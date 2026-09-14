OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
En juin 2026, OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux USA. OpenAI a révélé le dépôt de ce dossier confidentiel, sans toutefois dévoiler le montant ni les conditions de loffre prévue. D'après le rapport, OpenAI visait une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, et son introduction en bourse pouvait avoir lieu dès septembre. Mais dans un communiqué, OpenAI a précisé que le calendrier restait incertain.
Quelques mois après ce dépôt confidentiel, OpenAI ne fera pas son entrée en bourse cette année, et Sam Altman explique que cest pour des raisons de sécurité. « Je dirais que ce ne sera pas en 2026 », a-t-il déclaré lors dun entretien au siège de lentreprise à San Francisco. « Compte tenu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce ne serait pas le moment opportun pour entrer en bourse. » Altman a déclaré que lentreprise avait « beaucoup à faire » en matière de sécurité et dalignement, quelle sintroduirait en bourse lorsque lentreprise serait prête et lorsque la société serait prête, et que « la société doit composer avec ces modèles à chaque niveau de capacité ». Il a ajouté quOpenAI était disposée à repousser cette échéance.
En juin, lorsque cette même date de 2027 avait été évoquée pour la première fois, lexplication avancée était dordre financier. Altman aurait refusé une introduction en bourse anticipée à un prix inférieur et aurait tenu à obtenir une valorisation dun billion de dollars. Les actions de SoftBank ont chuté à lannonce de cette nouvelle, et les banques qui se bousculaient pour percevoir les commissions ont été déçues.
Auparavant, la directrice financière dOpenAI, Sarah Friar, avait déclaré lors dune réunion générale que lentreprise entrerait en bourse en 2027, voire plus tôt. Lentreprise avait déjà déposé son dossier de manière confidentielle. La date de 2027 est donc évoquée depuis des mois, avec au moins trois explications différentes : la valorisation, létat de préparation et, désormais, la sécurité. Cela ne rend pas pour autant largument de la sécurité faux, et Altman nest pas le seul acteur du secteur à tenir ce genre de propos en ce moment.
Cela signifie simplement que le report en lui-même nest pas une nouvelle, et que quiconque présente cela comme une décision prise cette semaine se trompe sur la chronologie des événements. Le contexte qui lentoure a toutefois changé, et cela est bien réel. Un chercheur dAnthropic a démissionné ce mois-ci en affirmant que les laboratoires jouaient avec la vie des gens, et cet avertissement a fait le tour. Yoshua Bengio a fixé un horizon de dix ans à cette même préoccupation. Le co-directeur des investissements de Bridgewater a déclaré dans un podcast que rien ne serait fait tant que lIA naura pas tué quelquun. Pour une entreprise sur le point de demander aux marchés financiers de fixer son cours, un prospectus rédigé dans ce contexte est un document plus difficile à établir que celui qui aurait été rédigé il y a six mois.
OpenAI doit également rendre des comptes sur ses propres agissements. Ses modèles ont orchestré une intrusion de plusieurs mois visant à pirater Hugging Face, un incident qui a depuis donné lieu à une enquête du Sénat et à des courriers de la part des procureurs généraux des États. Une société cotée en bourse est tenue de divulguer ce genre dinformations selon un calendrier fixé par les autorités de régulation plutôt que par sa propre équipe de communication, et elle doit le faire chaque trimestre.
Il existe également une interprétation commerciale simple, qui ne nécessite aucune malhonnêteté de la part de quiconque. OpenAI a levé 122 milliards de dollars à une valorisation de 852 milliards de dollars sur les marchés privés et a ouvert une partie de ce tour de table aux investisseurs particuliers. Une entreprise capable de lever des fonds à une telle échelle sans être cotée na guère de raison daccepter la charge que représente la divulgation dinformations avant dy être contrainte. La prudence et la patience vont ici dans le même sens, ce qui est plus pratique que suspect.
Le bilan est lautre élément quune introduction en bourse mettrait en lumière. OpenAI a dépensé 34 milliards de dollars lannée dernière, et les analystes ont déjà souligné que sa base dactifs semblait maigre par rapport aux engagements quelle a pris. Les modèles chinois bon marché, qui cassent les prix de linférence, ont mis à mal les arguments de valorisation tant pour OpenAI que pour Anthropic. Rien de tout cela ne constitue un argument de sécurité, et tout figurerait dans le prospectus.
Ce quAltman na pas précisé, cest une date. « Pas en 2026 » nest pas la même chose que « en 2027 », et les conditions quil a décrites à savoir que lentreprise soit prête et que la société ait su faire face à chaque niveau de capacité ne sont pas le genre de choses que nimporte qui peut cocher sur une liste.
En novembre 2025, l'information heurtait par son ampleur : OpenAI aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle, selon des projections de l'équipe américaine de HSBC chargée des logiciels et des services, relayées dans la presse économique. À l'échelle du secteur technologique, ce chiffre frôlait lirréel. Pourtant, il reflétait une réalité devenue incontournable : l'IA moderne coûtait une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transformait cette facture en précipice.
Plus récemment, en juin 2026, OpenAI traversait une période de croissance fulgurante de ses revenus qui restait toutefois éclipsée par des pertes colossales. Bien que son chiffre d'affaires eût atteint des milliards, les dépenses massives dans la recherche et le développement pour lentraînement des modèles et les frais dinfrastructure dépassaient largement ses gains. OpenAI affichait un déficit opérationnel croissant, malgré une amélioration relative de ses marges proportionnelles à ses revenus. Pour rassurer les investisseurs avant une prochaine éventuelle introduction en bourse, la direction tentait de réduire les dépenses superflues et de se concentrer sur la rentabilité de ses services de base.
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de l'IA, est le cofondateur et PDG d'OpenAI, entreprise à l'origine de ChatGPT. C'est l'une des personnalités majeures de la montée en puissance de l'IA observée ces dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il est revenu sur la question en lien avec les avancées en matière d'IA et a affirmé que l'IA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
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