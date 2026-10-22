Anthropic, PBC (stylisée ANTHROP\C ou A\) est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. La société est privée, mais prévoit une introduction en bourse en novembre 2026.
Récemment, la société américaine spécialisée dans l'IA Anthropic a présenté « Claude Duet », un agent IA proactif conçu pour gérer de manière autonome des tâches pour le compte des utilisateurs. Alimenté par Claude Opus 5.5, cet assistant s'adresse aux professionnels et aux chefs de petites entreprises. Il propose des comptes rendus quotidiens et prend en charge des tâches allant de la planification de réunions à la préparation de prévisions financières, en passant par le développement d'applications web.
« Claude Duet vous signale ce qui nécessite votre attention, accomplit les tâches que vous lui confiez, continue de travailler même lorsque vous vous absentez et vous demande votre accord avant d'agir en votre nom », a déclaré Anthropic dans son communiqué. Lagent fonctionne via une machine virtuelle équipée dun navigateur, ce qui lui permet de continuer à travailler même lorsque les appareils des utilisateurs sont éteints, selon la société.
Anthropic a précisé que Claude Duet nécessite laccord de lutilisateur avant denvoyer des messages, deffectuer des paiements, de signer des documents ou de supprimer des informations. La société a également mis en place des mesures de sécurité contre la divulgation non autorisée de données sensibles, notamment les numéros de carte bancaire et les informations didentification officielles. Anthropic a ouvert récemment une liste dattente pour un aperçu de Claude Duet à des fins de recherche, initialement réservé aux abonnés Pro et Max aux USA.
La société na pas encore annoncé quand lassistant serait disponible à plus grande échelle. Ce lancement fait suite à la présentation de Muse par Meta et de Dots par OpenAI en septembre, alors que les grandes entreprises du secteur de lIA se livrent à une course pour développer des assistants proactifs capables deffectuer des tâches pour le compte des utilisateurs. Ce lancement intervient alors que les produits concurrents de Meta et dOpenAI commencent à rencontrer un réel succès auprès des utilisateurs. Muse, de Meta, que lentreprise présente comme un « agent IA personnel », a été lancé le mois dernier et sest hissé en tête de lApp Store dApple. OpenAI a quant à lui présenté « dots », ses « agents toujours actifs », lors de sa conférence annuelle des développeurs quelques semaines plus tard.
Meta a principalement orienté la commercialisation de son agent vers les particuliers, tandis que le produit dOpenAI sadresse à la fois aux entreprises et aux particuliers. Anthropic a déclaré il y a peu que, Claude Duet étant principalement conçu pour le milieu professionnel, ses performances pour les tâches personnelles, comme la réservation de billets, nétaient « pas tout à fait aussi bonnes ».
Anthropic et OpenAI sont depuis longtemps des rivaux acharnés, et ils ont passé une grande partie de lannée dernière à lancer des modèles concurrents et à se disputer des parts de marché dans le secteur des entreprises. Meta, quant à elle, a revu sa stratégie en matière dIA et investi des milliards de dollars dans de nouvelles initiatives pour rester compétitive à la pointe de la technologie. Avec lessor des agents personnels, Meta espère tirer parti de cette dynamique.
Meta a publié récemment, après la clôture de la Bourse, ses résultats du troisième trimestre, et son PDG, Mark Zuckerberg, a déclaré aux analystes que plus de 10 millions de personnes aux USA et au Canada « avaient configuré des assistants personnels Muse » au cours du dernier mois et demi. Le succès initial de Muse a permis à Meta de clôturer le mois de septembre avec ses meilleurs résultats à Wall Street depuis 2022.
Anthropic a déclaré que Claude Duet en était encore à ses débuts et quil « pouvait mal interpréter un fil de discussion ou mal évaluer ce qui est urgent ». La société a ouvert récemment une liste dattente pour Claude Duet et a indiqué que les utilisateurs éligibles pourraient y accéder via une application autonome ou via le site web de Claude. Claude Duet est disponible pour les abonnés Pro et Max pendant la phase de prévisualisation.
Pa ailleurs, le géant de l'IA Anthropic a enregistré une perte nette colossale de 80,7 milliards de dollars au premier semestre 2026 principalement due à des charges comptables , tout en avertissant que l'opposition croissante aux centres de données pourrait menacer ses activités. La société, qui se prépare à une introduction en bourse spectaculaire pouvant la valoriser jusqu'à 2 000 milliards de dollars, a fait part de ses inquiétudes face au mouvement grandissant des électeurs opposés aux centres de données et à l'IA. La résistance aux centres de données est « devenue plus organisée et mieux coordonnée d'une juridiction à l'autre », a déclaré Anthropic. La société doit faire face à plus de 600 milliards de dollars de coûts futurs liés au cloud computing et à la location de puces.
Voici la publication d'Anthropic sur Claude Duet :
Présentation de Claude Duet
Aujourdhui, nous lançons une préversion de « Claude Duet », une nouvelle application dans laquelle Claude intervient en tant quagent proactif. Elle vous signale ce qui nécessite votre attention, accomplit les tâches que vous lui confiez, continue de travailler même lorsque vous vous absentez et vous demande votre accord avant dagir en votre nom. Nous avons conçu Claude Duet pour les professionnels et les chefs de petites entreprises qui ont plus de tâches à gérer quils ne peuvent en suivre. Il est disponible sous forme dapplication autonome sur iOS et Android, ainsi que sur claude.ai. Dans le cadre de cette préversion de recherche, Claude Duet est inclus dans les formules Pro et Max et est soumis aux mêmes limites dutilisation que le reste de Claude. Pour y accéder, inscrivez-vous sur la liste dattente.
