Le site « decomp.dev » a été créé en 2024 afin de centraliser le suivi des progrès de décompilation et de développer une communauté autour de cette initiative. Chaque page de projet présente lavancement du jeu ainsi que son historique. Lobjectif de la « décompilation » est dobtenir un code source réécrit à la main capable de se compiler en un code machine identique à celui du jeu original. La plateforme a rapidement gagné en popularité.
Le créateur du site est connu sous le pseudonyme « @encounter ». Il est notamment un contributeur GitHub du projet « decomp-toolkit », une boîte à outils de décompilation pour GameCube et Wii, et du projet « objdiff », un outil de comparaison locale destiné aux projets de décompilation de jeux vidéo.
« La décompilation fidèle consiste à écrire du code source (généralement en C ou en C++) qui, une fois compilé, donne exactement le même binaire que l'original. Cela nécessite généralement d'utiliser le même compilateur que celui du jeu original, tout le code source étant écrit à partir de zéro. La décompilation fidèle étant complexe et chronophage, des communautés spécialisées se sont formées autour de ce défi », indique la communauté.
L'IA provoque la fermeture de la plateforme « decomp.dev »
Decomp.dev vient d'annoncer sa fermeture dans un article. Cette interruption survient alors que l'utilisation de l'IA pour cloner et décompiler des jeux a submergé la communauté et dépassé le rythme de travail des développeurs humains. L'administrateur de la plateforme a expliqué que l'aspect communautaire de la décompilation s'est effondré face à cette vague d'automatisation. Ce problème frappe l'ensemble de l'industrie technologique.
LIA a rendu plus facile laugmentation des pourcentages de progression. Ainsi, lindex et le classement du site font désormais plus de mal que de bien, car lesprit de compétition a été perverti. La scène est devenue « un jeu de chiffres creux » où les gens recourent à lIA pour faire grimper les chiffres.
Encounter met en avant des abus liés à lutilisation de lIA, tels que le fait que celle-ci aide des « forks » à « terminer » les projets dautrui, ainsi quune tendance générale à se précipiter pour achever des portages sur PC, souvent au détriment de la qualité. Il est difficile de se contenter dinterdire les projets assistés par lIA, car d'après l'administrateur, un seul amateur ne peut pas de décider ce qui doit ou non figurer dans le classement.
Selon Encounter, la décompilation était historiquement « une tâche extrêmement difficile et chronophage, de lordre de plusieurs années pour tout jeu de taille moyenne disposant dun certain nombre de contributeurs actifs ». L'arrivée de modèles d'IA récents, à l'image de GPT-6-Astra, a rendu ces démarches d'une simplicité inédite. Cette automatisation excessive par l'IA a détruit l'aspect collaboratif et communautaire de cette discipline.
Encounter affirme aussi que « les outils d'IA se montrent aujourd'hui nettement meilleurs pour suivre des instructions complexes, croiser des ressources afin de retrouver des symboles ou des informations de débogage, et écrire un code naturel moyennant un guidage suffisant ». Il est désormais devenu impossible de suivre et de distinguer les projets menés principalement par des ingénieurs humains de ceux réalisés par des modèles d'IA.
Impact sur la dimension communautaire et contexte global
Laccélération permise par lIA a profondément altéré la dimension collective qui animait ces projets de rétro-ingénierie. Encounter résume la situation à travers ce constat : « il est désormais évident quavec les bonnes consignes, une intervention humaine et des relectures de code, lIA peut accélérer considérablement le processus de décompilation. Il est tout aussi évident que laspect communautaire de la décompilation a été brisé ».
Ce phénomène s'inscrit dans un contexte technologique plus large où la création rapide de forks de logiciels et de jeux vidéo par l'IA se généralise, ce qui suscite des mises en garde au sein des communautés de modding et de développement. Les projets open source sont particulièrement touchés.
Les abus sont devenus un problème épineux. Certains projets open source originaux évitent lIA pour des raisons juridiques ou éthiques, et les forks basés sur lIA peuvent ne consacrer que peu, voire aucun effort à la contribution en retour. LIA sétant améliorée, toute personne disposant dun abonnement à un service dIA peut désormais créer des portages fonctionnant à un niveau basique, à laide doutils écrits par des humains talentueux.
Cela permet à des opportunistes de sortir à la hâte des portages de décompilation qui ne fonctionnent quà moitié. Les portages peuvent être amusants, mais la décompilation est « avant tout destinée à la recherche ». Dans l'article annonçant la fermeture du site « decomp.dev », l'administrateur a dénoncé les YouTubers, surnommés « Sloptubers », ainsi que des subreddits comme r/decomps qui assimilent à tort « décomp » et « portage PC ».
Les projets existants, dont certains ont atteint 100 % de progression dans la décompilation, comme Super Smash Bros. Melee et Animal Crossing, continueront dêtre répertoriés, et leurs pages ainsi que leur historique seront conservés. Cependant, « aucun nouveau projet ne pourra être ajouté », et personne ne pourra reconstruire le site Web à partir de son code. Aucun successeur na été désigné, et aucune date de fermeture na été fixée.
La communauté du modding face aux abus des outils d'IA
En septembre 2026, le développeur Andy Nguyen, pionnier de Linux sur PlayStation 5, a mis fin au projet. Il justifie sa décision par ses frustrations face à lattitude des développeurs qui utilisent l'IA dans la communauté open source. L'extension de Linux à la PlayStation 5 Pro dépendait d'une unique vulnérabilité de l'hyperviseur. Mais des individus utilisant l'IA ont découvert et signalé cette vulnérabilité critique à Sony pour obtenir des primes.
Ce signalement prématuré a entraîné le colmatage de la brèche, empêchant ainsi l'utilisation du logiciel libre sur les futurs modèles comme la PlayStation 5 Pro. Andy Nguyen se dit dépité par ce geste. Il a exprimé son désenchantement en affirmant que « tout son travail était désormais tombé à l'eau ».
Cette décision a suscité de nombreux débats parmi les membres des forums spécialisés. Les réactions dans les commentaires sont mitigées. Certains utilisateurs partagent la frustration d'Andy Nguyen face à la prolifération de code généré par l'IA et au manque de vérification des scripts. D'autres membres de la communauté estiment au contraire qu'il était imprudent de concevoir un projet reposant sur « le maintien d'une vulnérabilité non corrigée ».
Ces critiques affirment que le développeur avait construit « un château en Espagne » et qu'un exploit d'hyperviseur allait être colmaté tôt ou tard par le constructeur. Andy Nguyen a décidé de se retirer : « je me retire de la scène PS5 et jarrête tout mon travail sur PS5-Linux. Après y avoir mis tout mon cur et des mois de ma vie, y compris des projets visant à finaliser la prise en charge de la PS5 Pro et à la sortir en 2027, tout est parti en fumée ».
Une avalanche de vulnérabilités révélées en peu de temps
Les chiffres publiés par Microsoft en juillet 2026 illustrent la nouvelle donne avec l'IA. Le Patch Tuesday de juillet chiffre le problème : 622 vulnérabilités en un mois. Microsoft a corrigé 622 bogues lors de sa mise à jour du Patch Tuesday du 14 juillet dernier, soit plus du triple du...
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