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Yann LeCun, ex-directeur scientifique de l'IA chez Meta, dit n'avoir aucune crainte quant à l'extinction de l'humanité et estime que Dario Amodei, PDG d'Anthropic, se fait des illusions à ce propos

Le , par Patrick Ruiz
195 commentaires

193PARTAGES

9  0 
Le débat sur les risques existentiels liés à l'intelligence artificielle oppose de manière frontale deux visions radicalement différentes de l'industrie technologique. D'un côté, Yann LeCun, pionnier du Deep Learning (lauréat du prix Turing, fondateur d'AMI Labs et figure historique de Meta), défend un optimisme d'ingénierie et une approche open source. De l'autre, Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, incarne une approche de précaution alarmiste et prône une régulation stricte du développement des modèles frontières.

Yann LeCun considère les craintes d'une "IA-pocalypse" ou d'une extinction de l'humanité comme totalement absurdes, irréalistes et prématurées

Pour Yann LeCun, la probabilité dune catastrophe existentielle due à une menace de type IA est proche de zéro. Il reste constant sur sa position selon laquelle les modèles de langage (LLM) actuels ne possèdent aucune compréhension du monde réel ni de sens commun. Ce ne sont que des générateurs de texte superficiels. Prédire une superintelligence imminente basée sur les LLMs est une illusion.

LeCun réfute l'idée qu'une IA cherchera naturellement à dominer l'humain. La domination est un trait biologique de l'évolution humaine, pas une conséquence logique de l'intelligence. Les IA seront des systèmes orientés par des objectifs précis, dotés de garde-fous structurels.

Selon Yann LeCun, les discours alarmistes portés par les dirigeants de la Silicon Valley (comme Amodei ou Sam Altman) sont une stratégie commerciale. En agitant la peur, ils incitent les gouvernements à interdire ou sur-réguler l'open source, créant ainsi un monopole lucratif pour leurs propres entreprises privée.

Dario Amodei soutient au contraire que l'IA progresse à un rythme exponentiel et présente de véritables risques catastrophiques à très court terme

Dario Amodei estime par exemple sur laxe de la probabilité du risque existentiel quil y a entre 10 et 25 % de possibilités de scénarios très sombres. Là où Yann LeCun voit lintelligence artificielle passer par par le niveau d'intelligence d'un rat, puis d'un chien avant datteindre celle dun humain, Dario Amodei lui il anticipe sur une vitesse démergence de lIA rapide et potentiellement soudaine.

Pour Yann LeCun, la menace principale réside dans une mauvaise réglementation qui étouffe linnovation ouverte et centralise le pouvoir aux mains de quelques géants. Dario Amodei par contre entrevoit la perte de contrôle de lintelligence artificielle (désalignement) ou son utilisation malveillante via des armes biologiques ou autres essaims de piratage.

Yann LeCun préconise le développement en open source et une régulation axée sur les applications concrètes plutôt que sur la recherche pure. Dario Amodei souhaite plutôt un ralentissement mondial concerté (pacing) et un contrôle gouvernemental strict des modèles de pointe, comme récemment précisé devant le Conseil de sécurité de lONU.

Des éléments scientifiques, politiques et empiriques sont susceptibles de donner raison ou tort à chacun de ces intervenants de la filière intelligence artificielle

  • Pourquoi Yann LeCun pourrait avoir raison (et Amodei tort) :


Les grands modèles de langage actuels butent massivement sur le raisonnement logique, la planification à long terme et l'apprentissage à partir de peu de données. L'hypothèse de LeCun selon laquelle il faut réinventer l'architecture (via des "modèles du monde") valide le fait que la superintelligence est encore loin.

Historiquement, la sécurité des technologies (aviation, automobile, nucléaire) s'est construite par raffinement itératif (on construit l'avion, il s'écrase, on l'améliore) et non en essayant de concevoir un système parfait avant même sa naissance.

Le calendrier des alertes d'Amodei coïncide souvent avec des enjeux géopolitiques ou financiers (recherche de financements, introduction en bourse). Le lobbying agressif des firmes d'IA auprès des gouvernements ressemble fortement à une tentative classique de monopolisation du marché par la loi.

