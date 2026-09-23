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Donald Trump dénonce les tentatives de contrôle de l'IA et souhaite la rebaptiser « super-intelligence », affirmant que les USA ont une longueur d'avance sur la Chine

Le , par Eliora
22 commentaires

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9  0 
Le président Donald Trump a déclaré dernièrement que les USA rejetteraient ce quil a qualifié de « complot mondialiste » visant à contrôler lintelligence artificielle (IA) et a souligné limportance pour les USA de remporter la course aux technologies émergentes. Le président a tenu ces propos lors dun discours prononcé devant lAssemblée générale des Nations unies à New York. « Celui qui remportera la course à lIA, il faut sen souvenir, et je dis maintenant que celui qui remportera la SI, celui qui remportera la superintelligence, sera le vainqueur », a déclaré Trump. Ces propos du président interviennent à la veille dune rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping, au cours de laquelle les deux rivaux géopolitiques devraient aborder les questions liées à lIA.

Récemment, Donald Trump a suscité l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejetait fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". En outre, il avait lancé un sondage public pour rebaptiser l'IA avec des termes jugés plus prestigieux, comme « Intelligence Suprême » ou « Intelligence Supérieure ». Donald Trump se désintéressait des questions de sécurité et adoptait une stratégie visant, selon lui, à maintenir la domination américaine face à la concurrence chinoise.

Le président Donald Trump a déclaré dernièrement que les USA rejetteraient ce quil a qualifié de « complot mondialiste » visant à contrôler lIA et a souligné limportance pour les USA de remporter la course aux technologies émergentes. Le président a tenu ces propos lors dun discours prononcé devant lAssemblée générale des Nations unies à New York. « Les États-Unis rejettent également catégoriquement toute tentative visant à mettre en place un complot mondialiste pour contrôler lIA dont on parle tant actuellement », a déclaré Trump, ajoutant quil estimait que lIA devrait plutôt être appelée « superintelligence » (SI).

« Celui qui remportera la course à lIA, il faut sen souvenir, et je dis maintenant que celui qui remportera la SI, celui qui remportera la superintelligence, sera le vainqueur. Cest ce groupe-là qui lemportera », a déclaré Trump. « Nous avons actuellement une avance considérable sur la Chine et sur tous les autres. Nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. Nous allons maintenir le cap avec fermeté et détermination. »


« Je ne vais pas freiner le développement dun phénomène qui sera plus important que la révolution industrielle  beaucoup disent même quil sera plus important que la révolution industrielle ou quInternet lui-même », a déclaré Trump, ajoutant que les USA « feront preuve dune grande prudence » et que le ministère de la Justice contribuera à superviser ce secteur. « Nous ne ferons quencourager la superintelligence. Nous allons lencourager, pas la freiner. Nous allons la surveiller de près par lintermédiaire du ministère de la Justice », a déclaré Trump.

« Les USA sont à la pointe mondiale en matière de superintelligence et continueront à lêtre de manière sûre et responsable. Les Américains nont jamais été un peuple qui recule devant une frontière ou qui craint un défi, aussi grand ou intimidant soit-il », a déclaré Trump. Ces propos du président interviennent à la veille dune rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping, prévue plus tard dans la semaine, au cours de laquelle les deux rivaux géopolitiques devraient aborder les questions liées à lIA.

Le président organisera également un dîner dÉtat en lhonneur de Xi, auquel devraient assister des dirigeants du secteur technologique, notamment Jensen Huang, PDG de Nvidia, Sam Altman, PDG dOpenAI, et Tim Cook, président exécutif dApple. Il a été rapporté que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, présentera à Trump un accord entre les USA et la Chine concernant l'IA, visant à créer une « ligne directe » pour une communication directe sur ce sujet, selon deux sources proches du dossier.

Cette ligne directe permettrait aux deux parties de communiquer sur tout problème lié à lIA, quil sagisse de piratage informatique, de préoccupations en matière de sécurité nationale, dIA incontrôlée ou dautres questions, et fonctionnerait de manière similaire aux canaux de communication entretenus par les forces armées des deux pays. Les sources ont indiqué que Donald Trump se prononcerait sur cette ligne directe cette semaine, avant sa rencontre avec Xi Jinping.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump ne souhaite pas que les grandes entreprises du secteur de l'IA ralentissent leurs avancées, malgré les avertissements des experts quant aux dangers potentiels de cette technologie. Trump a qualifié tous ces appels de « canular ». Une analyse du Washington Post a révélé que Trump détient des intérêts financiers personnels dans des secteurs tirant profit du développement de l'IA. Ces activités commerciales créent des conflits d'intérêts potentiels alors que les USA sont confrontés à la question de savoir comment gérer les progrès rapides de l'IA. Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts » concernant les investissements de Trump.

Face à cette situation, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Et vous ?

Pensez-vous que ces déclarations est crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

L'administration Trump veut fixer les règles de l'IA : le tour de passe-passe législatif de la Maison-Blanche, qui dessine un cadre fédéral dont la principale fonction est d'effacer les règles des États

Donald Trump rejette les appels des dirigeants du secteur technologique en faveur d'un ralentissement du développement de l'IA, affirmant que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à l'IA

Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI s'entendent illégalement pour freiner le développement de l'IA , selon une plainte qui les accuse d'avoir enfreint la législation antitrust
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22 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:24
Question con : n'est-ce pas contraire au premier amendement ?
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:23
Trump regarde dans son pantalon et se sent frustré de ce qu'il voit.
Il regarde alors à travers une loupe et se convainc que ça reflète mieux la réalité.
Il impose alors à tous de regarder dans son pantalon avec une loupe.

Grand bien lui en fasse, mais le contenu de son pantalon ne m'intéresse pas.
La seule chose que je sais, c'est que la loupe ne change rien à la réalité de la chose.
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 16:03
Et dans combien de temps va-t-il prendre la décision de renommer l'I.A. en "Trump Intelligence" ?

Tatayo
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Leruas
Avatar de Leruas
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 15:30
Pourquoi ne pas renommer la Lune (Moon) en "Moon America" ?
Etant donné qu'ils ont été les premiers à faire atterrir un humain dessus, Trump devrait proposer ça aussi...
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:24
Jupitrump ?
Satrump ?
Pour Uranus oserais-je ? Trumpanus

Tatayo.
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 22:36
Le plus grave, ce ne sont pas ces nouvelles dénominations en elle-même, aussi stupides et absurdes soient-elles, mais que s'il agit de la sorte, c'est que cela a un impact sur une partie de l'électorat...

Bientôt New-York sera renommé en New-Trump, cela fera parler, détournant les regards des vrais problèmes. Mais, ces problèmes ne disparaissent pas pour autant...

Bah, cela me conforme dans l'idée que la politique n'est plus qu'un cirque, animé par des gens sans saveur, sans relief, sans âme, sans profondeur, sans rien, juste de tristes marionnettes, agitant les plateaux TV qui tournent en boucle sur quelques phrases vide de sens, mais n'apportant rien, ne changeant rien. Le pouvoir n'est plus là depuis longtemps.

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