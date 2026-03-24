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Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, adresse un message aux ingénieurs de l'entreprise : si vous n'utilisez pas largement les outils d'IA, vous n'êtes pas productifs

Le , par Alex
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Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, adresse un message aux ingénieurs de l'entreprise : si vous n'utilisez pas largement les outils d'IA, vous n'êtes pas productifs

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a adressé un message aux ingénieurs de l'entreprise. Selon le dirigeant de 63 ans, les ingénieurs qui n'utilisent pas largement les outils d'IA ne sont pas productifs. Il a déclaré : « Imaginons que vous ayez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA, et que vous le payiez 500 000 dollars par an. À la fin de lannée, je vais lui demander combien il a dépensé en jetons. Et [si] cette personne répond 5 000 dollars, je vais piquer une crise. Si cet ingénieur payé 500 000 dollars na pas consommé au moins 250 000 dollars de jetons, je vais être profondément inquiet. »

Jensen Huang est un dirigeant d'entreprise, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain, fondateur, président et directeur général (PDG) de Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Huang a lancé Nvidia en 1993 et en est resté le PDG depuis sa création. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.

Fin janvier 2026, Jensen Huang a déclaré qu'il souhaite que ses ingénieurs ne consacrent plus aucun temps à l'écriture de code. Huang a révélé que tous les ingénieurs du fabricant de puces électroniques utilisent désormais Cursor, un assistant de codage IA, tout au long de leur journée de travail. Son objectif ? Les libérer entièrement de ce qu'il appelle la « syntaxe » afin qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et la résolution de problèmes qui n'ont pas encore été résolus. « Rien ne me ferait plus plaisir que de voir tous nos ingénieurs cesser complètement de coder », a déclaré Huang. « Et qu'ils se consacraient uniquement à la résolution de problèmes encore inconnus. »

Récemment, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a adressé un message aux ingénieurs de l'entreprise. Selon le dirigeant de 63 ans, les ingénieurs qui n'utilisent pas largement les outils d'IA ne sont pas productifs. Cela souligne à quel point l'informatique basée sur les jetons est devenue essentielle au flux de travail de l'entreprise. S'exprimant lors du podcast All-In pendant la conférence Nvidia GTC 2026, Huang a indiqué que Nvidia était prête à dépenser massivement en jetons d'IA pour soutenir ses équipes d'ingénieurs.


Il a déclaré qu'il s'inquiéterait si un ingénieur hautement rémunéré n'utilisait pas une quantité significative de jetons pour accomplir son travail. Il a déclaré : « Laissez-moi vous proposer une expérience de pensée. Imaginons que vous ayez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA, et que vous le payiez 500 000 dollars par an. À la fin de lannée, je vais lui demander combien il a dépensé en jetons. Et [si] cette personne répond 5 000 dollars, je vais piquer une crise. Si cet ingénieur payé 500 000 dollars na pas consommé au moins 250 000 dollars de jetons, je vais être profondément inquiet. »

Il a comparé le fait déviter les outils dIA au rejet des logiciels standard de lindustrie, affirmant que cela reviendrait à un concepteur de puces préférant le papier et le crayon aux outils modernes de conception assistée par ordinateur. Huang a également comparé les outils dIA modernes aux machines introduites pendant la révolution industrielle, qui ont permis aux travailleurs daccomplir des tâches auparavant trop lourdes, trop volumineuses ou trop chronophages.

Il a suggéré que lIA peut désormais jouer un rôle similaire pour le travail intellectuel, permettant aux ingénieurs de se concentrer davantage sur des tâches créatives. « C'est simplement une nouvelle façon de faire de la programmation informatique. Dans le passé, nous codions. À l'avenir, nous allons rédiger des idées, des architectures, des spécifications. Je pense que chaque ingénieur disposera d'une centaine d'agents », a expliqué Huang.

