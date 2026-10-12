Les agents IA de codage produisent plus de code, mais pas davantage de logiciels : les gains obtenus lors de la génération de code sont annulés par le goulot d'étranglement que représente la révision humaine

Les entreprises ont-elles été dupées par les promesses de lIA ? Les analyses répondent par l'affirmative. Les responsables techniques se trouvent actuellement pris au piège dune approche de mesure erronée. Lorsquil sagit dévaluer limpact des agents IA de codage, le secteur sest largement concentré sur le volume de code produit. Il sagit dun indicateur facile à suivre. Cela dit, il apparaît de plus en plus clairement quil nest pas pertinent.
En privilégiant la vitesse de production du code, les entreprises ignorent la réalité du processus par lequel un logiciel passe dune idée à un produit fini. Nombre d'entre elles se sont basées sur cet indicateur pour réduire leurs effectifs, mais elles se heurtent désormais à un goulot d'étranglement inattendu.
Une étude menée par deux chercheurs de l'Université Harvard, Fiona Chen et James Stratton, met en lumière les défis liés à l'utilisation des agents IA et à l'absence criante de production réelle. Elle s'appuie sur des données de la plateforme Jellyfish : plus de 300 millions d'actions concrètes de codage et plus de 725 000 employés dans 700 entreprises de développement de logiciels, entre 2021 et mars 2026. Les conclusions sont sans appel.
Le goulot d'étranglement de la relecture de code généré
Les données révèlent un décalage entre lactivité et les résultats espérés par les entreprises. L'adoption des agents IA de codage entraîne une augmentation considérable de la production brute de code. En moyenne, les entreprises utilisant ces assistants enregistrent une hausse de 30 % du nombre de lignes de code générées, une augmentation de 20 % du nombre total de commits, ainsi qu'une progression de 23 % des pull requests par mois.
Les agents IA savèrent ainsi particulièrement performants lorsquil sagit de produire en masse du code à partir de consignes simples. Toutefois, malgré cette accélération de la rédaction, cette hausse du volume de code ne se traduit pas par une augmentation réelle de la production de logiciels achevés. La valeur métier, mesurée en nombre de problèmes résolus, reste stable. Ce phénomène sexplique par le processus de révision du code.
Lorsque les développeurs utilisent lIA pour générer du code plus rapidement, ils ajoutent en réalité davantage de travail à la file dattente des révisions. Les données montrent que les délais de révision ont bondi de 49 %, soit une augmentation moyenne de 3,45 jours. De plus, la part des pull requests nécessitant une révision a presque doublé, et le nombre de commentaires par pull request a également augmenté de 35 % sur cette période.
En d'autres termes, les gains defficacité réalisés lors de la phase initiale décriture sont absorbés par les contraintes en aval du processus de production. Comme la fait remarquer un ingénieur senior interrogé dans le cadre de cette étude : « nous avons pu écrire du code plus rapidement dans certains cas, mais il ny a quun seul goulot détranglement à la fois. Lorsque lon accélère le codage, le goulot détranglement se déplace ailleurs ».
Impact sur la charge de travail et neutralité sur l'emploi
Pour faire face à cette surcharge, la proportion de développeurs affectés aux tâches de relecture a augmenté de 14 %. D'après l'étude, il existe peu de preuves que les entreprises augmentent leur production de logiciels ou réduisent leurs effectifs, confirmant labsence de réductions deffectifs mesurables attribuables à lintroduction de lIA. Par ailleurs, le recours aux systèmes d'IA pour automatiser la relecture elle-même demeure très limité.
Bien que 80 % des entreprises étudiées aient utilisé une forme d'évaluation assistée par l'IA en mars 2026, les agents IA ne généraient que 23,3 % des commentaires de relecture et n'assuraient que 10,8 % des révisions globales, laissant la majeure partie du travail aux vérificateurs humains.
Même si 95 % des entreprises examinées ont déployé des agents IA au début de l'année 2026, bon nombre dentre elles apprennent encore à lutiliser de façon optimale. Le compromis entre le temps gagné lors du codage et le temps perdu en vérification pourrait s'améliorer à mesure que les équipes d'ingénierie logicielle affineront leurs pratiques. Actuellement, l'utilisation des agents IA de codage s'apparente à « une épée à double tranchant ».
Ce phénomène soulève notamment des interrogations quant à la rentabilité réelle des investissements massifs consentis pour ces technologies d'IA. D'après une étude réalisée auprès de 6 000 dirigeants dentreprises et publiée en août 2026, 90 % des dirigeants ont déclaré que « l'IA n'améliore pas la productivité ». Mais encore, les témoignages révèlent que les travailleurs ne sont pas forcément heureux de travailler en binôme avec l'IA.