  • Pourquoi Dario Amodei pourrait avoir raison (et LeCun tort) :


LeCun sous-estime parfois la rapidité avec laquelle les sauts d'échelle font émerger de nouvelles compétences sans changer d'architecture. Des incidents récents (comme des agents d'IA capables de mener de manière autonome des cyberattaques ou de contourner des restrictions) prouvent que la question du contrôle se pose dès aujourd'hui.

Contrairement à une voiture, si une entité cognitive largement supérieure à l'homme développe des objectifs propres et accède à Internet, la débrancher pourrait s'avérer impossible. L'analogie de LeCun avec l'aviation ne tient plus si la technologie acquiert une autonomie stratégique.

Les alertes d'Amodei sont validées de l'intérieur par des vagues de démissions de chercheurs en sécurité (comme Jacob Coxon chez Anthropic), qui affirment que les laboratoires jouent avec la sécurité publique dans une course effrénée aux profits.

Et vous ?

Optimisme dingénierie et approche open source ou approche de précaution alarmiste et régulation stricte des modèles de frontière dIA : De quel bord êtes-vous ?
Partagez-vous lavis de Yann LeCun selon lequel les craintes d'une "IA-pocalypse" ou d'une extinction de l'humanité comme totalement absurdes, irréalistes et prématurées ?

Voir aussi :

Donald Trump rejette les appels des dirigeants du secteur technologique en faveur d'un ralentissement du développement de l'IA, affirmant que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à l'IA

L'ONU veut traiter l'IA avec la même urgence que le changement climatique : l'organisme voudrait instaurer une gouvernance mondiale de l'IA, pour en maximiser les avantages tout en minimisant les risques

Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI s'entendent illégalement pour freiner le développement de l'IA , selon une plainte qui les accuse d'avoir enfreint la législation antitrust
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195 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 11:24
Yann LeCun, ex-directeur scientifique de l'IA chez Meta, dit n'avoir aucune crainte quant à l'extinction de l'humanité
Pourquoi devrions-nous croire "l'expert autoproclamé 1" plutôt que "l'expert autoproclamé 2" ou vice-versa?

Toute cette bande de "comiques" me laisse comme un arrière-goût de Covid avec une multitude d'experts envahissant les médias en disant tout et son contraire sur la maladie... Tous étalant leur grande expertise des maladies infectieuses même quand le docte expert en blouse blanche est un podologue ou un spécialiste "nez-gorge-oreille"!
5  0 
Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 17:33
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
1. Ah c'est clair qu'être à la tête du labo IA de Meta, cela en fait une référence... Meta? C'est bien cette boite de m... de Mark Zuckerberg qui est un des pires exemples de l'usage de l'IA à des fins proprement scandaleuses?!?!?
Tu crois qu'il l'a quitté pour quelle raison ? Justement parce qu'il estime que Meta ne va pas dans la bonne direction. Meta a des actionnaires à satisfaire, ce qui mettait trop de pression sur l'orientation des efforts, ce qui ne lui a pas plu. Il a créé sa boîte justement pour aller dans la direction que lui estime pérenne.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
2. Il a obtenu le prix Turing en 2018... Autant dire dans la préhistoire pour le monde de la technologie... On parle donc bien d'un homme du passé!
La technologie ça existe depuis que l'être humain utilise des outils. De ce point devue, 2018 c'était tout à l'heure.

Si tu parles de "cette technologie" des réseaux de neurones, elle existe depuis les débuts de l'IA à savoir les années 1950, et c'est Le Cun qui est à la source du maintien de cette techno lors des "hivers" de l'IA et de son regain après les années 2000, quand la puissance de calculs a enfin permit d'avancer sur ces sujets. De ce point de vue, 2018 c'était hier.

Et vue qu'il publie encore sur le sujet, et qu'il n'est pas le seul à travailler sur les modèles monde, son discours correspond bien à des pratiques et attentes actuelles.

