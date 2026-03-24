Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, adresse un message aux ingénieurs de l'entreprise : si vous n'utilisez pas largement les outils d'IA, vous n'êtes pas productifs

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a adressé un message aux ingénieurs de l'entreprise. Selon le dirigeant de 63 ans, les ingénieurs qui n'utilisent pas largement les outils d'IA ne sont pas productifs. Il a déclaré : « Imaginons que vous ayez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA, et que vous le payiez 500 000 dollars par an. À la fin de lannée, je vais lui demander combien il a dépensé en jetons. Et [si] cette personne répond 5 000 dollars, je vais piquer une crise. Si cet ingénieur payé 500 000 dollars na pas consommé au moins 250 000 dollars de jetons, je vais être profondément inquiet. »
Jensen Huang est un dirigeant d'entreprise, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain, fondateur, président et directeur général (PDG) de Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Huang a lancé Nvidia en 1993 et en est resté le PDG depuis sa création. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
Fin janvier 2026, Jensen Huang a déclaré qu'il souhaite que ses ingénieurs ne consacrent plus aucun temps à l'écriture de code. Huang a révélé que tous les ingénieurs du fabricant de puces électroniques utilisent désormais Cursor, un assistant de codage IA, tout au long de leur journée de travail. Son objectif ? Les libérer entièrement de ce qu'il appelle la « syntaxe » afin qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et la résolution de problèmes qui n'ont pas encore été résolus. « Rien ne me ferait plus plaisir que de voir tous nos ingénieurs cesser complètement de coder », a déclaré Huang. « Et qu'ils se consacraient uniquement à la résolution de problèmes encore inconnus. »
Récemment, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a adressé un message aux ingénieurs de l'entreprise. Selon le dirigeant de 63 ans, les ingénieurs qui n'utilisent pas largement les outils d'IA ne sont pas productifs. Cela souligne à quel point l'informatique basée sur les jetons est devenue essentielle au flux de travail de l'entreprise. S'exprimant lors du podcast All-In pendant la conférence Nvidia GTC 2026, Huang a indiqué que Nvidia était prête à dépenser massivement en jetons d'IA pour soutenir ses équipes d'ingénieurs.
Il a déclaré qu'il s'inquiéterait si un ingénieur hautement rémunéré n'utilisait pas une quantité significative de jetons pour accomplir son travail. Il a déclaré : « Laissez-moi vous proposer une expérience de pensée. Imaginons que vous ayez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA, et que vous le payiez 500 000 dollars par an. À la fin de lannée, je vais lui demander combien il a dépensé en jetons. Et [si] cette personne répond 5 000 dollars, je vais piquer une crise. Si cet ingénieur payé 500 000 dollars na pas consommé au moins 250 000 dollars de jetons, je vais être profondément inquiet. »
Il a comparé le fait déviter les outils dIA au rejet des logiciels standard de lindustrie, affirmant que cela reviendrait à un concepteur de puces préférant le papier et le crayon aux outils modernes de conception assistée par ordinateur. Huang a également comparé les outils dIA modernes aux machines introduites pendant la révolution industrielle, qui ont permis aux travailleurs daccomplir des tâches auparavant trop lourdes, trop volumineuses ou trop chronophages.
Il a suggéré que lIA peut désormais jouer un rôle similaire pour le travail intellectuel, permettant aux ingénieurs de se concentrer davantage sur des tâches créatives. « C'est simplement une nouvelle façon de faire de la programmation informatique. Dans le passé, nous codions. À l'avenir, nous allons rédiger des idées, des architectures, des spécifications. Je pense que chaque ingénieur disposera d'une centaine d'agents », a expliqué Huang.
Cette approche ne se limite pas à Nvidia. Selon un rapport, plusieurs entreprises technologiques commencent à inclure laccès à la puissance de calcul de lIA dans leurs packages de rémunération, partant du principe que fournir aux employés suffisamment de jetons dIA pourrait augmenter considérablement la productivité. Cependant, lutilisation de lIA dans les environnements dentreprise a suscité des inquiétudes. Des rapports indiquent que plus de la moitié des PDG nont pas encore constaté davantages clairs liés à ladoption de lIA, seuls environ 12 % dentre eux faisant état dune augmentation des revenus et dune réduction des coûts.
Des perturbations liées à lIA ont également été observées, notamment chez Amazon Web Services, où des ingénieurs ont été appelés à examiner des problèmes liés à des « modifications assistées par lIA de dernière génération » qui avaient un « rayon daction très large ». Par ailleurs, Microsoft a déclaré quil allait résoudre les problèmes persistants avec Windows 11, plusieurs mois après que son PDG eut révélé que lIA générait une partie du code de lentreprise.
Si Jensen Huang a décrit les outils dIA modernes aux machines introduites pendant la révolution industrielle, il avait précédement mis en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA par les investisseurs. LIA est devenue le moteur principal de la narration boursière. Chaque annonce liée aux modèles de langage, aux data centers ou aux semi-conducteurs suffit à déclencher des envolées spectaculaires des cours. NVIDIA, fournisseur clé de linfrastructure matérielle de lIA moderne, sest retrouvée au cur de cette frénésie, incarnant à elle seule la promesse dune nouvelle révolution industrielle.
Pourtant, Jensen Huang observe avec une certaine inquiétude la manière dont Wall Street extrapole cette dynamique. Selon lui, beaucoup dinvestisseurs raisonnent encore comme si lIA était un produit logiciel classique, capable de générer des marges immédiates et exponentielles. Or, la réalité industrielle de lIA est tout autre : elle repose sur des cycles dinvestissement lourds, des infrastructures énergivores et une transformation profonde des systèmes informatiques existants.
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