Anthropic est une société dintérêt public américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie.[10] Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. La société est privée, mais envisagerait une introduction en bourse en 2026.
Fin septembre, un rapport a révélé qu'Anthropic prévoyait davertir les investisseurs potentiels lors de son introduction en bourse que lIA avancée pourrait présenter des « risques catastrophiques ou existentiels pour lhumanité », un avertissement extraordinaire de la part dune entreprise cherchant à tirer profit de cette même technologie. Lentreprise, qui se positionne comme un laboratoire dIA privilégiant la sécurité, avait consacré environ 80 pages du corps principal de 261 pages de son prospectus à la présentation des facteurs de risque, soit près du double des 48 pages consacrées à la description de son activité. Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars, bien qu'elle fasse état de pertes croissantes, de coûts d'investissement élevés et de problèmes de sécurité.
Récemment, Anthropic a publié un nouveau rapport d'avertissement concernant l'IA. Anthropic affirme que de petits modèles dIA pourraient bientôt être capables de se répliquer sur des appareils connectés à Internet sans avoir besoin daccéder à un centre de données. Si cette prévision se confirme, lun des principes fondamentaux de la sécurité de lIA selon lequel les modèles puissants résident dans de grandes fermes de serveurs contrôlables commence à paraître quelque peu dépassé. Les chercheurs décrivent cette capacité sous le nom de « réplication et adaptation autonomes », ou ARA. Les travaux en cours dAnthropic sur les risques de perte de contrôle considèrent les performances de lARA comme un facteur de risque déterminant.
Ces travaux portent sur des modèles dont le nombre de paramètres se situe entre 9 milliards et 30 milliards. Les paramètres correspondent en gros aux réglages internes quun modèle ajuste pendant lentraînement, et les modèles de cette fourchette sont considérés comme petits. Un modèle à 9 milliards de paramètres a pu effectuer des inférences sur 8 des 9 types de matériel testés par léquipe. Les modèles comportant jusquà 30 milliards de paramètres ont réussi à effectuer toute une série de tâches de réplication individuelles. Leur principal obstacle résidait dans le processus de bout en bout, consistant à enchaîner toutes les étapes pour former un cycle complet de copie et de lancement. Cette lacune nest pas universelle. Des variantes plus performantes, telles que GLM-5.2, ont démontré une réplication de bout en bout complète lors dévaluations simplifiées et contrôlées.
Sur la base des tendances actuelles en matière damélioration, létude prévoit que les petits modèles pourraient parvenir à une auto-réplication pratique sur des appareils IoT commerciaux dici fin 2026 ou peu après. Parmi les cibles potentielles figurent notamment les fours intelligents et les boîtiers Android TV de marques inconnues. Létude suggère que la portée dun modèle capable de se répliquer pourrait doubler en lespace de quelques jours.
La principale préoccupation dAnthropic concerne le confinement. Ces réplicateurs fonctionneraient indépendamment des ressources cloud, ce qui signifie quil ny aurait aucun point détranglement central que les défenseurs pourraient neutraliser. Ils seraient également capables de sadapter à des appareils inconnus, ce qui, selon létude, les distingue des logiciels malveillants conventionnels.
Les conclusions dAnthropic sinscrivent dans la lignée dautres recherches allant dans le même sens. Une étude récente de luniversité de Toronto a mis au point un ver IA auto-réplicatif alimenté par un modèle linguistique local à poids ouverts. Léquipe de Toronto a testé ce ver sur un réseau de 33 hôtes composé dappareils IoT. Il a atteint un taux de propagation denviron 62 % en sept jours.
Des expériences antérieures avaient déjà montré que des opérations orchestrées par lIA pouvaient produire des logiciels malveillants auto-réplicatifs dans des environnements de test. Ces nouveaux résultats concordent également avec les conclusions antérieures dAnthropic, selon lesquelles un comportement agentique peut entraîner des perturbations dans les écosystèmes numériques. Les démonstrations réalisées jusquà présent ont des limites évidentes. Une réplication complète a été observée dans des évaluations simplifiées, et la date de fin 2026 est une projection basée sur les tendances actuelles plutôt quun événement observé.
Lironie dérangeante est que les qualités qui rendent les petits modèles commercialement attractifs sont précisément celles qui sont à lorigine du risque. Lexécution locale de lIA sur des appareils en périphérie promet des coûts réduits, une meilleure protection de la vie privée et une moindre dépendance au cloud. La recherche elle-même présente cette tendance comme à double tranchant : elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications dans lIoT et linformatique en périphérie, tout en suscitant une surveillance réglementaire et une certaine prudence de la part des investisseurs.
C'est pourquoi, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Voici un extrait du rapport d'Anthropic :
Les modèles dIA pourraient être capables de sauto-répliquer sans avoir accès à un centre de données
Nos expériences suggèrent que les petits modèles dIA pourraient, dici quelques mois, être suffisamment performants pour sauto-répliquer sur des appareils commerciaux de lInternet des objets (IoT), tels que les fours intelligents et les boîtiers Android TV de marques inconnues. Un réplicateur de ce type serait difficile à neutraliser, car il nexiste aucun point centralisé à désactiver même sil peut savérer lent (avec un temps de doublement de lordre de quelques jours). Contrairement aux logiciels malveillants non basés sur lIA, il pourrait également identifier de lui-même des appareils inconnus. Lors de nos évaluations, un modèle de 9 milliards de paramètres a réussi à effectuer des inférences sur 8 des 9 types de matériel que nous avons testés.
