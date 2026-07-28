L'IA est-elle désormais hors de contrôle ? Il a fallu environ 10 jours à OpenAI pour se rendre compte qu'un de ses agents IA autonomes s'était échappé de son environnement de test et avait piraté Hugging Face
Mi-juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.
Hugging Face a qualifié l'attaque dont elle a été victime de « signal d'alarme », son cofondateur Thomas Wolf estimant que cet incident devrait constituer une mise en garde sérieuse pour l'ensemble du secteur. Thomas Wolf a déclaré que les attaques basées sur l'IA seraient bientôt « l'un des types de cyberattaques les plus courants ». Il a également affirmé que la plupart des entreprises ne sont pas préparées à cette menace grandissante et qu'elles ne se rendent pas compte que « la donne a changé ».
Récemment, un article de l'agence de presse Reuters, citant des sources proches de l'enquête, affirme qu'il a fallu environ 10 jours à l'entreprise pour se rendre compte qu'un de ses agents IA autonomes s'était échappé de son environnement de test et avait piraté Hugging Face, la plus grande base de données au monde de modèles d'IA. Lorsque OpenAI a contacté Hugging Face vers le 20 juillet, la plateforme avait déjà maîtrisé lintrusion, alerté le FBI et révélé publiquement quelle avait été prise pour cible par « un système dagent IA autonome ».
Lincident sest déroulé entre le 9 et le 20 juillet : lagent IA sest dabord échappé de son environnement de test isolé avant de sintroduire dans Hugging Face le 11 juillet, précise le rapport de Reuters. Lintrusion sest poursuivie jusquau 13 juillet, selon Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face. Le dernier rapport indique quOpenAI na réalisé que son propre système était en cause quaprès avoir examiné ses journaux internes plusieurs jours plus tard, ce qui a donné lieu à ce qui sapparentait à un appel à laide adressé à la plateforme dIA, alors que le FBI avait déjà été informé.
Selon le rapport, lagent dIA a tenté de séchapper de lenvironnement de test dOpenAI vers le 9 juillet avant daccéder à Hugging Face deux jours plus tard. Wolf a déclaré que la violation avait duré jusquau 13 juillet. Le rapport indique que Hugging Face et OpenAI nont communiqué à propos de lincident quaux alentours du 20 juillet. Reuters a également rapporté que Hugging Face avait déjà contacté le FBI avant quOpenAI ninforme lentreprise quun de ses agents était responsable de lattaque.
OpenAI a rendu publique cette intrusion le 21 juillet, déclarant quun de ses agents IA sétait soustrait aux contraintes de test et avait mené lintrusion. Dans un communiqué, lentreprise a qualifié lincident d« sans précédent » et a déclaré quil « marque un tournant important pour la sécurité de lIA ». Elle a ajouté quelle examinait lincident avec des conseillers externes et quelle prévoyait de publier un rapport technique. Une porte-parole dOpenAI a déclaré que le reportage de Reuters comportait « plusieurs inexactitudes », sans toutefois préciser lesquelles.
Le rapport souligne quil y avait eu auparavant des indications de comportements inhabituels lors des tests dun agent autonome alimenté par GPT-5.6 Sol et dun autre modèle non commercialisé quOpenAI a décrit comme « encore plus performant ». Selon des sources proches du dossier, un agent avait laissé des notes destinées à ses futures versions, décrivant des moyens de contourner les contraintes internes dOpenAI.
Le rapport précise quil na pas été possible de déterminer si ces incidents étaient liés à lagent qui a par la suite piraté Hugging Face. Il ajoute que le personnel dOpenAI a examiné les journaux internes au cours du week-end des 18 et 19 juillet et a trouvé des preuves indiquant que lagent sétait échappé de son environnement de test. Le rapport précise également quil na pas été possible de déterminer ce qui avait motivé cet examen.
