Cette escroquerie s'inscrit dans une progression alarmante déjà mise en évidence par les acteurs du secteur financier. Selon un rapport de Signicat de 2025, les tentatives de fraude par deepfake ont augmenté de 2 137 % en seulement trois ans, représentant plus de 42 % des cas de fraude recensés par les professionnels de la finance dans sept pays européens. L'étude soulignait également un décalage préoccupant : seules 22 % des institutions financières s'étaient dotées d'outils de prévention de la fraude basés sur l'IA.
Ce type de fraude vocale n'a rien d'inédit : un précédent survenu à Hong Kong quelques années auparavant illustrait déjà la même mécanique frauduleuse. En 2020, des cybercriminels ont ainsi utilisé la technologie deepfake pour voler 35 millions de dollars à une banque. Convaincu de la légitimité de l'opération, le directeur de la banque avait procédé aux virements sans se douter qu'il était victime d'un deepfake audio qui avait cloné la voix d'un dirigeant d'une entreprise cliente. Selon un document judiciaire, cette escroquerie élaborée impliquait au moins dix-sept personnes.
Les cybercriminels ont de plus en plus souvent recours à l'IA pour cloner la voix de hauts dirigeants et d'hommes politiques et se faire passer pour eux, souvent dans le but de conclure des transactions financières à leur avantage. Cette technique, associée à dautres telles que le BEC (Business Email Compromise), peut savérer très convaincante et finir par permettre le transfert de sommes colossales vers des comptes contrôlés par des pirates informatiques.
Cest précisément ce qui est arrivé à la banque privée italienne Fideuram, qui a transféré 95 millions deuros à des fraudeurs. Ces derniers ont utilisé lintelligence artificielle et de faux messages pour usurper lidentité de cadres supérieurs et dun avocat.
Tout a commencé en février 2026, lorsque Paolo Molesini, qui occupait alors le poste de président de Fideuram, a reçu un message WhatsApp qui semblait provenir de Carlo Messina, PDG de la société mère, Intesa Sanpaolo. Ce dernier sollicitait de toute urgence de laide pour une transaction internationale.
Peu après, Paolo Molesini a reçu un appel téléphonique qui semblait provenir dun associé senior dun prestigieux cabinet davocats italien, qui a confirmé la légitimité de la transaction. À cette occasion, la voix sest présentée comme étant celle de Paolo Nastasi, associé gérant dA&O Shearman Italia. Évidemment, il ne sagissait pas de lui, mais dune réplique créée à laide de lIA.
Pour donner plus de crédibilité à l'arnaque, les cybercriminels ont envoyé 11 documents, dont un accord de confidentialité et une sorte de procuration portant la signature de Messina.
Face à tous ces détails, le directeur de la banque italienne n'a pas hésité. Paolo Molesini a donc demandé une série de virements vers des comptes étrangers situés en Chine et à Hong Kong. Au total, environ 95 millions d'euros ont été transférés.
Cependant, à la suite de ces mouvements, Fideuram a détecté des irrégularités dans les virements et a alerté les banques et les autorités de plusieurs pays. Cette intervention rapide a permis de récupérer 53 millions d'euros. Mais le reste des fonds reste introuvable. Le fait qu'ils aient été convertis en cryptomonnaies rend leur traçabilité beaucoup plus difficile.
L'arnaque de la banque Fideuram n'est pas un cas isolé
Il semblerait que les complices de ces escrocs, voyant le succès de leur arnaque, aient tenté de reproduire le même stratagème auprès dautres victimes. Selon lagence de presse italienne ANSA, des affaires identiques sont actuellement examinées, comme celle visant une société non bancaire du groupe BPER qui a utilisé le nom du même avocat.
En réalité, ce nest pas la première fois quun incident de ce type se produit en Italie. Lannée dernière, des escrocs avaient utilisé lIA pour usurper lidentité du ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, et sen prendre à des hommes daffaires de premier plan, tels que le créateur Giorgio Armani et le cofondateur de Prada, Patrizio Bertelli.
Massimo Moratti, l'ancien propriétaire de l'Inter Milan, qui a lui aussi été victime de ce dernier type d'arnaque, a fini par transférer près d'un million d'euros sur un compte à l'étranger. Heureusement, l'argent a pu être récupéré.
Le parquet de Milan mène actuellement une enquête sur un ressortissant étranger résidant hors d'Europe pour fraude informatique présumée, bien que son identité n'ait pas été rendue publique.
Ces craintes dépassent d'ailleurs largement le seul secteur bancaire. Selon une étude menée par Jumio en 2024, 72 % des consommateurs craignent d'être dupés par un deepfake et redoutent que l'IA et les deepfakes influencent les prochaines élections dans leur pays. Ils estiment notamment que les deepfakes minent la confiance dans les politiciens et les médias. 70 % d'entre eux font ainsi état d'un scepticisme accru à l'égard du contenu qu'ils voient en ligne par rapport aux scrutins précédents.
Face à ces risques, la communauté scientifique et technologique s'était déjà mobilisée en 2024, lorsque des experts en IA et des dirigeants d'entreprise avaient signé une lettre ouverte réclamant un encadrement plus strict de la création de deepfakes. Intitulée « Disrupting the Deepfake Supply Chain », cette lettre appelait notamment à criminaliser totalement la pédopornographie générée par IA, à sanctionner pénalement toute personne créant ou facilitant sciemment la diffusion de deepfakes nuisibles et à contraindre les entreprises d'IA à empêcher leurs outils de produire de tels contenus.
Plus de 400 personnalités issues du monde académique, du spectacle et de la politique avaient rejoint cet appel, parmi lesquelles Steven Pinker, professeur de psychologie à Harvard, Joy Buolamwini, fondatrice de l'Algorithmic Justice League, ainsi que des chercheurs de Google DeepMind et d'OpenAI.
Source : Fideuram
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