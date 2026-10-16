Le FMI met en garde contre un krach boursier lié à la bulle de l'IA, alimentée par les dépenses financées par l'endettement, qui menacent les marchés mondiaux

En mars 2026, l'auteur Edward Zitron dénonçait une nouvelle fois la bulle de l'intelligence artificielle (IA). Il affirmait que cette bulle était entretenue par des « promesses industrielles trompeuses ». Il soulignait un décalage majeur entre les ventes massives de processeurs et la lenteur réelle de construction des centres de données, freinée par des contraintes énergétiques et logistiques. L'auteur accusait les entreprises technologiques de dissimuler ces retards tout en favorisant le contournement de l'interdiction des exportations vers la Chine. Selon d'autres rapports, l'IA en entreprise courait à la catastrophe ; les assistants d'IA avaient un prix exorbitant, mais généraient du code défaillant, avec hallucinations.
Le Fonds monétaire international a averti récemment que l'économie mondiale était confrontée à de graves risques liés au fait que les géants de la technologie s'endettent massivement pour financer le déploiement de centres de données dédiés à l'IA à travers le monde. Le dernier rapport du FMI sur la stabilité financière mondiale met en évidence un certain nombre de risques pesant sur la croissance économique dans les années à venir, notamment la dépendance vis-à-vis des dépenses du secteur de l'IA, qui, selon lui, pourrait conduire à une nouvelle crise financière.
Le rapport souligne que les méthodes utilisées par les plus grands opérateurs mondiaux de centres de données, appelés « hyperscalers », pour financer leurs nouveaux projets de construction sont particulièrement préoccupantes. « Les hyperscalers génèrent dimportants bénéfices grâce à leurs activités principales », indique le rapport. « Cependant, leurs flux de trésorerie disponibles diminuent rapidement, car ils tentent de répondre à dimportants besoins dinvestissement dans lIA, ce qui rend le recours au financement par emprunt de plus en plus nécessaire. »
L'analyse détaille également le rôle joué par ce que l'on appelle les accords de financement circulaire, dans le cadre desquels une entreprise s'engage à financer le projet d'IA d'une autre entreprise en échange de quoi cette dernière s'engage à acheter les produits de la société investisseuse. Selon le rapport, ces montages pourraient créer une interdépendance dangereuse au sein du secteur, susceptible de déclencher une contagion financière si lune de ces entreprises venait à faire faillite.
« Bien que les investisseurs soient généralement solides financièrement, les difficultés rencontrées par certaines entreprises clés dans lesquelles ils ont investi pourraient représenter un risque de corrélation défavorable significatif pour lécosystème de lIA », indique le rapport. « La valeur des investissements en capitaux propres et en dette dans ces entreprises diminue précisément lorsque les flux de revenus futurs qui y sont liés sont compromis. »
Dans une analyse publiée, lexpert en investissement Bret Jensen a examiné les dépenses dinvestissement prévues des cinq plus grands hyperscalers Oracle, Microsoft, Meta (société mère de Facebook), Amazon et Alphabet (société mère de Google) et a souligné à quel point ceux-ci ont de plus en plus délocalisé leur financement hors de leurs bilans dentreprise. « Au cours des 12 à 18 derniers mois, on a assisté à une augmentation considérable des émissions de dette et de capitaux propres », a expliqué Jensen. « Les cinq hyperscalers affichent désormais dans leurs bilans une dette cumulée de plus de 1 300 milliards de dollars et environ 3 000 milliards de dollars dengagements hors bilan. »
De ce fait, a poursuivi Jensen, « les marchés de la dette commencent à crier au secours » en « signalant un risque substantiel de défaut de paiement sur la dette dOracle au cours des cinq prochaines années ». Jensen a également souligné que la moitié de cette infrastructure était construite au profit des laboratoires dIA de pointe OpenAI et Anthropic, quil a qualifiés de « non rentables » et « en train de saigner de largent ».
Dean Baker, cofondateur du Center for Economic and Policy Research, a fait valoir dans une analyse publiée que lIA soutient entièrement léconomie américaine à lheure actuelle, les investisseurs espérant quelle entraîne un boom sans précédent de la productivité. Le problème, a souligné Baker, est quil ny a guère de signes indiquant que lIA soit sur le point dapporter ne serait-ce quune partie de laugmentation de productivité nécessaire pour rentabiliser ces investissements historiques.
« Si lon en croit le battage médiatique, nous sommes sur le point dassister à une incroyable poussée de productivité qui nous rendra ridiculement riches », a expliqué Baker. « À ce jour, aucune preuve ne vient étayer ce point de vue. La croissance de la productivité sest, au mieux, maintenue à son rythme tendanciel ces deux dernières années. » « Si nous ne constatons pas les gains massifs de productivité promis par les partisans de lIA », a ajouté Baker, « nous assisterons alors presque certainement à un effondrement du marché boursier, avec une grave récession pratiquement inévitable. »
En juillet 2025, Torsten Slok, l'influent économiste en chef d'Apollo Global Management, une importante société d'investissement internationale, affirmait que « la bulle actuelle du marché de l'IA était encore plus étendue que la frénésie des dotcoms de la fin des années 1990 ». Selon une note écrite par l'économiste, les dix principales actions du secteur de l'IA étaient beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les titans de la technologie dans les années 1990. Son graphique était un avertissement brutal que l'histoire était sur le point de se répéter. L'économiste James Ferguson avait averti que l'éclatement de la bulle pouvait se solder par un désastre.
Source : FMI
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
La bulle de l'IA est sur le point d'éclater : la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft un avant-goût du krach à venir ? Peu d'entreprises peuvent démontrer un ROI proportionnel aux dépenses engagées
Le pari des Big Tech sur l'IA commence-t-il à paraître plus risqué ? La frénésie des dépenses d'investissement menace désormais la stabilité financière des ménages et des fonds de retraite
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que la bulle IA n'éclatera pas de sitôt, car les dépenses de l'IA sont motivées par une transformation majeure des infrastructures informatiques
Vous avez lu gratuitement 3 545 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.