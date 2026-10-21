En septembre 2026, la ruée des USA pour construire les infrastructures nécessaires à lIA se heurtait à une force que largent ne pouvait pas facilement faire taire : lopposition locale. Des projets de centres de données dune valeur denviron 68 milliards de dollars avaient été bloqués ou retardés en seulement trois mois, les communautés sopposant à lappétit croissant du secteur en matière délectricité, deau et de terrains. Le groupe de recherche Data Centre Watch avait recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Cette résistance ajoutait une contrainte supplémentaire à un secteur déjà confronté à des pénuries de puces et à des problèmes de financement.
Anthropic, PBC (stylisée ANTHROP\C ou A\) est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. La société est privée, mais prévoit une introduction en bourse en novembre 2026.
Le géant de lIA Anthropic a enregistré une perte nette colossale de 80,7 milliards de dollars au premier semestre 2026 principalement due à des charges comptables , tout en avertissant que lopposition croissante aux centres de données pourrait menacer ses activités. La société basée à San Francisco, qui se prépare à une introduction en bourse spectaculaire pouvant la valoriser jusquà 2 000 milliards de dollars, a fait part de ses inquiétudes face au mouvement grandissant des électeurs opposés aux centres de données et à lIA.
La résistance aux centres de données est « devenue plus organisée et mieux coordonnée dune juridiction à lautre », a déclaré Anthropic. Lentreprise, dirigée par son PDG Dario Amodei, a indiqué que sa forte visibilité publique « pourrait attirer une attention particulière sur les projets qui nous sont associés ». Anthropic a indiqué que la majeure partie de la capacité de ses centres de données se trouvait aux USA, bien qu'elle ait signé des lettres d'intention en vue de développer de nouvelles installations à l'étranger. Aux USA, ces derniers mois ont été marqués par une détérioration de l'opinion publique à l'égard de l'IA et par des manifestations contre la construction de centres de données.
Lior Prosor, associé chez Deep33 Ventures, a minimisé le risque que cette polémique fasse échouer lintroduction en bourse dAnthropic ou entrave sa croissance à court terme. « Mettre en péril lintroduction en bourse ? Je ne pense pas », a déclaré Prosor, expliquant que les centres de données qui nen sont quau début du processus dobtention des autorisations ne seraient pas opérationnels avant le second semestre 2028. Il a néanmoins reconnu que les obstacles réglementaires pourraient devenir un problème plus grave à long terme.
Anthropic a indiqué avoir recherché une capacité de calcul supérieure à celle que ses principaux partenaires cloud étaient disposés à fournir. La société doit faire face à plus de 600 milliards de dollars de coûts futurs liés au cloud computing et à la location de puces, et les contrats en cours de négociation pourraient ajouter 150 milliards de dollars supplémentaires. Prosor a déclaré quAnthropic « prenait sans aucun doute des risques importants » avec ses engagements informatiques colossaux, alors même que lexplosion de la demande en IA a récompensé les entreprises qui sétaient assurées des capacités dès le début.
Il a fait valoir quAnthropic devrait « lever autant de capitaux que possible » pour faire face à déventuels revers à mesure que le marché arrive à maturité. « La courbe ne va pas rester en ligne droite vers le haut indéfiniment », a averti Prosor. La perte enregistrée au premier semestre, en hausse par rapport aux 13 milliards de dollars de lannée précédente, comprenait environ 72 milliards de dollars de charges comptables liées aux variations de valeur des obligations convertibles et dautres instruments de financement, selon le rapport. Ces 72 milliards de dollars reflétaient les variations de valeur des obligations convertibles et dautres instruments de levée de fonds.
Par ailleurs, selon les données salariales citées, les deux frères et surs à la tête dAnthropic ont perçu lannée dernière une rémunération totale inférieure à la médiane des PDG des entreprises technologiques du S&P 500. Dario Amodei et sa sur, Daniela Amodei, présidente de la société, ont chacun perçu un salaire de base denviron 655 000 dollars en 2025. Mais ces deux frères et surs ne sont pas vraiment dans le besoin. Les attributions dactions et doptions ont porté la rémunération totale de Dario à environ 18 millions de dollars lannée dernière, tandis que celle de Daniela sélevait à environ 16,5 millions de dollars, selon le document déposé.
Leurs rémunérations étaient globalement en ligne avec la rémunération médiane des PDG de lindice S&P 500, mais inférieures à la médiane des entreprises technologiques de cet indice, selon les données de MyLogIQ. Le projet de prospectus indique que les frères et surs pourraient également se voir attribuer davantage de parts si certains objectifs sont atteints.
Récemment, le Fonds monétaire international (FMI) a averti que l'économie mondiale était confrontée à de graves risques liés au fait que les géants de la technologie s'endettent massivement pour financer le déploiement de centres de données dédiés à l'IA à travers le monde. Le dernier rapport du FMI sur la stabilité financière mondiale met en évidence un certain nombre de risques pesant sur la croissance économique dans les années à venir, notamment la dépendance vis-à-vis des dépenses du secteur de l'IA, qui, selon lui, pourrait conduire à une nouvelle crise financière. « Les hyperscalers génèrent d'importants bénéfices grâce à leurs activités principales », indique le rapport. « Cependant, leurs flux de trésorerie disponibles diminuent rapidement. » Les cinq hyperscalers affichent désormais dans leurs bilans une dette cumulée de plus de 1 300 milliards de dollars et environ 3 000 milliards de dollars d'engagements hors bilan.
Source : Anthropic
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