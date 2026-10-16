Fin août 2026, Apple a lancé de nouvelles versions de ses ordinateurs de bureau Mac mini et Mac Studio. Le Mac mini et le Mac Studio sont deux ordinateurs de bureau compacts d'Apple, tous deux sans écran intégré (contrairement à l'iMac). Le Mac mini est le modèle d'entrée de gamme, très petit et abordable, pensé pour les usages courants (bureautique, navigation, développement léger). Le Mac Studio est une machine plus puissante et plus cher, destinée aux professionnels ayant des besoins intensifs : montage vidéo, développement lourd, musique, rendu 3D. Il est plus grand que le Mac mini et embarque des puces bien plus performantes, avec plus de ports et de connectique professionnelle.
Ces nouvelles moutures sont optimisées pour le développement et l'exécution de l'IA en local. Elles intègrent les dernières puces M6 et M5 Ultra, offrant une architecture de mémoire unifiée massive allant jusqu'à 512 Go pour gérer des modèles d'IA de pointe. L'entreprise capitalise sur une tendances naissante où les développeurs connectent plusieurs appareils via Thunderbolt 5 pour augmenter leur puissance de calcul, sans dépendre du cloud. L'amélioration des composants internes vise à surpasser les processeurs graphiques traditionnels dans les tâches d'inférence.
Récemment, Meta a dévoilé Muse Spark Open, quelle présente comme « le modèle à poids ouvert américain le plus performant à ce jour ». Pour les utilisateurs Apple, Meta précise que Muse Spark Open est optimisé pour fonctionner sur le Mac Studio équipé du M5 Ultra. Meta explique que Muse Spark Open est nativement multimodal et apporte « pour la première fois des capacités agentiques de pointe sur votre ordinateur de bureau ».
Meta souligne notamment que Muse Spark Open exploite la dernière version de MLX dApple. MLX est un framework open source de tableaux créé par Apple et optimisé pour larchitecture à mémoire unifiée de lApple Silicon. Grâce à la dernière version de MLX, Meta affirme que Muse Spark Open a été optimisé pour le Mac Studio équipé du M5 Ultra, et que « ensemble, ils constituent la meilleure solution pour exécuter un modèle puissant sur votre propre ordinateur de bureau ».
Larchitecture à mémoire unifiée dApple permet au GPU intégré du M5 Ultra dutiliser jusquà 512 Go par Mac Studio ; ainsi, deux machines peuvent contenir un modèle dans son intégralité. Et la bande passante mémoire de 1,2 To/s de la puce est suffisamment rapide pour lire la petite partie dont chaque token a besoin. Il en résulte que deux Mac Studio se comportent comme un seul supercalculateur doté dun téraoctet de mémoire unifiée.
Muse Spark Open est désormais disponible via Hugging Face. Apple a également publié un nouvel article sur son site web dédié à la recherche en apprentissage automatique, vantant la façon dont MLX sur Mac « permet aux chercheurs et développeurs en IA dexpérimenter localement les derniers modèles et méthodes dans un environnement privé ».
La collaboration entre Apple et Meta est une surprise compte tenu des relations glaciales qui ont longtemps régné entre les deux entreprises. Dans une interview, le directeur de Meta AI, Alexandr Wang, a déclaré quils étaient « ravis que maman et papa sentendent à nouveau ». Wang a expliqué quApple et Meta travaillaient ensemble depuis plusieurs mois. Il attribue à Daniel Gross, un ancien dirigeant dApple, le mérite davoir joué « un rôle vraiment important pour amener les deux entreprises à bien collaborer ».
Voici l'annonce de Meta :
Présentation de Muse Spark Open : le modèle américain « open-weight » le plus performant à ce jour
Muse Spark Open est disponible dès aujourdhui et apporte pour la première fois des capacités dagent de pointe sur votre ordinateur de bureau, notamment sur les Mac Studio équipés de la puce Apple M5 Ultra.
