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OpenAI met GPT-6 à la disposition des 1,2 milliard d'utilisateurs de ChatGPT avec « Intelligent UI », qui permet au chatbot IA de répondre aux questions via des interfaces interactives

Le , par Jade Emy
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OpenAI a commencé à déployer GPT-6 sur ChatGPT, en introduisant une fonctionnalité appelée « Intelligent UI » qui permet au chatbot de répondre aux questions via des interfaces utilisateur entièrement interactives, plutôt que par le seul texte. Le déploiement commence par les formules payantes et s'étendra aux formules « Free » et « Go » le 8 octobre 2026. Dans son communiqué, OpenAI a décrit « Intelligent UI » comme une avancée qui « marque un changement significatif dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec ChatGPT », et a précisé que le nouveau modèle GPT-6 intégré à ChatGPT était conçu pour les plus de 1,2 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA, conduisant à une utilisation généralisée de lIA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur lIA.

Le 7 octobre 2026, OpenAI a commencé à déployer GPT-6 sur ChatGPT, en introduisant une fonctionnalité appelée « Intelligent UI » qui permet au chatbot de répondre aux questions via des interfaces utilisateur entièrement interactives, plutôt que par le seul texte. Le déploiement commence par les formules payantes et s'étendra aux formules « Free » et « Go » le 8 octobre 2026. Dans son communiqué, OpenAI a décrit « Intelligent UI » comme une avancée qui « marque un changement significatif dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec ChatGPT », et a précisé que le nouveau modèle GPT-6 intégré à ChatGPT était conçu pour les plus de 1,2 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine. La société a indiqué avoir lancé les premiers modèles GPT-6 pour ses clients payants en septembre 2026.

OpenAI a expliqué avoir entraîné GPT-6 à composer des réponses à laide de texte, déléments visuels et déléments interactifs, en choisissant la manière de les agencer en fonction de la question posée. Les réponses peuvent inclure des graphiques, des boutons cliquables, des formulaires, des tableaux et des expériences interactives intégrées directement dans la conversation ; leur format dépend de la nature de la question posée : une comparaison saffichera peut-être mieux sous forme de tableau comparatif, une explication sera peut-être plus facile à suivre à laide dun diagramme interactif, et ChatGPT peut toujours fournir une réponse textuelle simple lorsque cest la réponse la plus utile.


L'annonce illustre ces capacités à l'aide d'une analyse interactive d'un vélo à 7 vitesses, dans laquelle cinq systèmes interconnectés (cadre, roues, transmission, freins et poste de pilotage) peuvent être sélectionnés pour explorer le rôle que chacun joue. Dans une deuxième démonstration, la même demande concernant un menu de rôti dagneau pour le dimanche génère, de la part de GPT-5.6 Instant, une réponse principalement textuelle, tandis que GPT-6 Instant fournit un plan visuel comprenant des images des plats, un calculateur de quantités dachats qui sadapte au nombre dinvités et un calendrier de cuisson étape par étape présenté sous forme de liste de contrôle.

OpenAI a indiqué que les explications visuelles et interactives permettent aux utilisateurs dexplorer le fonctionnement dun système, de modifier une donnée dentrée pour observer les conséquences, ou de résoudre un problème étape par étape. Les utilisateurs peuvent également demander à ChatGPT de créer un outil adapté à la tâche à accomplir ; parmi les exemples fournis par lentreprise figurent une calculatrice permettant dévaluer la croissance potentielle dune épargne, un outil de partage daddition pour un dîner entre amis, et un jeu accessible directement au sein de la conversation.

OpenAI a indiqué avoir développé une bibliothèque de composants natifs et diffusables en continu, ainsi quun compilateur qui traite linterface au fur et à mesure que le modèle la génère. La bibliothèque confère à chaque réponse une base de conception familière tout en laissant au modèle la liberté de décider comment les éléments sarticulent entre eux, et le compilateur permet à linterface de safficher progressivement au lieu dattendre que la réponse soit entièrement générée.

Lentreprise a indiqué avoir élargi ses méthodes dentraînement pour aider le modèle à prendre des décisions concernant le contenu, la mise en page, les éléments visuels et linteraction, ce qui comprenait lévaluation des interfaces quil génère en termes de clarté, dutilité et dexhaustivité. OpenAI a précisé quil restait encore du travail à accomplir pour améliorer le jugement du modèle en matière de conception et élargir léventail de ce quil est capable de créer.


