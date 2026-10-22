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Anthropic lance Claude Duet, un agent IA basé sur Claude Opus 5.5 pour concurrencer Meta et OpenAI, un agent autonome destiné aux professionnels
Avec résumés matinaux et automatisation des tâches

Le , par Eliora
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Anthropic a présenté « Claude Duet », un agent IA proactif conçu pour gérer de manière autonome des tâches pour le compte des utilisateurs. Alimenté par Claude Opus 5.5, cet assistant s'adresse aux professionnels et aux chefs de petites entreprises. « Claude Duet vous signale ce qui nécessite votre attention, accomplit les tâches que vous lui confiez, continue de travailler même lorsque vous vous absentez et vous demande votre accord avant d'agir en votre nom », a déclaré Anthropic dans son communiqué. Ce lancement fait suite à la présentation de Muse par Meta et de Dots par OpenAI en septembre, alors que les grandes entreprises du secteur de l'IA se livrent à une course pour développer des assistants proactifs. Muse, de Meta, a été lancé le mois dernier et s'est hissé en tête de l'App Store d'Apple, tandis qu'OpenAI a présenté « dots » lors de sa conférence annuelle des développeurs. La société n'a pas encore annoncé quand l'assistant serait disponible à plus grande échelle.

Anthropic, PBC (stylisée ANTHROP\C ou A\) est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. La société est privée, mais prévoit une introduction en bourse en novembre 2026.

Récemment, la société américaine spécialisée dans l'IA Anthropic a présenté « Claude Duet », un agent IA proactif conçu pour gérer de manière autonome des tâches pour le compte des utilisateurs. Alimenté par Claude Opus 5.5, cet assistant s'adresse aux professionnels et aux chefs de petites entreprises. Il propose des comptes rendus quotidiens et prend en charge des tâches allant de la planification de réunions à la préparation de prévisions financières, en passant par le développement d'applications web.

« Claude Duet vous signale ce qui nécessite votre attention, accomplit les tâches que vous lui confiez, continue de travailler même lorsque vous vous absentez et vous demande votre accord avant d'agir en votre nom », a déclaré Anthropic dans son communiqué. Lagent fonctionne via une machine virtuelle équipée dun navigateur, ce qui lui permet de continuer à travailler même lorsque les appareils des utilisateurs sont éteints, selon la société.

Anthropic a précisé que Claude Duet nécessite laccord de lutilisateur avant denvoyer des messages, deffectuer des paiements, de signer des documents ou de supprimer des informations. La société a également mis en place des mesures de sécurité contre la divulgation non autorisée de données sensibles, notamment les numéros de carte bancaire et les informations didentification officielles. Anthropic a ouvert récemment une liste dattente pour un aperçu de Claude Duet à des fins de recherche, initialement réservé aux abonnés Pro et Max aux USA.

La société na pas encore annoncé quand lassistant serait disponible à plus grande échelle. Ce lancement fait suite à la présentation de Muse par Meta et de Dots par OpenAI en septembre, alors que les grandes entreprises du secteur de lIA se livrent à une course pour développer des assistants proactifs capables deffectuer des tâches pour le compte des utilisateurs. Ce lancement intervient alors que les produits concurrents de Meta et dOpenAI commencent à rencontrer un réel succès auprès des utilisateurs. Muse, de Meta, que lentreprise présente comme un « agent IA personnel », a été lancé le mois dernier et sest hissé en tête de lApp Store dApple. OpenAI a quant à lui présenté « dots », ses « agents toujours actifs », lors de sa conférence annuelle des développeurs quelques semaines plus tard.


Meta a principalement orienté la commercialisation de son agent vers les particuliers, tandis que le produit dOpenAI sadresse à la fois aux entreprises et aux particuliers. Anthropic a déclaré il y a peu que, Claude Duet étant principalement conçu pour le milieu professionnel, ses performances pour les tâches personnelles, comme la réservation de billets, nétaient « pas tout à fait aussi bonnes ».

