IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La Chine rejette les appels des USA à réglementer l'IA, les qualifiant d'alarmistes
Exacerbant le différend entre les deux pays malgré ses propres préoccupations de sécurité liées à l'IA

Le , par Eliora
47 commentaires

508PARTAGES

6  0 
La Chine a rejeté les appels lancés aux USA pour qu'ils freinent leur secteur de l'Intelligence Artificielle (IA), les qualifiant d'« alarmistes », alors même que son plus haut responsable des services de renseignement a averti que l'évolution rapide de l'IA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste. Chen Yixin a accusé des « forces hostiles » d'utiliser l'IA pour mener une « guerre de propagande et de guerre cognitive » contre la Chine. Cet avertissement fait suite à l'appel lancé par le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, en faveur d'un ralentissement mondial du développement de l'IA. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé les pays à coopérer en matière de gouvernance de l'IA.

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.

La Chine a rejeté les appels lancés aux USA pour quils freinent leur secteur de l'IA, les qualifiant d'« alarmistes », alors même que son plus haut responsable des services de renseignement a averti que lévolution rapide de lIA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste. Chen Yixin, chef du ministère chinois de la Sécurité dÉtat, a accusé des « forces hostiles et des individus animés dintentions cachées » dutiliser lIA pour mener ce quil a qualifié de « guerre de propagande et de guerre cognitive » contre la Chine.

La compétition entre les USA et la Chine autour de l'IA

Chen a notamment cité des modèles d'IA américains, notamment « Claude » d'Anthropic et « GPT-5.5-Cyber » d'OpenAI, affirmant qu'ils avaient été « militarisés » et qu'ils représentaient des menaces émergentes pour la cybersécurité. Cet avertissement fait suite à l'appel lancé par le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, en faveur d'un ralentissement mondial du développement de l'IA, tout en exhortant Washington à empêcher la Chine de prendre une avance technologique.


Dans un essai publié ce week-end, Amodei a averti que lavance chinoise en matière dIA pourrait représenter un « grave danger » pour les USA et le reste du monde. Il a fait valoir quune IA avancée pourrait potentiellement permettre au Parti communiste chinois dobtenir un avantage militaire sur les démocraties. Amodei a également prédit que des essaims d« agents » dIA pourraient prendre le contrôle dInternet dici six à douze mois, à moins que les chercheurs ne saccordent pour ralentir le rythme des développements.

Pékin refuse de céder à l'« alarmisme »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté cette approche conflictuelle et a appelé les pays à coopérer en matière de gouvernance de lIA. « Lalarmisme, la confrontation et la concurrence acharnée ne feront que perturber le processus de gouvernance mondiale de lIA, ce qui ne sert les intérêts de personne », a déclaré le porte-parole Guo Jiakun lors dune conférence de presse.

Amodei a indiqué que les efforts mondiaux visant à contrôler le rythme de développement de lIA nécessiteraient une coopération avec la Chine, mais a fait valoir que les démocraties devaient conserver une avance technologique aussi importante que possible sur les gouvernements autoritaires. Le journal dÉtat chinois a également critiqué ses propositions, les qualifiant de tentative voilée de contenir lindustrie chinoise de lIA. Dans un éditorial publié, le journal a déclaré que cet essai contenait des « dispositions de confinement visant la Chine » et sapparentait à un « manuel de la guerre froide » pour le secteur de lIA.

Les préoccupations liées à la sécurité de l'IA à Pékin

Bien quil rejette les appels visant à contenir son secteur de lIA, Pékin a également exprimé ses inquiétudes quant aux risques posés par les progrès rapides de l'IA. Le président chinois Xi Jinping a déclaré lors dune conférence en juillet que lIA devait « toujours rester sous le contrôle de lhomme ». Dautres figures de proue du secteur technologique, notamment Sam Altman, PDG dOpenAI, Demis Hassabis, président de Google DeepMind, et Elon Musk, directeur de SpaceX, ont exprimé leur soutien général à lessai dAmodei, bien quils naient pas spécifiquement approuvé ses propositions concernant la Chine.

Le président américain Donald Trump, quant à lui, a balayé les inquiétudes relatives aux mesures de protection en matière dIA. Trump a déclaré que les seules « barrières de sécurité » dont lIA avait besoin étaient un président « FORT ET INTELLIGENT ». Les dirigeants américains et chinois devraient aborder, entre autres, la question de la gouvernance de l'IA lors d'une réunion prévue le 24 septembre.

Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Le président américain a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ». Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. »

Source : Chen Yixin, chef du ministère chinois de la Sécurité d'État

Et vous ?

Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Les autorités fédérales américaines accusent la Chine de procéder à une « distillation systématique » des modèles d'IA américains, en utilisant des systèmes sophistiqués

Pourquoi la Chine met-elle gratuitement à disposition ses meilleurs modèles d'IA ? Aux États-Unis, ces systèmes séduisent par leur prix abordable et leur efficacité, semant la panique à la Maison Blanche

Près de 200 fondateurs de startups américaines exhortent Trump à ne pas interdire les modèles d'IA open source chinois, avertissant que cela laisserait les petits clients à la merci d'OpenAI et d'Anthropic
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

47 commentaires
Commenter Signaler un problème
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
7  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:08
OpenAI, Anthropic et Google discutent depuis plusieurs semaines de la sécurité de l'IA, mais Trump qualifie ces préoccupations de canular
Trump ne s'est pas limité à parler de "canular"... Il a aussi ajouté qu'aucune règle limitant l'AI était nécessaire, un président américain "futé" suffit!

Je suppose que le "futé", c'est lui...
5  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:04
« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Autrement dit "Supprimons les corps de pompiers, cela fera des économies pour les Etats endettés comme la France... Les pyromanes et les ado qui jouent avec les allumettes en mettant le feu aux granges sauront parfaitement s'occuper de la défense anti-incendie!"

Ces connards qui gèrent les géants de la techno américains sont vraiment des abrutis, imbus d'eux-même et cons comme des balais!
4  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
4  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
4  0 
virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:28
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Je suppose que le "futé", c'est lui...
Mais Trump peut le prouver. Il se vante souvent d'être le seul président a qui on a fait passer des tests cognitifs pour vérifier a quel point c'est un génie. Et très difficile le test : il y a un lion, un éléphant, un canard et un chien. Il faut être capable de reconnaitre chacun d'entre eux. C'est très difficile et aucun autre président n'a eu à le faire. C'est hilarant, il raconte ça sérieusement pour se vanter de ses prouesses intellectuelles.
4  1 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:29
En fait c'est Trump le canular
3  0 
Jsaintyv
Avatar de Jsaintyv
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:28
Perso, je pense que c'est déjà trop tard ! :-D

Même si on réglemente , je pense que les modèles actuel même open-source sont déjà suffisamment avancé pour présenter un risque et que ce n'est plus qu'un problème de moyen.

Que la meilleur option qui s'offre à nous et de poursuivre en espérant que les systèmes autonomes auront un harnais ou suffisamment d'empathie (logique)
pour ne pas tous nous éliminer.
Et surtout, il faut espérer qu'il soit suffisamment développé pour nous protéger de modèle qui aurait été moins bien calibré.
2  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 15:59
Comme par hasard, Jensen Huang, le type qui se fait des couilles en or en vendant les puces indispensable à l'IA est contre le ralentissement de la course à l'IA.
2  0 
Commenter Signaler un problème
 