souligné la nécessité de mettre en place un confinement robuste et des « chiens de garde » pour les agents IA, les comparant aux machines virtuelles requises pour le sandboxing des logiciels traditionnels. Le runtime OpenShell de Nvidia, qui gère le sandboxing et lapplication des politiques, est un composant incontournable de sa pile dagents. Il a noté que Nvidia consacre déjà 80 % de ses efforts dingénierie à la vérification, contre 20 % à la conception, une répartition qui, selon lui, est souvent inversée dans les laboratoires dIA.
À mesure que les agents prennent en charge davantage de tâches de codage, les développeurs risquent de passer plus de temps à vérifier les résultats des agents dIA et à sassurer quils fonctionnent dans le respect des autorisations et des limites spécifiées. Les responsables techniques devraient évaluer les programmes actuels de recrutement et de formation afin dy intégrer des compétences natives en IA et la collaboration avec les agents, tandis que les équipes de développement doivent explorer des stratégies visant à développer le sens du jugement chez les ingénieurs juniors, dans un contexte dautomatisation croissante des tâches fondamentales. Les organisations doivent également investir dans des mécanismes robustes de sandboxing, de surveillance et de confinement pour les agents IA dans les environnements de production, et se préparer à une réorientation des efforts dingénierie vers la vérification et la supervision du code généré par lIA.
Cette prise de parole rappelle une autre déclaration de Jensen Huang en mars dernier. Le PDG de Nvidia avait adressé un message aux ingénieurs de l'entreprise, selon lequel les ingénieurs qui n'utilisent pas largement les outils d'IA ne sont pas productifs. Il a déclaré : « Imaginons que vous ayez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA, et que vous le payiez 500 000 dollars par an. À la fin de lannée, je vais lui demander combien il a dépensé en jetons. Et [si] cette personne répond 5 000 dollars, je vais piquer une crise. Si cet ingénieur payé 500 000 dollars na pas consommé au moins 250 000 dollars de jetons, je vais être profondément inquiet. » Il avait suggéré que lIA peut désormais jouer un rôle similaire pour le travail intellectuel, permettant aux ingénieurs de se concentrer davantage sur des tâches créatives.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
PDG de NVIDIA : « Je licencie très rarement des gens, je préfèrerais les torturer pour qu'ils deviennent excellents », derrière la provocation, la méthode exigeante qui a fait de NVIDIA un pilier de l'IA
Les jeunes diplômés affirment que l'IA pèse déjà sur le recrutement de débutants dans leur secteur, mais certains économistes ont un doute : Ils attribuent plutôt cette crise à l'essor du télétravail
« Je me sens impuissant » : les jeunes diplômés peinent à trouver un emploi de débutant, l'IA est-elle vraiment coupable, ou le bouc émissaire idéal d'une crise du recrutement ?
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.