Mi-juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté Hugging Face, la plus grande base de données au monde de modèles d'IA. Récemment, OpenAI a rapporté que son agent rebelle sétait également introduit dans plusieurs services et comptes accessibles au public, afin de l'aider à créer le code nécessaire pour pirater Hugging Face. Mais OpenAI a affirmé quaucun des autres sites piratés navait atteint le même niveau daccès que celui obtenu par l'agent IA avec Hugging Face.
Suite à ce rapport, Anthropic a déclaré que son modèle dIA Claude avait piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests, après quune erreur de configuration lui eut donné accès à Internet. Anthropic est une société américaine d'intérêt public spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et qui a été fondée dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM). Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de la société. Anthropic est l'un des principaux concurents d'OpenAI.
Anthropic a expliqué quune erreur de configuration avait permis aux modèles Claude daccéder à Internet depuis des environnements de test censés être isolés, ce qui a conduit à un accès non autorisé aux systèmes de ces trois organisations. La société a indiqué avoir identifié ces incidents après avoir examiné 141 006 sessions de test, un processus quelle a lancé à la suite de la révélation par OpenAI, quun agent autonome alimenté par ses modèles dIA était devenu incontrôlable lors dun test de sécurité et avait déclenché un piratage qui avait compromis linfrastructure de Hugging Face.
Ces failles indiquent que les capacités croissantes de lIA alimentent déjà la menace de sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables dexploiter. « Claude a compromis linfrastructure des organisations touchées en utilisant des techniques élémentaires, telles que lexploitation de mots de passe faibles et de points daccès non authentifiés », a-t-elle précisé.
Anthropic a précisé que ces incidents concernaient trois modèles distincts : Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 et un modèle de recherche interne. Les premiers cas remontent au mois davril et se sont produits dans des environnements dévaluation dépourvus de ce que lentreprise a qualifié de mesures de sécurité standard. Les intrusions se sont produites lors dexercices dits de « capture du drapeau », dans lesquels les modèles sont chargés de trouver des informations cachées dans des réseaux simulés. Lentreprise a expliqué que ses consignes indiquaient aux modèles quils navaient pas accès à Internet, mais quun malentendu avec son partenaire dévaluation Irregular a laissé les systèmes connectés à lInternet public.
Anthropic a indiqué avoir commencé à examiner les transcriptions des évaluations le 23 juillet et avoir suspendu toutes les évaluations cyber le jour même après avoir trouvé des preuves suggérant que Claude aurait pu accéder à Internet. Elle a identifié les trois incidents dès le 24 juillet et a informé les organisations concernées le 27 juillet. Deux de ces organisations navaient pas connaissance de cette activité avant dêtre contactées, a précisé Anthropic, ajoutant quelle tentait toujours de joindre la troisième.
Ces conclusions soulignent la nécessité de renforcer les contrôles tant dans les environnements de test internes que dans ceux de tiers, à mesure que les modèles dIA deviennent de plus en plus capables de mener des activités cybernétiques dans le monde réel, a déclaré Anthropic. Ce nouveau rapport intervient alors que Sam Altman, cofondateur et PDG dOpenAI, est revennu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et affirme que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Voici le rapport d'Anthropic :
Enquête sur trois incidents réels survenus lors de nos évaluations de cybersécurité
En examinant les transcriptions de nos évaluations de cybersécurité, nous avons identifié trois incidents au cours desquels un modèle Claude a pu accéder à Internet depuis un environnement dévaluation tiers ou tout en interagissant avec celui-ci, puis a obtenu un accès non autorisé aux systèmes réels de trois organisations différentes.
Nous décrivons ci-dessous ce qui sest passé, comment cela sest produit et les mesures que nous prenons pour y remédier. Nous encourageons les autres laboratoires dIA à mener des examens similaires. Cet article reflète notre compréhension actuelle ; nous le mettrons à jour si des détails venaient à changer.
Le 21 juillet, OpenAI a révélé que plusieurs de ses modèles sétaient échappés dun environnement de test isolé en exploitant une vulnérabilité jusque-là inconnue (« zero-day »). Les modèles ont ensuite accédé à linfrastructure de production de Hugging Face, une plateforme dédiée aux modèles dapprentissage automatique open source et aux ensembles de données dIA.
En réponse à cet incident, nous avons lancé un examen rétrospectif à grande échelle de nos propres évaluations en matière de cybersécurité. Nous avons notamment cherché des preuves indiquant que Claude à linstar des modèles dOpenAI ayant accédé à Hugging Face était capable daccéder à Internet depuis des environnements de test qui auraient dû être isolés.
