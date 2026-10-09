OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA, conduisant à une utilisation généralisée de lIA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur lIA.
Le 7 octobre 2026, OpenAI a commencé à déployer GPT-6 sur ChatGPT, en introduisant une fonctionnalité appelée « Intelligent UI » qui permet au chatbot de répondre aux questions via des interfaces utilisateur entièrement interactives, plutôt que par le seul texte. Le déploiement commence par les formules payantes et s'étendra aux formules « Free » et « Go » le 8 octobre 2026. Dans son communiqué, OpenAI a décrit « Intelligent UI » comme une avancée qui « marque un changement significatif dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec ChatGPT », et a précisé que le nouveau modèle GPT-6 intégré à ChatGPT était conçu pour les plus de 1,2 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine. La société a indiqué avoir lancé les premiers modèles GPT-6 pour ses clients payants en septembre 2026.
OpenAI a expliqué avoir entraîné GPT-6 à composer des réponses à laide de texte, déléments visuels et déléments interactifs, en choisissant la manière de les agencer en fonction de la question posée. Les réponses peuvent inclure des graphiques, des boutons cliquables, des formulaires, des tableaux et des expériences interactives intégrées directement dans la conversation ; leur format dépend de la nature de la question posée : une comparaison saffichera peut-être mieux sous forme de tableau comparatif, une explication sera peut-être plus facile à suivre à laide dun diagramme interactif, et ChatGPT peut toujours fournir une réponse textuelle simple lorsque cest la réponse la plus utile.
L'annonce illustre ces capacités à l'aide d'une analyse interactive d'un vélo à 7 vitesses, dans laquelle cinq systèmes interconnectés (cadre, roues, transmission, freins et poste de pilotage) peuvent être sélectionnés pour explorer le rôle que chacun joue. Dans une deuxième démonstration, la même demande concernant un menu de rôti dagneau pour le dimanche génère, de la part de GPT-5.6 Instant, une réponse principalement textuelle, tandis que GPT-6 Instant fournit un plan visuel comprenant des images des plats, un calculateur de quantités dachats qui sadapte au nombre dinvités et un calendrier de cuisson étape par étape présenté sous forme de liste de contrôle.
OpenAI a indiqué que les explications visuelles et interactives permettent aux utilisateurs dexplorer le fonctionnement dun système, de modifier une donnée dentrée pour observer les conséquences, ou de résoudre un problème étape par étape. Les utilisateurs peuvent également demander à ChatGPT de créer un outil adapté à la tâche à accomplir ; parmi les exemples fournis par lentreprise figurent une calculatrice permettant dévaluer la croissance potentielle dune épargne, un outil de partage daddition pour un dîner entre amis, et un jeu accessible directement au sein de la conversation.
OpenAI a indiqué avoir développé une bibliothèque de composants natifs et diffusables en continu, ainsi quun compilateur qui traite linterface au fur et à mesure que le modèle la génère. La bibliothèque confère à chaque réponse une base de conception familière tout en laissant au modèle la liberté de décider comment les éléments sarticulent entre eux, et le compilateur permet à linterface de safficher progressivement au lieu dattendre que la réponse soit entièrement générée.
Lentreprise a indiqué avoir élargi ses méthodes dentraînement pour aider le modèle à prendre des décisions concernant le contenu, la mise en page, les éléments visuels et linteraction, ce qui comprenait lévaluation des interfaces quil génère en termes de clarté, dutilité et dexhaustivité. OpenAI a précisé quil restait encore du travail à accomplir pour améliorer le jugement du modèle en matière de conception et élargir léventail de ce quil est capable de créer.
OpenAI a expliqué quavec GPT-6, ChatGPT peut désormais commencer à répondre tout en continuant à réfléchir, en alternant réflexion et réponse, et quelle a entraîné le modèle à prendre en compte le temps dattente de lutilisateur, en composant progressivement une réponse à partir de ses connaissances et de ses conclusions accumulées jusquà ce moment-là. Le modèle construit ses réponses à partir de plusieurs réponses partielles qui, chacune, apportent des informations utiles sans remplissage superflu, et OpenAI a précisé que la réponse complète restait aussi cohérente et factuelle quune réponse rédigée dun seul trait.
