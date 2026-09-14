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Sam Altman, PDG d'OpenAI, estime qu'il serait « peu judicieux » d'entrer en bourse en 2026 et affirme qu'il est possible de créer une IA échappant au contrôle humain

Le , par Eliora
62 commentaires

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5  0 
OpenAI ne fera pas son entrée en bourse cette année, et Sam Altman explique que c'est pour des raisons de sécurité. « Je dirais que ce ne sera pas en 2026 », a-t-il déclaré, ajoutant que « compte tenu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce ne serait pas le moment opportun pour entrer en bourse ». Altman a déclaré que l'entreprise avait « beaucoup à faire » en matière de sécurité et d'alignement. La date de 2027 est évoquée depuis des mois, avec au moins trois explications différentes : la valorisation, l'état de préparation et, désormais, la sécurité. Ce qu'Altman n'a pas précisé, c'est une date.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.

En juin 2026, OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux USA. OpenAI a révélé le dépôt de ce dossier confidentiel, sans toutefois dévoiler le montant ni les conditions de loffre prévue. D'après le rapport, OpenAI visait une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, et son introduction en bourse pouvait avoir lieu dès septembre. Mais dans un communiqué, OpenAI a précisé que le calendrier restait incertain.

Quelques mois après ce dépôt confidentiel, OpenAI ne fera pas son entrée en bourse cette année, et Sam Altman explique que cest pour des raisons de sécurité. « Je dirais que ce ne sera pas en 2026 », a-t-il déclaré lors dun entretien au siège de lentreprise à San Francisco. « Compte tenu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce ne serait pas le moment opportun pour entrer en bourse. » Altman a déclaré que lentreprise avait « beaucoup à faire » en matière de sécurité et dalignement, quelle sintroduirait en bourse lorsque lentreprise serait prête et lorsque la société serait prête, et que « la société doit composer avec ces modèles à chaque niveau de capacité ». Il a ajouté quOpenAI était disposée à repousser cette échéance.

En juin, lorsque cette même date de 2027 avait été évoquée pour la première fois, lexplication avancée était dordre financier. Altman aurait refusé une introduction en bourse anticipée à un prix inférieur et aurait tenu à obtenir une valorisation dun billion de dollars. Les actions de SoftBank ont chuté à lannonce de cette nouvelle, et les banques qui se bousculaient pour percevoir les commissions ont été déçues.


Auparavant, la directrice financière dOpenAI, Sarah Friar, avait déclaré lors dune réunion générale que lentreprise entrerait en bourse en 2027, voire plus tôt. Lentreprise avait déjà déposé son dossier de manière confidentielle. La date de 2027 est donc évoquée depuis des mois, avec au moins trois explications différentes : la valorisation, létat de préparation et, désormais, la sécurité. Cela ne rend pas pour autant largument de la sécurité faux, et Altman nest pas le seul acteur du secteur à tenir ce genre de propos en ce moment.

Cela signifie simplement que le report en lui-même nest pas une nouvelle, et que quiconque présente cela comme une décision prise cette semaine se trompe sur la chronologie des événements. Le contexte qui lentoure a toutefois changé, et cela est bien réel. Un chercheur dAnthropic a démissionné ce mois-ci en affirmant que les laboratoires jouaient avec la vie des gens, et cet avertissement a fait le tour. Yoshua Bengio a fixé un horizon de dix ans à cette même préoccupation. Le co-directeur des investissements de Bridgewater a déclaré dans un podcast que rien ne serait fait tant que lIA naura pas tué quelquun. Pour une entreprise sur le point de demander aux marchés financiers de fixer son cours, un prospectus rédigé dans ce contexte est un document plus difficile à établir que celui qui aurait été rédigé il y a six mois.

OpenAI doit également rendre des comptes sur ses propres agissements. Ses modèles ont orchestré une intrusion de plusieurs mois visant à pirater Hugging Face, un incident qui a depuis donné lieu à une enquête du Sénat et à des courriers de la part des procureurs généraux des États. Une société cotée en bourse est tenue de divulguer ce genre dinformations selon un calendrier fixé par les autorités de régulation plutôt que par sa propre équipe de communication, et elle doit le faire chaque trimestre.

