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« De la pure folie » : les mathématiciens s'insurgent contre la publication par OpenAI de centaines de démonstrations générées par l'IA,
Ce geste a anéanti des années de travail et des projets de thèse

Le , par Mathis Lucas
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OpenAI a récemment publié des centaines de résultats mathématiques inédits générés par l'IA. Cette déferlante d'articles couvre plusieurs disciplines complexes, laissant la communauté scientifique anxieuse et désorientée. Si certains chercheurs saluent la qualité remarquable de certaines avancées, beaucoup critiquent le manque de clarté, l'absence de vérification informatique systématique et les lacunes dans les attributions bibliographiques. De nombreux mathématiciens de renom, révoltés par ce manque de rigueur de la part du laboratoire, ont dénoncé les effets négatifs de l'IA générative sur leur discipline et sur l'avenir des carrières académiques.

Le 6 octobre 2026, OpenAI a publié des centaines de nouveaux articles présentant prétendument des « preuves » de nombreux problèmes mathématiques. Au total, la société a publié environ 400 résultats générés par l'IA, répartis dans plus de 700 manuscrits couvrant de nombreuses disciplines mathématiques. Cependant, ces articles ont suscité une vive inquiétude chez les experts, plusieurs d'entre eux qualifiant cet événement de « pure folie ».

La quantité de documents est telle que le simple examen de la table des matières et des résumés a pris près d'une heure à certains universitaires. Selon le professeur Álvaro Lozano-Robledo, « le simple fait de parcourir toute la liste des résumés est titanesque ». Ce nouveau tollé intervient alors qu'OpenAI fait déjà l'objet de critiques acerbes concernant la manière dont ses systèmes d'IA étaient parvenus à résoudre les équations de Navier-Stokes.

Les pratiques d'OpenAI sont vivement controversées par d'éminents mathématiciens, indignés à lidée que les systèmes d'IA de l'entreprise puissent utiliser leurs travaux. Une coalition baptisée « Association for Human Mathematics » a publié un communiqué fustigeant la publication dOpenAI, qui a ensuite été relayé, et de fait approuvé, par le mathématicien Terence Tau, lauréat de la prestigieuse médaille Fields et figure majeure de la communauté.

Problèmes de vérification et crainte du contenu de faible qualité

Bien que certaines démonstrations soient accompagnées de formalisations dans le langage Lean pour permettre une vérification informatique, moins de la moitié des manuscrits bénéficient de cette rigueur. OpenAI a reconnu que seuls environ 42 % des résultats principaux disposent d'une preuve formalisée. Les experts déplorent cette lacune et soulignent que l'évaluation des codes Lean reste longue et parfois incohérente par rapport aux articles.


Kevin Buzzard et d'autres chercheurs ont exprimé leur crainte de devoir lire du contenu de qualité médiocre ou erroné, souvent qualifié de « slop » dans le secteur. Avant même la publication, certains chercheurs redoutaient l'arrivée d'une véritable « slopocalypse ». Même si des efforts de rédaction ont été constatés, la rédaction synthétique et des bibliographies très courtes laissent planer des doutes sur l'attribution exacte des travaux antérieurs.

« Les mathématiciens ont une vision particulière du progrès, qui sappuie sur lhistoire et sur des considérations propres à leur discipline », souligne le communiqué de l'Association for Human Mathematics. « Nous rejetons laffirmation dOpenAI selon laquelle cette publication fait progresser notre discipline, et nous invitons les mathématiciens et le grand public à considérer la valeur de ce modèle de publication avec le scepticisme qui simpose ».

« Publier plus de 700 fichiers dun seul coup nest pas une démonstration de rigueur scientifique, mais une démonstration de pouvoir », poursuit le communiqué du groupe. Lutilité réelle de ces résultats reste à démontrer, car ces démonstrations sont parfois presque incompréhensibles pour les humains.

La communauté mathématique devra examiner tous ces articles

Au-delà de la question de savoir si les travaux publiés par OpenAI feront progresser le domaine et contribueront à la compréhension humaine des mystères des mathématiques, cela signifie également que ces mêmes mathématiciens sont désormais censés se charger du travail fastidieux consistant à décortiquer les centaines de démonstrations que le laboratoire a produites en masse et publiées dun seul coup. Le travail s'annonce bien fastidieux.

Malgré les défauts de forme, la communauté scientifique s'accorde à dire que la publication contient des travaux d'un niveau remarquable. Jared Duker Lichtman, mathématicien à Stanford, a indiqué quil y avait des « dizaines » de résultats quil classerait dans cette catégorie, notamment des avancées concernant lhypothèse de Riemann, un cas particulier de la conjecture de Hodge, et une solution à la conjecture de Kakeya en quatre dimensions.

Selon le chercheur en mathématiques Scott Armstrong, il ne s'agit pas de problèmes triviaux, mais bien de questions majeures sur lesquelles les chercheurs butent depuis des décennies. Cela dit, d'autres scientifiques, comme Álvaro Lozano-Robledo, professeur de mathématiques à l'université du Connecticut, ont souligné que les publications d'OpenAI s'appuient largement sur des méthodes et techniques existantes réemployées avec ingéniosité.

Un choc profond et la perturbation de la recherche académique

Selon les témoignages, l'annonce soudaine d'OpenAI a bouleversé les projets de recherche de plusieurs universitaires. Des programmes entiers ont été anéantis du jour au lendemain, balayant des années de travail, des demandes de subventions et des projets de thèse. Certains domaines comme la combinatoire, les probabilités et l'informatique théorique ont subi un véritable choc, tandis que la théorie des groupes a aussi été fortement touchée.


« Cest bien davoir de nouveaux résultats, mais cette ampleur, cest une autre histoire. Cest un véritable chaos. Cela peut provoquer un effondrement massif de la culture universitaire et tout simplement anéantir la plupart des départements. Cest un problème de société et il semble que les laboratoires dIA ignorent complètement cette question », a déclaré Bartosz Naskręcki, mathématicien à luniversité Adam Mickiewicz de Poznań, en Pologne.

OpenAI a mis en avant ses efforts visant à améliorer la manière dont il partage ses résultats avec la communauté mathématique, et a indiqué avoir consulté un groupe indépendant dexperts dans ce domaine. Toutefois, ce quOpenAI a délicatement choisi de passer sous silence, cest que ce groupe consultatif sétait opposé à la décision du laboratoire de poursuivre les tests de ses modèles propriétaires sur des problèmes mathématiques avancés.

Le groupe consultatif a souligné que les modèles d'OpenAI restent inaccessibles à la communauté scientifique. « Nous tenons à le dire clairement dès le départ : nous napprouvons pas cette pratique, et nous leur demandons de cesser de tester des problèmes mathématiques avancés sur des modèles propriétaires », a déclaré le groupe consultatif dans un communiqué publié fin septembre 2026. OpenAI est passé outre cette recommandation.

OpenAI a été critiqué pour avoir ignoré cet avis tout en sen servant pour « fonder sa légitimité » dans ce domaine. « En faisant fi du principe fondamental de la position du groupe consultatif, OpenAI a fait preuve dun mépris total pour les normes de la recherche scientifique, normes qui garantissent que les mathématiques restent fiables, menées de manière éthique et dans lintérêt public », a déclaré lAssociation for Human Mathematics (AHM).

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