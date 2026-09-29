Une réglementation sur l'IA était en passe d'être adoptée, mais après avoir reçu un afflux de fonds provenant du secteur technologique, Donald Trump l'a fait capoter

Le président américain Donald Trump a récemment déclaré que les USA rejetteraient ce quil a qualifié de « complot mondialiste » visant à contrôler lintelligence artificielle (IA) et a souligné limportance pour les USA de remporter la course aux technologies émergentes. « Celui qui remportera la course à lIA, il faut sen souvenir, et je dis maintenant que celui qui remportera la SI, celui qui remportera la superintelligence, sera le vainqueur », a déclaré Trump. « Nous avons actuellement une avance considérable sur la Chine et sur tous les autres. Nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. Nous allons maintenir le cap avec fermeté et détermination. »
« Je ne vais pas freiner le développement dun phénomène qui sera plus important que la révolution industrielle beaucoup disent même quil sera plus important que la révolution industrielle ou quInternet lui-même », a déclaré Trump, ajoutant que les USA « feront preuve dune grande prudence » et que le ministère de la Justice contribuera à superviser ce secteur. Il a ajouté : « Les USA sont à la pointe mondiale en matière de superintelligence et continueront à lêtre de manière sûre et responsable. Les Américains nont jamais été un peuple qui recule devant une frontière ou qui craint un défi, aussi grand ou intimidant soit-il ».
Ces mots révèlent la position de Donald Trump concernant la régulation de l'IA, et un nouveau rapport vient confirmer cela. Selon The Lever, en septembre 2024, ladministration Biden a entamé le processus de mise en uvre dune règle obligeant les entreprises du secteur de lIA à signaler leurs expériences aux autorités de régulation du gouvernement fédéral. À lépoque, les responsables avaient déclaré que cette règle visait à prévenir des « accidents dangereux » susceptibles « dentraîner des blessures, voire des décès ».
Les investisseurs et les entreprises du secteur de lIA, telles quOpenAI, se sont opposés à cette exigence, alors même que de nombreux responsables de la sécurité démissionnaient ou étaient écartés en raison de leurs mises en garde concernant le laxisme des réglementations en matière de sécurité. Les principaux investisseurs dans le domaine de lIA ont commencé à verser des millions à la campagne de réélection de Trump, et après sa victoire en novembre, ils ont encore davantage ouvert leurs portefeuilles.
Juste avant linvestiture de Trump, la société Tools for Humanity de Sam Altman, PDG dOpenAI, a fait don de 5 millions de dollars au super PAC de Trump, MAGA Inc. À peine neuf jours plus tard, Trump a signé un décret mettant fin aux politiques de Biden en matière dIA, y compris la règle de déclaration, bien que celle-ci figurait toujours à lordre du jour réglementaire fédéral. Puis dautres dons provenant du secteur technologique ont afflué dans les caisses de Trump. En février, Marc Andreessen, investisseur chez OpenAI, a fait don de 500 000 dollars à MAGA Inc., et son associé Ben Horowitz a versé une somme équivalente. Le mois suivant, ils ont fait don de 5 millions de dollars supplémentaires, et en juin, Elon Musk, qui possède sa propre entreprise xAi, a lui-même fait don de 5 millions de dollars. En septembre, le cofondateur et président dOpenAI, Greg Brockman, et son épouse ont fait don dun total de 25 millions de dollars à MAGA Inc.
En décembre, plus dun an après que ladministration Biden eut proposé la règle de divulgation relative à lIA, celle-ci a été officiellement retirée de lagenda réglementaire fédéral. Aujourdhui, ces mêmes leaders du secteur de lIA affirment avoir toujours soutenu la réglementation de cette technologie et exigent que les législateurs interviennent à la suite de plusieurs incidents de piratage très médiatisés. On est bien loin des millions quils ont dépensés pour sassurer que le gouvernement les laisse tranquilles.
En effet, le président américain Donald Trump ne souhaite pas que les grandes entreprises du secteur de l'IA ralentissent leurs avancées, malgré les avertissements des experts quant aux dangers potentiels de cette technologie. Trump a qualifié tous ces appels de « canular ». Une analyse du Washington Post a révélé que Trump détient des intérêts financiers personnels dans des secteurs tirant profit du développement de l'IA. Ces activités commerciales créent des conflits d'intérêts potentiels alors que les USA sont confrontés à la question de savoir comment gérer les progrès rapides de l'IA. Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts » concernant les investissements de Trump.
En outre, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Source : Rapport de The Lever
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