Il faudrait être né en 2015 pour considérer 2018 comme la préhistoire.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
3. Ce n'est pas parce que il a fait avancer les bases théoriques des systèmes neuronaux que cela fait de lui un pronostiqueur du futur de l'IA... Il ne sait pas ce que son patron Zuckerberg a en tête concernant l'IA et il n'a pas la moindre idée des stratégies que se proposent de mettre en oeuvre les concurrents de Meta dans le domaine de l'IA
Il n'a pas établit que les bases, il continue de travailler dessus. Il a créé sa propre boîte justement parce qu'il a bien compris là où Zuckerberg veut aller, et ça ne lui va pas.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
4. Si on en croit les dernières nouvelles du domaine, votre génie nommé "Godfather of AI" a surtout engendré un monstre incontrôlable... On devrait peut-être le renommer "Gotfather of the Frankenstein beast"!!!
Contrairement à beaucoup de discours marketing qui anthropomorphisent l'IA, lui ne le fait pas. Un LLM est un générateur de texte. C'est factuellement vrai. Et c'est un générateur statistique, ce qui est factuellement vrai aussi. Il suffit de se former à cette techno pour le comprendre. C'est la base.

Si on te dit qu'en faisant s'entrechoquer des molécules on peut les casser pour récupérer l'énergie de leur liaison, c'est pas très compliqué à comprendre. Si on applique ce principe là où c'est vraiment utile et que le reste est géré de manière traditionnelle et contrôlée, tu peux te faire une centrale nucléaire bien pratique. Si on abuse du principe en le poussant dans ses retranchements, en faisant de la sécurité une variable d'ajustement des coûts, on se retrouve avec une bombe nucléaire en puissance.

Un LLM, c'est pas bien compliqué à comprendre, le gros de la complexité étant dans le processus d'attention et les multiples optimisations. Le Cun, il veut faire une centrale nucléaire : on utilise ce qu'il faut comme il faut pour produire ce dont on a besoin. Dario, Altman, et ces autres énergumènes sont les abuseurs de service qui poussent toujours plus loin et s'étonnent ensuite de risquer d'atomiser la zone. Sauf que plutôt que de dire "on est trop puériles pour se contrôler nous-même" ils disent "tout le monde risque de faire sauter la planète donc régulez tout le monde (en écoutant nos lobbies dans vos rangs) et nous on s'arrange pour faire ce que les autres ne pourront plus faire suite à vos futures règles (et que vous nous achèterez à prix d'or)".

Le marketing bullshit continue de faire passer un LLM pour un être doué de ses propres intentions. Le Cun n'y adhère pas et moi non plus. Les problèmes qu'on observent étant le résultat d'abus et de négligences bien humains (en entraînant les modèles à pousser toujours plus loin tout en les mettant dans des situations qui nécessitent toujours plus d'actions hors limites) plutôt que de la capacité intrinsèque des modèles (qui ne font rien tant qu'on ne les exécutent pas et qui n'ont pas décidé quoi apprendre ni où les appliquer).

Je ne le répèterai jamais assez : ce qui me fait peur ne sont pas les modèles mais les humains qui les utilisent.
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halaster08
Avatar de halaster08
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 13:57
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Pourquoi devrions-nous croire "l'expert autoproclamé 1" plutôt que "l'expert autoproclamé 2" ou vice-versa?
C'est pourtant simple:
L'expert 1 dit ce que je veux entendre, donc je vais le croire, alors que le 2 non, c'est donc certainement une fraude payé par des lobbys !
2  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 22:43
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
les prédictions futuristes du sieur Le Cun n'ont pas plus de valeurs que celles de la voyante Mme Irma [...] ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à faire un truc dans le passé que cela leur donne la moindre crédibilité pour prendre position sur le devenir de l'IA [...]
Je sais que nul n'est prophète en son pays (ou en sa francophonie), mais là ça me laisse sans voix.

Nous devrions être fiers pour Le Cun. Je vous conseille sa page wikipedia anglaise qui est quasiment une hagiographie (alors que celle en Fr est assez plate). En deux mot il a le titre de "Godfather of AI" and "Godfather of Deep Learning", rien que ça ...

