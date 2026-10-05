OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
Mi-septembre, OpenAI a annoncé la mise en place dun dispositif public de signalement permettant de partager les comportements inattendus de lIA, tout en indiquant avoir identifié de nouveaux incidents au cours desquels ses modèles dIA auraient agi de manière trompeuse et pris des mesures non autorisées lors de formations et de tests internes. OpenAI a ajouté quelle ne pensait pas que le secteur de lIA ait résolu les problèmes dalignement et de surveillance à un degré suffisant pour continuer à se développer de manière responsable à vitesse maximale pendant encore longtemps.
Récemment, un responsable de la sécurité chez OpenAI a quitté lentreprise, dénonçant une culture dentreprise défaillante et affirmant que les entreprises spécialisées dans lintelligence artificielle (IA) ne faisaient « pas preuve dune prudence suffisante » dans le développement de cette technologie. David Robinson, qui a dirigé la rédaction des rapports de sécurité accompagnant les lancements de produits du développeur de ChatGPT, a expliqué les raisons de sa démission dans un essai intitulé « Je quitte OpenAI parce que sa culture est défaillante ».
Robinson a écrit quune refonte culturelle était nécessaire au sein des entreprises dIA de pointe et que des incidents tels que l« essaim » dagents dOpenAI des programmes dIA fonctionnant de manière autonome sans supervision humaine attaquant la start-up dIA Hugging Face étaient « typiques du secteur, compte tenu de la rapidité et de la flexibilité avec lesquelles les gens opèrent ».
Dans un article publié dans le magazine The Atlantic, Robinson a écrit : « Je partage lavis dautres collaborateurs ayant récemment quitté lentreprise : les sociétés qui développent cette technologie ne font pas preuve dune prudence suffisante, loin sen faut. Mais je pense que nous devons aller au-delà des règles spécifiques ou des nouvelles lois. Nous devons parler de culture. » Évoquant le rythme de développement dOpenAI, il a écrit : « Alors que lentreprise enchaîne les lancements à un rythme effréné, elle ne parvient pas à atteindre le niveau de prudence qui, selon moi, est nécessaire. »
OpenAI a toutefois fait preuve de prudence ces dernières semaines, à la suite de lincident Hugging Face et de la révélation selon laquelle elle avait alerté plus de 100 organisations au sujet dactivités dagents malveillants. Cette semaine, elle a annoncé quelle renonçait à la sortie dun modèle dIA de nouvelle génération après que des chercheurs ont soulevé des inquiétudes en matière de sécurité lors de tests internes. OpenAI a également suspendu lentraînement de ses modèles les plus avancés.
Geoffrey Irving, qui a travaillé chez OpenAI et occupait le poste de directeur scientifique à lInstitut de sécurité de lIA du gouvernement britannique avant de rejoindre la société de recherche sur la sécurité de lIA Resolution, a également lancé samedi un avertissement concernant lIA. Dans un article, il a déclaré : « Les récentes mises en garde concernant le pouvoir destructeur potentiel de lIA sous-estiment la gravité de la situation. Je pense quil y a environ 50 % de chances que nous mourions tous à cause du développement de systèmes dIA plus intelligents que les humains, et que nos actions au cours des deux à dix prochaines années détermineront lissue. »
Lessai de Robinson fait également suite à la démission de Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, concurrent dOpenAI, qui a quitté le développeur du chatbot Claude le mois dernier. Il avait averti que lIA « pourrait tous nous tuer dici la fin de la décennie » et Anthropic avait ensuite averti quil y avait plus de 10 % de chances que lIA anéantisse lhumanité au cours de la prochaine décennie. Les détracteurs de ces avertissements ont toutefois fait valoir quils nétaient pas scientifiques, car ils ne peuvent être ni vérifiés ni réfutés.