Lors dune évaluation interne portant sur des tâches quotidiennes à forte valeur ajoutée, GPT-6 Extra High commence à répondre dans le même délai que GPT-5.6 Medium, tout en obtenant un meilleur score global que GPT-5.6 Extra High, a indiqué OpenAI. Pour les questions nécessitant une recherche sur le Web, lentreprise a indiqué que GPT-6 Instant commence à répondre en moyenne 44 % plus tôt que GPT-5.6 Instant. OpenAI a également précisé que GPT-6 prend de meilleures décisions quant au moment de rechercher des informations et trouve de manière plus fiable les informations qui étayent sa réponse ; lors dune évaluation interne portant sur des problèmes complexes, il a en outre abordé correctement laspect clé de la question de lutilisateur plus souvent que GPT-5.6.
OpenAI a déclaré que GPT-6 sappuie sur plusieurs avancées dAstra en matière de sécurité par rapport à GPT-5.6 Sol, et quelle a mis à jour lentraînement à la sécurité du modèle en sappuyant sur les enseignements tirés de son utilisation en conditions réelles afin de renforcer les protections contre les utilisations abusives à haut risque impliquant des cyberattaques, des menaces biologiques et des actes de violence.
Lors de tests adversariaux, GPT-6 a montré une plus grande résistance aux tentatives visant à contourner son entraînement à la sécurité, en particulier face à des attaques qui sadaptent au fil de plusieurs échanges, a indiqué lentreprise. OpenAI a précisé que le modèle est entraîné à réagir en toute sécurité dans des scénarios à haut risque tout en évitant de refuser inutilement des demandes inoffensives, en sappuyant sur lhistorique des conversations et le contexte pertinent pour identifier les risques qui pourraient ne pas être évidents à partir dune seule invite.
L'entreprise a indiqué avoir mené des évaluations de conformité tout au long de la formation, en évaluant l'honnêteté et les réponses aux restrictions de sécurité, et que le GPT-6 est plus à même de reconnaître et de communiquer les limites de ses propres capacités, notamment lorsqu'il ne dispose pas des informations ou des outils nécessaires pour répondre. OpenAI a précisé que davantage de détails sur les résultats et son analyse sont disponibles dans la fiche du système.
Le déploiement mondial de GPT-6 avec interface utilisateur intelligente a débuté le 7 octobre 2026 pour les formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise dans longlet « Chat », et sétendra aux formules Free et Go à partir du 8 octobre 2026. La disponibilité pour les entreprises dépend des paramètres définis par ladministrateur du lieu de travail. GPT-6 de ChatGPT est alimenté par GPT-6 Sol pour les formules Plus, Pro, Business et Enterprise, et par GPT-6 Luna pour les formules Free et Go ; OpenAI a précisé que les deux modèles sont optimisés pour les conversations quotidiennes. La mise à jour sapplique à lexpérience de chat dans ChatGPT, et les modèles qui alimentent Work et Codex ne changent pas dans le cadre de cette version.
OpenAI a décrit l« Intelligent UI » comme une étape vers un ChatGPT capable de modeler une interface en fonction de ce que lutilisateur cherche à faire, et a indiqué quà terme, lentreprise souhaitait que ChatGPT crée davantage dinterfaces répondant aux besoins des utilisateurs pour leurs tâches quotidiennes. La société a affirmé sa conviction que, plutôt que ce soient les utilisateurs qui sadaptent aux logiciels, ce sont les logiciels qui sadapteront aux utilisateurs.
Cette annonce intervient alors qu'OpenAI a informé plus de 100 organisations d'incidents liés à des activités non autorisées menées par ses agents d'intelligence artificielle (IA), révélant ainsi l'ampleur d'une enquête en cours visant à déterminer comment ses modèles se sont comportés lorsqu'ils ont eu accès à des systèmes externes. Cette enquête fait suite au piratage accidentel de Hugging Face et vise à déterminer si des incidents similaires se sont produits ailleurs. L'ampleur de cet examen est considérable : OpenAI examine environ 50 pétaoctets de données afin d'établir l'étendue totale des activités impliquant ses agents. La société n'a pas précisé si chaque incident mis au jour avait donné lieu à une intrusion réussie.
Source : Annonce d'OpenAI
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