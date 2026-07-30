Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que la bulle IA n'éclatera pas de sitôt, car les dépenses de l'IA sont motivées par une transformation majeure des infrastructures informatiques

Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis tardent à se concrétiser. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de la technologie. Cette bulle est décrite comme étant pire que la bulle Internet de la fin des années 1990, et son éclatement pourrait effacer des centaines de milliards de dollars d'investissements et impacter l'économie mondiale.
Face à ce sentiment d'une bulle IA sur le point d'éclater, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a récemment déclaré quil ne pensait pas que lessor de lIA prendrait fin de sitôt, arguant que la vague actuelle de dépenses est motivée par une transformation majeure des infrastructures informatiques plutôt que par un simple engouement médiatique. Jensen Huang est un dirigeant dentreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, fondateur, président et PDG de Nvidia. Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de lIA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
Nvidia est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies. L'entreprise développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, à l'intelligence artificielle (IA), ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Initialement spécialisée dans les GPU destinés aux jeux vidéo, Nvidia a élargi leur champ dapplication à dautres marchés, notamment lintelligence artificielle (IA), la visualisation professionnelle et le calcul intensif.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que la bulle de lIA néclatera pas de sitôt
Lors dun entretien avec Mike Allen, cofondateur dAxios, Jensen Huang a expliqué que le secteur de lIA en était encore à ses débuts et que la demande en puces dIA était soutenue par la nécessité de mettre en place une nouvelle génération de systèmes informatiques. Il a ajouté que lindustrie des semi-conducteurs nétait pas confrontée au type de cycle de demande qui avait conduit aux précédentes périodes dexpansion et de récession.
« La bulle finira par éclater un jour », a-t-il déclaré, ajoutant que cela ne se produirait pas de sitôt, car le déploiement des infrastructures dIA nen est encore quà ses débuts. « Cette fois-ci, cest différent, car ce nest pas la demande qui est le moteur », a déclaré Huang au cours de lentretien. « Cette fois-ci, cest différent, car ce nest pas saisonnier. Le fait que ce ne soit pas la demande qui soit le moteur signifie quil ne sagit pas dune demande saisonnière. Cest lindustrie qui en est le moteur, ce qui signifie que la technologie fondamentale des ordinateurs est en train de changer. »
Jensen Huang a déclaré que le monde avait désormais besoin dune couche dinfrastructure dIA entièrement nouvelle, qui nécessitera bien plus de puces que celles produites aujourdhui. Il a estimé que le secteur devra multiplier sa taille par cinq à dix au cours de la prochaine décennie. Un déclaration qui rappelle qu'en janvier 2026, Jensen Huang avait déjà mis en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA par les investisseurs, qui pourraient payer cher toute mauvaise anticipation. Il avait déclaré : « Maintenant, le fonctionnement de l'IA et de notre technologie repose sur le fait que, en fin de compte, la plateforme technologique est construite en couches. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous la considérons comme une plateforme. »
Jensen Huang a déclaré ne pas sinquiéter du fait que les clients de Nvidia empruntent de largent pour acheter ses puces
Au cours de linterview, Jensen Huang a également écarté les craintes selon lesquelles les dépenses massives en IA des grandes entreprises technologiques pourraient devenir insoutenables. Plusieurs grands fournisseurs de services cloud se sont engagés à investir des centaines de milliards de dollars pour mettre en place des infrastructures dIA, certains se tournant vers le marché obligataire pour financer ces investissements. Jensen Huang a déclaré ne pas sinquiéter du fait que les clients de Nvidia empruntent de largent pour acheter ses puces, car le passage à lIA représente une évolution à long terme de linformatique.
« Cet avenir correspond donc à une toute nouvelle façon daborder linformatique, fondamentalement différente du passé, et nous avons besoin de beaucoup plus dordinateurs », a-t-il déclaré. Huang a ajouté que lIA génère déjà des bénéfices pour des entreprises telles quAnthropic, à mesure que de plus en plus de clients adoptent des agents IA et dautres outils avancés. Il a décrit cette technologie comme se trouvant à un « point dinflexion », où laugmentation des investissements contribue à améliorer la productivité et à étendre ladoption de lIA.
Il a également fait valoir que les pénuries de puces, de terrains, délectricité et de main-duvre dans le secteur du bâtiment ralentissent le rythme de lexpansion de manière positive, donnant ainsi à lindustrie plus de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires avant que loffre ne rattrape la demande. « Nous sommes fondamentalement limités dans toutes les directions, à tous les égards », a déclaré Huang. « Cette contrainte est une bonne chose. Cest elle qui freine le système. Cela nous laisse donc tout le temps nécessaire pour mettre en place ces infrastructures. »
Pourtant en mars 2026, Jensen Huang a surpris les analystes lors de la conférence GTC en annonçant que le chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, grâce à la forte hausse de la demande en puces d'IA. Ces prévisions dépassent de loin les estimations précédentes de Nvidia, qui s'élevaient à 500 milliards de dollars, ainsi que les prévisions les plus optimistes de Wall Street. Selon le PDG, cette projection serait portée par la demande de puces Blackwell et Vera Rubin, en particulier de la part d'hyperscalers tels que Meta, Microsoft et Amazon. Il a également souligné le rôle des agents IA et des plateformes de centres de données en tant que nouveau paradigme informatique, ce qui devrait accélérer davantage la croissance de l'entreprise.
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