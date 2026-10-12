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Le créateur de clones gratuits d'Adobe dévoile des versions open source d'Excel, PowerPoint et Word de Microsoft Office. Les outils Autodesk et d'autres services par abonnement sont susceptibles de suivre

Le , par Patrick Ruiz
14 commentaires

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GridCraft, DeckCraft et WordCraft sont trois applications open-source créées en octobre 2026 par l'ingénieur logiciel Brandon Thomas via son studio ArtCraft. Conçues comme des répliques directes de la suite bureautique Microsoft Office, elles visent respectivement à cloner Microsoft Excel, PowerPoint et Word. Ce projet s'inscrit dans la continuité directe d'un premier coup d'éclat du même développeur qui a lancé quelques jours plus tôt sept clones de la suite créative d'Adobe (comme PhotoCraft pour Photoshop).

GridCraft, DeckCraft et WordCraft : Quelle plus-value par rapport à lexistant ?

L'ambition première de Brandon Thomas est d'offrir une alternative entièrement gratuite, open-source et sans abonnement à des logiciels propriétaires très onéreux. L'objectif premier est de protester contre les abonnements payants et les pratiques commerciales des géants du logiciel. Les outils sont entièrement gratuits, hébergés sur l'organisation GitHub storytold et distribués sous double licence MIT et Apache 2.0.

Contrairement à d'autres alternatives libres qui imposent de nouvelles habitudes, ces clones reproduisent fidèlement l'interface familière de Microsoft Office (système de ruban, onglets, styles, barres de formules). Ils assurent également une compatibilité native pour lire et écrire les fichiers propriétaires .docx, .xlsx et .pptx.

L'un des principaux problèmes avec la suite Microsoft Office réside dans la compatibilité avec les systèmes d'exploitation : elle fonctionne sous macOS et Windows tandis que son utilisation sous Linux nécessite des couches de compatibilité supplémentaires et une émulation Windows pour fonctionner. L'un des principaux atouts d'ArtCraft est de permettre l'exécution de tous les logiciels sur ces trois plateformes tout en offrant une expérience utilisateur identique, quel que soit le système d'exploitation  cela fait également partie de la parité qu'ArtCraft souhaite atteindre.

Bien que Google propose ces outils gratuitement via Google Sheets, Docs et Slides, accessibles sur toutes les plateformes depuis un navigateur, ce modèle exclusivement en ligne prive les utilisateurs de la propriété du logiciel, ce qui fait craindre quun jour, ces outils ne deviennent soudainement payants par abonnement sans que les utilisateurs naient leur mot à dire.

Enfin, l'absence de frameworks lourds (comme Electron) offre une fluidité extrême. À titre d'exemple, l'équipe d'ArtCraft avance que WordCraft ne met que 1,4 milliseconde pour recalculer entièrement un document de 188 pages.

GridCraft, DeckCraft et WordCraft résultent dune pratique controversée en génie logiciel appelée « Vibe Coding »

Le développement de ces applications repose sur une approche technique moderne mêlant intervention humaine et intelligence artificielle. L'intégralité du code est écrite en langage Rust, garantissant une excellente gestion de la mémoire, de la sécurité et des performances matérielles.
Brandon Thomas a développé ces applications à une vitesse fulgurante en utilisant le modèle d'IA Claude 5.5 / Claude Opus d'Anthropic. L'IA génère des blocs massifs de code sous la supervision de l'ingénieur, un processus de développement ultra-rapide appelé vibecoding.

Pour s'assurer de la légalité du projet, le code source propriétaire de Microsoft n'a jamais été analysé ni rétro-ingéniéré. L'IA et le développeur se basent uniquement sur l'observation des comportements du logiciel réel et sur les spécifications publiques des formats de fichiers (comme les normes d'architecture ouverte de l'Office Open XML) pour reconstruire l'application de zéro.

Le code Rust est partagé pour concevoir à la fois des versions de bureau (Windows, Mac, Linux) et des versions web exécutables dans le navigateur grâce à WebAssembly.

