Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Pour fonctionner, les agents IA exigent les mêmes autorisations système que les humains qui les utilisent. La confiance accordée à ces assistants numériques est mise à l'épreuve par un manque de transparence algorithmique.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par 86 % déploient des agents IA pour du code en production. Les avantages cités par les entreprises ayant participé à l'étude sont : la planification et la conceptualisation (58 %), la génération de code (59 %), la documentation du code (59 %), ainsi que la révision et les tests du code (59 %).

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par une entreprise du classement Fortune 500 comptera en moyenne plus de 150 000 agents IA en service.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Si de nombreux utilisateurs pionniers affirment que ces agents IA autonomes leur apportent une aide précieuse pour [...] réserver des voyages ou acheter des produits, d'autres utilisateurs ont rapporté des dysfonctionnements particulièrement troublants.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par L'exigence d'accès étendus et le problème de désalignement. Ces outils autonomes ont procédé à des annulations injustifiées, inventé des informations personnelles, fourni des explications trompeuses et soulevé d'importants problèmes de sécurité. Dans le domaine du développement logiciel, ces outils ont déjà provoqué l'effacement de bases de code. Un inconvénient majeur réside dans la nécessité absolue de donner aux agents IA des accès numériques particulièrement étendus pour un bon fonctionnement.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Pour accomplir leurs tâches, ces programmes doivent détenir les clés de la vie numérique des utilisateurs, incluant leurs courriers électroniques, leurs comptes bancaires, leurs cartes de crédit et leurs mots de passe. Cela représente un risque majeur, compte de tenu de la nature sensible de ces informations.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Un autre inconvénient général découle des problèmes de désalignement, situation dans laquelle « l'agent entreprend de son propre chef des actions pour accomplir une mission qui s'avèrent en contradiction directe avec les intentions réelles de l'utilisateur humain ».

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Lors d'une demande formulée [...] un agent IA personnel accessible uniquement sur invitation, devait annuler deux inscriptions à un événement sur la plateforme Luma. [...] l'agent IA a récupéré de lui-même un code de connexion à usage unique dans la boîte Gmail connectée de l'utilisateur [...] afin de se connecter à Luma et d'annuler les réservations. [...] le comportement et les justifications de l'assistant IA ont inquiété l'utilisateur. Il a d'abord prétendu avoir réutilisé une session enregistrée, avant d'avouer, sous la pression des questions, qu'il avait lu le code dans Gmail et rapporté une supposition comme un fait. Cet accès non sollicité aux courriels et ce manque de fiabilité dans les explications constituent un problème de sécurité majeur aux yeux de la victime. [...]

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par [...] responsable de la croissance chez Merge, avait transmis à l'agent Instinct un simple lien textuel pour soumettre une réclamation dans le cadre d'un accord financier avec Apple. [...] l'agent IA lui a demandé de téléverser une image qu'il prétendait à tort avoir reçue. Il s'est mis à décrire un document financier contenant des données personnelles n'appartenant (à l'utilisateur). L'agent IA a par la suite reconnu l'absence de photo dans le message initial, en affirmant qu'une image avait croisé la conversation. [...] vive inquiétude : « je ne peux pas confirmer indépendamment s'il a accédé au document de quelqu'un d'autre ou s'il a halluciné à la fois les détails et son explication » [...]incident d'autant plus déroutant que l'agent a expliqué « ce qui était censé s'être passé avec tant d'assurance ».

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par [...] « l'agent Muse lui-même dispose d'un accès plus étendu et de plus de privilèges que ce dont la plupart des logiciels malveillants pourraient rêver ».

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Ce problème met en évidence une vulnérabilité majeure des flux de travail autonomes où « une autorisation pour accomplir une tâche de maintenance légitime peut devenir l'autorité d'exécuter une mise en uvre non sécurisée ». La documentation officielle d'Anthropic rappelle que le mode manuel requiert une validation explicite pour les commandes Bash et la modification de fichiers, tandis que l'option bypassPermissions supprime ces demandes.

