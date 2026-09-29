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Une réglementation sur l'IA était en passe d'être adoptée, mais après avoir reçu un afflux de fonds provenant du secteur technologique, Donald Trump l'a fait capoter

Le , par Alex
22 commentaires

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Selon The Lever, en septembre 2024, ladministration Biden a entamé le processus de mise en uvre dune règle obligeant les entreprises du secteur de lIA à signaler leurs expériences aux autorités de régulation du gouvernement fédéral. Les investisseurs et les entreprises du secteur de lIA, telles quOpenAI, se sont opposés à cette exigence, et ont commencé à verser des millions à la campagne de réélection de Trump. Après sa victoire en novembre, ils ont encore davantage ouvert leurs portefeuilles. Depuis, Donald Trump a officiellement retirée de lagenda réglementaire fédéral la règle de divulgation relative à lIA.

Le président américain Donald Trump a récemment déclaré que les USA rejetteraient ce quil a qualifié de « complot mondialiste » visant à contrôler lintelligence artificielle (IA) et a souligné limportance pour les USA de remporter la course aux technologies émergentes. « Celui qui remportera la course à lIA, il faut sen souvenir, et je dis maintenant que celui qui remportera la SI, celui qui remportera la superintelligence, sera le vainqueur », a déclaré Trump. « Nous avons actuellement une avance considérable sur la Chine et sur tous les autres. Nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. Nous allons maintenir le cap avec fermeté et détermination. »

« Je ne vais pas freiner le développement dun phénomène qui sera plus important que la révolution industrielle  beaucoup disent même quil sera plus important que la révolution industrielle ou quInternet lui-même », a déclaré Trump, ajoutant que les USA « feront preuve dune grande prudence » et que le ministère de la Justice contribuera à superviser ce secteur. Il a ajouté : « Les USA sont à la pointe mondiale en matière de superintelligence et continueront à lêtre de manière sûre et responsable. Les Américains nont jamais été un peuple qui recule devant une frontière ou qui craint un défi, aussi grand ou intimidant soit-il ».

Ces mots révèlent la position de Donald Trump concernant la régulation de l'IA, et un nouveau rapport vient confirmer cela. Selon The Lever, en septembre 2024, ladministration Biden a entamé le processus de mise en uvre dune règle obligeant les entreprises du secteur de lIA à signaler leurs expériences aux autorités de régulation du gouvernement fédéral. À lépoque, les responsables avaient déclaré que cette règle visait à prévenir des « accidents dangereux » susceptibles « dentraîner des blessures, voire des décès ».

Les investisseurs et les entreprises du secteur de lIA, telles quOpenAI, se sont opposés à cette exigence, alors même que de nombreux responsables de la sécurité démissionnaient ou étaient écartés en raison de leurs mises en garde concernant le laxisme des réglementations en matière de sécurité. Les principaux investisseurs dans le domaine de lIA ont commencé à verser des millions à la campagne de réélection de Trump, et après sa victoire en novembre, ils ont encore davantage ouvert leurs portefeuilles.


Juste avant linvestiture de Trump, la société Tools for Humanity de Sam Altman, PDG dOpenAI, a fait don de 5 millions de dollars au super PAC de Trump, MAGA Inc. À peine neuf jours plus tard, Trump a signé un décret mettant fin aux politiques de Biden en matière dIA, y compris la règle de déclaration, bien que celle-ci figurait toujours à lordre du jour réglementaire fédéral. Puis dautres dons provenant du secteur technologique ont afflué dans les caisses de Trump. En février, Marc Andreessen, investisseur chez OpenAI, a fait don de 500 000 dollars à MAGA Inc., et son associé Ben Horowitz a versé une somme équivalente. Le mois suivant, ils ont fait don de 5 millions de dollars supplémentaires, et en juin, Elon Musk, qui possède sa propre entreprise xAi, a lui-même fait don de 5 millions de dollars. En septembre, le cofondateur et président dOpenAI, Greg Brockman, et son épouse ont fait don dun total de 25 millions de dollars à MAGA Inc.

En décembre, plus dun an après que ladministration Biden eut proposé la règle de divulgation relative à lIA, celle-ci a été officiellement retirée de lagenda réglementaire fédéral. Aujourdhui, ces mêmes leaders du secteur de lIA affirment avoir toujours soutenu la réglementation de cette technologie et exigent que les législateurs interviennent à la suite de plusieurs incidents de piratage très médiatisés. On est bien loin des millions quils ont dépensés pour sassurer que le gouvernement les laisse tranquilles.

En effet, le président américain Donald Trump ne souhaite pas que les grandes entreprises du secteur de l'IA ralentissent leurs avancées, malgré les avertissements des experts quant aux dangers potentiels de cette technologie. Trump a qualifié tous ces appels de « canular ». Une analyse du Washington Post a révélé que Trump détient des intérêts financiers personnels dans des secteurs tirant profit du développement de l'IA. Ces activités commerciales créent des conflits d'intérêts potentiels alors que les USA sont confrontés à la question de savoir comment gérer les progrès rapides de l'IA. Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts » concernant les investissements de Trump.

En outre, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Source : Rapport de The Lever

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Voir aussi :

Trump propose de renommer l'IA, affirmant que son nom actuel est « inexact et très peu éloquent ». Il qualifie de « canular » les risques liés à l'IA et veut créer une « AI Force » pour protéger la technologie

Dario Amodei, PDG d'Anthropic, souhaite freiner le développement de l'IA. Il a le soutien de Musk et Altman, mais la Chine reste le « dilemme le plus épineux » de ce projet de ralentissement

Le décret de Trump visant à interdire les lois étatiques sur l'IA centralise le pouvoir réglementaire à Washington pour accélérer l'innovation, mais pourrait priver les citoyens de protections essentielles
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22 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:24
Question con : n'est-ce pas contraire au premier amendement ?
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:23
Trump regarde dans son pantalon et se sent frustré de ce qu'il voit.
Il regarde alors à travers une loupe et se convainc que ça reflète mieux la réalité.
Il impose alors à tous de regarder dans son pantalon avec une loupe.

Grand bien lui en fasse, mais le contenu de son pantalon ne m'intéresse pas.
La seule chose que je sais, c'est que la loupe ne change rien à la réalité de la chose.
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Leruas
Avatar de Leruas
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 15:30
Pourquoi ne pas renommer la Lune (Moon) en "Moon America" ?
Etant donné qu'ils ont été les premiers à faire atterrir un humain dessus, Trump devrait proposer ça aussi...
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:24
Jupitrump ?
Satrump ?
Pour Uranus oserais-je ? Trumpanus

Tatayo.
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 22:36
Le plus grave, ce ne sont pas ces nouvelles dénominations en elle-même, aussi stupides et absurdes soient-elles, mais que s'il agit de la sorte, c'est que cela a un impact sur une partie de l'électorat...

Bientôt New-York sera renommé en New-Trump, cela fera parler, détournant les regards des vrais problèmes. Mais, ces problèmes ne disparaissent pas pour autant...

Bah, cela me conforme dans l'idée que la politique n'est plus qu'un cirque, animé par des gens sans saveur, sans relief, sans âme, sans profondeur, sans rien, juste de tristes marionnettes, agitant les plateaux TV qui tournent en boucle sur quelques phrases vide de sens, mais n'apportant rien, ne changeant rien. Le pouvoir n'est plus là depuis longtemps.

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