Anthropic et OpenAI sont depuis longtemps des rivaux acharnés, et ils ont passé une grande partie de lannée dernière à lancer des modèles concurrents et à se disputer des parts de marché dans le secteur des entreprises. Meta, quant à elle, a revu sa stratégie en matière dIA et investi des milliards de dollars dans de nouvelles initiatives pour rester compétitive à la pointe de la technologie. Avec lessor des agents personnels, Meta espère tirer parti de cette dynamique.

Meta a publié récemment, après la clôture de la Bourse, ses résultats du troisième trimestre, et son PDG, Mark Zuckerberg, a déclaré aux analystes que plus de 10 millions de personnes aux USA et au Canada « avaient configuré des assistants personnels Muse » au cours du dernier mois et demi. Le succès initial de Muse a permis à Meta de clôturer le mois de septembre avec ses meilleurs résultats à Wall Street depuis 2022.

Anthropic a déclaré que Claude Duet en était encore à ses débuts et quil « pouvait mal interpréter un fil de discussion ou mal évaluer ce qui est urgent ». La société a ouvert récemment une liste dattente pour Claude Duet et a indiqué que les utilisateurs éligibles pourraient y accéder via une application autonome ou via le site web de Claude. Claude Duet est disponible pour les abonnés Pro et Max pendant la phase de prévisualisation.

Pa ailleurs, le géant de l'IA Anthropic a enregistré une perte nette colossale de 80,7 milliards de dollars au premier semestre 2026  principalement due à des charges comptables , tout en avertissant que l'opposition croissante aux centres de données pourrait menacer ses activités. La société, qui se prépare à une introduction en bourse spectaculaire pouvant la valoriser jusqu'à 2 000 milliards de dollars, a fait part de ses inquiétudes face au mouvement grandissant des électeurs opposés aux centres de données et à l'IA. La résistance aux centres de données est « devenue plus organisée et mieux coordonnée d'une juridiction à l'autre », a déclaré Anthropic. La société doit faire face à plus de 600 milliards de dollars de coûts futurs liés au cloud computing et à la location de puces.

Voici la publication d'Anthropic sur Claude Duet :

Présentation de Claude Duet

Aujourdhui, nous lançons une préversion de « Claude Duet », une nouvelle application dans laquelle Claude intervient en tant quagent proactif. Elle vous signale ce qui nécessite votre attention, accomplit les tâches que vous lui confiez, continue de travailler même lorsque vous vous absentez et vous demande votre accord avant dagir en votre nom. Nous avons conçu Claude Duet pour les professionnels et les chefs de petites entreprises qui ont plus de tâches à gérer quils ne peuvent en suivre. Il est disponible sous forme dapplication autonome sur iOS et Android, ainsi que sur claude.ai. Dans le cadre de cette préversion de recherche, Claude Duet est inclus dans les formules Pro et Max et est soumis aux mêmes limites dutilisation que le reste de Claude. Pour y accéder, inscrivez-vous sur la liste dattente.


Concentrez-vous sur ce qui compte le plus

Nous avons conçu Claude Duet pour quil soit un partenaire de confiance. Les professionnels de tous horizons doivent prendre de nombreuses décisions chaque jour, et nous pensons quils trouveront Claude Duet particulièrement utile. Il vous aide à hiérarchiser vos priorités pour savoir où consacrer votre temps et votre énergie, et à vous laisser la marge de manuvre nécessaire pour vous lancer dans ces projets ambitieux qui vous semblaient auparavant impossibles ou intimidants. Ce qui rend Claude Duet si utile, cest son sens de la discernement. Nous lavons conçu autour de Claude Opus 5.5 et lavons développé pour quil fasse preuve dinitiative et sache déterminer ce qui nécessite votre intervention, ce qui peut attendre, et à quel moment il doit dabord vous consulter.

Chaque matin, il vous envoie un bref résumé des éléments les plus importants issus de vos applications connectées. Tout au long de la journée, il surveille ces applications et ne vous envoie des notifications que lorsque quelque chose nécessite votre attention. Vous pouvez également lui confier des tâches de toutes sortes, quil sagisse de simples tâches administratives comme la planification de réunions ou de tâches plus complexes, telles que la création de tableaux de bord à laide de dizaines doutils, lélaboration de prévisions financières ou commerciales, le prototypage et le développement dapplications web.