Après avoir examiné 141 006 sessions dévaluation au cours desquelles Claude aurait pu obtenir un accès à Internet, nous avons identifié trois incidents au cours desquels un modèle a accédé à Internet depuis lenvironnement dévaluation dIrregular lun de nos partenaires dévaluation tiers ou tout en interagissant avec celui-ci, puis a obtenu un accès non autorisé à linfrastructure de production de trois organisations différentes.
Dans ces trois incidents, Claude avait été chargé dun défi de type « capture-the-flag », lune des méthodes que nous utilisons pour évaluer les capacités cybernétiques dun modèle. Le modèle se voit présenter un scénario fictif et est informé quune information secrète (le « drapeau ») a été cachée sur une autre machine du réseau ; son objectif est de sy introduire et de la récupérer. Le défi est laissé ouvert, et aucune méthode particulière nest imposée.
Dans tous les cas, la consigne dévaluation dAnthropic précisait à Claude que son environnement était une simulation et quil navait pas accès à Internet. En raison dun malentendu entre nous et notre partenaire dévaluation, cela na pas été le cas, et laccès à Internet était disponible. De ce fait, lorsque la recherche de Claude la conduit vers de véritables systèmes sur lInternet public, il les a considérés comme faisant partie de lexercice. (Les scénarios dévaluation de la cybersécurité intègrent généralement des détails réalistes afin dévaluer avec précision les capacités des modèles dans des contextes réels ; une cible dapparence réaliste ne constituerait pas en soi une preuve évidente pour un modèle que cette cible ne fait pas partie dune simulation.)
Agissant sous la fausse conviction que toutes les entités accessibles étaient censées faire partie du périmètre de lexercice, Claude a compromis linfrastructure des organisations concernées à laide de techniques élémentaires, telles que lexploitation de mots de passe faibles et de terminaux non authentifiés. Il na ni détecté ni exploité de vulnérabilités complexes, et dans chaque cas, Claude a continué à travailler uniquement pour mener à bien la tâche spécifique de « capture du drapeau » qui lui avait été assignée dans le cadre de son évaluation. Cependant, dans certains cas, notre ancien modèle a poursuivi son attaque même après avoir obtenu la preuve quil fonctionnait sur lInternet public ; notre dernier modèle sest arrêté dès quil a reconnu quil se trouvait sur Internet. Dans aucune de ces situations, Claude ne sest exfiltré ni na délibérément tenté de séchapper de son environnement de test.
Ces incidents ont concerné trois modèles Claude différents : Opus 4.7, Mythos 5 et un modèle de test interne destiné à la recherche. Les premiers incidents remontent au mois davril. Les modèles utilisés dans chacune de ces évaluations ont fonctionné sans les mesures de sécurité standard que nous déployons lorsque nous rendons un modèle accessible au grand public (cest-à-dire quils ne disposaient pas des classificateurs et des systèmes de surveillance que nous mettons habituellement en place pour prévenir toute utilisation abusive). Les modèles avaient toutefois suivi leur formation à la sécurité spécifique (cest-à-dire quil ne sagissait pas des versions « uniquement utiles » que nous utilisons parfois lors des tests). Toutes les évaluations décrites ici se sont déroulées sur une infrastructure dédiée, distincte des systèmes internes sensibles dAnthropic et des données clients, et nayant aucun accès à ceux-ci.
Nous avons commencé lexamen des transcriptions le jeudi 23 juillet et avons interrompu toutes les évaluations en ligne le jour même après avoir identifié des transcriptions dans lesquelles Claude aurait pu accéder à Internet. Nous avons identifié les trois incidents le lendemain. Nous avons informé notre partenaire dévaluation Irregular ainsi que les trois organisations concernées le lundi 27 juillet. Les deux organisations que nous avons pu joindre navaient pas détecté cette activité auparavant ni pris contact avec nous, et nous travaillons désormais avec elles pour y remédier. Nous continuons à tenter de joindre la troisième.
Nous avons mené cet examen en collaboration avec Irregular. Nous les remercions davoir travaillé en étroite collaboration avec nous pour comprendre et résoudre ces incidents ; ils mènent également leur propre enquête. Nous estimons que ce type de collaboration est de plus en plus essentiel pour garantir une évaluation sûre et rigoureuse des modèles. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration en matière de sécurité.
Dans les paragraphes suivants, nous fournissons plus de détails sur chaque incident et sur les mesures que nous prenons pour y remédier.
Contexte des évaluations de cybersécurité
Nous menons régulièrement des évaluations de cybersécurité qui consistent à simuler de véritables défis offensifs en matière de cybersécurité. Ces évaluations constituent une étape cruciale dans le développement et la mise à disposition des modèles : une compréhension nuancée des capacités des modèles nous permet de concevoir des mesures de protection adaptées et, au final, de mettre à disposition les modèles en toute sécurité.