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Robinson a écrit que la Silicon Valley manquait de conscience quant à « la manière de gérer les technologies dangereuses » et à « ce que signifie prendre soin des gens ». Avertissant quOpenAI faisait preuve dun « optimisme sans limite » quant à sa capacité à résoudre les problèmes au fur et à mesure quils se présentaient, il a écrit que cette culture dentreprise signifiait que les défaillances en matière de sécurité ne feraient que saggraver à mesure que les systèmes gagneraient en puissance. « Imaginez des agents rebelles qui fonctionnent comme des équipes de hackers (par exemple, en prenant en otage les systèmes informatiques dun hôpital pour obtenir une rançon) mais qui nont jamais besoin de dormir. »
Robinson a appelé à deux changements en matière de sécurité : que les entreprises spécialisées dans lIA sappuient sur lexpertise en matière de sécurité dautres domaines tels que le nucléaire et laviation, et quelles développent une « nouvelle science » garantissant que les systèmes puissants de demain puissent être maîtrisés lorsquils fonctionnent de manière autonome « Compte tenu des risques actuels, les laboratoires de pointe doivent fonctionner comme des centrales nucléaires ou des aéroports très fréquentés, avec plusieurs niveaux de redondance et une planification minutieuse et chronophage, afin que les erreurs humaines occasionnelles et inévitables nouvrent pas la voie à une catastrophe », a-t-il écrit.
Un porte-parole dOpenAI a déclaré que lentreprise continuait à « renforcer ses pratiques en matière de sûreté et de sécurité pour faire face aux risques que nous observons aujourdhui », tout en sattachant à gérer les risques susceptibles dêtre engendrés par les futures avancées en matière dIA. « Nous veillons à ce que nos modèles ne deviennent pas plus performants que ce que nous sommes en mesure de gérer et de sécuriser en toute sécurité, et nous suspendons lentraînement ou mettons les modèles en attente lorsque nous devons ralentir le rythme », a déclaré le porte-parole.
Cet évènement intervient alors qu'un rapport a révélé qu'une réglementation sur l'IA était en passe d'être adoptée, mais après avoir reçu un afflux de fonds provenant du secteur technologique, Donald Trump l'a fait capoter. En septembre 2024, ladministration Biden a entamé le processus de mise en uvre dune règle obligeant les entreprises du secteur de lIA à signaler leurs expériences aux autorités de régulation du gouvernement fédéral. Les investisseurs et les entreprises du secteur de lIA, telles quOpenAI, se sont opposés à cette exigence, et ont commencé à verser des millions à la campagne de réélection de Trump. Après sa victoire en novembre, ils ont encore davantage ouvert leurs portefeuilles. Depuis, Donald Trump a officiellement retirée de lagenda réglementaire fédéral la règle de divulgation relative à lIA.
Voici l'article de David Robinson :
J'ai quitté OpenAI parce que sa culture d'entreprise est défaillante
L'approche adoptée par le secteur en matière de sécurité ne manquera pas d'entraîner d'autres échecs si rien ne change.
Je me rends compte que ce que je mapprête à vous dire est devenu un peu un cliché : jai démissionné cette semaine dOpenAI. Jai dirigé la rédaction des rapports de sécurité que nous publiions à chaque lancement majeur. Je rejoins désormais une longue liste danciens collègues chez OpenAI et chez dautres leaders du secteur qui ont décidé que la voie actuelle était inacceptable.
Je partage lavis dautres collaborateurs qui ont récemment quitté lentreprise : les sociétés qui développent cette technologie ne font pas preuve dune prudence suffisante, loin sen faut. Mais je pense que nous devons aller au-delà des règles spécifiques ou des nouvelles lois. Nous devons parler de culture.
Lavenir dépend dune sagesse qui fait défaut à la Silicon Valley. Une sagesse sur la manière de gérer les technologies dangereuses et, plus fondamentalement, une sagesse sur ce que signifie prendre soin des gens. Le moment actuel exige une certaine humilité qui nest pas naturelle chez ceux qui ont réussi grâce à leur confiance extrême. Mes anciens collègues dOpenAI ont fait preuve de clairvoyance : ils ont compris les lois déchelle selon lesquelles des systèmes dIA plus grands seraient plus intelligents et ils se sont donc lancés à fond dans la construction de systèmes plus grands, à un coût considérable. Une attitude volontariste visant à réaliser limpossible associée à des calendriers de travail qui sapparentent à des sprints perpétuels est courante dans tout le secteur.
