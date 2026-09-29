L'abonnement Pro à 200 $ de ChatGPT d'OpenAI est à nouveau accessible aux nouveaux utilisateurs, avec une nouvelle approche d'utilisation qui devrait rendre cette formule plus viable

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle développe des modèles dIA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur lIA.
Le 10 septembre, OpenAI a temporairement suspendu les abonnements à son forfait Pro à 200 dollars face à une demande en forte hausse et à la pression qui en résulte sur son système. Ces formules mettaient à rude épreuve les systèmes dOpenAI et que lentreprise ne pouvait pas faire de compromis sur laccès étendu quelle offre à ses utilisateurs. Thibault Sottiaux, responsable des produits phares, a ajouté que toutes les autres formules ainsi que lAPI continueraient de fonctionner normalement, sans incidence sur les comptes existants. « Nous travaillons à augmenter la capacité aussi vite que possible », a-t-il déclaré.
Le 29 septembre, labonnement Pro de ChatGPT à 200 $ par mois sapprête à rouvrir aux nouveaux utilisateurs, mais il y a un hic. À son retour, le mode de calcul de votre utilisation sera légèrement différent. Thibault « Tibo » Sottiaux, qui dirige les produits phares tels que ChatGPT et Codex, a expliqué ce changement dans un message publié sur X. Avec le nouveau système, le forfait Pro à 200 $ correspondra en réalité à environ la moitié de la consommation équivalente en API quil offrait auparavant. À première vue, cela donne limpression que vous en avez pour moitié moins pour les mêmes 200 $, mais ce nest pas tout à fait aussi simple.
Les tarifs des API pour GPT-6 Sol et GPT-6 Luna ont récemment été réduits de 50 %. Ces modèles consomment donc désormais moins de votre quota, ce qui devrait vous permettre de réaliser à peu près le même volume de travail. Et à mesure que les modèles deviennent moins chers et plus efficaces, ces 200 $ pourraient vous permettre daller encore plus loin. Il y a également une autre bonne nouvelle pour les gros utilisateurs : la fenêtre dutilisation de cinq heures ne reviendra pas.
Cela signifie que vous naurez plus à organiser votre travail en fonction dune fenêtre de cinq heures. À la place, les abonnés Pro peuvent utiliser leur quota hebdomadaire quand ils en ont besoin. Selon Sottiaux, lobjectif est que les abonnés puissent progressivement accomplir davantage de travail pour le même prix, à mesure que les modèles saméliorent et deviennent moins coûteux à utiliser.
Hi,— Tibo (@thsottiaux) September 29, 2026
Tomorrow we are re-opening the Pro $200 subscriptions to new subscribers, but together with it we are also changing how we calculate the usage for it. In effect, if you do the math, it will net out at half the dollar in API spend compared to the old Pro $200 plan.
Now that it's said, let me explain why this is happening and why you will still get more work done than if you were on the Pro $200 subscription one month ago.
(a) We didn't want to compromise in other ways and are committing to not reintroducing the 5h limit, so that you can fully use the weekly usage when you want.
(b) On the subscription, we guarantee that over time you always get more work done and with an increasing level of quality. This means that you will continue to get more value per dollar spent as a result of models getting more efficient and us passing down the improvements in the form of API price reductions.
(c) We don't want to put an incentive on ourselves to artificially inflate the API list prices to make it look like you are getting a lot (and workaround it through discounts, etc). Instead we want to continue to both rapidly reduce prices and increase capabilities of models on the API. This week we introduced GPT-6 Sol and GPT-6 Luna at 50% of their previous price. Over time, we see prices go low enough that it makes sense for most to buy usage as needed without there being a significant gap between what you get in a subscription and what you get in the API for a dollar spent.
(d) Tomorrow, we are adding more things to the subscription that won't draw on the usage, I won't reveal what that is yet.
I wanted to be transparent before all the big announcements tomorrow. Lots of new exciting things are coming to the subscriptions that will make it super compelling, but I wanted to make sure to share this change ahead of time so you can all understand it before we shower you with good news.
Codexingly,
Tibo
Et cest là que la tarification des API entre en jeu. Plutôt que de maintenir les tarifs de lAPI à un niveau inutilement élevé dans le seul but de faire paraître labonnement Pro plus avantageux, lentreprise prévoit de continuer à les baisser à mesure que lexécution de ces modèles deviendra moins coûteuse. Nous constatons déjà cette évolution : GPT-6 Sol et Luna coûtent tous deux 50 % moins cher via lAPI que leurs équivalents GPT-5.6.
Si cette tendance se poursuit, votre quota hebdomadaire pourrait gagner en utilité au fil du temps, même si la valeur monétaire qui y est associée naugmente pas. À terme, Sottiaux sattend à ce que ces prix baissent suffisamment pour que le paiement à lutilisation de lIA devienne une option intéressante pour davantage de personnes, réduisant ainsi considérablement lécart entre ce que vous obtenez avec un abonnement et ce que vous obtenez via lAPI.
Le moment choisi pour ce changement est intéressant, car il semblerait que labonnement Pro soit également sur le point de bénéficier de quelques autres améliorations. Sottiaux a déclaré quil souhaitait expliquer le nouveau système dutilisation avant « toutes les grandes annonces de demain », laissant entrevoir plusieurs nouveautés qui devraient rendre les abonnements plus attractifs. Il na pas révélé en quoi consisteraient ces nouveautés, mais il a donné un indice intéressant : certains des nouveaux avantages ne consisteront pas à offrir aux abonnés davantage dutilisation de lIA.
Alors oui, voir la valeur équivalente en API dun abonnement à 200 $ pratiquement divisée par deux peut sembler assez rude. Mais des modèles moins chers changent la donne. Si le même quota permet den faire davantage à mesure que les prix baissent, la différence concrète pourrait finalement savérer bien moindre que ce que les chiffres laissent initialement penser. Et comme dautres nouvelles concernant les abonnements sont apparemment attendues demain, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour découvrir ce que ces 200 $ vous permettront dobtenir dautre.
Cette annonce intervient alors qu' une présentation interne dOpenAI préparée en juillet dans le cadre dun accord informatique prévoit un flux de trésorerie disponible négatif de 278 milliards de dollars entre 2026 et fin 2030. Lentreprise prévoit de dépenser environ 856 milliards de dollars en infrastructure informatique dici 2030, tout en générant environ 840 milliards de dollars de chiffre daffaires cumulé sur la même période. Le tour de table record de 122 milliards de dollars réalisé par OpenAI en mars la plus importante levée de fonds privés de lhistoire de la Silicon Valley à lépoque devrait être épuisé vers 2028, au rythme de dépenses prévu par lentreprise. Ces chiffres rappellent que la bulle de lIA ne cesse de saggraver.
Voici l'annonce de Thibault « Tibo » Sottiaux :
Bonjour,
Demain, nous rouvrons les abonnements Pro à 200 $ aux nouveaux abonnés, mais nous modifions également la manière dont nous calculons lutilisation associée à cet abonnement. En effet, si vous faites le calcul, cela reviendra à la moitié du coût en...