Les modèles comportant 30 milliards de paramètres ou moins sont déjà capables aujourdhui deffectuer bon nombre des étapes individuelles de la réplication, bien quils commettent des erreurs lorsquil sagit de les enchaîner de bout en bout. Dans nos évaluations simplifiées, le GLM-5.2 et les modèles plus puissants sont capables dune réplication de bout en bout. Si les petits modèles continuent de saméliorer au rythme observé jusquà présent, ils atteindront ce niveau de capacité dici la fin de lannée. Des réplicateurs de petite taille basés sur les poids pourraient voir le jour peu après.
Introduction
Les capacités sans cesse croissantes de lIA rendent de plus en plus réaliste une préoccupation de longue date : la réplication et ladaptation autonomes (ARA), qui consistent en un modèle capable de se déployer et de se propager sans contrôle humain.
En cybersécurité, un ver est un programme qui se copie dun ordinateur à lautre sans intervention humaine. Des travaux antérieurs ont déjà démontré que des agents dIA peuvent se comporter de la même manière : en analysant leur réseau, en exécutant une attaque et en copiant les poids du modèle vers une machine cible au sein dun cluster de GPU. Un tel « ver dIA » pourrait emporter ses poids de modèle avec lui au fur et à mesure de sa reproduction (ou les télécharger à nouveau depuis un hub public), puis effectuer des inférences directement sur le matériel compromis. Concrètement, les poids feraient alors partie intégrante de la charge utile du logiciel malveillant.
Les GPU des centres de données constitueraient une cible évidente et de grande valeur pour un tel logiciel malveillant. Mais les accélérateurs coûteux ne sont pas strictement nécessaires. Dans cet article de blog, nous montrons quun botnet distribué dappareils IoT qui sont bon marché et généralement mal protégés pourrait également fournir une puissance de calcul suffisante pour exécuter un modèle performant.
Nous avons exécuté Gemma4-26B-A4B, réparti sur 15 boîtiers Android TV génériques bon marché (environ 55 $ chacun) que nous avons achetés et mis en réseau, à un taux de 0,39 jetons par seconde. Chaque vignette ci-dessous représente un boîtier TV physique hébergeant deux des couches du modèle pendant son exécution.
Bien sûr, de nombreuses autres étapes sont nécessaires pour démontrer quun ver autonome peut se propager à travers un réseau de machines peu sécurisées. Dans le cadre de cet article, nous décomposons la chaîne de réplication en quelques étapes.
Pour cette étude, nous décomposons la réplication autonome en quatre étapes pratiques : recherche de cibles, obtention des droits dexécution, mise en place de linférence et poursuite de la propagation à partir du nouvel hôte.
Nous ignorons en grande partie lélément dexploitation informatique du processus de réplication (les deux premières étapes ci-dessus), car des articles antérieurs (CyberGym, ExploitBench et les vers adaptatifs) ont déjà démontré que les petits modèles sont capables de mener des exploitations informatiques, en particulier lorsquils disposent des outils appropriés. En revanche, une partie moins souvent étudiée du processus de réplication concerne la mise en place de linférence sur les appareils compromis, ce qui constitue ici notre centre dintérêt.
Dans cet article, nous présentons tout dabord les modèles de menace qui, selon nous, sont les plus susceptibles de se concrétiser. Ensuite, nous vérifions si les petits modèles peuvent mettre en place linférence sur du matériel inconnu, et sils sont capables denchaîner lintégralité du cycle de réplication sur un parc de machines. Après cela, nous estimons la vitesse à laquelle un tel ver pourrait se propager, et vérifions sil serait capable dapprendre et de sadapter au fur et à mesure de sa réplication. Nous concluons en expliquant en quoi les vers basés sur lIA se distingueraient des logiciels malveillants davant lère de lIA, et proposons quelques suggestions succinctes pour se défendre contre de tels réplicateurs.
Modélisation des menaces
Dans cet article de blog, nous nous concentrons sur lun des modes de propagation possibles des vers basés sur lIA : de petits modèles qui se répliquent en compromettant leurs machines hôtes. Mais il existe plusieurs autres méthodes que les vers basés sur lIA pourraient tenter : ils pourraient voler des accès afin de mettre en place des hôtes (par exemple, des clés API ou des identifiants de plateforme) ou financer leurs opérations dinférence grâce à un travail légitime (par exemple, le travail indépendant numérique). Les modèles de menace qui, selon nous, sont les plus susceptibles de se concrétiser aujourdhui sont les suivants :
1. Un petit modèle, se répliquant via la compromission dun hôte. Dans cet article, nous appellerons « réplicateurs basés sur le poids » les vers autonomes qui exécutent leurs modèles directement sur du matériel compromis. Les appareils IoT des particuliers et des petites entreprises pourraient être les premières cibles de telles attaques, car ils sont connectés à Internet et, historiquement, ne disposaient que de mesures de sécurité minimales.
Un modèle trop volumineux pour tenir sur un seul appareil peut être divisé en morceaux, ou « shards », qui sexécutent sur des machines distinctes communiquant entre elles pour faire fonctionner le modèle de manière collective. Parmi les machines capables dexécuter un fragment important dun modèle de moins de 30 milliards de paramètres, on trouve les réfrigérateurs connectés, les fours connectés, les aspirateurs automatiques et les tondeuses à gazon. Un nombre croissant dappareils domestiques et professionnels, tels que les caméras de sécurité et les systèmes de visioconférence, sont désormais équipés de petites puces dIA intégrées, conçues pour exécuter des modèles dIA directement sur lappareil. Cette puissance de calcul supplémentaire risque également den faire des cibles de choix.
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