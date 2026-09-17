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Bonjour,L'IA est un danger pour l'humanité mais... pas seulement ! L'IA est dangereuse pour toute espèce vivante, que ce soit végétale ou animale. Alors que l'on traverse une sècheresse record à la naissance de l'IA (rivières et fleuves quasiment à sec, nappe phréatiques en dessous de leur taux de remplissage normal,...), on nous propose de créer des Datacenter à refroidir et une alimentation en électricité qui va demander, elle aussi, un refroidissement ou des centrales à charbon ! Croyez-vous, connaissant nos dirigeants, que ce sont ces entreprises auxquelles on imposera des restrictions de l'usage de l'eau ? Je ne donne pas 10 ans, voir 5 ans, à l'IA pour exterminer la plupart du vivant sur notre planète terre.Et je ne parle pas des conséquences économiques sur les personnes peu qualifiées (centre d'appel,...) qui seront remplacées par l'IA et, de fait, ne pourront plus consommer et remplir les caisses de l'Etat que ce soit par l'impôt sur le revenu ou la TVA.