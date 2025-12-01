Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, exhorte ses employés à automatiser toutes les tâches possibles à l'aide de l'IA, et insiste sur le fait que l'automatisation n'éliminera pas leurs emplois

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a sévèrement réprimandé les cadres qui exhortaient les employés à réduire l'utilisation de l'IA, soulignant son intégration dans toutes les opérations. Il a assuré au personnel que l'adoption de l'IA n'entraînerait pas de pertes d'emplois, soulignant l'expansion et les embauches continues de NVIDIA. La croissance impressionnante du chiffre d'affaires et la domination du marché de l'entreprise soulignent son engagement à accélérer l'IA.
Jen-Hsun Huang, plus connu sous le nom de Jensen Huang, est un homme d'affaires, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain, fondateur, président et directeur général (PDG) de Nvidia, la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. En 2025, le Bloomberg Billionaires Index estimait sa fortune à 162 milliards de dollars américains, faisant de Huang la huitième personne la plus riche au monde.
Après avoir obtenu son master à l'université de Stanford, Huang a lancé Nvidia en 1993 dans un restaurant Denny's local à l'âge de 30 ans et en est resté le président-directeur général depuis sa création. Il a sorti l'entreprise de la quasi-faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
En mai 2023, il a déclaré lors que les entreprises et les particuliers devraient se hâter pour se familiariser avec l'IA afin d'éviter de se retrouver en marge de la société dans un avenir proche. S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université nationale de Taïwan, Huang a déclaré à la classe sortante que l'IA allait réinventer l'industrie, transformer le paysage des entreprises et changer tous les emplois. Il a notamment déclaré : « Les entreprises agiles tireront profit de l'IA et renforceront leur position. Les entreprises moins agiles périront. Si certains craignent que l'IA ne leur prenne leur emploi, les experts en IA, eux, le prendront ».
Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a sévèrement réprimandé les cadres qui exhortaient les employés à réduire l'utilisation de l'IA, soulignant son intégration dans toutes les opérations. Il a assuré au personnel que l'adoption de l'IA n'entraînerait pas de pertes d'emplois, soulignant l'expansion et les embauches continues de NVIDIA. La croissance impressionnante du chiffre d'affaires et la domination du marché de l'entreprise soulignent son engagement à accélérer l'IA.
L'IA au cur de la culture d'entreprise de Nvidia
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a de nouveau fait la une des journaux après la fuite d'un enregistrement audio d'une réunion générale. Comme le rapporte Business Insider, l'enregistrement divulgué a révélé sa frustration à l'égard des managers qui auraient demandé aux employés d'utiliser moins l'intelligence artificielle dans leur travail. S'exprimant lors d'une réunion générale tenue le lendemain de la publication des résultats financiers de Nvidia, Huang a complètement rejeté cette idée, demandant aux managers s'ils étaient fous.
« D'après ce que j'ai compris, certains managers de Nvidia demandent à leurs employés d'utiliser moins l'IA », a déclaré Huang. « Êtes-vous fous ? ». Huang a en outre souligné qu'il souhaitait que toutes les tâches pouvant être automatisées grâce à l'IA le soient. Il a insisté sur le fait que les employés devaient utiliser l'IA et ne pas s'inquiéter de perdre leur emploi dans le processus. « Je vous promets que vous aurez du travail », a-t-il déclaré, soulignant sa conviction que l'IA devait être intégrée dans tous les aspects des activités de Nvidia.
Selon le rapport, Huang a également expliqué que les ingénieurs de Nvidia utilisent déjà des outils d'IA tels que Cursor pour rationaliser le codage. Parallèlement, il a également exhorté son personnel à continuer d'expérimenter l'IA, même si elle ne fonctionne pas parfaitement au départ. « Utilisez-la jusqu'à ce qu'elle fonctionne », a-t-il insisté, ajoutant que les employés devraient contribuer à améliorer la technologie, car « nous avons le pouvoir de le faire ».
Les remarques de Huang reflètent une tendance plus large dans le secteur, car des entreprises telles que Microsoft et Meta ont déjà commencé à évaluer leurs employés sur la base de leur utilisation de l'IA. D'autre part, Google a également demandé à ses ingénieurs d'intégrer l'IA dans leurs tâches de codage et Amazon a commencé à adopter Cursor à la demande de ses employés.
Expansion et croissance du marché
Malgré les craintes généralisées que l'adoption de l'IA puisse entraîner des pertes d'emplois, Huang a également rassuré les employés de Nvidia en leur affirmant que l'entreprise continuerait à se développer. Il a en outre souligné que Nvidia avait embauché des milliers de personnes au cours du dernier trimestre, plaisantant sur le fait que cette augmentation avait mis à rude épreuve les places de parking du bureau. Les effectifs de l'entreprise sont passés de 29 600 personnes au cours de l'exercice 2024 à 36 000 au cours de l'exercice 2025, et Huang a déclaré que Nvidia avait « probablement encore besoin d'environ 10 000 personnes ». Il a expliqué que le recrutement se poursuivrait à un rythme compatible avec la capacité de l'entreprise à intégrer efficacement de nouveaux employés.
La croissance rapide de Nvidia s'est accompagnée d'une expansion physique, avec l'ouverture de nouveaux bureaux à Taipei et à Shanghai et la construction de deux sites supplémentaires aux États-Unis. Récemment, Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 57,01 milliards de dollars, soit une augmentation de 62 % par rapport à la même période l'année dernière. Cette augmentation du chiffre d'affaires renforce encore la position de Nvidia en tant que société la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 4 000 milliards de dollars.
Pourtant, certains investisseurs, dont Michael Burry, célèbre pour son rôle dans le film The Big Short, ont exprimé leur scepticisme quant à la durabilité du boom de l'IA. Peter Thiel, lune des voix les plus influentes de la Silicon Valley, a également liquidé lintégralité de sa position dans Nvidia. À peine révélée, cette décision a immédiatement ravivé les soupçons dune bulle spéculative en formation autour de lintelligence artificielle. Quand un investisseur connu pour anticiper les grands cycles technologiques se retire au moment où le marché atteint des sommets, lécosystème entier retient son souffle. Cependant, Nvidia a réagi en déclarant aux analystes que sa stratégie restait fermement ancrée dans l'accélération de l'adoption de l'IA.
Source : Enregistrement audio obtenu par Business Insider
