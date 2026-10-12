Le 6 octobre 2026, OpenAI a publié des centaines de nouveaux articles présentant prétendument des « preuves » de nombreux problèmes mathématiques. Au total, la société a publié environ 400 résultats générés par l'IA, répartis dans plus de 700 manuscrits couvrant de nombreuses disciplines mathématiques. Cependant, ces articles ont suscité une vive inquiétude chez les experts, plusieurs d'entre eux qualifiant cet événement de « pure folie ».
La quantité de documents est telle que le simple examen de la table des matières et des résumés a pris près d'une heure à certains universitaires. Selon le professeur Álvaro Lozano-Robledo, « le simple fait de parcourir toute la liste des résumés est titanesque ». Ce nouveau tollé intervient alors qu'OpenAI fait déjà l'objet de critiques acerbes concernant la manière dont ses systèmes d'IA étaient parvenus à résoudre les équations de Navier-Stokes.
Les pratiques d'OpenAI sont vivement controversées par d'éminents mathématiciens, indignés à lidée que les systèmes d'IA de l'entreprise puissent utiliser leurs travaux. Une coalition baptisée « Association for Human Mathematics » a publié un communiqué fustigeant la publication dOpenAI, qui a ensuite été relayé, et de fait approuvé, par le mathématicien Terence Tau, lauréat de la prestigieuse médaille Fields et figure majeure de la communauté.
Problèmes de vérification et crainte du contenu de faible qualité
Bien que certaines démonstrations soient accompagnées de formalisations dans le langage Lean pour permettre une vérification informatique, moins de la moitié des manuscrits bénéficient de cette rigueur. OpenAI a reconnu que seuls environ 42 % des résultats principaux disposent d'une preuve formalisée. Les experts déplorent cette lacune et soulignent que l'évaluation des codes Lean reste longue et parfois incohérente par rapport aux articles.
Kevin Buzzard et d'autres chercheurs ont exprimé leur crainte de devoir lire du contenu de qualité médiocre ou erroné, souvent qualifié de « slop » dans le secteur. Avant même la publication, certains chercheurs redoutaient l'arrivée d'une véritable « slopocalypse ». Même si des efforts de rédaction ont été constatés, la rédaction synthétique et des bibliographies très courtes laissent planer des doutes sur l'attribution exacte des travaux antérieurs.
« Les mathématiciens ont une vision particulière du progrès, qui sappuie sur lhistoire et sur des considérations propres à leur discipline », souligne le communiqué de l'Association for Human Mathematics. « Nous rejetons laffirmation dOpenAI selon laquelle cette publication fait progresser notre discipline, et nous invitons les mathématiciens et le grand public à considérer la valeur de ce modèle de publication avec le scepticisme qui simpose ».
« Publier plus de 700 fichiers dun seul coup nest pas une démonstration de rigueur scientifique, mais une démonstration de pouvoir », poursuit le communiqué du groupe. Lutilité réelle de ces résultats reste à démontrer, car ces démonstrations sont parfois presque incompréhensibles pour les humains.
La communauté mathématique devra examiner tous ces articles
Au-delà de la question de savoir si les travaux publiés par OpenAI feront progresser le domaine et contribueront à la compréhension humaine des mystères des mathématiques, cela signifie également que ces mêmes mathématiciens sont désormais censés se charger du travail fastidieux consistant à décortiquer les centaines de démonstrations que le laboratoire a produites en masse et publiées dun seul coup. Le travail s'annonce bien fastidieux.
Malgré les défauts de forme, la communauté scientifique s'accorde à dire que la publication contient des travaux d'un niveau remarquable. Jared Duker Lichtman, mathématicien à Stanford, a indiqué quil y avait des « dizaines » de résultats quil classerait dans cette catégorie, notamment des avancées concernant lhypothèse de Riemann, un cas particulier de la conjecture de Hodge, et une solution à la conjecture de Kakeya en quatre dimensions.
Selon le chercheur en mathématiques Scott Armstrong, il ne s'agit pas de problèmes triviaux, mais bien de questions majeures sur lesquelles les chercheurs butent depuis des décennies. Cela dit, d'autres scientifiques, comme Álvaro Lozano-Robledo, professeur de mathématiques à l'université du Connecticut, ont souligné que les publications d'OpenAI s'appuient largement sur des méthodes et techniques existantes réemployées avec ingéniosité.
Un choc profond et la perturbation de la recherche académique
Selon les témoignages, l'annonce soudaine d'OpenAI a bouleversé les projets de recherche de plusieurs universitaires. Des programmes entiers ont été anéantis du jour au lendemain, balayant des années de travail, des demandes de subventions et des projets de thèse. Certains domaines comme la combinatoire, les probabilités et l'informatique théorique ont subi un véritable choc, tandis que la théorie des groupes a aussi été fortement touchée.
« Cest bien davoir de nouveaux résultats, mais cette ampleur, cest une autre histoire. Cest un véritable chaos. Cela peut provoquer un effondrement massif de la culture universitaire et tout simplement anéantir la plupart des départements. Cest un problème de société et il semble que les laboratoires dIA ignorent complètement cette question », a déclaré Bartosz Naskręcki, mathématicien à luniversité Adam Mickiewicz de Poznań, en Pologne.
OpenAI a mis en avant ses efforts visant à améliorer la manière dont il partage ses résultats avec la communauté mathématique, et a indiqué avoir consulté un groupe indépendant dexperts dans ce domaine. Toutefois, ce quOpenAI a délicatement choisi de passer sous silence, cest que ce groupe consultatif sétait opposé à la décision du laboratoire de poursuivre les tests de ses modèles propriétaires sur des problèmes mathématiques avancés.
Le groupe consultatif a souligné que les modèles d'OpenAI restent inaccessibles à la communauté scientifique. « Nous tenons à le dire clairement dès le départ : nous napprouvons pas cette pratique, et nous leur demandons de cesser de tester des problèmes mathématiques avancés sur des modèles propriétaires », a déclaré le groupe consultatif dans un communiqué publié fin septembre 2026. OpenAI est passé outre cette recommandation.
OpenAI a été critiqué pour avoir ignoré cet avis tout en sen servant pour « fonder sa légitimité » dans ce domaine. « En faisant fi du principe fondamental de la position du groupe consultatif, OpenAI a fait preuve dun mépris total pour les normes de la recherche scientifique, normes qui garantissent que les mathématiques restent fiables, menées de manière éthique et dans lintérêt public », a déclaré lAssociation for Human Mathematics (AHM).
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