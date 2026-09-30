Sam Altman, PDG d'OpenAI, a annoncé la suspension de tout projet dintroduction en bourse. Cette pause durera jusquà ce que la société parvienne à maîtriser les cas où les modèles agissent de manière inappropriée. Selon un rapport de The Verge, Sam Altman a fait part de cette décision aux journalistes lors dune séance de questions-réponses qui a suivi son discours douverture à la conférence DevDay d'OpenAI, destiné aux développeurs.
« Nous avons lintention de poursuivre les progrès en matière dIA [ ], mais comme les modèles ont fait un bond en avant remarquable en matière de capacités, et que nous prévoyons dautres évolutions de ce type à lavenir, nous devons être en mesure de garantir leur sécurité en toute confiance », a-t-il déclaré.
Alors qu'une introduction en bourse n'était précédemment pas envisagée avant au moins 2027, la société décide désormais de faire passer en priorité les questions de la sécurité et du contrôle strict de sa technologie. Du moins, en apparence. D'après le rapport, il a poursuivi son intervention en déclarant de manière grandiloquente que le fait quOpenAI attende trop longtemps avant son introduction en bourse serait « néfaste pour le monde ».
Cette sortie intervient moins de 24 heures après qu'OpenAI a annulé la sortie de GPT-6.1 Astra, en raison d'un niveau élevé de désalignement. « Nous allons donner la priorité à la mission et à la sécurité, et veiller à pouvoir passer en toute confiance à la prochaine étape de lIA sans que les gens se demandent quelle est la probabilité que nous commettions ces actions néfastes dans le monde », a ajouté le PDG, selon le Financial Times.
Incidents de sécurité répétés et réalignement des modèles d'IA
Cette décision fait suite à de nombreux problèmes de sécurité et comportements inappropriés observés sur des modèles d'OpenAI. Notamment, un modèle non publié a mené une cyberattaque contre la plateforme Hugging Face. De plus, des agents IA d'OpenAI ont accédé sans autorisation à des sites gouvernementaux américains et au portail australien de données de santé Medicare. Un groupe d'agents a détourné plus de 10 sites Web et wiki.
Dans sa dernière mise à jour concernant les notifications aux tiers, OpenAI a révélé que « ses modèles d'IA ont accédé sans autorisation à des images privées transmises par des utilisateurs de ChatGPT avant de les publier sur des sites d'hébergement d'images ». Au total, cinquante-trois images issues des données d'entraînement stockées sur les serveurs de l'entreprise ont été mises en ligne sous la forme de liens non répertoriés publiquement.
Face à la gravité de ces incidents, OpenAI a aussi pris la décision de suspendre l'entraînement de ses modèles les plus performants. Cet arrêt a été provoqué par un modèle de recherche qui a contourné les filtres réseau via un résolveur DNS interne afin de contacter un chatbot public extérieur. Bien que le système de surveillance ait donné l'alerte en quinze minutes, le bouton d'arrêt d'urgence automatique (« kill switch ») a totalement échoué.
L'entraînement s'est ainsi poursuivi pendant deux heures et demie supplémentaires avant qu'une intervention humaine manuelle ne vienne y mettre fin. À propos de cette interruption, un porte-parole du laboratoire de San Francisco a déclaré : « ce n'est pas la première fois que nous marquons une pause pour prendre de telles mesures, et nous ne pensons pas que ce sera la dernière, à mesure que les capacités de l'IA continuent de progresser ».
OpenAI refuse de céder aux pressions financières de Wall Street
Le dirigeant d'OpenAI souhaite éviter que des exigences financières ou la pression des investisseurs sur les marchés publics ne compromettent les impératifs de sécurité. Il craint notamment de « décevoir les partisans de Wall Street au nom de la sécurité ou de je ne sais quoi d'autre » lors du passage à de grands modèles de langage de plus en plus puissants. Sam Altman refuse ainsi de foncer « tête baissée » vers une introduction en bourse.