Il existe également une interprétation commerciale simple, qui ne nécessite aucune malhonnêteté de la part de quiconque. OpenAI a levé 122 milliards de dollars à une valorisation de 852 milliards de dollars sur les marchés privés et a ouvert une partie de ce tour de table aux investisseurs particuliers. Une entreprise capable de lever des fonds à une telle échelle sans être cotée na guère de raison daccepter la charge que représente la divulgation dinformations avant dy être contrainte. La prudence et la patience vont ici dans le même sens, ce qui est plus pratique que suspect.

Le bilan est lautre élément quune introduction en bourse mettrait en lumière. OpenAI a dépensé 34 milliards de dollars lannée dernière, et les analystes ont déjà souligné que sa base dactifs semblait maigre par rapport aux engagements quelle a pris. Les modèles chinois bon marché, qui cassent les prix de linférence, ont mis à mal les arguments de valorisation tant pour OpenAI que pour Anthropic. Rien de tout cela ne constitue un argument de sécurité, et tout figurerait dans le prospectus.

Ce quAltman na pas précisé, cest une date. « Pas en 2026 » nest pas la même chose que « en 2027 », et les conditions quil a décrites  à savoir que lentreprise soit prête et que la société ait su faire face à chaque niveau de capacité  ne sont pas le genre de choses que nimporte qui peut cocher sur une liste.

En novembre 2025, l'information heurtait par son ampleur : OpenAI aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle, selon des projections de l'équipe américaine de HSBC chargée des logiciels et des services, relayées dans la presse économique. À l'échelle du secteur technologique, ce chiffre frôlait lirréel. Pourtant, il reflétait une réalité devenue incontournable : l'IA moderne coûtait une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transformait cette facture en précipice.

Plus récemment, en juin 2026, OpenAI traversait une période de croissance fulgurante de ses revenus qui restait toutefois éclipsée par des pertes colossales. Bien que son chiffre d'affaires eût atteint des milliards, les dépenses massives dans la recherche et le développement pour lentraînement des modèles et les frais dinfrastructure dépassaient largement ses gains. OpenAI affichait un déficit opérationnel croissant, malgré une amélioration relative de ses marges proportionnelles à ses revenus. Pour rassurer les investisseurs avant une prochaine éventuelle introduction en bourse, la direction tentait de réduire les dépenses superflues et de se concentrer sur la rentabilité de ses services de base.

Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de l'IA, est le cofondateur et PDG d'OpenAI, entreprise à l'origine de ChatGPT. C'est l'une des personnalités majeures de la montée en puissance de l'IA observée ces dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il est revenu sur la question en lien avec les avancées en matière d'IA et a affirmé que l'IA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.

Et vous ?

Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Sam Altman affirme n'avoir aucun intérêt à devenir PDG d'une société OpenAI cotée en bourse, après que celle-ci ait décidé de procéder à une introduction en bourse afin de lever des capitaux

SpaceX, la société d'Elon Musk, a officiellement fixé le prix de son introduction en bourse record à 135 dollars par action, dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée

OpenAI prépare l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps, pour une valorisation à plus de $1000 Mds avec des pertes à $13,5 Mds, ça ne fait que gonfler la bulle IA
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 9:38
OpenAI prévoit une perte de trésorerie de près de 280 milliards $ d'ici fin 2030, la société devrait épuisé les fonds apportés par ses investisseurs dès 2028, la bulle de l'IA ne cesse de s'aggraver
Le monde de l'IA me fait penser à une chanson célèbre datant de 1935-1936: "Tout Va Très Bien Madame La Marquise"... Une marquise questionne ses domestiques au téléphone pour savoir si tout se passe bien en son château qu'elle a quitté depuis 2 semaines... Les domestiques n'ont de cesse de lui répondre que tout va bien mais en réalité ce n'est qu'une suite de catastrophes: Ruiné le marquis s'est suicidé en mettant le feu au château et la jument préférée de la marquise est morte dans les flammes

Parole de la chanson:

Allô, allô James !
Quelles nouvelles ?
Absente depuis quinze jours,
Au bout du fil
Je vous appelle ;
Que trouverai-je à mon retour ?

