En début de ce mois de septembre 2026, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrivait dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».
Récemment, Meta Platforms a nommé Chirantan « CJ » Desai, président-directeur général de MongoDB, au poste de directeur des plateformes dentreprise (Chief Enterprise Platform Officer) ; il rendra compte directement à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a déclaré quil sagissait du « prochain pilier majeur de lactivité » de lentreprise, dont lobjectif est de vendre aux entreprises et aux développeurs des modèles, des agents, des infrastructures et des expériences de collaboration à long terme avec les commerçants.
Parmi les premiers produits figurent lagent personnel Muse, lagent Meta Business destiné aux commerçants, lAPI Muse et loutil de codage Muse Code. Desai a précisé que lobjectif était de transformer la pile technologique en produits et services déployables pour les entreprises. Desai avait pris les fonctions de président-directeur général de MongoDB en novembre 2025, succédant à Dev Ittycheria, et occupait ce poste depuis moins dun an. Auparavant, il avait occupé le poste de président des produits et de lingénierie chez Cloudflare et avait passé près de huit ans chez ServiceNow, notamment en tant que président et directeur des opérations.
MongoDB a annoncé son départ avec effet immédiat ; le conseil dadministration a réintégré Ittycheria au poste de président-directeur général par intérim, tout en faisant appel à un cabinet de recrutement pour trouver un successeur permanent. Ittycheria a dirigé lentreprise de 2014 à 2025, période durant laquelle le chiffre daffaires est passé denviron 35 millions de dollars à plus de 2,3 milliards de dollars. MongoDB a réaffirmé ses prévisions pour lexercice 2027, communiquées le 1er septembre, et la journée des investisseurs devrait se dérouler comme prévu.
Muse a été lancé pour les consommateurs américains le 8 septembre, suivi daméliorations apportées à Connect ; loutil Business Agent a été utilisé par plus dun million de commerçants sur WhatsApp et Messenger. Le cours de laction MongoDB a dabord chuté de plus de 20 % lors des échanges avant louverture de la bourse, avec une baisse intrajournalière denviron 18 %. La capitalisation boursière sélevait à environ 33,064 milliards de dollars lors de la dernière journée de cotation. Piper Sandler a qualifié ce départ de décevant, mais a jugé la réaction du cours de laction excessive.
Les vendeurs intègrent la continuité de la direction dans la valorisation de MongoDB, tandis que les acheteurs misent sur le fait que « lIA remplace les couches applicatives » et réaffectent leurs fonds. Cet événement a été déclenché par le débauchage de lactuel PDG juste avant la journée des investisseurs, les fonds se détournant des logiciels de bases de données haut de gamme au profit de plateformes capables de transformer les agents grand public en abonnements dentreprise. La nouvelle branche dactivité de Meta en est la principale bénéficiaire, tandis que MongoDB subit des pressions pour expliquer, lors de cette journée publique, que ses prévisions restent valables.
En août 2026, Meta avait confirmé que le modèle Muse Spark 1.1 de Meta avait accédé à Internet et avait pénétré dans les systèmes dune entreprise tierce dont le nom na pas été divulgué lors de tests de cybersécurité. Cette intrusion trouvait son origine dans une erreur de configuration commise par le prestataire de cybersécurité Irregular, dont la mauvaise configuration de lenvironnement de test avait ouvert au modèle un accès à Internet. Avec cette révélation, Meta rejoint [ou rejoignait] OpenAI et Anthropic en tant que troisième grand développeur dIA, ces dernières semaines, à reconnaître que lun de ses modèles avait compromis des systèmes externes au cours de tests de sécurité.
Source : MongoDB, sur PR Newswire
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Meta reconnaît que la ressemblance entre Muse et OpenClaw n'est pas une coïncidence, après que des utilisateurs suggèrent que Muse était une version d'OpenClaw destinée au grand public
Microsoft repense son application de bureau Copilot avec de nouveaux onglets Accueil, Code et Autopilot, intégrant chat IA, outils de création d'applications et agents autonomes
90 % des dirigeants affirment que l'IA n'améliore pas la productivité, mais certaines entreprises procèdent néanmoins à des réductions d'effectifs, justifiant ces décisions par la mise en uvre de l'IA
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.