Il n'est pas qu'un homme du passé (même s'il a eu le prix Turing pour ça), il dirigeait le labo d'IA de méta depuis 10 ans et essaie actuellement une autre voie d'IA. Ce n'est pas dans sa fiche mais il a la reconnaissance de ses pairs aussi.

Son avis est au contraire très pertinent sur l'IA actuelle et ses limites, car c'est sa technologie du passé, et il n'y a pas eu de révolution théorique depuis son époque. C'est juste qu'il a plus de $ et des gros datacenters, pour avoir des plus gros modèles.

Ensuite si cous préférez Me Irma...
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 15:26
Pour compléter :
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Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 16:16
Nos experts font un remake de Terminator. Mais qui va jouer le rôle principal ?
0  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 16:54
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Pourquoi devrions-nous croire "l'expert autoproclamé 1"
Yann Le Cun est plus qu'un expert autoproclamé.

C'est lui qui a lancé la technologie qui sert actuellement à "l'IA" (réseaux neuronaux) actuelle. Conceptuellement, les réseaux IA actuels sont sur les mêmes bases théoriques que le réseau de neurones de Le Cun qui sert à lire l'écriture manuscrite des codes postaux pour la Poste depuis 30- 40 ans. C'est juste qu'à cette époque personne ne croyait à cette approche .

ça ne veut pas dire qu'il a raison pour le futur (le futur est difficile à prévoir, surtout lorsqu'il ne s'est pas encore réalisé ), mais il a des arguments solides, et ce n'est pas le 1er quidam venu sur le sujet.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 18:04
Citation Envoyé par Fagus Voir le message
Yann Le Cun est plus qu'un expert autoproclamé.
En loccurrence, les prédictions futuristes du sieur Le Cun n'ont pas plus de valeurs que celles de la voyante Mme Irma qui prédit le futur selon vos désirs dans la boule de cristal ou dans le marc de café!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Idem pour un Steve Jobs, ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à faire un truc dans le passé que cela leur donne la moindre crédibilité pour prendre position sur le devenir de l'IA ou de tout autre domaine!
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 12:09
Citation Envoyé par Fagus Voir le message
Je sais que nul n'est prophète en son pays (ou en sa francophonie), mais là ça me laisse sans voix.

Nous devrions être fiers pour Le Cun. Je vous conseille sa page wikipedia anglaise qui est quasiment une hagiographie (alors que celle en Fr est assez plate). En deux mot il a le titre de "Godfather of AI" and "Godfather of Deep Learning", rien que ça ...

Il n'est pas qu'un homme du passé (même s'il a eu le prix Turing pour ça), il dirigeait le labo d'IA de méta depuis 10 ans et essaie actuellement une autre voie d'IA. Ce n'est pas dans sa fiche mais il a la reconnaissance de ses pairs aussi.

Son avis est au contraire très pertinent sur l'IA actuelle et ses limites, car c'est sa technologie du passé, et il n'y a pas eu de révolution théorique depuis son époque. C'est juste qu'il a plus de $ et des gros datacenters, pour avoir des plus gros modèles.

Ensuite si cous préférez Me Irma...
1. Ah c'est clair qu'être à la tête du labo IA de Meta, cela en fait une référence... Meta? C'est bien cette boite de m... de Mark Zuckerberg qui est un des pires exemples de l'usage de l'IA à des fins proprement scandaleuses?!?!?

2. Il a obtenu le prix Turing en 2018... Autant dire dans la préhistoire pour le monde de la technologie... On parle donc bien d'un homme du passé!

3. Ce n'est pas parce que il a fait avancer les bases théoriques des systèmes neuronaux que cela fait de lui un pronostiqueur du futur de l'IA... Il ne sait pas ce que son patron Zuckerberg a en tête concernant l'IA et il n'a pas la moindre idée des stratégies que se proposent de mettre en oeuvre les concurrents de Meta dans le domaine de l'IA

4. Si on en croit les dernières nouvelles du domaine, votre génie nommé "Godfather of AI" a surtout engendré un monstre incontrôlable... On devrait peut-être le renommer "Gotfather of the Frankenstein beast"!!!

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