Tout va très bien, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien.
Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Un incident, une bêtise,
La mort de votre jument grise,
Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Martin !
Quelles nouvelles ?
Ma jument gris' morte aujourd'hui !
Expliquez-moi
Cocher fidèle,
Comment cela s'est-il produit ,

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
Cela n'est rien, tout va très bien.
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Elle a péri
Dans l'incendie
Qui détruisit vos écuries.
Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Pascal !
Quelles nouvelles ?
Mes écuries ont donc brûlé ?
Expliquez-moi
Mon chef modèle,
Comment cela s'est-il passé ?

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
Cela n'est rien, tout va très bien.
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Si l'écurie brûla, Madame,
C'est qu'le château était en flammes.
Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Lucas !
Quelles nouvelles ?
Notre château est donc détruit !
Expliquez-moi
Car je chancelle
Comment cela s'est-il produit ?

Eh bien ! Voila, Madame la Marquise,
Apprenant qu'il était ruiné,
A pein' fut-il rev'nu de sa surprise
Que M'sieur l'Marquis s'est suicidé,
Et c'est en ramassant la pell'
Qu'il renversa tout's les chandelles,
Mettant le feu à tout l'château
Qui s'consuma de bas en haut ;
Le vent soufflant sur l'incendie,
Le propagea sur l'écurie,
Et c'est ainsi qu'en un moment
On vit périr votre jument !
Mais, à part ça, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 10:04
Le report sine die (Altman ne donne aucune date) de l'entrée en bourse de OpenAI a bien sûr pas le moindre rapport avec l'état désastreux des affaires de OpenAI

1. Pour une entrée en bourse, OpenAI doit rendre public l'état de ses affaires (revenus, dépenses, fortune, etc...)

2. OpenAI est une société qui dépense des dizaines de milliards/an de plus que ce que la société encaisse! Ce qui ne fait qu'augmenter ses dettes déjà abyssales...

3. OpenAI dit multiplier les clients mais oublie de dire qu'il s'agit de pseudo-clients qui utilisent la version gratuite (ce n'est pas pour rien que OpenAI a par exemple désactivé en début d'année son modèle graphique qui lui rapportait moins de 1 milliard/an mais qui lui en coûtait plus de 7!)

4. Son financement est grandement fictif en se reposant sur le financement circulaire ("tu dis invertir x milliards dans mon entreprise et mon entreprise t'achète pour x milliards de biens et services")

