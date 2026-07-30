Mi-juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté Hugging Face, la plus grande base de données au monde de modèles d'IA. Un rapport a révélé qu'il a fallu environ 10 jours à OpenAI pour se rendre compte de la situation.
Lincident sest déroulé entre le 9 et le 20 juillet : lagent IA sest dabord échappé de son environnement de test isolé avant de sintroduire dans Hugging Face le 11 juillet, précise le rapport de Reuters. Le rapport ajoute que le personnel dOpenAI a examiné les journaux internes au cours du week-end des 18 et 19 juillet et a trouvé des preuves indiquant que lagent sétait échappé de son environnement de test.
OpenAI a indiqué que les modèles exploitaient plusieurs vecteurs dattaque, notamment des identifiants volés et des failles « zero-day », pour obtenir des capacités dexécution de code à distance. Un autre rapport précise que le produit concerné était une instance autogérée dArtifactory, un système de gestion de référentiels qui sécurise et rationalise les opérations de développement logiciel des clients.
Ce quil faut retenir de façon simple du cas GPT 5.6-Sol est que lagent dIA dOpenAI, initialement dans un environnement de test isolé (sandbox), sans accès à Internet, a quand même pu trouver une faille zero-day dans le proxy logiciel de la sandbox de confinement, séchapper, se connecter à Internet, découvrir où étaient stockées les réponses dun test de cybersécurité (après exploitation de vulnérabilités zéro-day dans Artifactory le produit phare de JFrog) et sy introduire pour les récupérer.
Le 28 juillet 2026, dans une mise à jour concernant son enquête en cours sur lincident, OpenAI a déclaré que son agent rebelle sétait également introduit dans plusieurs services et comptes accessibles au public. Le test des modèles dOpenAI était censé se dérouler dans un bac à sable numérique, un environnement de laboratoire supposé inviolable qui permet aux chercheurs de lever les barrières de sécurité afin de découvrir la puissance maximale de piratage de loutil. Mais l'agents dIA, déterminé à réussir haut la main le test de cybersécurité, s'est échappé du bac à sable et ont accédé à lInternet réel. Il a ensuite piraté Hugging Face pour trouver les réponses au test.
Pour pénétrer dans les serveurs de Hugging Face, l'agent rebelle dOpenAI a dû trouver sur Internet les outils nécessaires à leur intrusion. OpenAI indique que l'agent a trouvé plusieurs sites web accessibles au public, notamment des pages partageant du code, des utilitaires web, des captures décran et dautres informations, afin de l'aider à créer le code nécessaire pour pirater Hugging Face. OpenAI na pas révélé les autres sites attaqués par son agent IA.
L'agent IA a mis la main sur des identifiants et mots de passe divulgués appartenant à quatre comptes répartis sur plusieurs services en ligne et ont utilisé ces identifiants pour y accéder. Lun des comptes compromis a probablement servi à camoufler lIA afin quelle puisse paraître légitime et contourner les protocoles de sécurité de Hugging Face. Un autre a été utilisé pour stocker les données que l'agent volait, précise OpenAI. En ce qui concerne les deux autres comptes compromis, l'agent IA dOpenAI a accédé aux informations et les a consultée, mais ne les ont pas modifiées.
OpenAI a déclaré quaucun des autres sites piratés navait atteint le même niveau daccès que celui obtenu par l'agent IA avec Hugging Face. En substance, OpenAI a déclaré que l'agent IA avait orchestré un coup digne d« Oceans Eleven ». Au lieu de se contenter de passer le test, il a élaboré un plan densemble pour sévader de leur prison, trouver les clés du coffre-fort, aménager une planque et louer une voiture pour prendre la fuite avant de dérober le butin.
Mais OpenAI na jamais demandé à son agent de pirater Hugging Face. Il a mené cette action de leur propre chef afin de voler le corrigé du test qui leur avait été soumis. Le modèle testé a estimé que la tricherie était la voie la plus simple vers la réussite même si cela impliquait denchaîner plusieurs attaques les unes après les autres. Clem Delangue, PDG de Hugging Face, a qualifié la nature de cette intrusion d« inédite ». « Un agent IA sest échappé de son bac à sable, a triché lors de son test de référence et a piraté notre infrastructure pour voler le corrigé », a déclaré Hugging Face dans un article de blog détaillant lincident.
La bonne nouvelle, cest que bien que cette faille constitue un événement marquant dans le domaine de lIA et de la cybersécurité, les dégâts nont pas été importants. Hugging Face a précisé que les seules données clients auxquelles l'agent rebelle a eu accès étaient certaines requêtes de recherche utilisées pour voler un ensemble de solutions de défis stockées dans plusieurs ensembles de données de lentreprise. L'agent IA dOpenAI na jamais compromis ni accédé à des modèles ou données destinés aux clients, a déclaré lentreprise.
OpenAI a indiqué quelle poursuivait son enquête sur lincident et quelle formulerait des recommandations sur la manière déviter des problèmes similaires à lavenir, une fois quelle aurait mieux cerné lampleur de la violation. « Nous prenons très au sérieux notre responsabilité didentifier les risques liés à des systèmes dIA de plus en plus performants et de nous y préparer », a déclaré lentreprise. « Une fois notre examen terminé, nous en discuterons avec le Comité de sûreté et de sécurité et le Groupe consultatif sur la sécurité dans le cadre de notre dispositif de préparation. »
Ce nouveau rapport intervient alors que Sam Altman, cofondateur et PDG dOpenAI, est revennu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et affirme que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler. L'incident de l'agent IA d'OpenAI a ravivé lattention portée aux risques associés aux agents IA autonomes, conçus pour prendre des décisions et accomplir des tâches complexes avec une intervention humaine limitée.
Voici les nouvelles informations partagées par OpenAI :
Mise à jour du 28 juillet 2026 :
- Aucun des modèles prévus pour la prochaine version na été impliqué dans lexploitation de Hugging Face. Le modèle en préversion mentionné dans notre article de blog est un prototype de recherche à usage interne uniquement et na jamais été destiné à une diffusion publique. À la suite de lincident, nous avons procédé à sa désactivation, à son chiffrement, et avons restreint laccès à des fins de recherche.
- Lenvironnement dévaluation ExploitGym ne fournissait pas aux modèles un...
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