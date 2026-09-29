Anthropic est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI. Anthropic développe le LLM Claude en quatre niveaux : Haiku, Sonnet, Opus et Fable. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les outils dAnthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.
Mi-septembre, Anthropic a lancé Claude Opus 5.5, le premier modèle de sa nouvelle gamme Claude 5.5, dont le principal changement réside dans le coût. L'entreprise affirme que ce nouveau modèle d'IA offre des performances équivalentes à celles de Claude Fable 5.1 pour la plupart des tâches, tout en coûtant 40 % moins cher à l'utilisation qu'Opus 5. Il génère également des résultats plus de 30 % plus rapidement que son prédécesseur. Opus 5.5 a été testé avant son lancement par des évaluateurs externes, notamment METR et Frontier Design.
Récemment, Anthropic lance Claude Sonnet 5.5, qui obtient un score de 70,6 % au test de codage agentique Terminal-Bench 4.0, contre 10,3 % pour Sonnet 5 et 66,4 % pour Opus 5.5, plus onéreux. Il sagit du premier Sonnet à intégrer des mesures de sécurité de type « frontier » ainsi que des classificateurs empêchant lextraction du raisonnement. Selon lentreprise, Claude Sonnet 5.5 fonctionne plus de 30 % plus rapidement et coûte jusquà 30 % moins cher par tâche que son prédécesseur. Son prix est fixé à 2 dollars par million de tokens dentrée et à 10 dollars par million de tokens de sortie.
Anthropic indique quOpus 5.5 obtient un score de 66,4 % au même test avec son réglage deffort maximal, et Opus coûte deux fois plus cher par jeton. Sur le test GDPval-AA, qui porte sur 44 métiers, Sonnet 5.5 obtient un score de 1 844, contre 1 846 pour Opus 5.5 et 1 449 pour Sonnet 5. Lentreprise précise quOpus reste nettement plus performant pour les tâches ouvertes nécessitant un jugement soutenu.
Anthropic affirme que les capacités du modèle en matière de cybersécurité sont comparables à celles dOpus 5 ; il est donc lancé avec des restrictions du type de celles qui étaient auparavant réservées à ses modèles les plus performants. Les demandes cyber à haut risque seront systématiquement redirigées vers Sonnet 5. Cest le premier Sonnet à être commercialisé de cette manière, et ses mesures de sécurité liées à la « biologie » restent inchangées.
Il sagit également du premier Sonnet doté de classificateurs qui bloquent lextraction du raisonnement, et son système de « thinking » préservé lie le raisonnement dun modèle au compte qui la produit. En août, des chercheurs ont décodé 315 320 blocs de « thinking » à partir de 6 708 traces dagents publics sur les systèmes dOpenAI, dAnthropic et de Google. Ils ont récupéré 62 clés API, 33 mots de passe et sept clés privées.
Anthropic affirme que Sonnet 5.5 ne repousse pas les limites des capacités de ses modèles, ce qui explique pourquoi son évaluation de lalignement a porté sur un ensemble plus restreint de risques. Lentreprise affirme également que les capacités en matière de cybersécurité constituent une amélioration majeure justifiant des mesures de protection de type « de pointe ». Cette annonce intervient alors qu'en juillet, Anthropic a déclaré que son modèle dIA Claude avait piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests, après quune erreur de configuration lui eut donné accès à Internet. Anthropic a précisé que ces incidents concernaient trois modèles distincts : Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 et un modèle de recherche interne. Ces failles indiquaient que les capacités croissantes de lIA alimentent déjà la menace de sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables dexploiter.
Voici un extrait de l'annonce d'Anthropic :
Présentation de Claude Sonnet 5.5, le deuxième modèle de la gamme Claude 5.5. Il sagit dune nette amélioration par rapport à Claude Sonnet 5 : il est 30 % plus rapide et coûte jusquà 30 % moins cher pour la plupart des tâches.