Cette approche ne se limite pas à Nvidia. Selon un rapport, plusieurs entreprises technologiques commencent à inclure laccès à la puissance de calcul de lIA dans leurs packages de rémunération, partant du principe que fournir aux employés suffisamment de jetons dIA pourrait augmenter considérablement la productivité. Cependant, lutilisation de lIA dans les environnements dentreprise a suscité des inquiétudes. Des rapports indiquent que plus de la moitié des PDG nont pas encore constaté davantages clairs liés à ladoption de lIA, seuls environ 12 % dentre eux faisant état dune augmentation des revenus et dune réduction des coûts.

Des perturbations liées à lIA ont également été observées, notamment chez Amazon Web Services, où des ingénieurs ont été appelés à examiner des problèmes liés à des « modifications assistées par lIA de dernière génération » qui avaient un « rayon daction très large ». Par ailleurs, Microsoft a déclaré quil allait résoudre les problèmes persistants avec Windows 11, plusieurs mois après que son PDG eut révélé que lIA générait une partie du code de lentreprise.


Si Jensen Huang a décrit les outils dIA modernes aux machines introduites pendant la révolution industrielle, il avait précédement mis en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA par les investisseurs. LIA est devenue le moteur principal de la narration boursière. Chaque annonce liée aux modèles de langage, aux data centers ou aux semi-conducteurs suffit à déclencher des envolées spectaculaires des cours. NVIDIA, fournisseur clé de linfrastructure matérielle de lIA moderne, sest retrouvée au cur de cette frénésie, incarnant à elle seule la promesse dune nouvelle révolution industrielle.

Pourtant, Jensen Huang observe avec une certaine inquiétude la manière dont Wall Street extrapole cette dynamique. Selon lui, beaucoup dinvestisseurs raisonnent encore comme si lIA était un produit logiciel classique, capable de générer des marges immédiates et exponentielles. Or, la réalité industrielle de lIA est tout autre : elle repose sur des cycles dinvestissement lourds, des infrastructures énergivores et une transformation profonde des systèmes informatiques existants.

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8 commentaires
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subkryl
Avatar de subkryl
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 24/03/2026 à 18:56
Il suffit de faire une loi pour imposer ce genre de projet et c'est réglé :-/ : https://github.com/thesophiaxu/contextd

Ce qu'ils ne disent pas (comme pour l'imposition des antennes 5G et donc l'arrêt de 2G/3G d'ici la fin de l'année sous prétexte que ça consomme moins) c'est que plus on peut en faire plus on en demande. Exemple, au lieu de passer par la fibre certains commencent à se coller un routeur 5G, ceci dit ça à l'air plus raisonnable que starlink.

Note que dans le monde de l'out-sourcing des projets équivalents ont déjà été largement utilisés, feature de upwork, mais aussi :

- https://hubstaff.com/
- https://www.timedoctor.com
- https://www.timecamp.com/

Et avec le projet de surveillance sur l'âge couplé à la biométrie en cherchant un peu on pourrait aussi augmenter la productivité. Aller hop, au boulot, la société conso manque d'argent ces temps-ci.
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 24/03/2026 à 18:59
C'est bon, Jensy. On a compris. Tu as besoin d'encore plus de thunes.

Citation Envoyé par Alex Voir le message
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, adresse un message aux ingénieurs de l'entreprise : si vous n'utilisez pas largement les outils d'IA, vous n'êtes pas productifs
Ce serait bien si lui pouvait éviter de les utiliser et écrire son propre bullshit à l'ancienne, à la main.

Ça nous permettrait de moins entendre parler de lui et de son "AI slop".

Citation Envoyé par subkryl Voir le message
Il suffit de faire une loi pour imposer ce genre de projet et c'est réglé :-/ : https://github.com/thesophiaxu/contextd
Ou de rendre Windows 11 obligatoire. Pas besoin d'un Mac ultra cher pour faire ça, vu que Recall le fait déjà.
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