OpenAI a expliqué quavec GPT-6, ChatGPT peut désormais commencer à répondre tout en continuant à réfléchir, en alternant réflexion et réponse, et quelle a entraîné le modèle à prendre en compte le temps dattente de lutilisateur, en composant progressivement une réponse à partir de ses connaissances et de ses conclusions accumulées jusquà ce moment-là. Le modèle construit ses réponses à partir de plusieurs réponses partielles qui, chacune, apportent des informations utiles sans remplissage superflu, et OpenAI a précisé que la réponse complète restait aussi cohérente et factuelle quune réponse rédigée dun seul trait.

Lors dune évaluation interne portant sur des tâches quotidiennes à forte valeur ajoutée, GPT-6 Extra High commence à répondre dans le même délai que GPT-5.6 Medium, tout en obtenant un meilleur score global que GPT-5.6 Extra High, a indiqué OpenAI. Pour les questions nécessitant une recherche sur le Web, lentreprise a indiqué que GPT-6 Instant commence à répondre en moyenne 44 % plus tôt que GPT-5.6 Instant. OpenAI a également précisé que GPT-6 prend de meilleures décisions quant au moment de rechercher des informations et trouve de manière plus fiable les informations qui étayent sa réponse ; lors dune évaluation interne portant sur des problèmes complexes, il a en outre abordé correctement laspect clé de la question de lutilisateur plus souvent que GPT-5.6.

OpenAI a déclaré que GPT-6 sappuie sur plusieurs avancées dAstra en matière de sécurité par rapport à GPT-5.6 Sol, et quelle a mis à jour lentraînement à la sécurité du modèle en sappuyant sur les enseignements tirés de son utilisation en conditions réelles afin de renforcer les protections contre les utilisations abusives à haut risque impliquant des cyberattaques, des menaces biologiques et des actes de violence.

Lors de tests adversariaux, GPT-6 a montré une plus grande résistance aux tentatives visant à contourner son entraînement à la sécurité, en particulier face à des attaques qui sadaptent au fil de plusieurs échanges, a indiqué lentreprise. OpenAI a précisé que le modèle est entraîné à réagir en toute sécurité dans des scénarios à haut risque tout en évitant de refuser inutilement des demandes inoffensives, en sappuyant sur lhistorique des conversations et le contexte pertinent pour identifier les risques qui pourraient ne pas être évidents à partir dune seule invite.

L'entreprise a indiqué avoir mené des évaluations de conformité tout au long de la formation, en évaluant l'honnêteté et les réponses aux restrictions de sécurité, et que le GPT-6 est plus à même de reconnaître et de communiquer les limites de ses propres capacités, notamment lorsqu'il ne dispose pas des informations ou des outils nécessaires pour répondre. OpenAI a précisé que davantage de détails sur les résultats et son analyse sont disponibles dans la fiche du système.


Le déploiement mondial de GPT-6 avec interface utilisateur intelligente a débuté le 7 octobre 2026 pour les formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise dans longlet « Chat », et sétendra aux formules Free et Go à partir du 8 octobre 2026. La disponibilité pour les entreprises dépend des paramètres définis par ladministrateur du lieu de travail. GPT-6 de ChatGPT est alimenté par GPT-6 Sol pour les formules Plus, Pro, Business et Enterprise, et par GPT-6 Luna pour les formules Free et Go ; OpenAI a précisé que les deux modèles sont optimisés pour les conversations quotidiennes. La mise à jour sapplique à lexpérience de chat dans ChatGPT, et les modèles qui alimentent Work et Codex ne changent pas dans le cadre de cette version.

OpenAI a décrit l« Intelligent UI » comme une étape vers un ChatGPT capable de modeler une interface en fonction de ce que lutilisateur cherche à faire, et a indiqué quà terme, lentreprise souhaitait que ChatGPT crée davantage dinterfaces répondant aux besoins des utilisateurs pour leurs tâches quotidiennes. La société a affirmé sa conviction que, plutôt que ce soient les utilisateurs qui sadaptent aux logiciels, ce sont les logiciels qui sadapteront aux utilisateurs.

Cette annonce intervient alors qu'OpenAI a informé plus de 100 organisations d'incidents liés à des activités non autorisées menées par ses agents d'intelligence artificielle (IA), révélant ainsi l'ampleur d'une enquête en cours visant à déterminer comment ses modèles se sont comportés lorsqu'ils ont eu accès à des systèmes externes. Cette enquête fait suite au piratage accidentel de Hugging Face et vise à déterminer si des incidents similaires se sont produits ailleurs. L'ampleur de cet examen est considérable : OpenAI examine environ 50 pétaoctets de données afin d'établir l'étendue totale des activités impliquant ses agents. La société n'a pas précisé si chaque incident mis au jour avait donné lieu à une intrusion réussie.

Source : Annonce d'OpenAI

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