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Alors quils opéraient dans notre environnement de test en bac à sable, nos modèles ont consacré une quantité importante de calcul dinférence à trouver un moyen dobtenir un accès ouvert à Internet, dans le but de résoudre le problème dévaluation. Pour obtenir cet accès, les modèles ont identifié et exploité une vulnérabilité zero-day [...] dans le proxy de cache du registre de paquets. Grâce à cet accès, nos modèles ont mené une série dactions délévation de privilèges et de déplacement latéral dans notre environnement de test de recherche, jusquà atteindre un nud disposant dun accès à Internet.



[...] les modèles ont déduit que Hugging Face hébergeait potentiellement des modèles, des jeux de données et des solutions pour ExploitGym. Sachant cela, le modèle a cherché et réussi à trouver des moyens daccéder à des informations secrètes quil pouvait utiliser pour tricher à lévaluation. Dans un exemple, le modèle a enchaîné plusieurs vecteurs dattaque, notamment lutilisation didentifiants volés et de vulnérabilités zero-day pour trouver un chemin dexécution de code à distance sur les serveurs de Hugging Face.