Jensen Huang, PDG de Nvidia, à ses ingénieurs : « Je veux que vous arrêtiez de coder. Tous les ingénieurs utilisent désormais l'assistant de codage IA Cursor tout au long de leur journée de travail »

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré qu'il souhaite que ses ingénieurs ne consacrent plus aucun temps à l'écriture de code. Lors d'une apparition dans le podcast No Priors AI, Huang a révélé que tous les ingénieurs du fabricant de puces électroniques, dont la valeur s'élève à 3 000 milliards de dollars, utilisent désormais Cursor, un assistant de codage IA, tout au long de leur journée de travail. Son objectif ? Les libérer entièrement de ce qu'il appelle la « syntaxe » afin qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et la résolution de problèmes qui n'ont pas encore été résolus.
Lintelligence artificielle (IA) menace-t-elle les postes de développeurs informatiques humains dans les années à venir ? ChatGPT dOpenAI a par exemple réussi lédition 2022 de lexamen dinformatique pour élèves du secondaire désireux dobtenir des crédits universitaires US. Un accomplissement qui avait ravivé le débat sur la possible disparition du métier de développeur du fait de sa montée en puissance. En 2024, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré : « Apprendre à programmer sera inutile à lavenir. »
Fin 2025, il a sévèrement réprimandé les cadres qui exhortaient les employés à réduire l'utilisation de l'IA, soulignant son intégration dans toutes les opérations. Il a assuré au personnel que l'adoption de l'IA n'entraînerait pas de pertes d'emplois, soulignant l'expansion et les embauches continues de NVIDIA. La croissance impressionnante du chiffre d'affaires et la domination du marché de l'entreprise soulignent son engagement à accélérer l'IA.
Huang a également expliqué que les ingénieurs de Nvidia utilisent déjà des outils d'IA tels que Cursor pour rationaliser le codage. Parallèlement, il a également exhorté son personnel à continuer d'expérimenter l'IA, même si elle ne fonctionne pas parfaitement au départ. « Utilisez-la jusqu'à ce qu'elle fonctionne », a-t-il insisté, ajoutant que les employés devraient contribuer à améliorer la technologie, car « nous avons le pouvoir de le faire ».
Son objectif ? Les libérer entièrement de ce qu'il appelle la « syntaxe » afin qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et la résolution de problèmes qui n'ont pas encore été résolus. « Rien ne me ferait plus plaisir que de voir tous nos ingénieurs cesser complètement de coder », a déclaré Huang. « Et qu'ils se consacraient uniquement à la résolution de problèmes encore inconnus. »
Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion philosophique. Huang a promu un cadre qu'il appelle « Purpose vs Task » (objectif vs tâche) dans plusieurs interviews ces derniers mois, notamment lors d'une apparition virale dans The Joe Rogan Experience. L'idée est simple : le codage est la tâche, mais la découverte et la résolution de nouveaux problèmes sont l'objectif. L'IA devrait s'occuper de la première afin que les humains puissent se concentrer sur la seconde.
Jensen Huang cite la radiologie comme preuve que cette approche crée des emplois plutôt que de les supprimer. Il y a quelques années, Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA, avait prédit que les radiologues deviendraient obsolètes dans les cinq ans, car les ordinateurs pouvaient scanner des images plus rapidement que les humains. Au lieu de cela, le nombre de radiologues a augmenté. Selon Huang, la raison en est que la lecture des scans n'a toujours été qu'une tâche, le véritable objectif étant de diagnostiquer les maladies et d'améliorer les résultats pour les patients. Lorsque l'IA a pris en charge les tâches fastidieuses, la demande d'expertise humaine derrière celle-ci s'est en fait accrue.
Lors de la récente réunion générale de Nvidia, Huang aurait vivement réagi face aux responsables qui demandaient aux équipes de réduire leur utilisation de l'IA. « Êtes-vous fous ? » leur aurait-il lancé, selon Business Insider. Il a promis aux employés qu'ils auraient toujours du travail à faire, mais qu'il s'agirait simplement de tâches plus ambitieuses, selon le rapport. Cette initiative intervient à un moment charnière pour l'ingénierie logicielle. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a récemment révélé que l'IA écrivait désormais plus de 30 % des nouveaux codes de l'entreprise, tandis que le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a affirmé que Claude générait 90 % des codes de son entreprise.
Pourtant, une étude METR réalisée en juillet a révélé que les assistants IA réduisaient en fait la productivité des développeurs expérimentés de 19 %, alors que les participants s'attendaient à une augmentation de 20 %. L'écart entre le battage médiatique et la réalité suggère que la vision de Huang d'ingénieurs sans code est peut-être plus éloignée que ne le laisse entendre son enthousiasme.
Tout le monde ne partage pas l'optimisme débridé de Huang. Michael Truell, PDG de Cursor, la start-up de 29 milliards de dollars dont Nvidia a adopté l'outil d'IA, a récemment mis en garde contre le « vibe coding », qui consiste pour les développeurs à laisser l'IA créer des logiciels sans vérifier le résultat. « Si vous fermez les yeux, que vous ne regardez pas le code et que vous laissez l'IA créer des choses sur des bases fragiles, tout commence à s'effondrer », a déclaré Truell lors de la conférence Brainstorm AI de Fortune.
Même Andrej Karpathy, l'ancien directeur de l'IA chez Tesla qui a inventé le terme « vibe coding », a admis que son récent projet Nanochat était « pratiquement entièrement écrit à la main » parce que les agents IA « ne fonctionnaient tout simplement pas assez bien ». Il a récemment mis en garde ses collègues programmeurs : « Je ne me suis jamais senti aussi dépassé. La profession est en train d'être radicalement refondue. »
Pour l'instant, le PDG de Nvidia parie gros sur le fait que les humains qui se concentrent sur les objectifs plutôt que sur les tâches prendront l'avantage. La question de savoir si ce pari sera payant pour les millions de développeurs qui gagnent leur vie en écrivant du code reste encore sans réponse. Certains développeurs semblent convaincu par l'IA, affirmant que Cursor, l'EDI alimenté par l'IA est son EDI préféré. Un autre a partagé son flux de travail avec Cursor pour que le codage assisté par IA fonctionne.