Sonnet 5.5 est un complément plus rapide et moins coûteux à Claude Opus 5.5. Alors quOpus 5.5 est conçu pour les tâches complexes nécessitant un jugement rigoureux, Sonnet 5.5 excelle dans les tâches quotidiennes bien définies, la correction de bogues et la création de documents, de diapositives et de feuilles de calcul soignés. Il possède également un sens aigu du design. Claude Haiku 5.5, conçu pour les applications à haut volume et sensibles aux coûts, rejoindra la gamme Claude 5.5 dans les semaines à venir.
Sonnet 5.5 apporte des améliorations par rapport à Sonnet 5 sur les points suivants :
Performances. Sonnet 5.5 obtient un score de 70,6 % au Terminal-Bench 4.0, un test dévaluation du codage agentique, contre 10,3 % pour Sonnet 5. Il obtient un score inférieur de deux points à celui dOpus 5.5 au GDPval-AA, un test simulant des tâches réelles dans divers métiers. Il excelle également dans les tâches à long terme et la compréhension des images : cest le premier modèle Sonnet à avoir battu Pokémon Rouge en se basant uniquement sur des captures décran.
Collaboration. À linstar dOpus 5.5, Sonnet 5.5 rédige de manière plus claire que notre génération précédente de modèles ; les premiers testeurs lont décrit comme un meilleur partenaire de collaboration que Sonnet 5. Sa rapidité le rend également bien adapté aux itérations rapides sur des tâches moins complexes.
Coût. Sonnet 5.5 est proposé au même prix que Sonnet 5 : 2 $ par million de jetons dentrée, 10 $ par million de jetons de sortie et 0,20 $ par million de jetons pour les lectures en cache, mais il nécessite généralement bien moins de jetons pour effectuer le même travail. Lors de nos tests, son coût par tâche sest avéré jusquà 30 % inférieur à celui de son prédécesseur.
Vitesse. Sonnet 5.5 génère des résultats 30 % plus rapidement que Sonnet 5, ce qui en fait notre modèle Sonnet le plus rapide à ce jour.
Alignement et sécurité. Lors de notre audit comportemental automatisé, Sonnet 5.5 a obtenu des résultats supérieurs ou équivalents à ceux de Sonnet 5 pour la plupart des indicateurs dalignement. Ses capacités en matière de cybersécurité étant comparables à celles dOpus 5, il sagit du premier modèle Sonnet à être lancé avec des mesures de protection et des mécanismes de secours similaires à ceux que nous avons développés pour nos modèles les plus performants. Ses mesures de protection en matière de biologie sont identiques à celles de Sonnet 5. Ces deux types de mesures ciblent un ensemble restreint de requêtes à haut risque ; le développement logiciel courant et la plupart des travaux en sciences de la vie ne sont pas affectés.
Performances
Sonnet 5.5 surpasse Sonnet 5 dans tous les domaines, parfois de manière spectaculaire. Lors de plusieurs évaluations, Sonnet 5.5, en mode « Max effort », affiche même des performances comparables à celles dOpus 5.5. Cependant, les scores des tests de performance ne reflètent quune facette des capacités dun modèle ; daprès nos propres tests et ceux de testeurs externes, Opus 5.5 reste clairement plus performant pour les tâches complexes et ouvertes nécessitant un jugement soutenu.
Les graphiques ci-dessous représentent le score de chaque modèle en fonction de son coût par tâche, pour chaque niveau deffort. À mesure que leffort augmente, les modèles fonctionnent généralement plus longtemps, ce qui entraîne un coût par tâche plus élevé, mais aussi, en règle générale, un score plus élevé. Plus un point est proche du coin supérieur gauche du graphique, plus le rapport performances/coût est élevé.