Concentrez-vous sur ce qui compte le plus
Nous avons conçu Claude Duet pour quil soit un partenaire de confiance. Les professionnels de tous horizons doivent prendre de nombreuses décisions chaque jour, et nous pensons quils trouveront Claude Duet particulièrement utile. Il vous aide à hiérarchiser vos priorités pour savoir où consacrer votre temps et votre énergie, et à vous laisser la marge de manuvre nécessaire pour vous lancer dans ces projets ambitieux qui vous semblaient auparavant impossibles ou intimidants. Ce qui rend Claude Duet si utile, cest son sens de la discernement. Nous lavons conçu autour de Claude Opus 5.5 et lavons développé pour quil fasse preuve dinitiative et sache déterminer ce qui nécessite votre intervention, ce qui peut attendre, et à quel moment il doit dabord vous consulter.
Chaque matin, il vous envoie un bref résumé des éléments les plus importants issus de vos applications connectées. Tout au long de la journée, il surveille ces applications et ne vous envoie des notifications que lorsque quelque chose nécessite votre attention. Vous pouvez également lui confier des tâches de toutes sortes, quil sagisse de simples tâches administratives comme la planification de réunions ou de tâches plus complexes, telles que la création de tableaux de bord à laide de dizaines doutils, lélaboration de prévisions financières ou commerciales, le prototypage et le développement dapplications web.
La sécurité et la discrétion sont intégrées
Claude Duet s'appuie sur des années d'expérience en matière de sécurité, de sûreté et de confidentialité des agents, qu'il s'agisse des nôtres ou de l'infrastructure utilisée par les entreprises pour faire fonctionner les leurs :
- Claude Duet s'appuie sur notre cadre de référence pour des agents fiables, qui guide également des agents tels que Claude Code et Claude dans Chrome.
- La gestion des identifiants par Claude Duet suit la conception que nous utilisons pour les agents gérés par Claude ; ainsi, il na jamais directement accès à vos mots de passe ni à vos jetons de connexion.
- Les actions sont approuvées par notre classificateur en mode automatique, le même dispositif de sécurité qui empêche Claude et Claude Code deffectuer des actions que vous navez pas demandées.
- Les défenses de Claude Duet contre les instructions cachées et linjection de prompts sappuient sur nos recherches sur lutilisation des navigateurs, et nos modèles ainsi que nos mesures de sécurité couvrent également ces aspects de manière plus générale.
- Nous effectuons des tests adversariaux sur linfrastructure de sécurité de Claude Duet. Des équipes « red team » et un cabinet externe ont réalisé des tests dintrusion sur Claude Duet, qui est également couvert par notre programme public de prime aux bogues.
Comment Claude Duet gère les informations sensibles.
Nous lançons également Claude Duet avec un nouveau classificateur dédié et un système de sécurité qui vérifie chaque message et empêche toute fuite dinformations sensibles. Un agent qui lit vos e-mails et envoie des messages à votre place doit constamment décider où ces informations doivent être transmises. Ce nouveau classificateur et ce système de sécurité sont conçus pour rejeter les demandes de partage des informations les plus sensibles, notamment les numéros de carte bancaire et les pièces didentité officielles. Les autres informations sensibles, telles que celles relatives à la santé ou aux finances personnelles, ne sont transmises que lorsque vous avez explicitement demandé à Claude Duet de les envoyer.
Comment les testeurs utilisent Claude Duet
Chez Anthropic, nos collaborateurs utilisent Claude Duet pour être plus productifs, mais aussi pour se laisser davantage de temps pour réfléchir et vivre pleinement le moment présent. Boris Cherny, qui dirige notre équipe Claude Code, passe en revue sa liste mentale de tâches avec Claude Duet lors de ses promenades, plutôt que de remettre ce travail à plus tard une fois de retour à son bureau. Chelsea Larsson, qui dirige notre équipe de conception des modèles et du comportement des produits, confie sa liste de tâches à Claude Duet avant de partir rejoindre ses enfants ; loutil enregistre les résultats pour un rapport en fin de journée.
Et léquipe à lorigine de Claude Duet sen sert pour développer le produit. Karan Ahuja, qui dirige léquipe, lutilise pour planifier des entretiens avec les utilisateurs, collaborer avec lui sur des prototypes et même déployer du code. Nous avons donné aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs un accès anticipé à Claude Duet, et certains lutilisent déjà pour les aider à gérer leur activité.
Comment fonctionne Claude Duet
Le contexte fourni par Claude constitue la base. Claude Duet reprend votre historique, vos compétences et les applications connectées de votre compte Claude ; sa configuration ne nécessite donc quun minimum defforts. Ce qui change, cest la manière dont vous travaillez ensemble : Claude Duet prend dabord linitiative de vous contacter, et vous pouvez lui envoyer des messages par écrit ou par voix dans un même fil de discussion continu. Ainsi, quil sagisse dune réponse rapide ou dun projet sétalant sur une semaine, tout commence au même endroit.
Le travail se poursuit même lorsque vous vous absentez. Claude Duet dispose dune machine virtuelle dotée de son propre navigateur ; il na donc pas besoin que votre ordinateur portable ou votre téléphone soit allumé. Décrivez une tâche dans un court message, et il détermine en arrière-plan quelles applications utiliser et quelles étapes suivre. Vous recevrez une notification lorsque la tâche sera terminée ou quelle nécessitera votre validation.
Recevez un message lorsquune action nécessite votre intervention. Claude Duet vérifie vos comptes connectés toutes les quelques heures, car une...
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