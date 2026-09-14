Récemment, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a appellé l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.
En réponse, Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, alors que les investisseurs sattendent à une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques. Le président américain a minimisé les inquiétudes concernant cette technologie après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Trump a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ».
Interrogé sur un éventuel ralentissement, Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. Et nous pouvons mettre en place des garde-fous. Nous pouvons faire ceci et cela. Mais je pense quil y a beaucoup de forces très négatives qui soulèvent cette question alors quelles ne devraient pas le faire. Elles évoquent des scénarios qui ne se produiront pas. »
Ces propos font suite à la publication par Amodei dune longue lettre appelant à un ralentissement concerté et à davantage defforts en matière de sécurité de lIA. Mais les commentaires d'Amodei ont immédiatement reçu le soutien de Sam Altman, le PDG dOpenAI, de Sir Demis Hassabis, président de Google DeepMind, et dElon Musk. Dans sa lettre, Amodei indiquait que le gouvernement américain devrait approuver ce ralentissement en statuant que les entreprises ne seraient pas poursuivies pour collusion. Elle appelait également la Maison Blanche à encourager la Chine à emboîter le pas, ou à imposer des contrôles stricts sur les exportations de puces dIA américaines.
Freiner le développement de lIA pourrait potentiellement limiter les dépenses considérables qui ont caractérisé lessor du secteur jusquà présent. Les marchés boursiers ont été secoués par les demandes de Amodei, qui préconise une remise en question de lIA à léchelle du secteur. Si ces recommandations étaient suivies, cela pourrait entraîner une chute des dépenses consacrées aux centres de données, lesquelles ont propulsé les valorisations des entreprises technologiques à des niveaux historiques.
Sur les marchés à terme perpétuels, les actions des fabricants de puces Micron, Marvell et SK Hynix ont reculé de 3 % à 5 %. « Je mattends à ce que la volatilité se poursuive », a déclaré Paul Meeks, responsable de la recherche technologique chez Freedom Capital Markets, basé à New York. « Si le secteur venait à ralentir, limpact serait considérable, car léconomie américaine connaît une croissance fulgurante et la mise en place des infrastructures dIA en est probablement, et de loin, la principale raison. »
La volatilité est également accentuée par la confirmation par Altman que lintroduction en bourse dOpenAI à New York avait été reportée à lannée prochaine, en partie en raison de préoccupations liées à la sécurité. « Compte tenu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce ne serait pas le moment de sintroduire en bourse », a-t-il déclaré. Anthropic se prépare à entrer en bourse dans les prochaines semaines.
Gary Tan, dAllspring Global Investments à Singapour, a déclaré : « Cela pourrait entraîner une certaine pression à court terme, mais cela ne devrait pas compromettre les perspectives à long terme du secteur de lIA. Le développement de lIA en est encore à un stade relativement précoce, et je ne suis pas sûr que le reste de lécosystème soit prêt à accepter la hiérarchie actuelle et à ralentir alors que la technologie continue dévoluer si rapidement. »
Jason Calacanis, un investisseur dans le secteur des technologies, a écrit samedi sur X : « Les actions du secteur de lIA chuteront de plus de 10 % lundi matin. Préparez-vous à limpact, les amis. [M. Amodei] vient de mettre fin à la tendance haussière de lIA avec un article de blog. »
Dans sa lettre, Amodei a averti que des essaims dagents dIA incontrôlés pourraient prendre le contrôle de certaines parties dInternet dici six mois, causant des centaines de milliards de dollars de dégâts. Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national de Trump, a déclaré que la sécurité de lIA était un « problème soluble ». Trump et Xi Jinping, le président chinois, doivent se rencontrer plus tard ce mois-ci pour discuter de lIA.
En juillet, Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT, était revenu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et a affirmé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
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