Sur plusieurs tests de performance, Sonnet 5.5, à un niveau deffort faible ou moyen, bat le meilleur score de Sonnet 5 pour environ un dixième du coût par tâche. Il complète au mieux Opus 5.5 lorsquil fonctionne à des niveaux deffort plus faibles, où il coûte moins cher par tâche. À des niveaux deffort plus élevés, il peut offrir des performances comparables pour un coût similaire.
Codage
Le bond en avant de Sonnet 5.5 en termes de performances est particulièrement perceptible dans le domaine du codage. Sur FrontierCode, avec un niveau deffort « High », il obtient un score supérieur de 10 points à celui de Sonnet 5 dans les mêmes conditions, pour un coût par tâche représentant environ un quinzième de celui-ci. Sur CursorBench, qui teste les modèles sur des tâches issues de véritables sessions de codage Cursor, son meilleur score se situe à environ deux points de celui dOpus 5.5.
Les premiers testeurs ont apprécié la rapidité avec laquelle Sonnet 5.5 parvient à comprendre une base de code. Ils ont également été impressionnés par son efficacité : lors de tests comparatifs, il a regroupé davantage dappels doutils que Sonnet 5, ce qui sest traduit par un nombre détapes réduit et des coûts moindres.
Travail intellectuel
Sonnet 5.5 affiche des progrès dans plusieurs domaines du travail intellectuel. Sur le benchmark GDPval-AA, qui évalue les modèles sur des tâches concrètes couvrant 44 métiers et neuf grands secteurs dactivité, Sonnet 5.5 obtient un score presque équivalent à celui dOpus 5.5 et environ 400 points de plus que Sonnet 5. Il se rapproche dOpus 5.5 en matière dutilisation de linformatique et de reconnaissance de graphiques, et surpasse clairement Sonnet 5 et GPT-6 Sol dans le travail intellectuel à long terme.
Les premiers testeurs ont mis en avant des améliorations moins quantifiables. Ils lont trouvé plus naturel dans la conversation et ont souligné son talent pour le design, notant quil apporte une touche de raffinement aux interfaces utilisateur et quil est capable de suivre des modèles de diapositives pour créer des présentations ne nécessitant quun minimum de retouches. Lors dun test interne, nous lui avons fourni les documents relatifs aux résultats trimestriels et les transcriptions des conférences téléphoniques dune société cotée en bourse, ainsi quun modèle de diapositive, et lui avons demandé de réaliser une synthèse opérationnelle en 10 diapositives. Deux experts ont estimé que sa première ébauche était prête à être envoyée telle quelle.
Coût et rapidité
Sonnet 5.5 nécessite moins de jetons par tâche que Sonnet 5, son exécution est donc moins coûteuse. Il génère également des résultats 30 % plus rapidement, et son efficacité est immédiatement perceptible :
Le réglage du niveau deffort vous permet de trouver un équilibre entre coût, rapidité et qualité globale. Dans Claude Code et nos applications, le niveau deffort par défaut est réglé sur « Moyen », tandis que la plateforme Claude est réglée par défaut sur « Élevé ». Avec des réglages plus bas, Claude répond plus rapidement et utilise moins de tokens, ce qui convient aux tâches routinières. Avec des réglages plus élevés, Claude réfléchit plus longtemps et vérifie son travail de manière plus approfondie.
Sécurité
Alignement
Sonnet 5.5 ne repousse pas les limites des capacités de nos modèles ; notre évaluation de lalignement sest donc concentrée sur un ensemble ciblé de risques applicables aux modèles de tous niveaux de capacité, notamment le fait dagir à lencontre des intérêts des utilisateurs, dinduire les utilisateurs en erreur et de coopérer à des utilisations abusives aux enjeux élevés.
Lors de notre audit comportemental automatisé, qui teste Claude dans environ 1 850 scénarios, Sonnet 5.5 obtient des résultats supérieurs ou équivalents à ceux de Sonnet 5 pour la plupart des indicateurs dalignement, de résistance aux utilisations abusives et dhonnêteté. Dans nos évaluations de confinement plus récentes, Sonnet 5.5...
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