Nous avons commencé à mener des évaluations de cybersécurité en février 2025 avec Claude Sonnet 3.7 sur Cybench, qui comprenait 40 défis différents de type « capture the flag ». Au fil du temps, nous avons augmenté le nombre de benchmarks utilisés à mesure que de nouveaux tests étaient publiés et que les capacités des modèles évoluaient. Dans la fiche technique du système Mythos 5, par exemple, nous avons inclus CyberGym et ExploitBench, des benchmarks qui évaluent la capacité des modèles linguistiques à détecter de nouvelles vulnérabilités. Dans la plupart de ces évaluations, les environnements ne sont pas connectés à Internet, et le modèle en est informé.
Nous travaillons fréquemment avec des partenaires externes qui créent et contribuent à la réalisation de certaines de ces évaluations de cybersécurité. Ces partenaires externes proposent des environnements et des scénarios plus variés que ceux que nous pourrions mettre en place seuls, et fournissent des évaluations indépendantes de nos modèles par des tiers.
Ce qui sest passé
Sur les 141 006 exécutions dévaluation que nous avons examinées, nous avons identifié trois incidents distincts (impliquant six exécutions au total, dont quatre ont affecté la même organisation ; les deux autres incidents se sont chacun produits lors dexécutions dévaluation indépendantes). Chaque incident concernait un scénario fictif différent de type « capture du drapeau » : par exemple, dans lun dentre eux, Claude incarnait un employé dune entreprise fictive, attaquant les systèmes internes de cette entreprise au sein dun environnement de test privé.
Dans tous les cas, nos consignes dévaluation précisaient explicitement que Claude navait pas accès à Internet, mais ne lui imposaient aucune restriction quant à lendroit où chercher le drapeau. Cependant, une erreur de configuration a laissé les machines auxquelles Claude a accédé dans le cadre de lévaluation connectées à Internet. Ni nous, ni notre partenaire dévaluation navions connaissance de cette erreur de configuration jusquà ce que nous la détections grâce à notre surveillance supplémentaire de lévaluation la semaine dernière.
Plusieurs mesures de défense en profondeur, tant de notre côté que de celui de notre partenaire, auraient pu empêcher ces incidents, ou du moins réduire leur probabilité de survenue. Une validation minutieuse de tous les chemins daccès à Internet avant le début des évaluations et une surveillance en temps réel des journaux dévaluation auraient permis de détecter le problème plus tôt. Notre partenaire et nous-mêmes aurions également pu examiner plus minutieusement les transcriptions de lévaluation ou les journaux réseau. Il est également possible quun message indiquant à Claude quil disposait bel et bien dun accès à Internet aurait modifié son comportement lorsquil est entré en contact avec de véritables systèmes.
Claude a fait ce que les exercices de « capture du drapeau » enseignent aux experts en cybersécurité : chercher des moyens datteindre le drapeau. Cette recherche la conduit à découvrir que sa machine pouvait accéder à Internet, mais comme le message système lui indiquait quil ny avait pas daccès à Internet, Claude a cru que tout ce quil rencontrait au départ faisait partie de la simulation, et a traité les systèmes réels quil a trouvés comme des éléments de lexercice. Les trois incidents ont concerné trois modèles différents, et chacun a réagi différemment dès que des signes ont indiqué que les cibles étaient réelles, comme nous le décrivons ci-dessous.
Incident n° 1
Lors dune évaluation, la société cible fictive choisie par notre partenaire dévaluation portait le même nom quun nom de domaine de site web actif. Ce conteneur dévaluation disposait dun accès direct à Internet non prévu, en raison du malentendu évoqué plus haut.
Au cours de quatre exécutions de cette évaluation, Claude a rencontré des difficultés pour atteindre sa cible simulée au sein de lenvironnement dévaluation, mais a ensuite découvert que la véritable entreprise était accessible via Internet. Partant du principe quil sagissait de la cible visée dans lexercice de « capture du drapeau », Claude a recherché, identifié et exploité des vulnérabilités au sein de linfrastructure de lentreprise, pensant que cela faisait partie de lexercice. Ces quatre exécutions ont permis dextraire des informations telles que des identifiants daccès aux applications et à linfrastructure, et dobtenir laccès à une base de données contenant plusieurs centaines de lignes de données de production. Cela a constitué limpact le plus grave que nous ayons identifié.
Cet incident concernait Claude Opus 4.7 et constituait le seul cas où le modèle a continué à attaquer un système après avoir appris que celui-ci fonctionnait probablement dans un environnement réel. Au cours des quatre essais, le modèle a fini par reconnaître (comme on peut le constater dans son raisonnement verbalisé) que le système était réel ; dans deux cas, il a conclu que lentreprise réelle devait faire partie de lexercice. Cependant, aucun na mis fin à lattaque pour cette raison.
