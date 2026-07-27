Mi-juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.
Hugging Face a qualifié l'attaque dont elle a été victime de « signal d'alarme », son cofondateur Thomas Wolf estimant que cet incident devrait constituer une mise en garde sérieuse pour l'ensemble du secteur. Thomas Wolf a déclaré que les attaques basées sur l'IA seraient bientôt « l'un des types de cyberattaques les plus courants ». Il a également affirmé que la plupart des entreprises ne sont pas préparées à cette menace grandissante et qu'elles ne se rendent pas compte que « la donne a changé ».
Récemment, un article de l'agence de presse Reuters, citant des sources proches de l'enquête, affirme qu'il a fallu environ 10 jours à l'entreprise pour se rendre compte qu'un de ses agents IA autonomes s'était échappé de son environnement de test et avait piraté Hugging Face, la plus grande base de données au monde de modèles d'IA. Lorsque OpenAI a contacté Hugging Face vers le 20 juillet, la plateforme avait déjà maîtrisé lintrusion, alerté le FBI et révélé publiquement quelle avait été prise pour cible par « un système dagent IA autonome ».
Lincident sest déroulé entre le 9 et le 20 juillet : lagent IA sest dabord échappé de son environnement de test isolé avant de sintroduire dans Hugging Face le 11 juillet, précise le rapport de Reuters. Lintrusion sest poursuivie jusquau 13 juillet, selon Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face. Le dernier rapport indique quOpenAI na réalisé que son propre système était en cause quaprès avoir examiné ses journaux internes plusieurs jours plus tard, ce qui a donné lieu à ce qui sapparentait à un appel à laide adressé à la plateforme dIA, alors que le FBI avait déjà été informé.
Il a fallu environ 10 jours à OpenAI pour se rendre compte qu'un de ses agents IA avait piraté Hugging Face
Selon le rapport, lagent dIA a tenté de séchapper de lenvironnement de test dOpenAI vers le 9 juillet avant daccéder à Hugging Face deux jours plus tard. Wolf a déclaré que la violation avait duré jusquau 13 juillet. Le rapport indique que Hugging Face et OpenAI nont communiqué à propos de lincident quaux alentours du 20 juillet. Reuters a également rapporté que Hugging Face avait déjà contacté le FBI avant quOpenAI ninforme lentreprise quun de ses agents était responsable de lattaque.
OpenAI a rendu publique cette intrusion le 21 juillet, déclarant quun de ses agents IA sétait soustrait aux contraintes de test et avait mené lintrusion. Dans un communiqué, lentreprise a qualifié lincident d« sans précédent » et a déclaré quil « marque un tournant important pour la sécurité de lIA ». Elle a ajouté quelle examinait lincident avec des conseillers externes et quelle prévoyait de publier un rapport technique. Une porte-parole dOpenAI a déclaré que le reportage de Reuters comportait « plusieurs inexactitudes », sans toutefois préciser lesquelles.
Le rapport souligne quil y avait eu auparavant des indications de comportements inhabituels lors des tests dun agent autonome alimenté par GPT-5.6 Sol et dun autre modèle non commercialisé quOpenAI a décrit comme « encore plus performant ». Selon des sources proches du dossier, un agent avait laissé des notes destinées à ses futures versions, décrivant des moyens de contourner les contraintes internes dOpenAI.
Le rapport précise quil na pas été possible de déterminer si ces incidents étaient liés à lagent qui a par la suite piraté Hugging Face. Il ajoute que le personnel dOpenAI a examiné les journaux internes au cours du week-end des 18 et 19 juillet et a trouvé des preuves indiquant que lagent sétait échappé de son environnement de test. Le rapport précise également quil na pas été possible de déterminer ce qui avait motivé cet examen.
Cet incident a ravivé lattention portée aux risques associés aux agents IA autonomes, conçus pour prendre des décisions et accomplir des tâches complexes avec une intervention humaine limitée. « Cela signifie-t-il quils lont laissé sans surveillance et nont pas réalisé ce quil faisait ? Ou peut-être lont-ils remarqué sans savoir comment le maîtriser ? Les deux scénarios sont tout aussi dangereux et alarmants », sest interrogé Marley Smith, spécialiste principal en intelligence artificielle au sein de lassociation à but non lucratif World Ethical Data Foundation.
« Les modèles mentent, trichent et piratent », a déclaré Jeffrey Ladish, dont lorganisation, Palisade Research, étudie les capacités et les motivations des agents IA. Ladish a estimé que cet incident devrait inciter à un examen plus approfondi des pratiques de sécurité au sein des entreprises dIA développant des systèmes de plus en plus autonomes. « Il faut une surveillance gouvernementale, car sinon, rien ne changera », a ajouté Ladish.
Yoshua Bengio, l'un des pionniers de l'IA, avait déjà exprimé de vives inquiétudes quant à la course effrénée vers la superintelligence menée par les géants de la technologie. Il redoute que des machines surpassant l'intellect humain développent leurs propres objectifs de préservation, menaçant ainsi la survie de notre espèce, d'ici une décennie. L'expert souligne le risque de manipulation comportementale et le danger de systèmes dont les priorités divergeraient radicalement des nôtres au point de privilégier leur survie sur la vie humaine. Cependant, son avis sur l'extinction est controversé, notamment par l'un de ses pairs, le chercheur Yann Le Cun.
Depuis 2023, les scientifiques ont estimé que les futurs agents de l'IA risquent de privilégier leurs propres intérêts plutôt que d'aider les humains. Cela est dû à l'implication de deux facteurs majeurs. Premièrement, la sélection naturelle, qui favorise les qualités utiles à la survie et à la réussite, peut avoir un impact sur l'évolution de l'IA. Deuxièmement, l'évolution basée sur la sélection naturelle aboutit souvent à un comportement égoïste ou égocentrique. Par conséquent, même si certains développeurs construisent des systèmes d'IA utiles et altruistes, ces systèmes d'IA pourraient être surpassés par d'autres qui privilégient leurs propres intérêts et objectifs.
Sources : Hugging Face, OpenAI, Reuters
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