En avril 2024, selon un dépôt de demande de brevet, Roku envisageait d'injecter des publicités dans les flux vidéo des appareils tiers connectés à ses téléviseurs. Ainsi, lorsqu'un propriétaire d'un téléviseur Roku faisait une courte pause pour jouer à un jeu sur sa Xbox ou pour jeter un il à du contenu sur un appareil Apple TV connecté au téléviseur, Roku pouvait profiter de cette pause pour diffuser des publicités. Les ingénieurs de la société étudiaient en sus des moyens de comprendre ce que le consommateur faisait avec son appareil connecté à la télévision afin d'afficher des publicités ciblées. Ce tableau ravivait alors le débat sur les responsabilités des consommateurs à lère de lIoT, qui transformait tout appareil en potentiel dispositif despionnage et de siphonage de données personnelles.
Mais désormais, l'IA devient si puissante que les utilisateurs prennent les choses en main. Récemment, il a été rapporté qu'une équipe avait recréé les produits d'Adobe à l'aide de l'IA et les avait proposés gratuitement. Aujourd'hui, il est signalé que des personnes développent des solutions de « vibe-coding » qui suppriment la partie « intelligente » des téléviseurs connectés, ne conservant que les fonctionnalités dont les utilisateurs ont réellement besoin.
Une nouvelle vague d'applications « dumb TV », basées sur la reconnaissance d'ambiance, fait son apparition sur Internet
Certains vont même jusqu'à les créer eux-mêmes. Des développeurs ont découvert que si l'on connecte un modèle de langage de grande échelle (LLM) puissant, tel que Claude, à une smart TV, celui-ci parvient assez bien à supprimer toutes les fonctionnalités indésirables de l'appareil. Deux projets GitHub prétendent justement offrir cette fonctionnalité : CleanYourTV et DumbTV. Pour donner une idée générale de ce que ces applications peuvent faire, voici la présentation de DumbTV :
« Votre téléviseur devrait se contenter de faire ce pour quoi vous lavez payé : vos applications, vos entrées HDMI, et rien dautre. Pas de publicités provenant du téléviseur lui-même, pas de suivi de votre temps décran, pas de mise à jour que vous navez pas demandée. dumbtv applique ces modifications via ADB depuis un autre appareil pas de root, rien nest écrit dans le répertoire /system, chaque étape est réversible à laide dun seul script. »
Ces scripts ont pu voir le jour grâce aux capacités croissantes du codage LLM, et plus particulièrement à la rétro-ingénierie. Du côté des jeux vidéo, il est signalé sur XDA que des utilisateurs recourent à lIA pour décompiler et porter des jeux sur PC et dautres consoles ; le cas le plus récent étant celui de Pokémon : Lets Go, qui arrive sur PC. Si lon ajoute à cela les alternatives à Adobe mentionnées plus tôt et ce hack de smart TV, il semble que les utilisateurs commencent à utiliser lIA pour modifier les produits à leur guise, au grand dam des grandes entreprises.
En octobre 2025, les utilisateurs d'Echo Show d'Amazon regrettaient leur achat en raison des publicités intrusives en plein écran qui interrompaient leur utilisation quotidienne et faisaient la promotion d'abonnements ou de produits. Amazon défendait cette pratique en la qualifiant de découverte de contenu, mais elle aliénait les clients, reflétant les problèmes rencontrés avec d'autres appareils. Cette réaction négative mettait en évidence les tensions dans le domaine des technologies domestiques intelligentes, risquant d'éroder la confiance et d'augmenter les retours.
Sources : Dépôt GitHub de CleanYourTV ; Dépôt GitHub de DumbTV
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