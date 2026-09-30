OpenAI a tenu le 29 septembre son événement annuel DevDay, destiné aux développeurs de logiciels. L'édition de cette année intervient à un moment où l'entreprise fait lobjet dune attention particulière de la part de tous : consommateurs, gouvernements du monde entier, investisseurs, etc. Près de quatre ans après le lancement de ChatGPT et l'essor de l'IA générative, OpenAI n'a toujours pas démontré la viabilité de son modèle économique.
Les prix des tokens s'effondrent en raison d'une concurrence accrue dans l'industrie et de la réduction des coûts de production. La prolifération des modèles chinois en libre accès et les baisses de prix stratégiques exercent une pression déflationniste sur le marché. Cette tendance profite aux utilisateurs finaux qui paient moins cher leurs usages. Cependant, elle remet en question les profits faramineux qu'OpenAI et Anthropic espéraient réaliser.
Lors du DevDay 2026, OpenAI a présenté ses nouvelles pistes pour faire rentrer plus d'argent. L'entreprise a profondément remanié son offre en lançant la formule haut de gamme ChatGPT Pro 500 au tarif de 500 dollars par mois, tout en rouvrant les souscriptions au forfait Pro 200 avec une allocation réduite.
L'écosystème s'enrichit des agents IA autonomes personnels appelés Dots, qui fonctionnent sur leurs propres serveurs en nuage sans décompter leurs conversations des limites d'utilisation de ChatGPT. Enfin, l'espace collaboratif ChatGPT Space remplace la bibliothèque de fichiers et introduit Pages, des documents éditables en temps réel par les équipes et les agents IA, tandis que l'option Sign in with ChatGPT permet d'utiliser son forfait dans 16 applications partenaires telles que Notion, Vercel ou Devin.
Capacités et caractéristiques du nouveau forfait Pro 500
Cette refonte s'inscrit dans une nouvelle logique économique globale qui élimine les remises sur le volume accordées auparavant aux utilisateurs intensifs. Désormais, l'ensemble des abonnements est aligné sur un tarif uniforme de 20 dollars par unité d'utilisation équivalente au forfait ChatGPT Plus. Le forfait ChatGPT Pro 500 offre le niveau de consommation le plus élevé de ce catalogue, soit environ 25 fois la capacité incluse dans l'abonnement Plus.
À titre de comparaison par rapport à la version ChatGPT Pro 200, l'augmentation de prix est de 150 % ; le forfait Pro 500 coûte 2,5 fois plus cher que le forfait Pro 200. Et il s'agit là d'un simple calcul arithmétique, et non d'une promesse de 2,5 fois plus de messages, de rapports de recherche ou de projets finalisés.
Son principal atout réside dans l'accès exclusif à l'option de vitesse GPT-6 Astra Ultrafast dans les environnements Codex et ChatGPT Work. Décrite par OpenAI comme « notre niveau de vitesse premium pour les charges de travail où la rapidité compte le plus », cette option permettrait aux utilisateurs d'atteindre une génération allant jusqu'à 300 tokens par seconde, soit une exécution jusqu'à huit fois plus rapide que le mode standard dans Codex.
Toutefois, il est important de souligner que l'utilisation du mode Ultrafast consomme le budget inclus à un rythme octuple par rapport à la vitesse standard, exigeant une utilisation ciblée pour éviter d'épuiser prématurément le quota hebdomadaire.
Les modèles fournis et leurs domaines d'application
OpenAI présente GPT-6 Astra comme son choix de pointe pour le raisonnement, Sol comme un modèle polyvalent et Luna comme une option efficace pour les tâches moins exigeantes. GPT-6.1 Sol est en cours de déploiement sur les comptes payants éligibles, y compris les comptes Pro, avec les versions Standard et Fast disponibles dès le lancement ; son option Ultrafast est annoncée pour une date ultérieure. Cette distinction est importante.
Labonnement à 500 dollars ne donne pas accès à tous les modèles à toutes les vitesses. OpenAI fait également la distinction entre le Chat classique et les versions Work et Codex. GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol et GPT-6 Luna sont des modèles Work/Codex et ne constituent pas des options disponibles dans le Chat classique. Le retrait de GPT-5.5 de ChatGPT, Work et Codex est prévu pour le 14 octobre ; la disponibilité de son API est une question distincte.
