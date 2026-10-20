Elon Reeve Musk est un industriel et ancien responsable politique qui occupe les fonctions de directeur général (PDG) et de principal actionnaire de Tesla et de SpaceX. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025 et est devenu le seul « trillionnaire » (en dollars américains) en juin 2026 ; en octobre 2026, Forbes estimait sa fortune à 1 100 milliards de dollars. Il a obtenu une licence à l'université de Pennsylvanie en 1997 avant de s'installer en Californie pour se lancer dans des projets entrepreneuriaux. En 1995, Musk a cofondé Zip2, une société de logiciels web. Après sa vente en 1999, il a cofondé X.com, un système de paiement en ligne qui a fusionné avec Confinity en mars 2000 pour former PayPal. Musk a également obtenu la nationalité américaine en 2002.
Space Exploration Technologies Corp., opérant sous le nom de SpaceX, est un constructeur aérospatial américain et un prestataire de services dans les domaines du transport spatial, des télécommunications et de l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé sur le site de développement de Starbase, au Texas. La société opère dans trois segments principaux : « Space », qui développe et exploite les lanceurs Falcon 9, Falcon Heavy et Starship, ainsi que le vaisseau spatial Dragon, et réalise chaque année plus de lancements orbitaux que tout autre prestataire de services de lancement ; « Connectivity », qui exploite la constellation de satellites Starlink et un service Internet haut débit par satellite ; et « AI », géré par sa filiale SpaceXAI, qui développe la famille Grok de grands modèles de langage (LLM).
Récemment, Elon Musk s'est engagé à offrir à chaque enfant américain une action de SpaceX l'année prochaine, laissant entendre que cette distribution prévue pourrait être la première d'une série. « Lannée prochaine, joffrirai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première dune longue série », a-t-il écrit dans un message publié sur X. Cette promesse fait suite à un échange avec la société dIA Anthropic concernant son projet de consacrer une partie de son capital à des initiatives dintérêt général.
En fin de semaine dernière, Musk a exhorté Anthropic à distribuer des actions directement au grand public après que la société eut présenté ses projets concernant l'Anthropic Public Benefit Fund. « Nous affectons une partie des actions dAnthropic au Fonds dintérêt général dAnthropic, une nouvelle entité détenue à 100 % et entièrement dédiée à lintérêt général. Ce fonds démarrera avec 5 % de nos actions. Pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de lentreprise par rapport à un seuil de référence défini, nous pourrons y contribuer à hauteur de 2 % supplémentaires, sous réserve de la décision de notre conseil dadministration. Au total, cela signifie quenviron 20 % des actions dAnthropic sont consacrées à lintérêt général », a indiqué Anthropic dans un message publié sur X.
« Nos cofondateurs se sont déjà engagés à faire don de 80 % de leur participation, et environ la moitié de nos employés font don dune partie de leur participation dans le cadre dun programme de dons jumelés que nous menons depuis notre création », a ajouté la société. En réaction à l'annonce d'Anthropic, Musk a écrit : « Je recommande de distribuer les actions directement au grand public. » Il a ensuite indiqué qu'il comptait lui-même adopter cette approche. « C'est ce que je vais faire », a-t-il ajouté dans un autre message. Il y a peu, Musk a réitéré son engagement à distribuer des actions SpaceX aux enfants américains, sans toutefois donner de détails sur les modalités de cette distribution.
En février 2026, le PDG de Tesla, Elon Musk, était devenu la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards de dollars de fortune après la fusion historique de sa société spatiale SpaceX et de sa société d'IA xAI. Selon Forbes, l'opération avait valorisé l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, augmentant ainsi la fortune personnelle de Musk de 84 milliards de dollars pour atteindre le montant astronomique de 852 milliards de dollars.
Source : Elon Musk, sur X
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
SpaceX, la société d'Elon Musk, a officiellement fixé le prix de son introduction en bourse record à 135 dollars par action, dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée
Le cofondateur de Google, Sergey Brin, devient la troisième personne la plus riche au monde, tandis qu'Elon Musk conserve la première place avec une fortune estimée à 480,5 milliards $
Dans le but de maintenir la cohésion du secteur technologique mondial, 15 des entreprises les plus puissantes au monde, dont Google, Microsoft et Amazon, s'associent pour lancer la Trusted Tech Alliance
Vous avez lu gratuitement 3 550 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.