Tout cela ne fait pas de OpenAI une mariée très sexy pour l'investisseur qui s'est déjà fait douché par la précédente entrée en bourse de SpaceX
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TJ1985
Avatar de TJ1985
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 9:51
Ajoutons que la hausse quasi certaine des taux rend l'emprunt encore plus cher, même pour les boîtes de la tech. Cette hausse assèche aussi le marché : Pourquoi voulez-vous financer OpenAI à 3% alors que les marchés vous offrent même des obligations d'Etat à plus de 5% ?
Notons l'habileté des Altman & Cie, qui se posent toujours en défenseurs de l'Humanité (c'est cela, ouiii...) : Ils demandent une régulation de l'IA. Bien. Sur quelles bases ? Les leurs, voyons, puisque ce sont eux qui savent ! Si les régulateurs entrent dans la danse, on finit avec un cartel. Donc, ils demandent au Congrès de bien vouloir permettre un accord sur le ralentissement... Résultat net : Ce sont des chevaliers blancs se sacrifiant pour le bien de l'Humain, pas des patrons d'entreprises ayant beaucoup trop promis et constatant que leur modèle technique arrive au haut de l'asymptote et que chaque pouillieme de performance s'obtient par des milliards d'investissements.
À côté de cela, on n'évoque que très peu les usages professionnels de l'IA, les modèles en téléchargement libre, les papiers scientifiques qui décrivent d'autres approches que les LLMs, plus prometteuses.
A mon humble avis, si il y a risque, c'est par là qu'il faut rester attentifs : Quand vous disposez des algorithmes, des poids et des données d'entraînement, vous êtes le maître absolu de modèles qui sont quasi équivalents à ceux d'OpenAI et Anthropic (je ne sais pas pour Google, mais ça ne doit pas être très distant). Donc, là, oui, vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un de dangereux, votre modèle le sera aussi...
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OrthodoxWindows
Avatar de OrthodoxWindows
Membre expert https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 10:22
Citation Envoyé par TJ1985 Voir le message
Ajoutons que la hausse quasi certaine des taux rend l'emprunt encore plus cher, même pour les boîtes de la tech. Cette hausse assèche aussi le marché : Pourquoi voulez-vous financer OpenAI à 3% alors que les marchés vous offrent même des obligations d'Etat à plus de 5% ?
Notons l'habileté des Altman & Cie, qui se posent toujours en défenseurs de l'Humanité (c'est cela, ouiii...) : Ils demandent une régulation de l'IA. Bien. Sur quelles bases ? Les leurs, voyons, puisque ce sont eux qui savent ! Si les régulateurs entrent dans la danse, on finit avec un cartel. Donc, ils demandent au Congrès de bien vouloir permettre un accord sur le ralentissement... Résultat net : Ce sont des chevaliers blancs se sacrifiant pour le bien de l'Humain, pas des patrons d'entreprises ayant beaucoup trop promis et constatant que leur modèle technique arrive au haut de l'asymptote et que chaque pouillieme de performance s'obtient par des milliards d'investissements.
À côté de cela, on n'évoque que très peu les usages professionnels de l'IA, les modèles en téléchargement libre, les papiers scientifiques qui décrivent d'autres approches que les LLMs, plus prometteuses.
A mon humble avis, si il y a risque, c'est par là qu'il faut rester attentifs : Quand vous disposez des algorithmes, des poids et des données d'entraînement, vous êtes le maître absolu de modèles qui sont quasi équivalents à ceux d'OpenAI et Anthropic (je ne sais pas pour Google, mais ça ne doit pas être très distant). Donc, là, oui, vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un de dangereux, votre modèle le sera aussi...
Tout à fait. Il y a d'ailleurs déjà eu des experts (cela a été reporté dans developpez.net) évoquant la disproportion entre les performances maximales des LLM et les performances requises pour la majorité des cas d'usages : bien souvent, un LLM a poids ouvert, même moins puissant, suffit, en plus d'ajouter l'avantage du coût moindre et d'une relative souveraineté du client.
Concernant les tentative d'Open AI et cie d'imposer une régulation, ça se voit désormais comme le nez au milieu de la figure qu'il s'agit uniquement de préserver leur propre intérêts. Non seulement cela est grave sur le plan environnemental (plus le LLM est puissant plus il consomme des ressources) et monopolistique, mais en plus, représentent une offensive sans précédent contre le monde de l'open-source, qui jusque qu'ici, ne s'était presque jamais retrouvé attaqué sur le plan légal.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 11:28
OpenAI prévoit une perte de trésorerie de près de 280 milliards $ d'ici fin 2030, la société devrait épuisé les fonds apportés par ses investisseurs dès 2028
OpenAI n'est pas la seule a manquer de fonds.

Les informations fournis par Anthropic de manière confidentielle (et on sait à quel point le terme "confidentiel" ne veut plus rien dire aujourd'hui! Reuters a eu accès au projet de prospectus présentant les données dites "confidentielles") à la bourse en vue de sa cotation indiquent une dette prévisible cumulée à fin 2026 de 42 milliards et un solde de liquidités et de placements rapidement réalisables de... 20 milliards!!!

Les pertes attendues dépasseraient donc plus de 2 fois l'argent disponible en caisse... On comprend mieux pourquoi il est urgent de plumer les investisseurs...

Et mieux encore, Anthropic est redevable à hauteur de 110 milliards envers Google, 110 milliards envers Amazon, 31 milliards envers microsoft, 160 milliards envers Broadcom et, et, et... 47% de ses revenus dépendent de Amazon et Google, 25% de ses revenus actuels proviennent que de 2 acteurs restés anonymes...

En d'autres mots, Anthropic a réussi par un tour de passe-passe à sortir du bilan une dette de plus de 411 milliards!!! Et oui, Anthropic annonce un dette cumulée que de 42 milliards en évitant d'y ajouter les 411 milliards "magiques"


Voilà qui présage d'une entreprise solide...
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Kulvar
Avatar de Kulvar
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 17:16
Moi ce qui m'inquiète c'est que ça n'as pas encore crash.

Allez les investisseurs, on croit en vous. Vous pouvez provoquer cet effondrement.
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