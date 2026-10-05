Meta Platforms, dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie, est une multinationale américaine du secteur des technologies et fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. En 2022, elle était la troisième entreprise au monde en termes de dépenses en recherche et développement, avec des dépenses de R&D s'élevant à 35,3 milliards de dollars américains.
En août 2025, un rapport a révélé que Meta, qui exploitait 28 centres de données dans le monde, a annoncé qu'elle construisait deux installations supplémentaires dans l'Ohio et en Louisiane. Ces sites fourniraient plusieurs gigawatts de puissance de calcul afin de faire progresser son objectif d'atteindre la « superintelligence », c'est-à-dire un système d'IA surpassant les performances humaines. L'entreprise avait investi des sommes colossales dans cet objectif, débauchant des talents en IA chez Apple, Anthropic, Google DeepMind et OpenAI pour constituer une équipe dédiée à la superintelligence, avec des rémunérations qui se chiffreraient en milliards. Elle prévoyait également que ses dépenses atteindraient 118 milliards de dollars en 2025.
Malgré de telles dépenses, Meta a récemment affirmé à lIRS que ses centres de données dédiés à lIA constituent une expérience susceptible déchouer. Le New York Times rapporte que cela permet à Meta de bénéficier dun crédit dimpôt pour la recherche sur les puces dIA quelle achète. Ce crédit a réduit sa facture fiscale de près de 4 milliards de dollars lannée dernière. Les observateurs se sont appuyés sur les témoignages de quatre personnes ayant connaissance des activités de Meta et sur lanalyse de documents déposés auprès des autorités boursières. « Nos investissements dans lIA accélèrent tous les aspects majeurs de notre cur de métier », a déclaré Mark Zuckerberg aux investisseurs.
Dun point de vue fiscal, Meta classe ses centres de données comme des « modèles pilotes ». Le crédit dimpôt pour la recherche et lexpérimentation, créé en 1981, accorde aux entreprises un remboursement pour les fournitures utilisées dans le cadre dune expérience. Les opérations commerciales standard ny sont pas éligibles. Meta revendique ce crédit pour les puces quelle achète à des entreprises telles que Nvidia.
Meta a commencé à demander ce crédit pour ses centres de données il y a deux ans. Lentreprise classe différemment les puces destinées aux centres de données dIA de celles envoyées aux centres de données classiques, ont indiqué deux personnes. Certains membres de son service financier se sont demandé si cette approche serait acceptée par lIRS, a précisé une de ces personnes.
Ce crédit a permis à Meta de réduire ses impôts de 2 milliards de dollars en 2024 et de 3,9 milliards de dollars en 2025, comme le montrent les documents déposés. En 2023, il sélevait à 700 millions de dollars. Meta est désormais la plus grande bénéficiaire de ce crédit parmi les sociétés cotées en bourse, a constaté le Times. Son auditeur, EY, a approuvé ce plan et a depuis proposé cette approche à dautres entreprises.
Meta met de largent de côté pour faire face aux positions fiscales que lIRS pourrait contester. Cette réserve a augmenté de 45 % en deux ans, passant de 12,9 milliards de dollars à 18,74 milliards de dollars. Le premier facteur cité par Meta est lincertitude concernant ses crédits dimpôt pour la recherche. Apple, Amazon, Alphabet et Microsoft déclarent également des crédits de recherche supérieurs à 1 milliard de dollars par an. Aucune de ces entreprises na signalé ce crédit comme un risque. Une ancienne conseillère fiscale a déclaré : « Meta revendique des milliards de dollars davantages fiscaux dont ses propres comptables indiquent aux investisseurs quils risquent dêtre remis en cause par lIRS ».
Meta a refusé de préciser en quoi ses centres de données étaient « expérimentaux ». Andy Stone, porte-parole de Meta, a indiqué que lentreprise avait investi 200 milliards de dollars dans la recherche et le développement sur cinq ans. « À linstar dautres entreprises qui investissent à cette échelle, nous recourons aux incitations fiscales mises en place par le Congrès il y a plusieurs décennies », a déclaré Stone.
James Shannon a parrainé ce crédit dimpôt en tant que membre du Congrès en 1981. Il a déclaré au Times quil était destiné à « laction citoyenne, au savoir et à linformation ». « Cela a pris une ampleur bien, bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer », a déclaré Shannon. La Commission mixte sur la fiscalité a estimé que ce crédit coûterait 32,1 milliards de dollars au gouvernement en 2025. À elle seule, Meta représenterait plus dun dixième de ce montant. Meta est également en litige avec lIRS au sujet dune économie de 355 millions de dollars. Lentreprise avait en effet comptabilisé les options sur actions de Mark Zuckerberg de 2013 comme des dépenses de recherche.
Ce mois-ci, Meta a lancé son agent dIA « Muse », qui est devenu lapplication la plus téléchargée sur iPhone et Android. Meta a également signé un accord portant sur des capacités de calcul pour lIA en Asie du Sud-Est. Le même jour, laccord de Mark Zuckerberg sur la sécurité de lIA a été signé à la Maison Blanche.
Pourtant en juillet, le Conseil des services publics de Cheyenne a annoncé que la ville naccepterait plus les eaux usées industrielles provenant du système de refroidissement en circuit fermé de son centre de données après avoir détecté une bactérie rare dans les stations de traitement des eaux recyclées de la ville. Ainsi, Meta est contraint de suspendre les rejets deau de ses centres de données. Pete Laybourn, conseiller municipal de Cheyenne, a déclaré que la révélation selon laquelle Meta était à lorigine de la contamination constituait « une surprise très, très désagréable », ajoutant quil avait « encore beaucoup à apprendre. Cela complique indéniablement les choses ».
Source : The New York Times
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