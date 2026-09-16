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OpenAI, Anthropic et Google discutent depuis plusieurs semaines de la sécurité de l'IA, mais Trump qualifie ces préoccupations de canular
Et de complot visant à aider la Chine à rattraper les USA

Le , par Eliora
47 commentaires

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8  0 
OpenAI a entamé des discussions avec d'autres entreprises spécialisées dans l'IA, notamment Anthropic et Google, afin d'étudier les possibilités de collaboration pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Ces discussions sont en cours depuis que Demis Hassabis, président de Google DeepMind, a publié en juillet une proposition appelant à la création d'un « organisme de normalisation » dirigé par les USA. OpenAI, Anthropic et Google sont des concurrents acharnés, mais ces entreprises subissent une pression intense pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité de l'IA. Sam Altman a déclaré qu'il partageait l'avis de Dario Amodei quant à la nécessité de modérer le rythme de développement des modèles les plus avancés.

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des USA. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.

OpenAI a entamé des discussions avec dautres entreprises spécialisées dans l'Intelligence Artificielle (IA), notamment Anthropic et Google, afin détudier les possibilités de collaboration pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Ces discussions sont en cours depuis que Demis Hassabis, président de Google DeepMind, a publié en juillet une proposition appelant à la création dun « organisme de normalisation » dirigé par les USA, a précisé le porte-parole. Hassabis a publié un essai sur X dans lequel il suggérait la mise en place dun partenariat public-privé ou dun organisme dautorégulation placé sous la supervision des autorités fédérales, à limage de la Financial Industry Regulatory Authority.

OpenAI, Anthropic et Google sont des concurrents acharnés, mais ces entreprises subissent depuis quelques semaines une pression intense pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité de lIA. Le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a exhorté les entreprises spécialisées dans lIA à ralentir le rythme damélioration de leurs modèles les plus avancés, une initiative saluée par Hassabis et le PDG dOpenAI, Sam Altman.


« Lessai de Dario indique la bonne voie à suivre », a écrit Hassabis dans un message publié sur X. « Les détails doivent encore être peaufinés, mais lorientation est la bonne pour faire face à ce moment critique. » Sam Altman a déclaré quil partageait lavis de Dario Amodei quant à la nécessité de modérer le rythme de développement des modèles les plus avancés du secteur. Dans un message publié sur X, il a indiqué que ce ralentissement avait été un « sujet central » des discussions chez OpenAI ces dernières semaines, et que lentreprise aurait « bientôt » davantage dinformations à partager.

Au début du mois, Chris Lehane, directeur des affaires internationales chez OpenAI, a publié un article de blog dans lequel il indiquait quOpenAI sefforçait de promouvoir des « normes élaborées par le secteur ». Il a précisé que lentreprise collaborerait avec dautres sociétés pour mettre en place une initiative volontaire, « avec ou sans le soutien du gouvernement ». « Toute norme émanant du secteur viendrait compléter  et non remplacer  les garanties fédérales obligatoires et le contrôle démocratique », a déclaré Lehane. « Mais nous sommes entrés dans une nouvelle phase en matière de capacités de lIA, et toutes les options doivent être envisagées  y compris la mise en place, à titre de mesure immédiate, de solutions volontaires en dehors du cadre gouvernemental. »

Microsoft a récemment dévoilé un projet de nouveau « Code de conduite pour une IA humaniste » qui définit les principes qui régiront le développement de ses modèles dIA, dans le but de recueillir des retours avant de publier une version révisée dans le courant de lannée. Les principes énoncés dans ce nouveau projet « guideront le développement de nos modèles en 2027 et au-delà », et lannonce de Microsoft précise que lentreprise mènera « des processus de consultation similaires à mesure que nous élaborerons de nouvelles versions du code de conduite au fil du temps ». Microsoft a indiqué que lorsquelle a lancé ses travaux sur la superintelligence en novembre 2025, elle la fait en gardant à lesprit des principes humanistes visant à permettre à lhumanité de garder le contrôle sur lIA avancée grâce à la manière dont celle-ci est calibrée, contextualisée et limitée par les développeurs.

Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Le président américain a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ». Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. »

Sources : Demis Hassabis, sur X ; Sam Altman, sur X ; OpenAI ; Bloomberg

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Voir aussi :

La Chine rejette les appels des USA à réglementer l'IA, les qualifiant d'alarmistes, exacerbant le différend entre les deux pays malgré ses propres préoccupations de sécurité liées à l'IA

Le directeur scientifique d'OpenAI estime que les laboratoires d'IA devraient ralentir, « personne n'est préparé aux conséquences », aucun n'ayant encore résolu les problèmes d'alignement et de surveillance

Microsoft publie son correctif de septembre 2026, l'une des mises à jour de sécurité les plus importantes de son histoire, corrigeant environ 972 failles de sécurité dans son écosystème
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47 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
7  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:08
OpenAI, Anthropic et Google discutent depuis plusieurs semaines de la sécurité de l'IA, mais Trump qualifie ces préoccupations de canular
Trump ne s'est pas limité à parler de "canular"... Il a aussi ajouté qu'aucune règle limitant l'AI était nécessaire, un président américain "futé" suffit!

Je suppose que le "futé", c'est lui...
5  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:04
« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Autrement dit "Supprimons les corps de pompiers, cela fera des économies pour les Etats endettés comme la France... Les pyromanes et les ado qui jouent avec les allumettes en mettant le feu aux granges sauront parfaitement s'occuper de la défense anti-incendie!"

Ces connards qui gèrent les géants de la techno américains sont vraiment des abrutis, imbus d'eux-même et cons comme des balais!
4  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
4  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
4  0 
virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:28
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Je suppose que le "futé", c'est lui...
Mais Trump peut le prouver. Il se vante souvent d'être le seul président a qui on a fait passer des tests cognitifs pour vérifier a quel point c'est un génie. Et très difficile le test : il y a un lion, un éléphant, un canard et un chien. Il faut être capable de reconnaitre chacun d'entre eux. C'est très difficile et aucun autre président n'a eu à le faire. C'est hilarant, il raconte ça sérieusement pour se vanter de ses prouesses intellectuelles.
4  1 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:29
En fait c'est Trump le canular
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Jsaintyv
Avatar de Jsaintyv
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:28
Perso, je pense que c'est déjà trop tard ! :-D

Même si on réglemente , je pense que les modèles actuel même open-source sont déjà suffisamment avancé pour présenter un risque et que ce n'est plus qu'un problème de moyen.

Que la meilleur option qui s'offre à nous et de poursuivre en espérant que les systèmes autonomes auront un harnais ou suffisamment d'empathie (logique)
pour ne pas tous nous éliminer.
Et surtout, il faut espérer qu'il soit suffisamment développé pour nous protéger de modèle qui aurait été moins bien calibré.
2  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 15:59
Comme par hasard, Jensen Huang, le type qui se fait des couilles en or en vendant les puces indispensable à l'IA est contre le ralentissement de la course à l'IA.
2  0 
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