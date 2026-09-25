Jensen Huang, PDG de Nvidia, affirme que le problème des développeurs débutants sera résolu d'ici deux ans, à mesure que les diplômés formés à l'IA intégreront le marché du travail

Envoyé par Nym4x Envoyé par 😂 le troll de haut niveau. Non bien au contraire mais il faut aussi être objectif et savoir reconnaître les progrès. Après je trouve que lutilisation de lIA est juste ennuyeuse 🥱 Et ne suis pas sûr quà terme on y gagne: perte des connaissances, sur-ingéniering, confidentialité, sécurité, monopole des sociétés dIA américaines etc

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L'utilisation de l'IA pour le dev en entreprise, (là où le code doit vivre longtemps, ne pas causer de problèmes de production, être sécurisé, être maintenable), je vois ça un peu comme le gars qui a une diarrhée explosive tous les jours et qui laisse les WC du bureau bouchées et dégueulasses - aux autres de nettoyer.Avant les LLM, il y avait un ou deux cochons de ce genre par grande entreprise, sur quelques centaines de devs. Aujourd'hui, ils représentent la majorité, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, plus personne n'a envie de repasser derrière pour nettoyer, et tout le monde finit par faire pareil.Pas certain de voir le progrès là-dedans.Quand on est réveillé en pleine nuit parce qu'un guignol avec un LLM ne comprend même pas ce qu'il fait, ça saoule. Pareil quand on se tape un gros incident de sécurité.Depuis la démocratisation des LLM pour coder (et la centralisation de tous les services chez les mêmes 5 ou 6 hyperscalers, il faut le reconnaître), le web en général (sites, applications, etc) est de plus en plus souvent cassé. Et je ne parle même pas des cas de moins en moins bien gérés où vous avez des configurations un peu exotiques.Alors oui, on va me dire que si c'est bien maîtrisé, le LLM est d'un grande aide pour coder et se documenter, mais tout ça c'est comme certains produits (SAP, Service Now, "insérez ici le nom de votre usine à gaz préférée"): il paraîtrait que ça fonctionne super bien quand c'est bien configuré, mais personne n'en a jamais vu aussi bien fonctionner en vrai, et le quotidien de la plupart des devs reste les WC bouchées