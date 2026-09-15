Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.
La Chine a rejeté les appels lancés aux USA pour quils freinent leur secteur de l'IA, les qualifiant d'« alarmistes », alors même que son plus haut responsable des services de renseignement a averti que lévolution rapide de lIA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste. Chen Yixin, chef du ministère chinois de la Sécurité dÉtat, a accusé des « forces hostiles et des individus animés dintentions cachées » dutiliser lIA pour mener ce quil a qualifié de « guerre de propagande et de guerre cognitive » contre la Chine.
La compétition entre les USA et la Chine autour de l'IA
Chen a notamment cité des modèles d'IA américains, notamment « Claude » d'Anthropic et « GPT-5.5-Cyber » d'OpenAI, affirmant qu'ils avaient été « militarisés » et qu'ils représentaient des menaces émergentes pour la cybersécurité. Cet avertissement fait suite à l'appel lancé par le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, en faveur d'un ralentissement mondial du développement de l'IA, tout en exhortant Washington à empêcher la Chine de prendre une avance technologique.
Dans un essai publié ce week-end, Amodei a averti que lavance chinoise en matière dIA pourrait représenter un « grave danger » pour les USA et le reste du monde. Il a fait valoir quune IA avancée pourrait potentiellement permettre au Parti communiste chinois dobtenir un avantage militaire sur les démocraties. Amodei a également prédit que des essaims d« agents » dIA pourraient prendre le contrôle dInternet dici six à douze mois, à moins que les chercheurs ne saccordent pour ralentir le rythme des développements.
Pékin refuse de céder à l'« alarmisme »
Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté cette approche conflictuelle et a appelé les pays à coopérer en matière de gouvernance de lIA. « Lalarmisme, la confrontation et la concurrence acharnée ne feront que perturber le processus de gouvernance mondiale de lIA, ce qui ne sert les intérêts de personne », a déclaré le porte-parole Guo Jiakun lors dune conférence de presse.
Amodei a indiqué que les efforts mondiaux visant à contrôler le rythme de développement de lIA nécessiteraient une coopération avec la Chine, mais a fait valoir que les démocraties devaient conserver une avance technologique aussi importante que possible sur les gouvernements autoritaires. Le journal dÉtat chinois a également critiqué ses propositions, les qualifiant de tentative voilée de contenir lindustrie chinoise de lIA. Dans un éditorial publié, le journal a déclaré que cet essai contenait des « dispositions de confinement visant la Chine » et sapparentait à un « manuel de la guerre froide » pour le secteur de lIA.
Les préoccupations liées à la sécurité de l'IA à Pékin
Bien quil rejette les appels visant à contenir son secteur de lIA, Pékin a également exprimé ses inquiétudes quant aux risques posés par les progrès rapides de l'IA. Le président chinois Xi Jinping a déclaré lors dune conférence en juillet que lIA devait « toujours rester sous le contrôle de lhomme ». Dautres figures de proue du secteur technologique, notamment Sam Altman, PDG dOpenAI, Demis Hassabis, président de Google DeepMind, et Elon Musk, directeur de SpaceX, ont exprimé leur soutien général à lessai dAmodei, bien quils naient pas spécifiquement approuvé ses propositions concernant la Chine.
Le président américain Donald Trump, quant à lui, a balayé les inquiétudes relatives aux mesures de protection en matière dIA. Trump a déclaré que les seules « barrières de sécurité » dont lIA avait besoin étaient un président « FORT ET INTELLIGENT ». Les dirigeants américains et chinois devraient aborder, entre autres, la question de la gouvernance de l'IA lors d'une réunion prévue le 24 septembre.
Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Le président américain a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ». Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. »
Source : Chen Yixin, chef du ministère chinois de la Sécurité d'État
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