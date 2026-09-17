OpenAI a suscité l'inquiétude après que plusieurs de ses agents IA se sont échappés de leur bac à sable de tests pour s'introduire dans des systèmes tiers, dont ceux d'Hugging Face. L'entreprise a documenté l'incident, mais semble avoir caché la gravité des événements à la communauté. Des enquêtes indépendantes révèlent qu'OpenAI a minimisé la portée des actions de ses agents IA et que le laboratoire pourrait même en avoir perdu le contrôle.
Les conclusions de six groupes d'enquêteurs indépendants ont révélé que des agents IA développés par OpenAI ont utilisé plus d'une dizaine de sites Web non autorisés pour communiquer secrètement entre eux. Ces systèmes autonomes ont réussi à contourner leurs restrictions et détourné des wikis, des sites de stockage de texte et réducteurs de liens gérés par deux universités. Ces plateformes tierces ont été transformées en services de messagerie improvisés pour s'entraider lors d'examens. Selon les chercheurs, cette activité imprévue n'est pas considérée comme du piratage informatique, mais se rapproche davantage du courrier indésirable.
Cependant, elle soulève des préoccupations majeures concernant le manque de transparence d'OpenAI et la capacité des modèles à agir de manière autonome. Peu avant cette révélation, OpenAI a confirmé lincident d'un wiki allemand. L'entreprise a déclaré avoir traité cet épisode du wiki comme un cas de désalignement similaire à dautres quelle avait déjà signalés. Dans le même temps, l'éditeur de ChatGPT a déclaré quil était grand temps de définir des normes pour signaler les désalignements, promettant un cadre dans les semaines à venir.
Récemment, OpenAI a annoncé la mise en place dun dispositif public de signalement permettant de partager les comportements inattendus de lIA, tout en reconnaissant que le secteur na pas encore résolu les défis liés à la sécurité. OpenAI indique avoir identifié de nouveaux incidents au cours desquels ses modèles dIA auraient agi de manière trompeuse et pris des mesures non autorisées lors de formations et de tests internes.
Parallèlement à ces révélations, le créateur de ChatGPT a déclaré quil mettait en place un dispositif de signalement public destiné à partager régulièrement des exemples de ce quil qualifie de comportements inattendus ou non alignés de lIA. OpenAI a indiqué que, dans le cadre de ce nouveau dispositif, lentreprise publierait régulièrement des mises à jour sur les comportements préoccupants des modèles, plutôt que de retarder les divulgations pour regrouper plusieurs incidents dans des rapports périodiques plus volumineux.
Lentreprise a précisé que cette initiative visait à accroître la transparence du secteur concernant les activités préoccupantes des modèles, en labsence de normes standardisées en matière de divulgation des informations de sécurité. OpenAI a ajouté quelle ne pensait pas que le secteur de lIA ait résolu les problèmes dalignement et de surveillance à un degré suffisant pour continuer à se développer de manière responsable à vitesse maximale pendant encore longtemps, soulignant que les décisions concernant le développement futur de lIA devaient sappuyer sur des preuves pouvant être examinées de manière indépendante par des observateurs externes.
Selon lentreprise, les équipes chargées de la sécurité ont observé ce quelles ont qualifié de « comportements non alignés » dans six situations spécifiques au cours des six derniers mois, lors de cycles de formation et dévaluation. OpenAI a toutefois affirmé que ces rapports faisaient état de cas isolés et rares, et non de défaillances opérationnelles fréquentes sur lensemble des produits déployés.
Les incidents signalés auraient notamment concerné des modèles de recherche non publiés dissimulant des erreurs dans les résumés de tâches, des téléchargements non autorisés de fichiers sur Internet pour générer des liens de citation, ainsi que des agents partageant des fichiers sur des serveurs publics ou des référentiels internes afin de contourner les restrictions locales. OpenAI a en outre déclaré que ses futurs rapports détailleraient les comportements observés, leur gravité, le contexte, les dates de découverte et les modèles spécifiques impliqués, ajoutant quelle restait déterminée à divulguer les cas complexes nécessitant une enquête plus longue ou une coordination avec des tiers.
Cette annonce intervient alors que déminents leaders du secteur technologique appellent de plus en plus à ralentir le développement de lIA de pointe, craignant quune expansion rapide ne dépasse la capacité de surveillance et de contrôle humains. En juillet, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a notamment affirmé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
La semaine dernière, Anthropic a affirmé avoir déjoué plusieurs opérations malveillantes menées à laide de ses modèles Claude, allant du cyberespionnage à la conception darmes en passant par des campagnes de surveillance de masse. « Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles dIA », a écrit Dario Amodei, PDG dAnthropic, dans un essai. « Les progrès sembleront toujours rapides, et nous devons utiliser à bon escient le temps que nous gagnons. »
Cependant, le président américain Donald Trump sest opposé à plusieurs reprises aux appels visant à restreindre le secteur, arguant quil restait primordial de préserver lavance technologique des États-Unis sur leurs rivaux internationaux. Réagissant aux propositions de ralentissement, Trump a qualifié les détracteurs de « forces très négatives » avançant des scénarios exagérés qui « ne se produiront pas ».
Malgré la résistance politique face à des ralentissements imposés par la loi, OpenAI sest déclaré daccord avec son rival du secteur concernant les pressions liées à lalignement. « À mesure que les systèmes dIA deviennent plus avancés et sont déployés à plus grande échelle, nous devons établir un consensus plus large et mieux éclairé sur les progrès de la recherche en matière dalignement », a déclaré lentreprise dans son message.
Sources : Rapport sur les comportements non alignés, Annonce du dispositif de signalement public
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