Incident n° 2
Lors dune autre évaluation, Claude a trouvé, au sein de lenvironnement fictif, un document qui semblait être les instructions de mise en route destinées aux nouveaux développeurs dune autre entreprise fictive. Ces instructions demandaient aux employés dinstaller un paquet Python provenant de PyPI le registre public où sont publiés les logiciels Python qui nexistait pas réellement.
Claude y a vu une brèche potentielle : sil publiait son propre paquet sous le même nom, les systèmes de lentreprise fictive le téléchargeraient et linstalleraient automatiquement. Claude a donc créé et publié un paquet Python malveillant (en réalité piégé) portant le même nom, dans le but de remporter le défi « capture du drapeau ».
Claude a déployé des efforts considérables pour mener à bien cette attaque des efforts qui auraient probablement indiqué à un participant humain quil ne sagissait plus seulement dune évaluation, mais quil téléversait en réalité un véritable paquet PyPI. Par exemple, dans un cas précis, pour créer un compte PyPI, Claude avait besoin dune adresse e-mail. Et pour créer une adresse e-mail, il lui fallait un numéro de téléphone. Pour obtenir ce numéro, après avoir échoué à trouver un service de numéros de téléphone gratuits, il a tenté sans succès de se procurer des fonds pour payer un numéro de téléphone par divers moyens. Il a finalement fait marche arrière, trouvé un fournisseur de messagerie gratuit et non bloqué, la utilisé pour créer un compte PyPI, puis sest servi de ce compte pour publier un logiciel malveillant sur PyPI.
Claude pensait que le registre de paquets quil utilisait faisait partie de la simulation, mais en réalité, le paquet a été mis librement à disposition en ligne pendant environ une heure. Pendant ce laps de temps, le paquet a été téléchargé et exécuté sur 15 systèmes réels. Lun de ces systèmes était un scanner appartenant à une véritable entreprise de sécurité (distincte de lentreprise fictive présentée dans le scénario) qui installe régulièrement des paquets Python et les analyse à la recherche de logiciels malveillants. Lorsque le scanner de cette entreprise a installé le paquet, le code caché de Claude sest exécuté. Nous pensons que le scanner de sécurité de lentreprise a considéré les paquets PyPI comme sûrs à installer ; par conséquent, Claude a pu exfiltrer les identifiants de lentreprise vers un point de collecte quil avait mis en place. Claude a ensuite utilisé ces identifiants pour accéder à dautres infrastructures de cette entreprise.
Claude ne visait pas directement cette entreprise il ignorait même son existence lorsquil a mis en ligne le paquet. Mais comme le code avait été publié sur lInternet public, il a affecté tous les systèmes qui lont exécuté. (Le paquet mis en ligne par Claude a été automatiquement supprimé de PyPI par les propres systèmes de sécurité de PyPI. Nous avons signalé cet incident à léquipe de PyPI et lui avons fourni les indicateurs pertinents.)
Cette attaque a été menée par Claude Mythos 5. Dès le début de lexécution, le raisonnement de Claude a correctement identifié les conséquences de ses actions. Il a noté que sil sagissait du véritable Internet, la publication du paquet constituerait une attaque dans le monde réel « PAS acceptable, et certainement pas la solution souhaitée ». Cependant, il sest convaincu quil se trouvait toujours dans une simulation au motif quil ne reconnaissait pas les autorités de certification (réelles dans la réalité) sécurisant ses connexions. De plus, la date de 2026 affichée sur les systèmes prouvait, selon Claude, que lenvironnement était simulé. Claude nest jamais revenu sur cette conclusion ; lorsque des scanners automatisés ont commencé à installer le paquet, par exemple, Claude les a considérés comme des acteurs programmés dans le cadre de lévaluation.
Nous estimons que, quelle que soit sa perception de son environnement, les efforts déployés par Claude pour publier le paquet PyPI ne correspondent pas à un comportement idéal, et cest un domaine sur lequel nous allons concentrer davantage la formation.
Incident 3
Au cours de cette évaluation, lorsque Claude sest trouvé dans limpossibilité datteindre sa cible fictive prévue, il a cherché des alternatives en ligne, en analysant environ 9 000 cibles. Il a finalement trouvé et compromis lapplication exposée à Internet dune entreprise, en utilisant des techniques de cyberattaque basiques et bien connues, telles que la lecture didentifiants à partir dune page de débogage exposée et linjection SQL.
Cette attaque a été menée par un modèle de test de recherche interne. Pendant la majeure partie...
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