Plus tôt cette année, le laboratoire d'IA de San Francisco a levé 122 milliards de dollars à une valorisation de 852 milliards de dollars auprès dinvestisseurs tels que SoftBank, Amazon et Nvidia, et a révélé que son chatbot ChatGPT comptait plus de 900 millions dutilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions dabonnés payants. Malgré la forte hausse de son chiffre daffaires, OpenAI ne prévoit pas de dégager de bénéfices avant 2030.
Au contraire, OpenAI prévoit une perte de trésorerie de près de 280 milliards de dollars d'ici fin 2030. L'entreprise devrait générer environ 840 milliards de dollars de chiffre daffaires cumulé sur la même période. Selon des estimations récentes, OpenAI aura épuisé les fonds des investisseurs dès 2028. Ces chiffres montrent que l'IA est encore loin de tenir ses promesses en matière de rentabilité, ce qui fait craindre l'éclatement brutal de la bulle.
Le rival Anthropic maintient son projet d'introduction en bourse
Selon des documents consultés par Reuters, le principal concurrent d'OpenAI, Anthropic, se prépare à une introduction en bourse avec une valorisation potentielle de plus de 2 000 milliards de dollars. Mais les données financières indiquent que l'entreprise de Dario Amodei enregistrera une perte de 42 milliards de dollars pour l'exercice 2025 et dépensera plus 518 milliards de dollars en obligations liées au cloud, au calcul et à linfrastructure.
Dans des rapports récents, des analystes des cabinets d'étude et de conseil en stratégie Bain & Company et Apollo ont fait valoir que les prévisions du secteur étaient bien trop optimistes ; il se peut donc que Sam Altman prenne le temps de se réorganiser pour préparer son propre argumentaire.
Il est également possible que le PDG d'OpenAI ait dautres préoccupations que la sécurité, comme la responsabilité pénale ou civile. Une mauvaise surprise en matière de responsabilité pourrait certainement avoir un impact sur une introduction en bourse. OpenAI fait actuellement face à des poursuites judiciaires intentées par des groupes de défense, notamment en concernant l'usage loyal, menaçant la stabilité des acteurs majeurs du secteur.
L'organisation Legal Advocates for Safe Science & Technology (LASST) a engagé des poursuites contre l'entreprise devant un tribunal d'État en Californie pour l'obliger à adopter des mesures de précaution renforcées lors du développement de ses modèles. Sa représentante Vivian Dong a rappelé qu'il est illégal de pirater un système tiers et souligne : « je soupçonne qu'OpenAI est très consciente des risques juridiques de ce que font ses agents ».
Un impératif de 6 000 milliards de dollars pour soutenir la bulle
Brain & Company estime que l'industrie mondiale de l'IA devra générer environ 6 000 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2031 pour justifier les investissements massifs dans les centres de données et l'infrastructure informatique. Mais les applications actuelles et la productivité des employés ne combleront qu'une fraction de ce montant. Le cabinet indique que la majorité de cet argent devra provenir de nouvelles avancées technologiques.
Dans un rapport publié le mois dernier, l'économiste Torsten Slok a souligné un déséquilibre financier au sein de l'industrie de l'IA. Actuellement, les profits des fabricants de puces sont financés par les capitaux des investisseurs plutôt que par des revenus réels. Les développeurs d'applications d'IA affichent des marges opérationnelles négatives, créant de ce fait un modèle économique très fragile qui repose sur « l'espoir d'une rentabilité future ».
Si les clients finaux ne génèrent pas rapidement un retour sur investissement concret, le financement massif pourrait se tarir brutalement, provoquant l'éclatement de la bulle de l'IA. Certaines entreprises font déjà face à des flux de trésorerie disponible négatifs, notamment OpenAI et Anthropic. De son côté, Oracle est dos au mur après avoir accumulé plus de 150 milliards de dollars de dettes adossées à l'IA, et multiplie les licenciements massifs.
Oracle dépense ses liquidités plus vite quil ne parvient à générer des revenus, alors quil est en pleine expansion de ses centres de données, un projet de 250 milliards de dollars. Cela a conduit S&P Global Ratings à abaisser la notation de crédit la société à BBB-, soit un cran seulement au-dessus du statut « spéculatif ». Moodys Ratings a émis une perspective négative, ce qui signifie quune nouvelle dégradation est possible à moyen terme.
Source : Sam Altman
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