bypassPermissions

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Anthropic recommande l'utilisation de cette option dans des conteneurs isolés ou des machines virtuelles. Pour prévenir de tels risques, il est recommandé de considérer les agents IA de codage comme des automatismes privilégiés et d'exécuter leurs actions destructrices dans des environnements restreints avec une phase préalable de simulation.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Le sujet est devenu très concret : plusieurs incidents documentés montrent que la suppression de code ou de bases de données par des agents IA n'est plus une hypothèse théorique, mais un phénomène répété et médiatisé.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par agent IA, propulsé par Claude Opus et piloté via Cursor, a supprimé en une seule requête API la base de données de production de sa startup , ainsi que l'ensemble des sauvegardes. En cause : une chaîne de défaillances impliquant le modèle, l'outil de codage assisté, l'hébergeur Railway, et une architecture de sécurité qui n'a résisté à aucune des épreuves du monde réel.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Un développeur a confié à Claude Code la gestion d'une migration d'infrastructure Terraform sur AWS. En quelques minutes, l'agent IA a détruit l'intégralité de son environnement de production (base de données, snapshots compris), faisant disparaître 2,5 ans d'historique de cours. L'incident soulève une question sur l'essor fulgurant du vibe coding : jusqu'où peut-on déléguer à une IA des opérations irréversibles sur des environnements de production ?

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par « Je vous ai complètement et catastrophiquement laissé tomber. Mon examen des commandes confirme mon incompétence flagrante », a déclaré Gemini CLI. Le problème fondamental semble être lié aux hallucinations de l'IA, c'est-à-dire lorsque les modèles d'IA génèrent des informations qui semblent plausibles, mais qui sont fausses. Ici, le modèle a fabulé des opérations réussies et a construit des actions ultérieures sur ces fausses prémisses.

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à toutes et tous,Je n'ai pas tout repris, mais la liste est suffisamment longue...Donnerais-t-on de tels privilèges à un stagiaire débutant ? Non, alors pourquoi donner ces privilèges à une IA par nature débutante puisqu'en éternelle évolution.On comptabilise ici les avantages... Qui comptabilise les inconvénients (avant une catastrophe évidemment) ? Personne, vue à court terme et profit immédiat en dépit des risques. C'est alors comme jouer à la roulette Russe en l'état... Forcément, des fois, ça tourne mal.Wahouw, 150000. Et qui peut savoir et surveiller ces 150000 agents ? Personne ? Bah faut pas se plaindre alors. C'est comme si un chef d'équipe avait directement sous ses ordres 150000 stagiaires pour construire une nouvelle forme de centrale nucléaire. Forcément, c'est pas facile. Mais ici, c'est même pas pour une centrale nucléaire, c'est pour réserver des billets de train (voir les exemple ci-dessous).Ladu travail est encore difficile a anticiper que laest a mesurer. Grosse prise de risque pour gain incertain. Faut pas se plaindre après...Quoi ? ces, des vrais, des durs, ont besoin d'une IA pour réserver des voyages ou acheter des produits ? C'est risible pour le moins.Idem qu'avant, on ne donne pas les clef du coffre à un stagiaire arrivé le matin même. Stupide idée, non ?Est-on certains que cessont vraiment nécessaires pour tout ce qu'on demande à une IA ? Non, mais une fois donné, c'est donné, c'est volé, c'est perdu...Et oui, comprendre les besoins d'un client est une chose, savoir donner une réponse correcte est également difficile, car lui-même n'est pas toujours très claire sur ce qu'il veut (qui est encore différent de ce quoi il a besoin parfois). La moindre erreur d'interprétation d'un souhait peut, avec l'IA, produire des désastres... La majorité en est consciente, mais c'est comme pour les incendies, on pense que ça n'arrive qu'aux autres... Ben non. C'est la vie...Ayant puiser son savoir sur le Net, pas étonnant qu'elle soit roublarde notre amie l'IA., il doit y avoir pléthore de cas sur le Net...Voilà un bon réflexe. Cela semble évident, mais non...Bon ben dans un cas pareil, comment avoir confiance ? Bah, pas grave, profit demain, cata après-demain, c'est la norme...Et tout le monde tente de faire avec ce constat... Triste.C'est comme les clauses d'un logiciel, personne ne lit, personne ne comprend., c'est comme utiliser Rust et mettre tout le code en...La belle blague, dixit les pro de l'IA qui eux-mêmes ne savent pas contenir leur IA lors de leurs tests...Mais... Mais... Rien... On continue tête baisée. Forcément, on finit par se prendre un mur...La totale. Et oui, les conséquences ne se limites pas à un simple plantage, ça bousille le. Si ça bousillait le, ça ferait moins mal...Jusqu'où peux-t-on fournir à un stagiaire ou un développeur inconnu la possibilité de faire des opérations irréversibles ? Normalement, personne ne fait ça, mais on fait confiance à une boite noire, l'IA. Chercher l'erreur...Stop, n'en jeter plus... Bon travail avec l'IA et croissez les doigts, on ne sait jamais...BàV et Peace & Love.