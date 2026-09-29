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L'abonnement Pro à 200 $ de ChatGPT d'OpenAI est à nouveau accessible aux nouveaux utilisateurs, avec une nouvelle approche d'utilisation qui devrait rendre cette formule plus viable

Le , par Alex
2 commentaires

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13  0 
Labonnement Pro à 200 dollars de ChatGPT est à nouveau accessible aux nouveaux utilisateurs, et OpenAI affirme quune nouvelle approche de lutilisation devrait rendre cette formule plus viable, sans réintroduire une restriction particulièrement gênante. Avec le nouveau système, le forfait Pro à 200 $ correspondra en réalité à environ la moitié de la consommation équivalente en API quil offrait auparavant. Lobjectif est que les abonnés puissent progressivement accomplir davantage de travail pour le même prix, à mesure que les modèles saméliorent et deviennent moins coûteux à utiliser. Le moment choisi pour ce changement est intéressant, car il semblerait que labonnement Pro soit également sur le point de bénéficier de quelques autres améliorations.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle développe des modèles dIA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur lIA.

Le 10 septembre, OpenAI a temporairement suspendu les abonnements à son forfait Pro à 200 dollars face à une demande en forte hausse et à la pression qui en résulte sur son système. Ces formules mettaient à rude épreuve les systèmes dOpenAI et que lentreprise ne pouvait pas faire de compromis sur laccès étendu quelle offre à ses utilisateurs. Thibault Sottiaux, responsable des produits phares, a ajouté que toutes les autres formules ainsi que lAPI continueraient de fonctionner normalement, sans incidence sur les comptes existants. « Nous travaillons à augmenter la capacité aussi vite que possible », a-t-il déclaré.

Le 29 septembre, labonnement Pro de ChatGPT à 200 $ par mois sapprête à rouvrir aux nouveaux utilisateurs, mais il y a un hic. À son retour, le mode de calcul de votre utilisation sera légèrement différent. Thibault « Tibo » Sottiaux, qui dirige les produits phares tels que ChatGPT et Codex, a expliqué ce changement dans un message publié sur X. Avec le nouveau système, le forfait Pro à 200 $ correspondra en réalité à environ la moitié de la consommation équivalente en API quil offrait auparavant. À première vue, cela donne limpression que vous en avez pour moitié moins pour les mêmes 200 $, mais ce nest pas tout à fait aussi simple.

Les tarifs des API pour GPT-6 Sol et GPT-6 Luna ont récemment été réduits de 50 %. Ces modèles consomment donc désormais moins de votre quota, ce qui devrait vous permettre de réaliser à peu près le même volume de travail. Et à mesure que les modèles deviennent moins chers et plus efficaces, ces 200 $ pourraient vous permettre daller encore plus loin. Il y a également une autre bonne nouvelle pour les gros utilisateurs : la fenêtre dutilisation de cinq heures ne reviendra pas.

Cela signifie que vous naurez plus à organiser votre travail en fonction dune fenêtre de cinq heures. À la place, les abonnés Pro peuvent utiliser leur quota hebdomadaire quand ils en ont besoin. Selon Sottiaux, lobjectif est que les abonnés puissent progressivement accomplir davantage de travail pour le même prix, à mesure que les modèles saméliorent et deviennent moins coûteux à utiliser.


Et cest là que la tarification des API entre en jeu. Plutôt que de maintenir les tarifs de lAPI à un niveau inutilement élevé dans le seul but de faire paraître labonnement Pro plus avantageux, lentreprise prévoit de continuer à les baisser à mesure que lexécution de ces modèles deviendra moins coûteuse. Nous constatons déjà cette évolution : GPT-6 Sol et Luna coûtent tous deux 50 % moins cher via lAPI que leurs équivalents GPT-5.6.

Si cette tendance se poursuit, votre quota hebdomadaire pourrait gagner en utilité au fil du temps, même si la valeur monétaire qui y est associée naugmente pas. À terme, Sottiaux sattend à ce que ces prix baissent suffisamment pour que le paiement à lutilisation de lIA devienne une option intéressante pour davantage de personnes, réduisant ainsi considérablement lécart entre ce que vous obtenez avec un abonnement et ce que vous obtenez via lAPI.

Le moment choisi pour ce changement est intéressant, car il semblerait que labonnement Pro soit également sur le point de bénéficier de quelques autres améliorations. Sottiaux a déclaré quil souhaitait expliquer le nouveau système dutilisation avant « toutes les grandes annonces de demain », laissant entrevoir plusieurs nouveautés qui devraient rendre les abonnements plus attractifs. Il na pas révélé en quoi consisteraient ces nouveautés, mais il a donné un indice intéressant : certains des nouveaux avantages ne consisteront pas à offrir aux abonnés davantage dutilisation de lIA.

Alors oui, voir la valeur équivalente en API dun abonnement à 200 $ pratiquement divisée par deux peut sembler assez rude. Mais des modèles moins chers changent la donne. Si le même quota permet den faire davantage à mesure que les prix baissent, la différence concrète pourrait finalement savérer bien moindre que ce que les chiffres laissent initialement penser. Et comme dautres nouvelles concernant les abonnements sont apparemment attendues demain, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour découvrir ce que ces 200 $ vous permettront dobtenir dautre.

Cette annonce intervient alors qu' une présentation interne dOpenAI préparée en juillet dans le cadre dun accord informatique prévoit un flux de trésorerie disponible négatif de 278 milliards de dollars entre 2026 et fin 2030. Lentreprise prévoit de dépenser environ 856 milliards de dollars en infrastructure informatique dici 2030, tout en générant environ 840 milliards de dollars de chiffre daffaires cumulé sur la même période. Le tour de table record de 122 milliards de dollars réalisé par OpenAI en mars  la plus importante levée de fonds privés de lhistoire de la Silicon Valley à lépoque  devrait être épuisé vers 2028, au rythme de dépenses prévu par lentreprise. Ces chiffres rappellent que la bulle de lIA ne cesse de saggraver.

Voici l'annonce de Thibault « Tibo » Sottiaux :

Bonjour,

Demain, nous rouvrons les abonnements Pro à 200 $ aux nouveaux abonnés, mais nous modifions également la manière dont nous calculons lutilisation associée à cet abonnement. En effet, si vous faites le calcul, cela reviendra à la moitié du coût en...
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2 commentaires
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Mingolito
Avatar de Mingolito
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 19:34
L'IA coute en réalité bien plus cher que le petit montant symbolique qui t'es facturé.

Il va bien falloir a un moment donné que quelqu'un paie la note.

Si tu es écolo, et bien tu t'en sert pas, voila la solution.
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Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 17:09
Salut à tous.

J'utilise la version ChatGPT dite "Classic" qui est gratuite.
Mais qui va payer 200 pour avoir des hallucinations de l'IA ?

D'autant plus, que le numéro de mobile est maintenant obligatoire pour accéder à la nouvelle version de ChatGPT.
La raison est Codex alors que ChatGPT suffit dans la plupart des cas.
Cela implique que j'achète un mobile juste pour avoir l'accès à cette nouvelle version.
Et après cela, ne va t on pas nous demander la carte d'identité, histoire de savoir si l'on a plus de 18 ans.
N'importe quoi !
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