Lapproche de la sécurité qui émerge dune telle culture repose sur un optimisme sans faille quant à la capacité à résoudre les problèmes au fur et à mesure quils se présentent. OpenAI sest développée par essais et erreurs (ce quelle appelle le « déploiement itératif »), en recherchant les problèmes et en améliorant ses garde-fous en conséquence. Mais cette approche, de par sa nature même, garantit des défaillances périodiques et lampleur de ces défaillances augmente à mesure que les systèmes gagnent en capacités. Cet été, lors de lincident Hugging Face, OpenAI a laissé échapper par erreur une nuée dagents. Lentreprise a réagi en apportant des améliorations à la sécurité. Mais même après ces changements, OpenAI a signalé que ses contrôles de sécurité avaient de nouveau failli, lorsquun modèle en cours dentraînement a contourné les restrictions daccès à Internet : un système de surveillance a alerté le personnel, mais na pas automatiquement désactivé le modèle comme il était censé le faire. Anthropic a également reconnu avoir accidentellement désactivé ses propres mesures de sécurité en raison dune erreur de configuration. Je pense que de telles erreurs sont courantes dans ce secteur, compte tenu de la rapidité et de la flexibilité avec lesquelles les équipes opèrent.
Un environnement où de tels incidents peuvent se produire nest pas propice au développement desprits artificiels qui pourraient être plus intelligents que nous et qui risqueraient de ne pas agir comme nous le souhaitons. Paul Christiano, lors de son entrée au conseil dadministration dOpenAI il y a quelques semaines, a écrit qu« il existe un risque significatif que laccélération rapide des capacités de lIA conduise à une perte de contrôle catastrophique et irréversible à très court terme ». Si telle est la situation, alors le temps des essais et des erreurs est révolu. Il est essentiel datteindre dès le départ un résultat très proche de la perfection, car il ne sera peut-être pas possible de corriger le tir après une erreur. Les gens ne seront pas en sécurité si nous comptons sur des actes héroïques individuels après coup.
OpenAI, bien sûr, défend ses pratiques en matière de sécurité et soutient quelle fait preuve dune prudence suffisante. Je nai pas pris la décision de quitter lentreprise à la légère. Je crois que cette technologie peut être utile et précieuse. Mes anciens collègues sont intelligents, travaillent dur et sefforcent de faire les bons choix. Mais alors que lentreprise enchaîne les lancements à un rythme effréné, elle ne parvient pas à atteindre le niveau de rigueur que jestime nécessaire. Je compte désormais travailler de lextérieur, dans lespoir de pouvoir aider davantage de personnes à comprendre les risques que jai constatés, et de renforcer les incitations pour quOpenAI et dautres entreprises adoptent des pratiques plus sûres. Comme dautres collègues, je suis en train de déterminer exactement ce que cela implique. Après avoir démissionné, jai fait appel à une agence de relations publiques, Spitfire Strategies, pour maider à gérer lattention et la surveillance dont je me rends compte que je vais désormais faire lobjet. Mais la décision de mexprimer nappartient quà moi.
Deux changements simposent de toute urgence. Premièrement : les entreprises spécialisées dans lIA doivent sappuyer davantage sur lexpertise en matière de sécurité qui existe déjà dans dautres domaines. Et deuxièmement, avant de créer des systèmes nettement plus performants que ceux dont nous disposons aujourdhui, nous avons besoin de nouvelles connaissances scientifiques pour garantir que ces modèles plus performants (et leurs successeurs) feront des choix sûrs même lorsque nous ne les surveillons pas.
Compte tenu des risques actuels, les laboratoires de pointe doivent fonctionner comme des centrales nucléaires ou des aéroports très fréquentés, avec plusieurs niveaux de redondance et une planification minutieuse et chronophage, afin que les erreurs humaines occasionnelles et inévitables nouvrent pas la voie à une catastrophe. Pour linstant, les entreprises spécialisées dans lIA ne savent pas comment sy prendre, mais dautres le savent. Dans une centrale nucléaire, les...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.