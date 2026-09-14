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Donald Trump rejette les appels des dirigeants du secteur technologique en faveur d'un ralentissement du développement de l'IA
Affirmant que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à l'IA

Le , par Jade Emy
47 commentaires

617PARTAGES

8  0 
Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Le président américain a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ». Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. »

Récemment, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a appellé l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.

En réponse, Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, alors que les investisseurs sattendent à une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques. Le président américain a minimisé les inquiétudes concernant cette technologie après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Trump a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ».

Interrogé sur un éventuel ralentissement, Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. Et nous pouvons mettre en place des garde-fous. Nous pouvons faire ceci et cela. Mais je pense quil y a beaucoup de forces très négatives qui soulèvent cette question alors quelles ne devraient pas le faire. Elles évoquent des scénarios qui ne se produiront pas. »


Ces propos font suite à la publication par Amodei dune longue lettre appelant à un ralentissement concerté et à davantage defforts en matière de sécurité de lIA. Mais les commentaires d'Amodei ont immédiatement reçu le soutien de Sam Altman, le PDG dOpenAI, de Sir Demis Hassabis, président de Google DeepMind, et dElon Musk. Dans sa lettre, Amodei indiquait que le gouvernement américain devrait approuver ce ralentissement en statuant que les entreprises ne seraient pas poursuivies pour collusion. Elle appelait également la Maison Blanche à encourager la Chine à emboîter le pas, ou à imposer des contrôles stricts sur les exportations de puces dIA américaines.

Freiner le développement de lIA pourrait potentiellement limiter les dépenses considérables qui ont caractérisé lessor du secteur jusquà présent. Les marchés boursiers ont été secoués par les demandes de Amodei, qui préconise une remise en question de lIA à léchelle du secteur. Si ces recommandations étaient suivies, cela pourrait entraîner une chute des dépenses consacrées aux centres de données, lesquelles ont propulsé les valorisations des entreprises technologiques à des niveaux historiques.

Sur les marchés à terme perpétuels, les actions des fabricants de puces Micron, Marvell et SK Hynix ont reculé de 3 % à 5 %. « Je mattends à ce que la volatilité se poursuive », a déclaré Paul Meeks, responsable de la recherche technologique chez Freedom Capital Markets, basé à New York. « Si le secteur venait à ralentir, limpact serait considérable, car léconomie américaine connaît une croissance fulgurante et la mise en place des infrastructures dIA en est probablement, et de loin, la principale raison. »

La volatilité est également accentuée par la confirmation par Altman que lintroduction en bourse dOpenAI à New York avait été reportée à lannée prochaine, en partie en raison de préoccupations liées à la sécurité. « Compte tenu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce ne serait pas le moment de sintroduire en bourse », a-t-il déclaré. Anthropic se prépare à entrer en bourse dans les prochaines semaines.

Gary Tan, dAllspring Global Investments à Singapour, a déclaré : « Cela pourrait entraîner une certaine pression à court terme, mais cela ne devrait pas compromettre les perspectives à long terme du secteur de lIA. Le développement de lIA en est encore à un stade relativement précoce, et je ne suis pas sûr que le reste de lécosystème soit prêt à accepter la hiérarchie actuelle et à ralentir alors que la technologie continue dévoluer si rapidement. »

Jason Calacanis, un investisseur dans le secteur des technologies, a écrit samedi sur X : « Les actions du secteur de lIA chuteront de plus de 10 % lundi matin. Préparez-vous à limpact, les amis. [M. Amodei] vient de mettre fin à la tendance haussière de lIA avec un article de blog. »


Dans sa lettre, Amodei a averti que des essaims dagents dIA incontrôlés pourraient prendre le contrôle de certaines parties dInternet dici six mois, causant des centaines de milliards de dollars de dégâts. Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national de Trump, a déclaré que la sécurité de lIA était un « problème soluble ». Trump et Xi Jinping, le président chinois, doivent se rencontrer plus tard ce mois-ci pour discuter de lIA.

En juillet, Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT, était revenu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et a affirmé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.

Et vous ?

Pensez-vous que cette réponse de Trump est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Les USA font pression sur les pays membres du G20 pour qu'ils adoptent une approche modérée en matière de gouvernance de l'IA, exhortant les pays à s'abstenir de créer de nouveaux organismes de régulation

Un chercheur d'Anthropic démissionne brusquement, affirmant qu'OpenAI et Anthropic « jouent avec nos vies » et avertissant que l'IA « pourrait tous nous tuer », ce que confirme l'actuel chef d'équipe

Sam Altman, PDG d'OpenAI, estime qu'il serait « peu judicieux » d'entrer en bourse en 2026 et affirme qu'il est possible de créer une IA échappant au contrôle humain
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47 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
7  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:08
OpenAI, Anthropic et Google discutent depuis plusieurs semaines de la sécurité de l'IA, mais Trump qualifie ces préoccupations de canular
Trump ne s'est pas limité à parler de "canular"... Il a aussi ajouté qu'aucune règle limitant l'AI était nécessaire, un président américain "futé" suffit!

Je suppose que le "futé", c'est lui...
5  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 14/09/2026 à 17:51
Si un PDG d'une entreprise leader appelle à de la "régulation", c'est qu'il a peur de ses concurrents.
5  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:04
« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Autrement dit "Supprimons les corps de pompiers, cela fera des économies pour les Etats endettés comme la France... Les pyromanes et les ado qui jouent avec les allumettes en mettant le feu aux granges sauront parfaitement s'occuper de la défense anti-incendie!"

Ces connards qui gèrent les géants de la techno américains sont vraiment des abrutis, imbus d'eux-même et cons comme des balais!
4  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
4  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
4  0 
virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:28
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Je suppose que le "futé", c'est lui...
Mais Trump peut le prouver. Il se vante souvent d'être le seul président a qui on a fait passer des tests cognitifs pour vérifier a quel point c'est un génie. Et très difficile le test : il y a un lion, un éléphant, un canard et un chien. Il faut être capable de reconnaitre chacun d'entre eux. C'est très difficile et aucun autre président n'a eu à le faire. C'est hilarant, il raconte ça sérieusement pour se vanter de ses prouesses intellectuelles.
4  1 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:29
En fait c'est Trump le canular
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Jsaintyv
Avatar de Jsaintyv
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:28
Perso, je pense que c'est déjà trop tard ! :-D

Même si on réglemente , je pense que les modèles actuel même open-source sont déjà suffisamment avancé pour présenter un risque et que ce n'est plus qu'un problème de moyen.

Que la meilleur option qui s'offre à nous et de poursuivre en espérant que les systèmes autonomes auront un harnais ou suffisamment d'empathie (logique)
pour ne pas tous nous éliminer.
Et surtout, il faut espérer qu'il soit suffisamment développé pour nous protéger de modèle qui aurait été moins bien calibré.
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