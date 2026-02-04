Elon Musk est désormais la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards $ de fortune après la fusion historique de sa société spatiale SpaceX et de sa société d'IA xAI

Le PDG de Tesla, Elon Musk, est désormais la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards de dollars de fortune après la fusion historique de sa société spatiale SpaceX et de sa société d'intelligence artificielle xAI. Selon Forbes, l'opération a valorisé l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, augmentant ainsi la fortune personnelle de M. Musk de 84 milliards de dollars pour atteindre le montant astronomique de 852 milliards de dollars.
Elon Musk, né le 28 juin 1971, est un entrepreneur, homme d'affaires international, chef d'entreprise, homme politique et milliardaire sud-africain, canadien et américain. Il est considéré comme la personne la plus riche du monde. En 2002, Musk fonde SpaceX, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, et en est le président-directeur général. En 2004, il investit 6,5 millions de dollars dans le constructeur de véhicules électriques Tesla, et en devient le PDG en 2008. En 2022, il devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars, qu'il renomme « X » l'année suivante. En 2023, il fonde la société xAI dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Début février 2026, Elon Musk envisage une restructuration profonde de SpaceX avant son introduction en bourse prévue pour la fin de l'année. L'entreprise de fusées vient de fusionner avec la startup xAI d'Elon Musk. Cette fusion permet de regrouper sous un même toit les fusées d'Elon Musk, les satellites Starlink, la plateforme de médias sociaux X (ex-Twitter) et le chatbot Grok AI. Ce projet donne un nouvel élan aux efforts de SpaceX pour lancer des centres de données en orbite. D'après Bloomberg, la société fusionnée devrait fixer le prix de ses actions lors d'une introduction en bourse qui la valoriserait à 1 250 milliards de dollars.
Auparavant, les performances des entreprises d'Elon Musk lui ont permis de devenir l'homme le plus riche du monde. Par exemple, en décembre 2024, Elon Musk est devenu la première personne à atteindre une valeur nette de 400 milliards de dollars. L'explosion de la fortune de Musk s'inscrit dans le cadre d'un boom financier plus large qui a suivi l'élection présidentielle américaine de 2024. Ses entreprises, notamment Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI et Boring Company, ont bénéficié de son positionnement stratégique auprès du président élu Donald Trump.
La fusion des deux sociétés a restructuré les participations d'Elon Musk et lui a permis d'obtenir 43 % des parts de la nouvelle société combinée, estimée à 542 milliards de dollars. Avant l'accord d'acquisition entre SpaceX et xAI, Elon Musk détenait 42 % des parts de SpaceX, évaluées à environ 336 milliards de dollars, et 49 % des parts de xAI, évaluées à 122 milliards de dollars. Avec l'absorption de xAI par SpaceX, le fabricant de fusées est devenu l'actif le plus précieux d'Elon Musk, dépassant ses autres participations.
Elon Musk détient environ 12 % des parts de Tesla, évaluées à 178 milliards de dollars, ainsi que des options sur actions d'une valeur supplémentaire de 124 milliards de dollars. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la rémunération record approuvée par les actionnaires de Tesla en novembre, qui pourrait accorder à Musk jusqu'à 1 000 milliards de dollars d'actions supplémentaires si Tesla parvient à atteindre les ambitieux objectifs de « Mars shot », notamment une multiplication par huit de sa capitalisation boursière au cours de la prochaine décennie.
Il s'agit de la deuxième fusion majeure impliquant les entreprises d'Elon Musk en moins d'un an. En mars dernier, Musk a fusionné xAI et sa plateforme de médias sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter). Dans le cadre de cette transaction, xAI a été évaluée à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards de dollars. Le double rôle de Musk en tant qu'acheteur et vendeur a suscité des interrogations quant à la transparence de l'évaluation, mais avec l'introduction en bourse prévue de SpaceX dans le courant de l'année, le marché aura bientôt son mot à dire.
Ce rapport intervient alors que SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, a sollicité l'autorisation de la Commission fédérale des communications (FCC) pour mettre en orbite une constellation d'un million de satellites alimentés à l'énergie solaire et destinés à des centres de données d'intelligence artificielle (IA). Cette initiative, qui viserait à réduire le coût et l'empreinte environnementale des centres de données, intervient alors que la demande en infrastructures d'IA est en plein essor. En outre, la fusion de xAI et de SpaceX permettrait à Elon Musk d'accélérer ses projets de transfert de la capacité de calcul vers l'espace, alors que la concurrence dans le domaine de l'IA s'intensifie avec Google, Meta et OpenAI.
