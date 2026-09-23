Donald Trump dénonce les tentatives de contrôle de l'IA et souhaite la rebaptiser « super-intelligence », affirmant que les USA ont une longueur d'avance sur la Chine

Récemment, Donald Trump a suscité l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejetait fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". En outre, il avait lancé un sondage public pour rebaptiser l'IA avec des termes jugés plus prestigieux, comme « Intelligence Suprême » ou « Intelligence Supérieure ». Donald Trump se désintéressait des questions de sécurité et adoptait une stratégie visant, selon lui, à maintenir la domination américaine face à la concurrence chinoise.
Le président Donald Trump a déclaré dernièrement que les USA rejetteraient ce quil a qualifié de « complot mondialiste » visant à contrôler lIA et a souligné limportance pour les USA de remporter la course aux technologies émergentes. Le président a tenu ces propos lors dun discours prononcé devant lAssemblée générale des Nations unies à New York. « Les États-Unis rejettent également catégoriquement toute tentative visant à mettre en place un complot mondialiste pour contrôler lIA dont on parle tant actuellement », a déclaré Trump, ajoutant quil estimait que lIA devrait plutôt être appelée « superintelligence » (SI).
« Celui qui remportera la course à lIA, il faut sen souvenir, et je dis maintenant que celui qui remportera la SI, celui qui remportera la superintelligence, sera le vainqueur. Cest ce groupe-là qui lemportera », a déclaré Trump. « Nous avons actuellement une avance considérable sur la Chine et sur tous les autres. Nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. Nous allons maintenir le cap avec fermeté et détermination. »
« Je ne vais pas freiner le développement dun phénomène qui sera plus important que la révolution industrielle beaucoup disent même quil sera plus important que la révolution industrielle ou quInternet lui-même », a déclaré Trump, ajoutant que les USA « feront preuve dune grande prudence » et que le ministère de la Justice contribuera à superviser ce secteur. « Nous ne ferons quencourager la superintelligence. Nous allons lencourager, pas la freiner. Nous allons la surveiller de près par lintermédiaire du ministère de la Justice », a déclaré Trump.
« Les USA sont à la pointe mondiale en matière de superintelligence et continueront à lêtre de manière sûre et responsable. Les Américains nont jamais été un peuple qui recule devant une frontière ou qui craint un défi, aussi grand ou intimidant soit-il », a déclaré Trump. Ces propos du président interviennent à la veille dune rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping, prévue plus tard dans la semaine, au cours de laquelle les deux rivaux géopolitiques devraient aborder les questions liées à lIA.
Le président organisera également un dîner dÉtat en lhonneur de Xi, auquel devraient assister des dirigeants du secteur technologique, notamment Jensen Huang, PDG de Nvidia, Sam Altman, PDG dOpenAI, et Tim Cook, président exécutif dApple. Il a été rapporté que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, présentera à Trump un accord entre les USA et la Chine concernant l'IA, visant à créer une « ligne directe » pour une communication directe sur ce sujet, selon deux sources proches du dossier.
Cette ligne directe permettrait aux deux parties de communiquer sur tout problème lié à lIA, quil sagisse de piratage informatique, de préoccupations en matière de sécurité nationale, dIA incontrôlée ou dautres questions, et fonctionnerait de manière similaire aux canaux de communication entretenus par les forces armées des deux pays. Les sources ont indiqué que Donald Trump se prononcerait sur cette ligne directe cette semaine, avant sa rencontre avec Xi Jinping.
Par ailleurs, le président américain Donald Trump ne souhaite pas que les grandes entreprises du secteur de l'IA ralentissent leurs avancées, malgré les avertissements des experts quant aux dangers potentiels de cette technologie. Trump a qualifié tous ces appels de « canular ». Une analyse du Washington Post a révélé que Trump détient des intérêts financiers personnels dans des secteurs tirant profit du développement de l'IA. Ces activités commerciales créent des conflits d'intérêts potentiels alors que les USA sont confrontés à la question de savoir comment gérer les progrès rapides de l'IA. Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts » concernant les investissements de Trump.
Face à cette situation, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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