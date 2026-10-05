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Meta utilise ses centres de données IA pour éviter de payer des milliards d'impôts fédéraux
En affirmant que ces centres constituent des « expériences » et que les puces Nvidia sont du matériel de recherche

Le , par Jade Emy
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Meta a récemment affirmé à lIRS que ses centres de données dédiés à lIA constituent une expérience susceptible déchouer. Le New York Times rapporte que cela permet à Meta de bénéficier dun crédit dimpôt pour la recherche sur les puces dIA quelle achète. Ce crédit a réduit sa facture fiscale de près de 4 milliards de dollars lannée dernière. Meta a commencé à demander ce crédit pour ses centres de données il y a deux ans. Lentreprise classe différemment les puces destinées aux centres de données dIA de celles envoyées aux centres de données classiques. Meta met de largent de côté pour faire face aux positions fiscales que lIRS pourrait contester.

Meta Platforms, dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie, est une multinationale américaine du secteur des technologies et fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. En 2022, elle était la troisième entreprise au monde en termes de dépenses en recherche et développement, avec des dépenses de R&D s'élevant à 35,3 milliards de dollars américains.

En août 2025, un rapport a révélé que Meta, qui exploitait 28 centres de données dans le monde, a annoncé qu'elle construisait deux installations supplémentaires dans l'Ohio et en Louisiane. Ces sites fourniraient plusieurs gigawatts de puissance de calcul afin de faire progresser son objectif d'atteindre la « superintelligence », c'est-à-dire un système d'IA surpassant les performances humaines. L'entreprise avait investi des sommes colossales dans cet objectif, débauchant des talents en IA chez Apple, Anthropic, Google DeepMind et OpenAI pour constituer une équipe dédiée à la superintelligence, avec des rémunérations qui se chiffreraient en milliards. Elle prévoyait également que ses dépenses atteindraient 118 milliards de dollars en 2025.

Malgré de telles dépenses, Meta a récemment affirmé à lIRS que ses centres de données dédiés à lIA constituent une expérience susceptible déchouer. Le New York Times rapporte que cela permet à Meta de bénéficier dun crédit dimpôt pour la recherche sur les puces dIA quelle achète. Ce crédit a réduit sa facture fiscale de près de 4 milliards de dollars lannée dernière. Les observateurs se sont appuyés sur les témoignages de quatre personnes ayant connaissance des activités de Meta et sur lanalyse de documents déposés auprès des autorités boursières. « Nos investissements dans lIA accélèrent tous les aspects majeurs de notre cur de métier », a déclaré Mark Zuckerberg aux investisseurs.

Dun point de vue fiscal, Meta classe ses centres de données comme des « modèles pilotes ». Le crédit dimpôt pour la recherche et lexpérimentation, créé en 1981, accorde aux entreprises un remboursement pour les fournitures utilisées dans le cadre dune expérience. Les opérations commerciales standard ny sont pas éligibles. Meta revendique ce crédit pour les puces quelle achète à des entreprises telles que Nvidia.


Meta a commencé à demander ce crédit pour ses centres de données il y a deux ans. Lentreprise classe différemment les puces destinées aux centres de données dIA de celles envoyées aux centres de données classiques, ont indiqué deux personnes. Certains membres de son service financier se sont demandé si cette approche serait acceptée par lIRS, a précisé une de ces personnes.

Ce crédit a permis à Meta de réduire ses impôts de 2 milliards de dollars en 2024 et de 3,9 milliards de dollars en 2025, comme le montrent les documents déposés. En 2023, il sélevait à 700 millions de dollars. Meta est désormais la plus grande bénéficiaire de ce crédit parmi les sociétés cotées en bourse, a constaté le Times. Son auditeur, EY, a approuvé ce plan et a depuis proposé cette approche à dautres entreprises.

Meta met de largent de côté pour faire face aux positions fiscales que lIRS pourrait contester. Cette réserve a augmenté de 45 % en deux ans, passant de 12,9 milliards de dollars à 18,74 milliards de dollars. Le premier facteur cité par Meta est lincertitude concernant ses crédits dimpôt pour la recherche. Apple, Amazon, Alphabet et Microsoft déclarent également des crédits de recherche supérieurs à 1 milliard de dollars par an. Aucune de ces entreprises na signalé ce crédit comme un risque. Une ancienne conseillère fiscale a déclaré : « Meta revendique des milliards de dollars davantages fiscaux dont ses propres comptables indiquent aux investisseurs quils risquent dêtre remis en cause par lIRS ».

Meta a refusé de préciser en quoi ses centres de données étaient « expérimentaux ». Andy Stone, porte-parole de Meta, a indiqué que lentreprise avait investi 200 milliards de dollars dans la recherche et le développement sur cinq ans. « À linstar dautres entreprises qui investissent à cette échelle, nous recourons aux incitations fiscales mises en place par le Congrès il y a plusieurs décennies », a déclaré Stone.

James Shannon a parrainé ce crédit dimpôt en tant que membre du Congrès en 1981. Il a déclaré au Times quil était destiné à « laction citoyenne, au savoir et à linformation ». « Cela a pris une ampleur bien, bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer », a déclaré Shannon. La Commission mixte sur la fiscalité a estimé que ce crédit coûterait 32,1 milliards de dollars au gouvernement en 2025. À elle seule, Meta représenterait plus dun dixième de ce montant. Meta est également en litige avec lIRS au sujet dune économie de 355 millions de dollars. Lentreprise avait en effet comptabilisé les options sur actions de Mark Zuckerberg de 2013 comme des dépenses de recherche.

Ce mois-ci, Meta a lancé son agent dIA « Muse », qui est devenu lapplication la plus téléchargée sur iPhone et Android. Meta a également signé un accord portant sur des capacités de calcul pour lIA en Asie du Sud-Est. Le même jour, laccord de Mark Zuckerberg sur la sécurité de lIA a été signé à la Maison Blanche.

Pourtant en juillet, le Conseil des services publics de Cheyenne a annoncé que la ville naccepterait plus les eaux usées industrielles provenant du système de refroidissement en circuit fermé de son centre de données après avoir détecté une bactérie rare dans les stations de traitement des eaux recyclées de la ville. Ainsi, Meta est contraint de suspendre les rejets deau de ses centres de données. Pete Laybourn, conseiller municipal de Cheyenne, a déclaré que la révélation selon laquelle Meta était à lorigine de la contamination constituait « une surprise très, très désagréable », ajoutant quil avait « encore beaucoup à apprendre. Cela complique indéniablement les choses ».

Source : The New York Times

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