La sécurité et la discrétion sont intégrées

Claude Duet s'appuie sur des années d'expérience en matière de sécurité, de sûreté et de confidentialité des agents, qu'il s'agisse des nôtres ou de l'infrastructure utilisée par les entreprises pour faire fonctionner les leurs :

  • Claude Duet s'appuie sur notre cadre de référence pour des agents fiables, qui guide également des agents tels que Claude Code et Claude dans Chrome.
  • La gestion des identifiants par Claude Duet suit la conception que nous utilisons pour les agents gérés par Claude ; ainsi, il na jamais directement accès à vos mots de passe ni à vos jetons de connexion.
  • Les actions sont approuvées par notre classificateur en mode automatique, le même dispositif de sécurité qui empêche Claude et Claude Code deffectuer des actions que vous navez pas demandées.
  • Les défenses de Claude Duet contre les instructions cachées et linjection de prompts sappuient sur nos recherches sur lutilisation des navigateurs, et nos modèles ainsi que nos mesures de sécurité couvrent également ces aspects de manière plus générale.
  • Nous effectuons des tests adversariaux sur linfrastructure de sécurité de Claude Duet. Des équipes « red team » et un cabinet externe ont réalisé des tests dintrusion sur Claude Duet, qui est également couvert par notre programme public de prime aux bogues.


Comment Claude Duet gère les informations sensibles.

Nous lançons également Claude Duet avec un nouveau classificateur dédié et un système de sécurité qui vérifie chaque message et empêche toute fuite dinformations sensibles. Un agent qui lit vos e-mails et envoie des messages à votre place doit constamment décider où ces informations doivent être transmises. Ce nouveau classificateur et ce système de sécurité sont conçus pour rejeter les demandes de partage des informations les plus sensibles, notamment les numéros de carte bancaire et les pièces didentité officielles. Les autres informations sensibles, telles que celles relatives à la santé ou aux finances personnelles, ne sont transmises que lorsque vous avez explicitement demandé à Claude Duet de les envoyer.

Comment les testeurs utilisent Claude Duet

Chez Anthropic, nos collaborateurs utilisent Claude Duet pour être plus productifs, mais aussi pour se laisser davantage de temps pour réfléchir et vivre pleinement le moment présent. Boris Cherny, qui dirige notre équipe Claude Code, passe en revue sa liste mentale de tâches avec Claude Duet lors de ses promenades, plutôt que de remettre ce travail à plus tard une fois de retour à son bureau. Chelsea Larsson, qui dirige notre équipe de conception des modèles et du comportement des produits, confie sa liste de tâches à Claude Duet avant de partir rejoindre ses enfants ; loutil enregistre les résultats pour un rapport en fin de journée.

Et léquipe à lorigine de Claude Duet sen sert pour développer le produit. Karan Ahuja, qui dirige léquipe, lutilise pour planifier des entretiens avec les utilisateurs, collaborer avec lui sur des prototypes et même déployer du code. Nous avons donné aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs un accès anticipé à Claude Duet, et certains lutilisent déjà pour les aider à gérer leur activité.

Comment fonctionne Claude Duet

Le contexte fourni par Claude constitue la base. Claude Duet reprend votre historique, vos compétences et les applications connectées de votre compte Claude ; sa configuration ne nécessite donc quun minimum defforts. Ce qui change, cest la manière dont vous travaillez ensemble : Claude Duet prend dabord linitiative de vous contacter, et vous pouvez lui envoyer des messages par écrit ou par voix dans un même fil de discussion continu. Ainsi, quil sagisse dune réponse rapide ou dun projet sétalant sur une semaine, tout commence au même endroit.

Le travail se poursuit même lorsque vous vous absentez. Claude Duet dispose dune machine virtuelle dotée de son propre navigateur ; il na donc pas besoin que votre ordinateur portable ou votre téléphone soit allumé. Décrivez une tâche dans un court message, et il détermine en arrière-plan quelles applications utiliser et quelles étapes suivre. Vous recevrez une notification lorsque la tâche sera terminée ou quelle nécessitera votre validation.

Recevez un message lorsquune action nécessite votre intervention. Claude Duet vérifie vos comptes connectés toutes les quelques heures, car une...
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