En d'autres termes, cela signifie que les menus des modèles peuvent évoluer au cours de la durée dun abonnement. Dans le Chat standard, GPT-6 Pro est propulsé par Astra. Ses limites sont distinctes du quota partagé de Work/Codex et varient selon la formule. Labsence de limite de cinq heures pour Work/Codex ne doit pas être généralisée à tous les modèles de Chat. Leffort de raisonnement constitue aussi un autre paramètre indépendant.
La mention « Ultra » concerne la manière dont un agent IA raisonne et peut déléguer des tâches. « Ultrafast » concerne la vitesse de traitement. Laccès à Astra Ultrafast pour un compte à 500 $ ne doit pas être interprété comme signifiant que tous les paramètres de raisonnement « Ultra » sont exclusifs à ce niveau.
Réduction d'usage et mesures transitoires pour l'offre Pro 200
OpenAI a révisé à la baisse les avantages de la formule Pro 200 à 200 dollars par mois. Pour les nouveaux abonnés, l'allocation disponible dans Codex et Work est divisée par deux, passant de 20 fois à 10 fois celle de l'offre Plus, tandis que la limite de messages hebdomadaires sur GPT-6 Pro tombe de 200 à 100 messages. Cette révision a suscité des réactions partagées parmi les abonnés, certains critiquant la réduction de moitié du volume d'utilisation.
Le responsable de Codex chez OpenAI, Thibault Sottiaux, a expliqué que ce nouveau barème « revient au final à deux fois moins de dépenses d'API, en dollars, que l'ancien forfait Pro à 200 dollars », ce qui traduit une volonté de lier plus directement les abonnements aux tarifs catalogue des API.
Envoyé par Critique
La conférence DevDay du 29 septembre a également été l'occasion de présenter le modèle GPT-6.1 Sol, disponible dans Codex et Work pour les abonnés payants. OpenAI a affirmé à son sujet que « GPT-6.1 Sol est plus transparent quant à ses limites et plus fiable dans le respect des intentions de l'utilisateur et des contraintes de sécurité ». Il offre des performances de codage proches de GPT-6 Astra pour un cinquième de son tarif API.
OpenAI prévoit des pertes colossales pour les années à venir
Brain & Company estime que l'industrie mondiale de l'IA devra générer environ 6 000 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2031 pour justifier les investissements massifs dans les centres de données et l'infrastructure informatique. Cependant, les applications actuelles et la productivité des employés ne combleront qu'une fraction de ce montant. Le cabinet indique que la majorité de cet argent devra provenir de nouvelles avancées technologiques.
Dans un rapport publié le mois dernier, l'économiste Torsten Slok a souligné un déséquilibre financier au sein de l'industrie de l'IA. Actuellement, les profits des fabricants de puces sont financés par les capitaux des investisseurs plutôt que par des revenus réels. Les développeurs d'applications d'IA affichent des marges opérationnelles négatives, créant de ce fait un modèle économique très fragile qui repose sur « l'espoir d'une rentabilité future ».
Si les clients finaux ne génèrent pas rapidement un retour sur investissement concret, le financement massif pourrait se tarir brutalement, provoquant l'éclatement de la bulle de l'IA. Certaines entreprises font déjà face à des flux de trésorerie disponible négatifs. OpenAI, perçu comme le leader mondial du secteur, prévoit une perte de trésorerie de près de 280 milliards de dollars d'ici fin 2030 ; il aura épuisé les fonds des investisseurs dès 2028.
OpenAI devrait générer environ 840 milliards de dollars de chiffre daffaires cumulé sur la même période. Le tour de table record de 122 milliards de dollars réalisé par OpenAI en mars 2026, la plus importante levée de fonds privés de lhistoire de la Silicon Valley à lépoque, devrait être épuisé vers 2028. Ces chiffres montrent que l'IA est encore loin de tenir ses promesses en matière de rentabilité, ce qui fait craindre l'éclatement brutal de la bulle.
Source : OpenAI
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Quid de la baisse des avantages de la formule Pro 200 à 200 dollars par mois ? Quel impact cela pourrait-il avoir sur les utilisateurs et OpenAI ?
OpenAI devrait saigner 280 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Qu'en pensez-vous ? L'IA va-t-elle tenir ses promesses de rentabilité d'ici là ?
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