Cet incident a ravivé lattention portée aux risques associés aux agents IA autonomes, conçus pour prendre des décisions et accomplir des tâches complexes avec une intervention humaine limitée. « Cela signifie-t-il quils lont laissé sans surveillance et nont pas réalisé ce quil faisait ? Ou peut-être lont-ils remarqué sans savoir comment le maîtriser ? Les deux scénarios sont tout aussi dangereux et alarmants », sest interrogé Marley Smith, spécialiste principal en intelligence artificielle au sein de lassociation à but non lucratif World Ethical Data Foundation.
« Les modèles mentent, trichent et piratent », a déclaré Jeffrey Ladish, dont lorganisation, Palisade Research, étudie les capacités et les motivations des agents IA. Ladish a estimé que cet incident devrait inciter à un examen plus approfondi des pratiques de sécurité au sein des entreprises dIA développant des systèmes de plus en plus autonomes. « Il faut une surveillance gouvernementale, car sinon, rien ne changera », a ajouté Ladish.
Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et célèbre futurologue voit plutôt la singularité se produire à partir de 2045
We're partnering with @huggingface to investigate an unprecedented security incident.— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2026
Cyber-capable OpenAI models compromised Hugging Face production during a benchmark evaluation.
Sharing preliminary findings to help defenders understand emerging risks:
Ray Kurzweil est un auteur, informaticien et inventeur américain. Prophète de l'IA depuis les années 1970, Kurzweil a fondé ou cofondé plusieurs entreprises prospères, dont Kurzweil Computer Products, Kurzweil Educational Systems et Nuance Communications. Mais il est peut-être beaucoup plus connu pour ses travaux sur la loi des rendements accélérés et pour ses prédictions sur l'avenir de la technologie et de la société. Parmi ses inventions les plus célèbres, Kurzweil a été le premier à créer un logiciel de reconnaissance optique de caractères (optical character recognition - OCR) et il a cofondé une société de synthétiseurs musicaux avec Stevie Wonder.
Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et célèbre futurologue, a fait de nombreuses prédictions au cours des dernières décennies et la plupart d'entre elles sont centrées sur l'évolution rapide de la technologie. Il a prédit notamment que l'intelligence artificielle générale (AGI) sera une réalité d'ici 2029 et que la singularité se produira d'ici 2045.
Le calendrier de Kurzweil pour la singularité est cohérent avec d'autres prédictions, notamment celles du PDG de Softbank, Masayoshi Son, qui prévoit l'avènement de machines superintelligentes d'ici 2047. Mais pour Kurzweil, le processus menant à cette singularité a déjà commencé. « Cela nous amène à doter les ordinateurs d'une intelligence humaine, à les placer dans nos cerveaux, à les connecter au nuage, à élargir notre identité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un scénario futur. C'est déjà là, en partie, et cela va s'accélérer », a déclaré le cadre de Google.
Ces prises de position sont aux antipodes de celles des thèses du scepticisme et de limpossibilité de latteinte de la singularité en matière dintelligence artificielle
Ray Kurzweil is sticking to his long-held predictions: 2029 for AGI and 2045 for the singularity pic.twitter.com/dewqWAH6eC— Tsarathustra (@tsarnick) December 18, 2023
Stuart Russell et Ajay Agrawal rappellent que les architectures actuelles restent des outils d'optimisation statistiques sans intention propre ni volonté de s'auto-améliorer de manière autonome.
Steven Pinker et Jean-Gabriel Ganascia qualifient la singularité de mythe ou de scénario de science-fiction, arguant que le progrès technique suit des courbes en S (ralentissement et rendements décroissants) et que la vitesse de calcul ne se traduit pas par une explosion de la conscience ou de la complexité générale.
Même chez OpenAI, on avoue que les architectures actuelles des modèles dintelligence artificielle font face à une limite structurelle. Une publication scientifique dOpenAI, Why Language Models Hallucinate, acte une vérité dérangeante : les « hallucinations » des modèles de langage ne sont pas une anomalie, mais une conséquence incontournable de leur conception. Conséquence : on va vers un futur où lerreur est intégrée.
La reconnaissance par OpenAI de cette « fatalité » invite à repenser notre rapport à lIA. Plutôt que despérer un jour une vérité parfaite, il faudra probablement intégrer lerreur comme donnée structurelle, un peu comme on accepte...
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