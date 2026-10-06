OpenAI va ajouter un filigrane invisible aux textes générés par ChatGPT et Codex dans l'UE pour se conformer aux règles de transparence de la loi européenne sur l'IA

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
OpenAI ajoutera un filigrane invisible aux textes générés par ChatGPT et Codex dans lUE au cours des prochaines semaines. Cette modification concerne les utilisateurs éligibles, tous forfaits confondus, mais uniquement au sein de lUE, a indiqué la société récemment dans un article de blog. OpenAI a précisé quelle agissait en réponse à la loi européenne sur lIA, qui exige que les textes générés par lIA soient identifiables par des machines.
OpenAI ne rendra pas le tatouage numérique des textes obligatoire par défaut à léchelle mondiale dès le lancement. Cette approche régionale lui permet de tirer des enseignements de lutilisation concrète et des retours dexpérience, a-t-elle expliqué. Les clients de lAPI, où quils se trouvent, peuvent dès aujourdhui choisir dactiver cette fonctionnalité pour certains modèles. Le tatouage numérique reste désactivé par défaut dans lAPI. OpenAI a ajouté quelle collaborait également avec des partenaires cloud afin de proposer cette fonctionnalité sur ses modèles via leurs services.
Comment textGrain opère-t-il ?
Ce système, baptisé « textGrain », ajoute un signal statistique caché aux choix lexicaux du modèle. Un détecteur recherche ensuite ce signal. OpenAI a indiqué que textGrain égalait ou surpassait les autres approches testées, y compris SynthID de Google pour le texte. Lentreprise a publié un rapport technique rédigé en collaboration avec des chercheurs de luniversité de Pennsylvanie et de Yale. Les résultats des tests de performance de son modèle Astra nont montré aucune différence significative lorsque le filigrane était activé, a déclaré OpenAI. Lentreprise prévoit également de publier cette technologie en open source.
Ses restrictions
OpenAI a également exposé les limites du système. Avec un taux de faux positifs cible de 1 %, son détecteur a identifié le filigrane dans environ 80 % des passages de 200 tokens portant sur des sujets tels que la psychologie. Pour les passages de 400 tokens, ce taux sélevait à environ 95 %. Le remplacement de 10 % des mots par des synonymes a fait passer le taux de détection denviron 92 % à 66 %. Le remplacement dun quart des mots la ramené à 17 %. La détection était nettement plus faible en mathématiques, où le choix des mots est moins flexible, a précisé lentreprise.
Le filigrane ne permet pas didentifier lutilisateur, de mesurer la contribution humaine, détablir la propriété ou de vérifier lexactitude, a précisé OpenAI. Labsence de filigrane ne prouve pas non plus que le texte ait été rédigé par un humain. Le texte pourrait être trop court, avoir été modifié ou traduit, ou provenir des outils dune autre entreprise. « Ces limites ont motivé notre décision de ne donner accès au détecteur, dans un premier temps, quaux chercheurs agréés et aux organisations spécialisées, qui peuvent nous aider à évaluer la fiabilité et les utilisations responsables », a écrit OpenAI.
Les candidatures sont ouvertes dès aujourdhui, et laccès sera accordé au cas par cas, conformément au code de bonnes pratiques de lUE, a précisé OpenAI. Le détecteur indique sil détecte un filigrane OpenAI sans identifier lutilisateur ni révéler les consignes de saisie. OpenAI a indiqué quil élargirait laccès dès que les résultats pourraient être interprétés de manière responsable. Ses outils de vérification des images et des fichiers audio restent accessibles au public.
Le délai fixé par lUE
L'article 50 de la loi sur l'IA impose aux fournisseurs d'IA générative de rendre leurs textes générés lisibles par machine. Les fournisseurs déjà présents sur le marché ont jusqu'au 2 décembre pour se conformer à cette exigence. Anthropic a commencé en août à apposer un filigrane sur les textes de Claude à l'échelle mondiale, avec quelques exceptions. Des outils permettant de supprimer ces filigranes d'IA ont depuis fait leur apparition. Google DeepMind a également apposé un filigrane sur des protéines conçues par l'IA à l'aide de SynthID.
En août 2026, Anthropic envisageait d'intégrer un marquage sémantique invisible dans les textes générés par son modèle d'IA Claude. Cette technique, appelée « stéganographie », influençait subtilement le choix des mots en privilégiant certaines probabilités, ce qui, selon les critiques, dégradait la précision et la qualité de l'écriture au profit de la traçabilité. Le programmeur américain John Gruber qualifiait cette pratique de « perversion de l'écriture », soulignant que même des synonymes proches modifiaient le sens profond d'une uvre. De nombreux utilisateurs de Claude avaient résilié leurs abonnements, mais Anthropic avait déclaré n'avoir pas constaté de pic de résiliation.
Sources : OpenAI ; Rapport technique rédigé en collaboration avec des chercheurs de l'université de Pennsylvanie et de Yale ; Commission européenne
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