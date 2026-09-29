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Meta recrute Chirantan « CJ » Desai, PDG de MongoDB, pour diriger une nouvelle division d'IA d'entreprise
Visant à transformer ses modèles et outils en produits déployables par les entreprises

Le , par Eliora
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Meta Platforms a nommé Chirantan « CJ » Desai, président-directeur général de MongoDB, au poste de directeur des plateformes d'entreprise ; il rendra compte directement à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a déclaré qu'il s'agissait du « prochain pilier majeur de l'activité » de l'entreprise, dont l'objectif est de vendre aux entreprises et aux développeurs des modèles, des agents, des infrastructures et des expériences de collaboration à long terme avec les commerçants. Parmi les premiers produits figurent l'agent personnel Muse, l'agent Meta Business destiné aux commerçants, l'API Muse et l'outil de codage Muse Code. MongoDB a annoncé son départ avec effet immédiat ; le conseil d'administration a réintégré Ittycheria au poste de président-directeur général par intérim.

En début de ce mois de septembre 2026, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrivait dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».

Récemment, Meta Platforms a nommé Chirantan « CJ » Desai, président-directeur général de MongoDB, au poste de directeur des plateformes dentreprise (Chief Enterprise Platform Officer) ; il rendra compte directement à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a déclaré quil sagissait du « prochain pilier majeur de lactivité » de lentreprise, dont lobjectif est de vendre aux entreprises et aux développeurs des modèles, des agents, des infrastructures et des expériences de collaboration à long terme avec les commerçants.

Parmi les premiers produits figurent lagent personnel Muse, lagent Meta Business destiné aux commerçants, lAPI Muse et loutil de codage Muse Code. Desai a précisé que lobjectif était de transformer la pile technologique en produits et services déployables pour les entreprises. Desai avait pris les fonctions de président-directeur général de MongoDB en novembre 2025, succédant à Dev Ittycheria, et occupait ce poste depuis moins dun an. Auparavant, il avait occupé le poste de président des produits et de lingénierie chez Cloudflare et avait passé près de huit ans chez ServiceNow, notamment en tant que président et directeur des opérations.

MongoDB a annoncé son départ avec effet immédiat ; le conseil dadministration a réintégré Ittycheria au poste de président-directeur général par intérim, tout en faisant appel à un cabinet de recrutement pour trouver un successeur permanent. Ittycheria a dirigé lentreprise de 2014 à 2025, période durant laquelle le chiffre daffaires est passé denviron 35 millions de dollars à plus de 2,3 milliards de dollars. MongoDB a réaffirmé ses prévisions pour lexercice 2027, communiquées le 1er septembre, et la journée des investisseurs devrait se dérouler comme prévu.


Muse a été lancé pour les consommateurs américains le 8 septembre, suivi daméliorations apportées à Connect ; loutil Business Agent a été utilisé par plus dun million de commerçants sur WhatsApp et Messenger. Le cours de laction MongoDB a dabord chuté de plus de 20 % lors des échanges avant louverture de la bourse, avec une baisse intrajournalière denviron 18 %. La capitalisation boursière sélevait à environ 33,064 milliards de dollars lors de la dernière journée de cotation. Piper Sandler a qualifié ce départ de décevant, mais a jugé la réaction du cours de laction excessive.

Les vendeurs intègrent la continuité de la direction dans la valorisation de MongoDB, tandis que les acheteurs misent sur le fait que « lIA remplace les couches applicatives » et réaffectent leurs fonds. Cet événement a été déclenché par le débauchage de lactuel PDG juste avant la journée des investisseurs, les fonds se détournant des logiciels de bases de données haut de gamme au profit de plateformes capables de transformer les agents grand public en abonnements dentreprise. La nouvelle branche dactivité de Meta en est la principale bénéficiaire, tandis que MongoDB subit des pressions pour expliquer, lors de cette journée publique, que ses prévisions restent valables.

En août 2026, Meta avait confirmé que le modèle Muse Spark 1.1 de Meta avait accédé à Internet et avait pénétré dans les systèmes dune entreprise tierce dont le nom na pas été divulgué lors de tests de cybersécurité. Cette intrusion trouvait son origine dans une erreur de configuration commise par le prestataire de cybersécurité Irregular, dont la mauvaise configuration de lenvironnement de test avait ouvert au modèle un accès à Internet. Avec cette révélation, Meta rejoint [ou rejoignait] OpenAI et Anthropic en tant que troisième grand développeur dIA, ces dernières semaines, à reconnaître que lun de ses modèles avait compromis des systèmes externes au cours de tests de sécurité.

Source : MongoDB, sur PR Newswire

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