L'ajout de la fonction « AI Overviews » à Google Search a profondément modifié la façon dont les internautes interagissent avec le moteur de recherche. Une étude de juillet 2025 montre que la fonction a entraîné une baisse significative du taux de clics dans les résultats de recherche au cours de l'année 2025. La présence des résumés générés par l'IA incite les internautes à mettre fin à leur session de navigation plus rapidement. L'analyse confirme les rapports selon lesquels l'IA ruine le trafic et le modèle économique des sites Web, tout en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité.
En effet, l'intégration des résumés de l'IA dans les résultats de recherches Google met les éditeurs de sites devant un dilemme : partager leurs données ou mourir. Le dilemme est particulièrement prononcé pour les éditeurs, qui doivent choisir entre offrir leur contenu à des modèles d'IA qui pourraient rendre leurs sites obsolètes et disparaître de la recherche Google, une source importante de trafic. Selon un observateur : « Il s'agit d'une crise existentielle » car « ce sont deux mauvaises options. Vous abandonnez et vous mourez immédiatement, ou vous vous associez à eux et vous mourrez probablement lentement, car ils finiront par ne plus avoir besoin de vous non plus ».
Dans ce contexte, Google, filiale dAlphabet Inc., a commencé à rémunérer une centaine déditeurs numériques dont les contenus alimentent directement les réponses générées par lIA qui apparaissent désormais dans ses produits de recherche, marquant ainsi un revirement par rapport au refus de longue date de lentreprise de payer pour les contenus figurant dans les résultats de recherche traditionnels. Cette initiative, connue en interne sous le nom d« AI Contribution Pilot », verse des paiements mensuels via Google Search Console aux éditeurs participants dont le contenu contribue de manière significative aux « AI Overviews », au « Mode IA » dans la recherche et au chatbot Gemini.
The Information rapporte que les montants versés dans le cadre de ce programme présentent déjà de fortes disparités. Un éditeur ayant rejoint le programme dès le lancement du projet pilote a gagné plus dun million de dollars en lespace dun an, tandis quun participant plus récent a reçu entre 50 000 et 60 000 dollars depuis son adhésion il y a plusieurs mois. Pour plusieurs sites de petite et moyenne taille participant au programme pilote, ces paiements représentent moins dun dixième de 1 % de leurs recettes publicitaires.
La structure de rémunération lie la rémunération à la mesure dans laquelle le contenu dun éditeur contribue à façonner une réponse générée par lIA, plutôt quà sa simple apparition parmi les liens web classiques. Google a toujours soutenu que linclusion dans les résultats de recherche profitait aux éditeurs en générant du trafic vers leurs sites, et na jamais rémunéré les résultats naturels standard.
Google is paying roughly 100 digital publishers based on how much their content contributes to AI Overviews, AI Mode and Gemini.— The Information (@theinformation) September 30, 2026
But some participants say the payouts amount to less than 0.1% of their advertising revenue.
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Cette logique est remise en cause depuis que les « AI Overviews » placent de plus en plus souvent des réponses synthétisées au-dessus ou à la place des liens bleus traditionnels. Les éditeurs affirment que ce format permet aux utilisateurs dobtenir ce dont ils ont besoin sans jamais cliquer sur un lien, ce qui érode le trafic de référence qui a longtemps constitué le fondement économique des médias numériques.
Selon un conseiller en stratégie numérique, le programme ne rémunère les éditeurs que lorsque leur contenu contribue à générer une réponse IA, et non lorsquil est utilisé par la suite pour vérifier des faits ou fournir des liens. Il a ajouté que cela pourrait permettre aux éditeurs de se positionner plus haut dans la chaîne de valeur, même si des questions subsistent quant à la manière dont Google mesurera les contributions individuelles.
Pourtant, une étude de septembre 2024 a montré que les résumés générés par IA de Google ont un impact considérable sur la visibilité des éditeurs dans les résultats des moteurs de recherche. L'étude menée sur des requêtes aux États-Unis et au Royaume-Uni a montré que les aperçus continuaient à se répandre, affectant jusqu'à 17 % de l'ensemble des résultats de recherche dans ces régions. Les résumés générés par l'IA sont rarement fournis par Google lorsque le sujet de discussion est d'actualité, mais ils ont un impact négatif sur la visibilité des éditeurs lorsqu'ils sont affichés dans les résultats de recherche d'un contenu qui n'est pas sensible au facteur temps.
Ce projet pilote de Google intervient alors que les régulateurs des deux côtés de lAtlantique examinent de près le déploiement de la recherche IA par Google. En juin, les autorités britanniques ont statué que Google devait permettre aux éditeurs de refuser dapparaître dans les fonctionnalités de recherche basées sur lIA. LUnion européenne a, de son côté, ouvert une enquête sur les pratiques de lentreprise.
En décembre 2025, la Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle à l'encontre de Google pour son utilisation du contenu des éditeurs en ligne et de YouTube afin d'alimenter des fonctionnalités d'IA générative. L'autorité européenne a déclaré qu'elle enquêterait pour déterminer dans quelle mesure la génération des « Aperçus IA » et du « Mode IA » par Google repose sur le contenu des éditeurs web sans compensation appropriée. L'enquête évalue également si Google a imposé des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenus, tiré parti d'un accès privilégié à ces contenus et désavantagé les développeurs d'IA concurrents.
Les éditeurs ont également recouru à la voie judiciaire, certains ayant intenté des actions en justice concernant lutilisation de leur contenu dans des résumés générés par lIA. La pression juridique et réglementaire a rendu la question de la rémunération de plus en plus urgente pour les deux parties. Google na pas confirmé publiquement les détails du programme. Lentreprise na cessé de développer les « AI Overviews » et les fonctionnalités associées au cours de lannée écoulée, intégrant davantage dinformations dans les réponses générées, tandis que les éditeurs réclamaient un plus grand contrôle sur lapparition de leurs contenus dans ces formats.
Ce projet pilote ne résout pas les différends plus généraux concernant le trafic, les licences et le pouvoir de négociation. Mais il marque un changement concret par rapport à un modèle dans lequel le contenu des éditeurs pouvait apparaître au sein de produits basés sur lIA sans aucune rémunération directe liée à cette utilisation spécifique. La question de savoir si ces paiements pourront constituer une source de revenus significative pour les éditeurs reste ouverte.
Le projet pilote en est encore à ses débuts, et lécart important entre les rémunérations les plus élevées et les plus basses suggère que la rémunération pourrait varier considérablement en fonction de la taille de léditeur et de lintensité dutilisation de son contenu. La conception du programme qui consiste à rémunérer la contribution aux réponses générées par lIA plutôt que linclusion dans les résultats de recherche en général pourrait devenir un point central du débat en cours sur la manière dont les plateformes devraient rémunérer les créateurs de contenu à lère de la recherche générative.
Source : The Information
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