Nous publions aujourdhui les poids de Muse Spark Open, le modèle américain « open-weight » le plus performant à ce jour. Muse Spark Open est un modèle multimodal natif comptant 816 milliards de paramètres au total (dont 42 milliards actifs) et doté dune fenêtre de contexte de 1 million de tokens. Conçu pour le codage et les tâches agentiques, il excelle dans les tâches à long terme, lingénierie logicielle complexe et le raisonnement en plusieurs étapes.
Nous pensons que lavenir appartient à tous, et cela inclut la liberté dexécuter des modèles avancés où que lon soit, y compris chez soi. Muse Spark Open est le premier modèle de sa catégorie à fonctionner sur votre ordinateur de bureau à laide de deux Mac Studio équipés de la puce Apple M5 Ultra et du dernier framework MLX.
Muse Spark Open est disponible dès aujourdhui via les plateformes API de Baseten, Fireworks AI, Groq, Modal, Nebius, OpenRouter et Together AI. Les poids du modèle peuvent être téléchargés sur Amazon SageMaker AI, Google Cloud Model Garden, Hugging Face et Microsoft Foundry Models.
Il fonctionne sur les principaux moteurs dinférence tels que SGLang, vLLM, TensorRT-LLM, Hugging Face Transformers, Apple MLX, llama.cpp et Unsloth, avec des optimisations pour les puces AMD, Apple, Intel et NVIDIA. Les développeurs peuvent facilement personnaliser davantage le modèle à laide du framework PyTorch.
Optimisé pour Apple Silicon
Tirant parti de la dernière version de MLX, Muse Spark Open a été optimisé pour fonctionner sur le Mac Studio équipé du M5 Ultra ; ensemble, ils constituent la meilleure solution pour exécuter un modèle puissant sur votre propre ordinateur de bureau.
Larchitecture de mémoire unifiée dApple permet au GPU intégré du M5 Ultra dutiliser jusquà 512 Go par Mac Studio ; ainsi, deux machines peuvent contenir un modèle dans son intégralité. Et la bande passante mémoire de 1,2 To/s de la puce est suffisamment rapide pour lire la petite portion dont chaque token a besoin. Le résultat : deux Mac Studio se comportent comme un seul supercalculateur doté dun téraoctet de mémoire unifiée.
Nous avons testé toute une gamme de workflows « agentic » sexécutant entièrement sur lappareil, à laide de Muse Code optimisé par Muse Spark Open, notamment en déployant des modifications iOS réelles vers Ice Cubes (un client Mastodon open source) corrections de bogues, nouvelles fonctionnalités, build complet et en pilotant DaVinci Resolve de bout en bout, le modèle examinant les séquences image par image pour identifier les moments les plus marquants et les recadrer verticalement.
Disponible dès maintenant
Nous partageons ces travaux car nous souhaitons que chacun ait accès aux meilleurs modèles. La version à poids ouverts de Muse Spark est fournie avec des noyaux GPU Helion personnalisés et auto-réglables en SGLang, offrant des gains de vitesse de 1,03 à 3,95 fois au niveau du noyau sur les GPU NVIDIA et AMD, ainsi quun gain de vitesse de 3 % de bout en bout sur lAMD MI350.
Sécurité et préparation
La publication de modèles à poids ouverts sinscrit dans notre volonté de mettre les avantages de la superintelligence personnelle à la portée de tous, et contribue à faire progresser les travaux sur la sécurité dans ce domaine.
Les poids ouverts impliquent également des considérations spécifiques, et cest pour cette raison que Muse Spark Open bénéficie de mesures de sécurité supplémentaires après lentraînement. Les résultats démontrent la présence de solides mesures de protection dans toutes les catégories de risques évaluées.
Nous avons évalué le modèle conformément à notre cadre Meta Superintelligence Scaling Framework, qui couvre les risques les plus graves, et il a satisfait aux seuils requis par notre cadre pour sa publication. Les résultats détaillés figurent dans la fiche du modèle Muse Spark Open, et un rapport dévaluation complet sera bientôt disponible.
Licence
Nous publions les poids sous la licence Muse Model License avec des conditions commerciales limitées, ce qui permet à de nombreux développeurs dutiliser le modèle gratuitement.
Source : Annonce de Meta
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