Le créateur de clones gratuits d'Adobe dévoile des versions open source d'Excel, PowerPoint et Word de Microsoft Office. Les outils Autodesk et d'autres services par abonnement sont susceptibles de suivre

GridCraft, DeckCraft et WordCraft : Quelle plus-value par rapport à lexistant ?
L'ambition première de Brandon Thomas est d'offrir une alternative entièrement gratuite, open-source et sans abonnement à des logiciels propriétaires très onéreux. L'objectif premier est de protester contre les abonnements payants et les pratiques commerciales des géants du logiciel. Les outils sont entièrement gratuits, hébergés sur l'organisation GitHub storytold et distribués sous double licence MIT et Apache 2.0.
Contrairement à d'autres alternatives libres qui imposent de nouvelles habitudes, ces clones reproduisent fidèlement l'interface familière de Microsoft Office (système de ruban, onglets, styles, barres de formules). Ils assurent également une compatibilité native pour lire et écrire les fichiers propriétaires .docx, .xlsx et .pptx.
L'un des principaux problèmes avec la suite Microsoft Office réside dans la compatibilité avec les systèmes d'exploitation : elle fonctionne sous macOS et Windows tandis que son utilisation sous Linux nécessite des couches de compatibilité supplémentaires et une émulation Windows pour fonctionner. L'un des principaux atouts d'ArtCraft est de permettre l'exécution de tous les logiciels sur ces trois plateformes tout en offrant une expérience utilisateur identique, quel que soit le système d'exploitation cela fait également partie de la parité qu'ArtCraft souhaite atteindre.
Bien que Google propose ces outils gratuitement via Google Sheets, Docs et Slides, accessibles sur toutes les plateformes depuis un navigateur, ce modèle exclusivement en ligne prive les utilisateurs de la propriété du logiciel, ce qui fait craindre quun jour, ces outils ne deviennent soudainement payants par abonnement sans que les utilisateurs naient leur mot à dire.
Enfin, l'absence de frameworks lourds (comme Electron) offre une fluidité extrême. À titre d'exemple, l'équipe d'ArtCraft avance que WordCraft ne met que 1,4 milliseconde pour recalculer entièrement un document de 188 pages.
GridCraft, DeckCraft et WordCraft résultent dune pratique controversée en génie logiciel appelée « Vibe Coding »
Three free Microsoft Office replacements just dropped from one developer. Brandon Thomas, the guy behind the ArtCraft open source Adobe alternatives, unveiled WordCraft for Word, GridCraft for Excel and DeckCraft for PowerPoint. Honestly the bigger plan is the interesting part. He wants AI to give people free versions of expensive subscription software and Autodesk could be next. One person taking on Adobe and Microsoft at the same time is a wild sentence to type— rehen (@justrehen) October 11, 2026
Le développement de ces applications repose sur une approche technique moderne mêlant intervention humaine et intelligence artificielle. L'intégralité du code est écrite en langage Rust, garantissant une excellente gestion de la mémoire, de la sécurité et des performances matérielles.
Brandon Thomas a développé ces applications à une vitesse fulgurante en utilisant le modèle d'IA Claude 5.5 / Claude Opus d'Anthropic. L'IA génère des blocs massifs de code sous la supervision de l'ingénieur, un processus de développement ultra-rapide appelé vibecoding.
Pour s'assurer de la légalité du projet, le code source propriétaire de Microsoft n'a jamais été analysé ni rétro-ingéniéré. L'IA et le développeur se basent uniquement sur l'observation des comportements du logiciel réel et sur les spécifications publiques des formats de fichiers (comme les normes d'architecture ouverte de l'Office Open XML) pour reconstruire l'application de zéro.
Le code Rust est partagé pour concevoir à la fois des versions de bureau (Windows, Mac, Linux) et des versions web exécutables dans le navigateur grâce à WebAssembly.
GridCraft, DeckCraft et WordCraft alimentent la controverse sur divers axes
Brandon Thomas @echelon , the engineer behind ArtCraft, build free, open-source alternatives to Adobe's creative suite. Now he's unveiled WordCraft, GridCraft and DeckCraft, targeting Microsoft Word, Excel and PowerPoint. All written in Rust, cross-platform! #AI— Martijn Schouwe (@Tinuz77) October 11, 2026
Bien que la prouesse technique soit saluée, la mise à disposition de ces clones suscite de vifs débats au sein de la communauté des développeurs :
- De nombreux critiques qualifient ces projets de logiciels "vibecodés" ou de "slop IA" (code généré en masse sans réelle supervision humaine approfondie). Si ArtCraft revendique sur le papier une couverture des fonctionnalités allant de 79 % à 93 % selon les outils, l'estimation de leur viabilité réelle en production n'est évaluée qu'entre 50 % et 65 %.
But I do know to code... 🥺👉👈— e/chelon (@echelon) October 9, 2026
- Le problème de la compatibilité en entreprise : Ouvrir un document basique fonctionne, mais pouvoir modifier, sauvegarder et renvoyer un fichier Excel ou Word complexe truffé de macros ou de tableaux croisés dynamiques sans corrompre sa mise en page ou ses données reste un défi majeur non résolu.
- Disponibilité volatile : Preuve de l'instabilité et du statut très alpha des applications, Brandon Thomas a temporairement retiré les liens de téléchargement directs de son site vitrine, obligeant les utilisateurs les plus techniques à compiler eux-mêmes le code depuis les dépôts GitHub.
Source : GitHub du projet
Et vous ?
Que pensez-vous de cette initiative ? Quelle sont les remarques que vous avez à formuler en tant que développeur informatique ?
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.