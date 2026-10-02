Yann LeCun, ex-directeur scientifique de l'IA chez Meta, dit n'avoir aucune crainte quant à l'extinction de l'humanité et estime que Dario Amodei, PDG d'Anthropic, se fait des illusions à ce propos

Yann LeCun considère les craintes d'une "IA-pocalypse" ou d'une extinction de l'humanité comme totalement absurdes, irréalistes et prématurées
AI godfather Yann LeCun: Anthropic CEO Dario Amodei is deluded, crazy, and doesnt understand cybersecurity https://t.co/6ch9ahBEri— Jim Edwards (@Jim_Edwards) October 1, 2026
Pour Yann LeCun, la probabilité dune catastrophe existentielle due à une menace de type IA est proche de zéro. Il reste constant sur sa position selon laquelle les modèles de langage (LLM) actuels ne possèdent aucune compréhension du monde réel ni de sens commun. Ce ne sont que des générateurs de texte superficiels. Prédire une superintelligence imminente basée sur les LLMs est une illusion.
LeCun réfute l'idée qu'une IA cherchera naturellement à dominer l'humain. La domination est un trait biologique de l'évolution humaine, pas une conséquence logique de l'intelligence. Les IA seront des systèmes orientés par des objectifs précis, dotés de garde-fous structurels.
Selon Yann LeCun, les discours alarmistes portés par les dirigeants de la Silicon Valley (comme Amodei ou Sam Altman) sont une stratégie commerciale. En agitant la peur, ils incitent les gouvernements à interdire ou sur-réguler l'open source, créant ainsi un monopole lucratif pour leurs propres entreprises privée.
Dario Amodei soutient au contraire que l'IA progresse à un rythme exponentiel et présente de véritables risques catastrophiques à très court terme
Yann LeCun: we are not going to get human-level intelligence or AGI by just scaling LLMs.— Erina | AI Tools & News (@AITechEchoes) September 25, 2026
Theres absolutely no way in hell.
The idea that were gonna have a country of geniuses in a data center, thats complete BS.
It may feel like you have a PhD sitting next to you. pic.twitter.com/YumQ2eEx6k
Dario Amodei estime par exemple sur laxe de la probabilité du risque existentiel quil y a entre 10 et 25 % de possibilités de scénarios très sombres. Là où Yann LeCun voit lintelligence artificielle passer par par le niveau d'intelligence d'un rat, puis d'un chien avant datteindre celle dun humain, Dario Amodei lui il anticipe sur une vitesse démergence de lIA rapide et potentiellement soudaine.
Pour Yann LeCun, la menace principale réside dans une mauvaise réglementation qui étouffe linnovation ouverte et centralise le pouvoir aux mains de quelques géants. Dario Amodei par contre entrevoit la perte de contrôle de lintelligence artificielle (désalignement) ou son utilisation malveillante via des armes biologiques ou autres essaims de piratage.
Yann LeCun préconise le développement en open source et une régulation axée sur les applications concrètes plutôt que sur la recherche pure. Dario Amodei souhaite plutôt un ralentissement mondial concerté (pacing) et un contrôle gouvernemental strict des modèles de pointe, comme récemment précisé devant le Conseil de sécurité de lONU.
Des éléments scientifiques, politiques et empiriques sont susceptibles de donner raison ou tort à chacun de ces intervenants de la filière intelligence artificielle
A day after saying AI could kill us all, Dario Amodei sat down for his first interview:— shobhanai (@HeyShobhan) September 25, 2026
"I would rather they make fun of me than to wake up one day and discover that someone used our model Claude to kill a bunch of people."
He doubled down on everything, AI is on an exponential pic.twitter.com/Z12kpgwN4f
- Pourquoi Yann LeCun pourrait avoir raison (et Amodei tort) :
Les grands modèles de langage actuels butent massivement sur le raisonnement logique, la planification à long terme et l'apprentissage à partir de peu de données. L'hypothèse de LeCun selon laquelle il faut réinventer l'architecture (via des "modèles du monde") valide le fait que la superintelligence est encore loin.
Historiquement, la sécurité des technologies (aviation, automobile, nucléaire) s'est construite par raffinement itératif (on construit l'avion, il s'écrase, on l'améliore) et non en essayant de concevoir un système parfait avant même sa naissance.
Le calendrier des alertes d'Amodei coïncide souvent avec des enjeux géopolitiques ou financiers (recherche de financements, introduction en bourse). Le lobbying agressif des firmes d'IA auprès des gouvernements ressemble fortement à une tentative classique de monopolisation du marché par la loi.
- Pourquoi Dario Amodei pourrait avoir raison (et LeCun tort) :
LeCun sous-estime parfois la rapidité avec laquelle les sauts d'échelle font émerger de nouvelles compétences sans changer d'architecture. Des incidents récents (comme des agents d'IA capables de mener de manière autonome des cyberattaques ou de contourner des restrictions) prouvent que la question du contrôle se pose dès aujourd'hui.
Contrairement à une voiture, si une entité cognitive largement supérieure à l'homme développe des objectifs propres et accède à Internet, la débrancher pourrait s'avérer impossible. L'analogie de LeCun avec l'aviation ne tient plus si la technologie acquiert une autonomie stratégique.
Les alertes d'Amodei sont validées de l'intérieur par des vagues de démissions de chercheurs en sécurité (comme Jacob Coxon chez Anthropic), qui affirment que les laboratoires jouent avec la sécurité publique dans une course effrénée aux profits.
Et vous ?
Optimisme dingénierie et approche open source ou approche de précaution alarmiste et régulation stricte des modèles de frontière dIA : De quel bord êtes-vous ?
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Voir aussi :
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L'ONU veut traiter l'IA avec la même urgence que le changement climatique : l'organisme voudrait instaurer une gouvernance mondiale de l'IA, pour en maximiser les avantages tout en minimisant les risques
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