GridCraft, DeckCraft et WordCraft alimentent la controverse sur divers axes

Bien que la prouesse technique soit saluée, la mise à disposition de ces clones suscite de vifs débats au sein de la communauté des développeurs :

  • De nombreux critiques qualifient ces projets de logiciels "vibecodés" ou de "slop IA" (code généré en masse sans réelle supervision humaine approfondie). Si ArtCraft revendique sur le papier une couverture des fonctionnalités allant de 79 % à 93 % selon les outils, l'estimation de leur viabilité réelle en production n'est évaluée qu'entre 50 % et 65 %.


  • Le problème de la compatibilité en entreprise : Ouvrir un document basique fonctionne, mais pouvoir modifier, sauvegarder et renvoyer un fichier Excel ou Word complexe truffé de macros ou de tableaux croisés dynamiques sans corrompre sa mise en page ou ses données reste un défi majeur non résolu.
  • Disponibilité volatile : Preuve de l'instabilité et du statut très alpha des applications, Brandon Thomas a temporairement retiré les liens de téléchargement directs de son site vitrine, obligeant les utilisateurs les plus techniques à compiler eux-mêmes le code depuis les dépôts GitHub.


Source : GitHub du projet

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14 commentaires
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JackIsJack
Avatar de JackIsJack
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 12/10/2026 à 6:17
L'initiative est bonne et permettra de savoir la réelle capacité de l'IA à effectuer des productions logicielles de bout en bout.

Pour l'instant j'ai testé uniquement le clone de Photoshop et on est plutôt au niveau de Paint. Tout reste à démontrer.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 12/10/2026 à 14:04
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Oui mais là, on parle d'interfaces qui sont la copie carbone, à la charte graphique près, des logiciels originaux.

Même si le code source diffère, cela pourrait très bien s'apparenter à de la contrefaçon.
"Copie carbone" ou pas, les interfaces d'un logiciel ne sont pas "propriétaires"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il n'y a donc pas de "contrefaçon", quelque soit l'avis personnel de RenarddeFeu... Sinon, il y a déjà des dizaines d'années que microsoft aurait lâché ses avocats et traîné en justice tous les projets open source "As msOffice"
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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 12/10/2026 à 6:44
La vraie question que je me pose : est-ce que le créateur d'Artcraft va se faire soulever par les avocats d'Adobe et Microsoft ?
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 12/10/2026 à 10:39
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
La vraie question que je me pose : est-ce que le créateur d'Artcraft va se faire soulever par les avocats d'Adobe et Microsoft ?
On a pas attendu l'arrivée de l'IA... Il y a longtemps que la réponse à votre question est connue!!!

Pourquoi croyez-vous qu'un microsoft n'a pas pu attaquer en justice les créateurs des nombreuses solutions opensource et souvent gratuites qui sont des clones de microsoft Office (genre Open Office, Libre Office & Cie)?

Un algorithme n'est pas brevetable... Tous le monde peut librement copier le fonctionnement d'un logiciel propriétaire, y compris ses interfaces, à condition de ne pas recopier le code ou une partie du code du produit original!!!
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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 12/10/2026 à 13:14
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
On a pas attendu l'arrivée de l'IA... Il y a longtemps que la réponse à votre question est connue!!!

Pourquoi croyez-vous qu'un microsoft n'a pas pu attaquer en justice les créateurs des nombreuses solutions opensource et souvent gratuites qui sont des clones de microsoft Office (genre Open Office, Libre Office & Cie)?

Un algorithme n'est pas brevetable... Tous le monde peut librement copier le fonctionnement d'un logiciel propriétaire, y compris ses interfaces, à condition de ne pas recopier le code ou une partie du code du produit original!!!
Oui mais là, on parle d'interfaces qui sont la copie carbone, à la charte graphique près, des logiciels originaux.

Même si le code source diffère, cela pourrait très bien s'apparenter à de la contrefaçon.
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