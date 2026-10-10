« Le simple fait de passer 10 minutes à utiliser un outil d'IA altère considérablement la capacité de l'utilisateur à se concentrer et à persévérer dans des tâches difficiles », d'après une étude

L'évaluation a été menée auprès de 1222 participants via trois expériences aléatoires
Un groupe devait résoudre 15 problèmes de fractions sans aide, tandis qu'un autre avait accès à ChatGPT. Le groupe assisté a commencé avec une meilleure précision. Cependant, après le 12e problème (soit environ 10 minutes), l'accès à l'IA leur a été retiré. Immédiatement, le taux de réussite de ce groupe s'est effondré (environ 20 % de réussite en moins par rapport au groupe témoin) et ils ont abandonné ou sauté les questions deux fois plus souvent.
Les participants aidés par l'intelligence artificielle ont montré la même tendance dans le cadre dune épreuve de compréhension de texte (style SAT). Dès le retrait de l'assistant, une baisse radicale des réponses correctes et une hausse massive du taux d'abandon ont été enregistrées. 61 % des participants de ce groupe se contentaient de demander directement les réponses à l'IA plutôt que de réfléchir.
Ce déclin de la vigilance et de la persévérance s'observe déjà dans plusieurs branches de la Tech
Les ingénieurs qui s'appuient massivement sur des assistants de génération de code (comme GitHub Copilot) subissent une hausse de la charge mentale liée à la nécessité de traquer les hallucinations de lIA. Une fois déconnectés de ces outils, leur capacité à concevoir des architectures logicielles complexes ou à débugger manuellement s'en trouve amoindrie.
En médecine technologique, les gastro-entérologues utilisant des IA pour détecter des polypes performent mieux avec l'outil, mais si le système tombe en panne, leur taux de détection humaine chute en dessous de leur niveau initial d'avant l'ère de l'IA. Ils ont déchargé la vigilance visuelle sur la machine.
Des enquêtes menées auprès de travailleurs du secteur technologique (notamment par le BCG) ont révélé que le passage constant d'une tâche à une autre induit par l'IA et la surveillance continue des résultats générés augmentaient la fatigue mentale de 12 %, générant des maux de tête et des baisses d'attention.
Létude met néanmoins en avant des éléments et exemples de nature à infirmer ou nuancer la conclusion
Bien que les résultats de l'étude soient statistiquement probants, plusieurs arguments et nuances issus du secteur technologique permettent d'en relativiser la portée absolue. L'étude elle-même apporte une nuance cruciale : la dégradation cognitive dépend de la manière dont l'IA est configurée. Si l'IA est utilisée uniquement pour fournir des indices, des explications conceptuelles ou des clarifications (rôle de tuteur), plutôt que de donner la réponse brute directement, la baisse de persévérance et de performance autonome est évitée.
Les plateformes d'apprentissage adaptatif comme Duolingo ou Khan Academy intègrent des assistants IA (comme Khanmigo) programmés pour ne jamais donner la réponse. L'IA pousse l'utilisateur à réfléchir par lui-même via le questionnement socratique, ce qui stimule la concentration et la persévérance au lieu de l'atrophier.
Pour les chercheurs de données et ingénieurs systèmes, l'utilisation de l'IA pour synthétiser des documentations techniques gigantesques n'altère pas la persévérance, mais élimine le travail de tri rébarbatif. Cela permet aux professionnels de préserver leur énergie mentale pour se concentrer plus longuement sur la véritable résolution de problèmes d'architecture complexe.
À l'instar de l'arrivée de la calculatrice ou du GPS (qui ont atrophié le calcul mental et l'orientation globale, mais libéré du temps pour des compétences logiques supérieures), les partisans de la tech soutiennent que l'esprit humain réalloue sa concentration vers la formulation de problèmes (prompt engineering) et la pensée systémique plutôt que vers l'exécution.
Source : Université de Berkeley
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