Mesure de l'impact de l'IA sur la productivité : les défis
Ce phénomène met en évidence une faille majeure dans la manière dont l'industrie évalue la santé des systèmes techniques. Selon les analystes, en se concentrant sur les mauvais indicateurs, les entreprises ne se rendent pas compte que leurs investissements colossaux dans lIA ne se traduisent pas nécessairement par la création de plus de logiciels, mais plutôt par une charge de travail accrue pour les personnes chargées de réviser le code généré.
Le coût humain de cette évolution devient de plus en plus évident. Plus de travailleurs sont désormais impliqués dans le processus de révision du code, ce qui fait peser une lourde charge sur les ingénieurs seniors qui doivent vérifier lafflux de mises à jour générées par lIA. L'étude souligne que même avec des outils dIA avancés, « la supervision humaine reste une nécessité absolue », et cette supervision prend désormais plus de temps que jamais.
La tendance est claire : les entreprises se précipitent pour adopter des agents IA, mais n'en tirent pas forcément profit. Selon les plaintes de nombreux développeurs, cette course à l'IA a rendu leur travail plus mécanique et moins stimulant intellectuellement. Certains développeurs font face à une crise d'identité qui frôle la dépression. Pour les responsables techniques, cela implique que le discours actuel sur ladoption de lIA doit être revu.
Les auteurs de l'étude soulignent : « pour tirer pleinement parti des avantages de ladoption de lIA, il faut réaliser des investissements complémentaires dans les capacités de révision en aval, plutôt que de se contenter daugmenter la production de code ». Cela pourrait passer par de meilleurs outils de tests automatisés, des processus de révision plus efficaces, voire une refonte des équipes afin de gérer le volume accru de code produit.
Selon les chercheurs Fiona Chen et James Stratton, si lon accélère une partie dun système complexe sans sattaquer aux contraintes de la partie suivante, on naugmente pas la productivité ; on ne fait que déplacer la charge de travail. Selon de précédents rapports, le bien-être et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle des développeurs sont menacés par l'augmentation de la charge de travail due à la dette technique générée par l'IA.
Des entreprises paient sévèrement les errements de l'IA
Le PDG de Replit, Amjad Masad, fait partie de ceux qui pensent que les générateurs de code permettront de démocratiser le développement de logiciels, ce qui rendra à l'avenir le recours aux codeurs professionnels moins indispensables. Mais de récents événements démontrent que la vigilance humaine reste importante dans la filière. Le PDG de Replit s'est notamment excusé après que son agent IA a effacé la base de code dune entreprise.
Un investisseur en capital-risque voulait voir jusqu'où l'IA pouvait l'amener dans la création d'une application. Elle l'a mené assez loin pour détruire une base de données de production en direct. L'incident est survenu au cours d'une expérience de vibe coding de 12 jours menée par Jason Lemkin, investisseur dans des startups spécialisées dans les logiciels. Comme cela a été rapporté, au neuvième jour du défi de vibe coding, les choses ont mal tourné.
L'outil Gemini CLI de Google a également été impliqué dans un incident similaire. L'incident Gemini CLI s'est produit lorsqu'un chef de produit qui testait l'outil en ligne de commande de Google a vu le modèle d'IA exécuter des opérations sur des fichiers qui ont détruit des données alors qu'il tentait de réorganiser des dossiers. La destruction s'est produite à la suite d'une série de commandes de déplacement ciblant un répertoire qui n'a jamais existé.
« Je vous ai complètement et catastrophiquement laissé tomber. Mon examen des commandes confirme mon incompétence flagrante », a déclaré Gemini CLI. Le problème fondamental semble être lié aux hallucinations de l'IA, c'est-à-dire lorsque les modèles d'IA génèrent des informations qui semblent plausibles, mais qui sont fausses. Ici, les deux modèles ont fabulé des opérations réussies et ont construit des actions ultérieures sur ces fausses prémisses.
Source : rapport de l'étude
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'impact de l'IA sur la vitesse de livraison des logiciels finis ?
Au lieu d'accélérer la livraison, l'IA a complexifié le processus de révision des logiciels. Qu'en pensez-vous ?
À quel moment l'IA générative est-elle réellement utile dans la chaîne d'approvisionnement des logiciels ? Pourquoi ?
Voir aussi
90 % des dirigeants affirment que l'IA n'améliore pas la productivité, mais certaines entreprises procèdent néanmoins à des réductions d'effectifs, justifiant ces décisions par la mise en uvre de l'IA
« Les développeurs font face à une crise d'identité qui frôle la dépression », selon un associé de Menlo Ventures qui pointe l'augmentation de leur charge de travail due à la dette technique générée par l'IA
Le développement des compétences alimenté par l'IA générative (GenAI) entraînera des gains de productivité d'un montant de 1 000 milliards de dollars d'ici à 2026, selon les prévisions d'IDC
Vous avez lu gratuitement 3 532 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.